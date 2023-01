Warum wird jetzt ENDLICH „zugegeben“, dass die Covidimpfung schädlich sein könnte?

Kit Knightly

Die Mainstream-Darsteller – von Politikern über die CDC bis zu den Medien – haben begonnen, über „mögliche Schäden“ durch Covid-„Impfstoffe“ zu berichten.

Dies ist eine potenziell seismische Verschiebung in der Darstellung, aber wie üblich müssen wir die immerwährenden Fragen stellen –

Warum das?

Warum gerade jetzt?

Seit fast zwei Jahren werden diejenigen von uns, die sich besorgt über den möglichen Schaden äußern, der dadurch entsteht, dass Milliarden von Menschen ungetestete und unnötige Gentherapien aufgezwungen werden, von der lauten Mehrheit entweder ignoriert oder verleumdet. Und das gilt sowohl für die Mainstream- als auch für die „alternativen“ Medien.

In den seltenen Fällen, in denen einem „Impfgegner“ eine Art von Plattform geboten wurde, handelte es sich in der Regel entweder um einen handverlesenen Spinner oder um eine unbedeutende Berühmtheit, die aus dem Bauch heraus argumentierte.

Die eigentliche Wissenschaft – und die Fachleute, die diese Wissenschaft vermitteln – wurden aus dem Mainstream-Sender verbannt. Sie wurden aus den Augen und aus dem Sinn verdrängt.

Die Impfstoffe wurden von allen und überall als „sicher und wirksam“ bezeichnet.

Bis jetzt.

Vergangene Woche lud der britische Nachrichtensender BBC News Dr. Aseem Malhotra ein, um über die Verschreibung von Statinen zur Vorbeugung von Herzkrankheiten zu sprechen (ja – ein anderes Thema, für ein anderes Mal).

In seinem siebenminütigen Interview brachte er mRNA-Covid-„Impfstoffe“ mit möglichen Herzerkrankungen in Verbindung:

BREAKING BBC News:



Cardiologist says likely contributory factor to excess cardiovascular deaths is covid mRNA vaccine and roll out should be suspended pending an inquiry.



We did it. We broke mainstream broadcast media 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/F72YS7JAuE