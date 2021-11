Was Amerikas 17 Geheimdienste nicht über die Ursprünge des Covid sagen wollen

Wie jeder, der sich mit Medienarbeit auskennt, weiß, ist der späte Freitagnachmittag die beste Zeit, um neue Informationen zu veröffentlichen, die möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen sollen. Ein perfektes Beispiel dafür war vor ein paar Tagen die Verbreitung des kürzlich freigegebenen amerikanischen Geheimdienstberichts über die Ursprünge von Covid.

Im August hatte ein plötzlicher Medienrummel um die mögliche Herkunft des Virus, an dem Hunderttausende von Amerikanern gestorben waren, die Regierung Biden dazu gedrängt, unsere 17 verschiedenen Geheimdienste mit der Ermittlung der Herkunft der Krankheit zu beauftragen. Aber ihr umfassendes „Wir wissen es nicht!“ war kaum die Antwort, nach der die amerikanische Öffentlichkeit seit langem suchte, und auch nicht die beste Rechtfertigung für ihre jährlichen Finanzmittel in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar.

Aus offensichtlichen Gründen war man bestrebt, die Ergebnisse möglichst unbemerkt in die Öffentlichkeit zu bringen, was auch weitgehend gelang, denn die kurzen Artikel in der New York Times und dem Wall Street Journal waren tief im Innenteil vergraben und fanden auch in den übrigen Medien weltweit nur wenig Beachtung.

Aber für diejenigen, die sich die Mühe machten, über die Schlagzeilen hinaus zu lesen, war der Regierungsbericht eine Mischung aus vernünftigen Schlussfolgerungen und verständlichem Schweigen. Die Gesamtzahl von Amerikas wuchernden Geheimdiensten nähert sich nun einer Zahl, und obwohl sie sich in zahlreichen Fragen uneinig waren, gab es einige Punkte, in denen Einigkeit herrschte. Unter anderem behaupteten sie, dass die Struktur des Virus keinen Beweis dafür liefere, dass es biotechnisch hergestellt worden sei, wobei sie diese scheinbar wichtige Schlussfolgerung durch die Feststellung abschwächten, dass moderne Bio-Engineering-Techniken extrem schwer nachzuweisen sind.

Im Laufe des letzten Jahres haben verschiedene pro-chinesische Parteigänger, die manchmal von Chinas eigenen Medienorganen unterstützt wurden, auf wissenschaftliche Studien in der ganzen Welt hingewiesen, in denen anscheinend Spuren von Covid-Infektionen in anderen Ländern lange vor dem ursprünglichen Ausbruch in Wuhan gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass der Ausbruch ursprünglich anderswo begann. Aufgrund verschiedener technischer Mängel und methodischer Unsicherheiten wurden diese Beweise in dem Bericht jedoch als sehr zweifelhaft eingestuft – eine Schlussfolgerung, die meiner eigenen sehr ähnlich ist.

Der Bericht wiederholt die Standardansicht, dass der ursprüngliche Ausbruch spätestens im November 2019 begann, und eine viel bedeutendere Schlussfolgerung wurde zur Schlagzeile in der Printausgabe des WSJ: „Report Says China Lab Was Likely Unaware of Virus Pre-Outbreak“.

Seit mehr als einem Jahr haben Personen, die mit dem ehemaligen Trump-CIA-Direktor und Außenminister Mike Pompeo verbündet sind, wiederholt behauptet, dass es geheime Geheimdienstinformationen gibt, die zeigen, dass der Ausbruch in Wuhan möglicherweise große Ausmaße angenommen hat oder zumindest den chinesischen Behörden lange vor dem allgemein akzeptierten Datum Ende Dezember bekannt geworden ist. In diesem Bericht wird jedoch nirgends solches Material erwähnt, was darauf hindeutet, dass es nicht existiert. Stattdessen scheinen unsere 17 Nachrichtendienste den aktuellen Zeitplan nachdrücklich zu unterstützen und stimmen darin überein, dass das Labor in Wuhan und die chinesische Regierung wahrscheinlich erst auf die neue Krankheit aufmerksam wurden, als die Zahl der Infektionen gegen Ende des Kalenderjahres 2019 erheblich zunahm.

Angesichts der natürlichen politischen Zwänge, denen diese professionellen amerikanischen Geheimdienstanalysten unterworfen waren, denke ich, dass ihr Produkt das Beste war, was unter den gegebenen Umständen erwartet werden konnte. Aus offensichtlichen Gründen wurde auf einige der auffälligen Anomalien, die in den letzten 18 Monaten im Mittelpunkt meiner eigenen Analyse standen, nicht eingegangen. Eine Analyse, die sehr stark darauf hindeutet, dass der Covid-Ausbruch das Ergebnis eines amerikanischen Biowaffenangriffs gegen China (und den Iran) war, der wahrscheinlich von abtrünnigen Elementen unseres nationalen Sicherheitsapparats durchgeführt wurde.

