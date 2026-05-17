Was die US-Medien über Trumps China-Reise sagen

Larry C. Johnson

Ich dachte, es wäre nützlich, die Berichterstattung und Analyse der New York Times, der Washington Post und von Politico über Präsident Donald Trumps Reise nach China hervorzuheben. Ich habe es gelesen, damit Sie es nicht tun müssen. Alle drei Veröffentlichungen kamen im Wesentlichen zum gleichen Ergebnis, unterschieden sich hauptsächlich im Tonfall und in der Gewichtung: China erreichte seine Hauptziele — Anerkennung auf Augenhöhe, strategische Unklarheit bei Taiwan, keine strukturellen wirtschaftlichen Zugeständnisse und eine freundliche Gipfelatmosphäre — während die USA Inszenierung erhielten, nicht überprüfbare chinesische Zusagen zu Iran und Atomwaffen behaupteten und ohne konkrete Durchbrüche abreisten, die das Weiße Haus sich erhofft hatte. Wie ein Analyst, der in mehreren Medien zitiert wurde, zusammenfasste: „Der Gipfel wird den Charakter und Verlauf der Beziehungen zwischen den USA und China langfristig wahrscheinlich nicht verändern. Es geht darum, Stabilität zu verwalten, nicht offene Probleme zu lösen.“

Die New York Times

Die Analyse der Times basierte auf einer einzigen, kraftvollen Kernthese: Xi erschien perfekt vorbereitet und kontrolliert, während Trump aus einer Position der Schwäche heraus agierte.

Die Times schrieb, dass „Herr Xi hochgradig durchinszeniert erschien und keinen Zweifel daran ließ, dass trotz aller Probleme Chinas — Deflation, Bevölkerungsrückgang, platzende Immobilienblase — der Moment gekommen war, in dem China als gleichrangige Supermacht auftritt.“ Die Zeitung beobachtete, dass Trump bei jeder Gelegenheit defensiv wirkte.

Die Times veröffentlichte zudem die brisanteste Geheimdienstgeschichte des Besuchs: Sie berichtete, dass chinesische Unternehmen geheime Waffenverkäufe an Iran verhandeln und Waffen über Drittstaaten, darunter Länder in Afrika, umleiten, um ihre Herkunft zu verschleiern — eine Meldung, die genau an dem Tag erschien, an dem Trump im Großen Saal des Volkes mit einer 21-Schuss-Salve empfangen wurde.

Bezüglich der Ergebnisse des Gipfels zeigte sich die Times vernichtend. In ihrer Analyse hieß es, Xi habe Trump „nur wenig zugestanden“ und die Gespräche hätten „keine klaren Durchbrüche bei den großen außenpolitischen und wirtschaftlichen Konflikten zwischen beiden Ländern gebracht und nicht die großen Geschäftsabschlüsse geliefert, die das Weiße Haus sich von internationalen Gipfeln erhofft.“ Die Zeitung hob zudem einen außergewöhnlichen und aufschlussreichen Moment nach dem Gipfel hervor, als Trump sich genötigt sah, Xi auf Truth Social zu verteidigen — nachdem der chinesische Staatschef angedeutet hatte, die Vereinigten Staaten seien eine Nation im Niedergang, indem er vor der Thukydides-Falle warnte. Trump schrieb daraufhin, dass „Präsident Xi, als er die Vereinigten Staaten sehr elegant möglicherweise als eine Nation im Niedergang bezeichnete, sich auf den enormen Schaden bezog, den wir während der vier Jahre von Sleepy Joe Biden erlitten haben“ — womit Trump faktisch Xis Darstellung des amerikanischen Niedergangs bestätigte.

Die Washington Post

Die Analyse der Washington Post war vielleicht die strukturell bedeutendste der drei, weil sie zwei getrennte große Artikel veröffentlichte, die zusammen eine verheerende Geschichte erzählten — eine über den Gipfel selbst und eine über den geheimdienstlichen Kontext rundherum.

Zum Gipfel: Die Schlagzeile der Post war präzise und vernichtend: „Pekinger Gipfel liefert chinesisches Ziel — Gleichrangigkeit mit den USA.“ Die Zeitung argumentierte, dass das Bild gleichwertiger Supermächte während Trumps Besuch genau jene Dynamik widerspiegele, die China seit langem anstrebe und die die USA lange abzulehnen versuchten. Trump selbst verriet das Spiel, als er den Begriff „G-2“ verwendete, um die bilaterale Beziehung zu beschreiben — ein Konzept, das China seit Jahrzehnten verfolgt und das die USA stets ablehnten, weil es eine gemeinsame Führung der Weltangelegenheiten auf Augenhöhe impliziert, unter Ausschluss der amerikanischen Verbündeten.

