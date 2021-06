Was ist Bidens „Build Back Better World“ (B3W)?

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Angekündigt auf dem archaischen „Gruppe der 7“-Gipfel (G7) Mitte Juni – wird die „Build Back Better World“ (B3W) Initiative von westlichen Regierungen und den westlichen Konzernmedien als ein Plan angepriesen, der mit Chinas „One Belt, One Road“-Initiative (OBOR) „konkurrieren“ könnte.

Doch selbst ihre Ankündigung – sicherlich die einfachste Phase der gesamten Initiative – fiel flach. Es wurde kein einziges konkretes Beispiel dafür geliefert, was B3W potenziellen Partnern jenseits der vagesten Plattitüden und zweideutigsten Verpflichtungen bieten würde.

Ein vom Weißen Haus zur Verfügung gestelltes „Faktenblatt“ für das im Wesentlichen von den USA geleitete Projekt – anstatt die Vision von B3W zu klären oder zu festigen – scheint stattdessen darauf hinzudeuten, dass die „Initiative“ als Rebranding-Übung dient, hinter der die Einmischung der USA im Ausland weitergeht.

Das Dokument des Weißen Hauses erwähnt die „Development Finance Corporation, USAID, EXIM, die Millennium Challenge Corporation und die US-Handels- und Entwicklungsbehörde“ als Beteiligte – allesamt zugegebenermaßen Arme der politischen Einmischung der USA im Ausland, nicht Agenturen, die an der Förderung der tatsächlichen Entwicklung beteiligt sind.

USAID – zum Beispiel – wird 40 Mal namentlich im Handbuch der US-Stabschefs zur Aufstandsbekämpfung (PDF) erwähnt, das die Werkzeuge und Techniken beschreibt, die das US-Militär zur Niederschlagung von Aufständen im Ausland einsetzen kann – Werkzeuge und Techniken, die zugegebenermaßen genauso nützlich sind, um eine anvisierte Regierung zu untergraben, zu stürzen und durch eine andere zu ersetzen.

In vielen Fällen werden „Aufstandsbekämpfungs“-Strategien von den USA zu genau diesem Zweck eingesetzt – um ein von den USA ausgewähltes Klientenregime an der Macht zu zementieren, das eine von Washington gestürzte Zielregierung ersetzen soll. Die Rolle von USAID besteht darin, die Strategie der Aufstandsbekämpfung zu unterstützen, und nicht darin, die Entwicklung in einem bestimmten Land zu fördern.

Andere Säulen von B3W wie die „Millennium Challenge Corporation“ qualifizieren Entwicklung durch Einflussnahme auf die Politikgestaltung.

Ein Projekt auf der offiziellen Website der Millennium Challenge Corporation wird in einem Beitrag mit dem Titel „Social Inclusion in MCC’s Mongolia Compact“ vorgestellt: Affordable Water for all in Ulaanbaatar“ (Erschwingliches Wasser für alle in Ulaanbaatar) illustriert, dass die von den USA finanzierte „Entwicklung“ in der Mongolei in Bezug auf „erschwingliches Wasser für alle“ nicht darin besteht, physische Infrastruktur zu bauen, die tatsächlich erschwingliches Wasser für alle bringt – sondern stattdessen darin, Umfragen durchzuführen und Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben.

Anstelle von Bildern amerikanischer Bautrupps, die Pipelines bauen, Brunnen graben oder permanente Wassertürme aufstellen, die ganze Gemeinden versorgen, zeigt die Website der Millennium Challenge Corporation Menschen mit Klemmbrettern, die an Türen klopfen.

Myanmar: Ein „Sneak Peak“ auf Amerikas B3W in Aktion

Anstatt tatsächliche Entwicklung zu betreiben, kanalisieren US „Entwicklungs“-Agenturen wie diese oft Geld in politische Oppositionsgruppen, speziell um den Bau von nationaler Infrastruktur zu blockieren, die Probleme wie Energie-, Wasser- und Nahrungsmittelknappheit lösen würde – oft unter falschen sozialpolitischen Vorwänden wie „Menschenrechten“ und „Umwelt“-Bedenken.