Die folgenden, auszugsweise wiedergegebenen Absätze fassen einige der aufschlussreichsten Fakten zusammen, die dieser bemerkenswerten Schlussfolgerung zugrunde liegen:

Zum Beispiel holte Trump 2017 Robert Kadlec ins Boot, der seit den 1990er Jahren einer der führenden amerikanischen Befürworter von Biowaffen war. Im darauffolgenden Jahr 2018 wurde Chinas Geflügelindustrie von einer mysteriösen Virusepidemie heimgesucht, und 2019 verwüstete eine weitere mysteriöse Virusepidemie Chinas Schweinefleischindustrie…

Seit den ersten Tagen der Trump-Administration hatten führende Beamte China als Amerikas größten geopolitischen Gegner betrachtet und eine Politik der Konfrontation inszeniert. Von Januar bis August 2019 führte Kadlecs Abteilung die Simulationsübung „Crimson Contagion“ durch, bei der es um den hypothetischen Ausbruch einer gefährlichen Viruserkrankung der Atemwege in China ging, die sich schließlich in den Vereinigten Staaten ausbreitete, wobei sich die Teilnehmer auf die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit in diesem Land konzentrierten. Als einer der führenden amerikanischen Experten für biologische Kriegsführung hatte Kadlec bereits Ende der 1990er Jahre die einzigartige Wirksamkeit von Biowaffen hervorgehoben, und wir müssen ihn für seine beachtliche Weitsicht loben, dass er 2019 eine große Virusepidemie-Übung organisiert hat, die so bemerkenswert ähnlich war wie das, was nur wenige Monate später in der realen Welt tatsächlich begann.

Angesichts der Tatsache, dass führende Trump-Beamte von der Biokriegsführung sehr angetan sind, China gegenüber sehr feindselig eingestellt sind und 2019 groß angelegte Simulationen zu den Folgen eines mysteriösen Virusausbruchs in diesem Land durchführen, scheint es völlig unvernünftig, die Möglichkeit völlig außer Acht zu lassen, dass solche extrem rücksichtslosen Pläne im Geheimen diskutiert und schließlich umgesetzt wurden, wenn auch wahrscheinlich ohne Genehmigung des Präsidenten.

Da die schrecklichen Folgen unserer eigenen späteren staatlichen Untätigkeit offensichtlich sind, haben Elemente innerhalb unserer Nachrichtendienste versucht zu beweisen, dass sie nicht diejenigen waren, die am Schalter geschlafen haben. Anfang dieses Monats berichtete ABC News unter Berufung auf vier verschiedene Regierungsquellen, dass bereits Ende November eine spezielle medizinische Aufklärungseinheit innerhalb unseres Verteidigungsnachrichtendienstes einen Bericht erstellt hatte, in dem vor einer außer Kontrolle geratenen Seuchenepidemie in der chinesischen Region Wuhan gewarnt wurde, und dass dieses Dokument in den höchsten Rängen unserer Regierung weit verbreitet wurde, mit der Warnung, dass Maßnahmen zum Schutz der in Asien stationierten US-Streitkräfte ergriffen werden sollten. Nach der Ausstrahlung des Berichts leugnete ein Pentagon-Sprecher offiziell die Existenz dieses Berichts vom November, während verschiedene andere hochrangige Regierungs- und Geheimdienstbeamte eine Stellungnahme verweigerten. Doch einige Tage später erwähnte das israelische Fernsehen, dass der amerikanische Geheimdienst im November tatsächlich einen solchen Bericht über den Ausbruch der Wuhan-Krankheit an seine NATO- und israelischen Verbündeten weitergegeben hatte, womit die vollständige Richtigkeit des ursprünglichen ABC News-Berichts und seiner verschiedenen Regierungsquellen unabhängig bestätigt schien.

Es hat daher den Anschein, dass Teile des Verteidigungsnachrichtendienstes mehr als einen Monat vor den Beamten der chinesischen Regierung selbst von dem tödlichen Virusausbruch in Wuhan wussten. Wenn unsere Geheimdienste nicht gerade Pionierarbeit im Bereich der Präkognition geleistet haben, könnte dies aus demselben Grund geschehen sein, aus dem Brandstifter die frühesten Kenntnisse über zukünftige Brände haben.

Laut den Berichten der Mainstream-Medien bereitete unser Verteidigungsnachrichtendienst bereits in der zweiten Novemberwoche“ einen Geheimbericht vor, in dem vor einem katastrophalen“ Seuchenausbruch in Wuhan gewarnt wurde. Doch zu diesem Zeitpunkt waren in der 11-Millionen-Stadt wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Dutzend Menschen infiziert, von denen nur wenige ernsthafte Symptome aufwiesen. Die Folgen sind ziemlich offensichtlich. Außerdem:

Als sich das Coronavirus allmählich über die Grenzen Chinas hinaus auszubreiten begann, trat eine weitere Entwicklung ein, die meinen Verdacht erheblich verstärkte. Die meisten dieser frühen Fälle traten genau dort auf, wo man es erwarten würde, nämlich in den ostasiatischen Ländern, die an China grenzen. Doch Ende Februar war der Iran zum zweiten Epizentrum des weltweiten Ausbruchs geworden. Noch überraschender war, dass die politische Elite des Landes besonders stark betroffen war: Bald waren 10 % des gesamten iranischen Parlaments infiziert, und mindestens ein Dutzend Beamte und Politiker starben an der Krankheit, darunter auch einige recht hochrangige. Neokonservative Aktivisten auf Twitter begannen sogar fröhlich zu verkünden, dass ihre verhassten iranischen Feinde nun wie die Fliegen umfallen würden.

Lassen Sie uns über die Auswirkungen dieser Fakten nachdenken. Auf der ganzen Welt waren die einzigen politischen Eliten, die bisher nennenswerte menschliche Verluste erlitten haben, die des Iran, und sie starben in einem sehr frühen Stadium, bevor es fast überall auf der Welt außer in China zu nennenswerten Ausbrüchen kam. So haben die Amerikaner am 2. Januar den obersten Militärkommandanten des Iran ermordet, und nur wenige Wochen später wurden große Teile der iranischen Führungselite von einem mysteriösen und tödlichen neuen Virus infiziert, an dessen Folgen viele von ihnen bald starben. Kann ein vernünftig denkender Mensch dies für einen Zufall halten?

