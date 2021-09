Was dann…?

Das seltsame Auftreten der CNN-Nachrichtensprecher sagt uns etwas: Schaut euch Erin Burnett in der 19-Uhr-Sendung an. Keine Regung, als ob sie auf Drogen wäre, in einer Art Trance… oder einfach nur gegen ihren Willen die Bewegungen mitmacht. Das Gleiche gilt für Kate Bolduan, eine Art permanent halb beleidigter Gesichtsausdruck, als ob man ihr befohlen hat, eine verhasste Aufgabe zu erledigen, wie den Teppich zu reinigen, auf dem der alte Hund des Ehemanns einen weiteren „Unfall“ hatte. Liegt es vielleicht daran, dass sie den Schwachsinn, den sie den besorgten Zuschauern auftischen, einfach nicht mehr glauben? Oder ist es etwas noch Dunkleres? Das wäre meine Vermutung. Als Nächstes werden sich ihre Köpfe um 360 Grad drehen und Erbsensuppe in die Kameras kotzen.

Ich surfe natürlich durch alle großen Kabelnachrichtenkanäle, um die Textur, den Geschmack und den Geruch des amerikanischen Zeitgeistes aufzuspüren –- den Geist der Zeit. Das ist heute eine harte und saure Sache, mit Obertönen von totem Stinktier, das in eine gebrauchte Windel eingewickelt und in Essig getaucht wurde. Fast unmöglich zu schlucken und zu verdauen, als wäre man in einem Raum gefangen, in dem das Böse in einem schlechten Traum wohnt. Es ist so weit gekommen, dass einige von uns anfangen, sich zu fragen, ob sie tatsächlich in der