In Myanmar zum Beispiel haben von der US-Regierung finanzierte Oppositionsgruppen jahrelang daran gearbeitet, den Bau von Projekten unter chinesischer Leitung zu blockieren, darunter Dämme, die Strom erzeugen, zum Hochwasserschutz beitragen und bei der landwirtschaftlichen Bewässerung helfen würden.

Wikileaks veröffentlichte 2010 ein US-Diplomatenkabel mit dem Titel „Burma: Grassroots Opposition to Chinese-backed Dam in Northern Burma“, enthüllt, dass US-Diplomaten den Erfolg der von der US-Botschaft finanzierten „Graswurzel“-Oppositionsgruppen diskutieren, die von China initiierte Dämme blockieren. Das Kabel vermerkt:

Ein ungewöhnlicher Aspekt dieses Falles ist die Rolle, die Basisorganisationen bei der Opposition gegen den Damm gespielt haben, was für die wachsende Stärke zivilgesellschaftlicher Gruppen im Kachin-Staat spricht, einschliesslich der Empfänger von kleinen Zuschüssen der Botschaft.

Sobald Projekte wie Dämme, Straßen, Schienen oder Häfen in Zielländern wie Myanmar blockiert werden, wird nie eine westliche Alternative angeboten.

Stattdessen stellen Organisationen wie USAID provisorische Infrastruktur wie Solarzellen und Ad-hoc-Wassertürme bereit, die den Empfängergemeinden einen minimalen Lebensstandard bieten. Das Ziel ist es, vereinheitlichende nationale Projekte zu stören und die lokalen Gemeinden zu ermutigen, ohne moderne Infrastruktur auszukommen. Dies trägt dazu bei, die Entwicklung ganzer Regionen zu stoppen – was es den USA ermöglicht, die „Vorherrschaft“ über sie künstlich aufrechtzuerhalten. Dies trägt auch zu Separatismus bei, wobei die Gemeinden von US-Geldern abhängig sind, anstatt mit der Regierung ihrer eigenen Nation zusammenzuarbeiten – was besonders in Myanmar die Quelle eines jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts war. Dieser Konflikt hemmt auch die Entwicklung weiter.

All dies steht in krassem Gegensatz zu Chinas OBOR, das eine physische Infrastruktur aufbaut, die Güter und Menschen durch ganze Regionen transportiert und eine wachsende Zahl von Menschen rund um den Globus mit Nahrungsmitteln, Energie und Wasser versorgt – und das alles ohne politische Bedingungen oder Armeen von aus dem Ausland finanzierten „Aktivisten“, die die nationale Politik bestimmen und im Gegenzug die nationale Souveränität entführen.

Nationen haben bereits spürbar von Infrastrukturprojekten unter chinesischer Leitung profitiert – einschließlich Nationen wie Myanmar, wo die Projekte bereits abgeschlossen wurden. Dazu gehören Straßen, Brücken und Dämme.

Die Irrawaddy-Brücke (auch bekannt als Yadanabon-Brücke), die von China CAMC Engineering gebaut und 2008 fertiggestellt wurde, ermöglicht es zum Beispiel endlich, dass schwere Fahrzeuge den Irrawaddy-Fluss vom Nordwesten des Landes nach Mandalay und darüber hinaus ins Landesinnere überqueren können, ohne umständliche Fähren zu benutzen.

Ebenfalls mit Chinas Hilfe gebaut wurde der 2010 in Betrieb genommene Yeywa-Damm. Er beinhaltet das größte Wasserkraftwerk des Landes und versorgt das nahe gelegene Mandalay mit Energie. Außerdem trägt er wesentlich zum Hochwasserschutz bei.