Die Post stellte fest, Xi habe „eine neue Ära der Stabilität der chinesisch-amerikanischen Beziehungen“ angekündigt, während Trump die Reise als „unglaublich“ bezeichnete — beobachtete jedoch, dass der Gipfel „groß in der Inszenierung“ gewesen sei, aber „bei konkreten Vereinbarungen hinter den Erwartungen zurückblieb“.

Die Geheimdienst-Bombe: Separat veröffentlichte die Post eine vertrauliche US-Geheimdienstbewertung, laut der China den Iran-Krieg nutzt, um seinen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten in militärischen, wirtschaftlichen, diplomatischen und anderen Bereichen maximal auszubauen — eine Meldung, die genau veröffentlicht wurde, als Trumps Wagenkolonne am Großen Saal des Volkes eintraf. Das Pentagon bezeichnete solche Behauptungen als „grundlegend falsch“.

Die Post hob außerdem hervor, was Analysten als das bedeutendste langfristige Thema bezeichneten, dem fast keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Trump schien anzudeuten, dass er bei dem 14-Milliarden-Dollar-Waffengeschäft mit Taiwan zurückrudern könnte. Er erklärte, er habe es „noch nicht genehmigt“ und habe kein Interesse daran, „9.500 Meilen zu reisen, um einen Krieg zu führen“, während Xis Warnung zu Taiwan den chinesischen Gesprächsbericht dominierte. Taiwans Außenministerium dankte den USA später für Rubios Versicherung, dass sich nichts geändert habe — doch allein die von Trump erzeugte strategische Unklarheit war bereits ein chinesischer Erfolg.

Politico

Die Berichterstattung von Politico war schwerer als ein einzelnes geschlossenes Analyse-Stück zu finden, doch ihre Berichte und Playbook-Zusammenfassungen konzentrierten sich auf drei Themen, die zusammen das Bild eines strategisch desorientierenden Gipfels für die Vereinigten Staaten zeichneten.

Erstens zu Iran: Politico berichtete, Trump sei nach Peking gekommen in der Hoffnung, Xi davon zu überzeugen, seinen Einfluss zu nutzen, damit Teheran die Straße von Hormus wieder öffne. Trump behauptete, Xi habe zugesichert, Iran nicht mit militärischer Ausrüstung zu beliefern und angeboten, bei der Lösung des Konflikts zu helfen — doch die offizielle chinesische Erklärung erwähnte nichts davon, und das chinesische Außenministerium wich Fragen dazu aus, sodass die behaupteten Zusagen unbestätigt blieben.

Zweitens zum Handel: Politicos Berichte hoben das inzwischen bekannte Muster mehrerer Trump-Xi-Gipfel hervor — China liefert symbolische Ergebnisse (Boeing-Flugzeuge, Sojabohnen), die Trump innenpolitisch Schlagzeilen verschaffen, macht aber keinerlei strukturelle Zugeständnisse bei Wirtschaftsmodell, Diebstahl geistigen Eigentums, staatlichen Subventionen oder Technologietransfer — also genau jenen Punkten, die die eigentlichen amerikanischen Sorgen darstellen. Trump behauptete, China habe dem Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen zugestimmt, präsentierte jedoch weder unterschriebene Verträge noch überprüfbare Details. US-Handelsbeauftragter Greer erklärte, die USA erwarteten Agrarkäufe im Milliardenbereich — doch auch hier wurden keine formellen Verpflichtungen bekanntgegeben.

Drittens zum strategischen Gleichgewicht: Politicos Analysten wiesen darauf hin, dass gerade die Themen, die überhaupt nicht angesprochen wurden, am deutlichsten zeigten, wer gewonnen hatte. Es gab keinerlei Hinweis darauf, dass Trump Peking ernsthaft wegen Cyber-Spionage, Diebstahls geistigen Eigentums, staatlicher Subventionen, eines unterbewerteten Renminbi oder Fentanyl-Vorprodukten unter Druck gesetzt hätte. Chinas langjährige Streitpunkte — Menschenrechte, Hongkong, Uiguren, Tibet, militärische Unterstützung Russlands oder Unterstützung Nordkoreas — wurden vollständig ausgespart.

Präsident Xi zerstörte Donald Trumps Hoffnung, China würde eine Rolle dabei spielen, Iran zu einem Kriegsende im Sinne Trumps zu drängen. Xi sagte Nein. Ich vermute, Xi informierte Trump nicht über die Arbeit, die China und Russland gemeinsam — mit Hilfe Pakistans — leisten, um eine neue Sicherheitsarchitektur in der Region aufzubauen, die von der Türkei, Saudi-Arabien und Iran geführt werden soll. Mir wurde gesagt, dass das Ziel darin besteht, ein Äquivalent zur NATO für die Staaten Westasiens zu schaffen.

Die kommende Woche wird Hinweise liefern, ob Russland und China bei diesem Ziel bedeutende Fortschritte erzielen — insbesondere dann, wenn Saudi-Arabien und Katar den USA verweigern, militärische Operationen gegen Iran von ihrem Territorium aus durchzuführen.