Gegen seinen Bau wandte sich das sogenannte „Burma Rivers Network“ – eine Erweiterung von „International Rivers“ – das von westlichen Unternehmensstiftungen wie Open Society, der Ford Foundation und dem Sigrid Rausing Trust finanziert wird – die alle zugegebenermaßen parallel zu Fronten wie USAID und dem National Endowment for Democracy arbeiten, um die außenpolitischen Ziele der US-Regierung voranzutreiben.

Das Burma Rivers Network stellte Behauptungen bezüglich des Staudammes auf, wie z.B., dass der Strom „wahrscheinlich“ nach China geleitet werden würde – eine Behauptung, die völlig falsch war und ist. Das Netzwerk stellte auch unbegründete Behauptungen auf, dass Dorfbewohner „ohne Entschädigung zwangsumgesiedelt“ würden und dass der Damm ihre Lebensgrundlage gefährden würde. Dieser Lebensunterhalt beinhaltete nicht-nachhaltigen Fischfang und Holzeinschlag entlang des Flusses – ein Lebensunterhalt, der durch einen früheren Mangel an Infrastruktur, die für moderne und nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten benötigt wird, notwendig war.

Während andere Projekte, die an den Yeywa-Damm angrenzen, entweder geplant sind oder gerade gebaut werden, arbeiten dieselben von den USA unterstützten Netzwerke unermüdlich daran, Entschädigungen, Umsiedlungen und sogar öffentliche Anhörungen zu verhindern, um beides überhaupt erst zu diskutieren.

In einigen Fällen – wie dem geplanten und teilweise gebauten Myitsone-Damm – wurden die Arbeiten nicht nur durch von den USA finanzierte Oppositionsgruppen gestoppt, die den Fortschritt politisch behinderten, sondern auch durch bewaffnete Angriffe der von den USA unterstützten separatistischen Gruppen.

Der Guardian berichtet in einem Artikel von 2014 mit dem Titel „Burmesische Dorfbewohner werden aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, da das Schicksal des Staudammes unklar bleibt“:

Als die Arbeiten begannen, brach die Kachin Independence Army einen 17 Jahre alten Waffenstillstand, um die Dammstelle anzugreifen. Im Jahr 2010 explodierten 10 Bomben rund um die Baustelle des Staudamms und töteten einen chinesischen Arbeiter.

Der Separatismus der Kachin wird von den USA offen gefördert, wie eine Reihe von durchgesickerten Telegrammen und die Finanzierung von Kachin-Separatistengruppen durch die US-Regierung zeigen, die auf der offiziellen Website des National Endowment for Democracy aufgeführt sind.

Während das Beispiel der Einmischung der USA in Myanmar und ihre offene Entschlossenheit, die Entwicklung aufzuhalten, ein extremes ist – es ist im Wesentlichen derselbe Prozess, der rund um den Globus angewandt wird, um – wie das „Faktenblatt“ des Weißen Hauses bezüglich B3W es nennt – „den Wettbewerb mit China“ anzugehen.

Es ist auch ein „Sneak Peak“ auf das, was B3W tatsächlich zur Folge haben wird. Wäre es eine echte Infrastruktur-Offensive, wären bei der Einweihung konkrete Projekte vorgestellt worden. Stattdessen wurden Händereiben und Plattitüden als Ersatz für echte Infrastrukturprojekte verwendet – eine Versicherung, dass die USA lediglich ihre fortlaufenden Bemühungen, nicht nur die von China geleitete Entwicklung weltweit zu entgleisen, sondern die Entwicklung selbst, umbenannt haben.

Für ein untergehendes Imperium, das die „Vorherrschaft“ über Teile des Planeten aufrechterhalten will, wie es die USA in Bezug auf die indopazifische Region tun müssen, ist der einzige Weg, an der Spitze zu bleiben, sicherzustellen, dass alle anderen in gleichem oder größerem Tempo untergehen als die USA – selbst wenn das bedeutet, dass Washington diese Nationen selbst zu Fall bringt.