Der ukrainische Premierminister Denys Shmygal sagte am Dienstag bei einem Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen: „Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, offiziell ein neues regionales Kooperationsformat Ukraine-Polen-Großbritannien zu starten.“ Dies geschah kurz vor dem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Kiew. Das trilaterale Abkommen hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, denn viele fragen sich, was genau damit bezweckt werden soll. Offensichtlich geht es darum, Russland „einzudämmen“, aber vielleicht steckt mehr dahinter.

Um das Ganze besser verstehen zu können, ist zunächst etwas Hintergrundwissen vonnöten. Die Ukraine ist nicht das Subjekt, sondern lediglich ein Objekt der unerklärten, von den USA provozierten Raketenkrise in Europa. Polen seinerseits strebt eine Führungsrolle in Mittel- und Osteuropa (MOE) an, erwägt aber Berichten zufolge auch einen russischen Vorschlag für gegenseitige Inspektionen von Luftverteidigungsanlagen, den die USA in ihrer durchgesickerten Antwort auf Moskaus Sicherheitsgarantien angesprochen haben. Das Vereinigte Königreich ist Teil der Anglo-Amerikanischen Achse (AAA).

Erwähnenswert ist auch, dass die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine aufgrund eines unerwarteten Streits zwischen ihren Führern über die Wahrscheinlichkeit einer sogenannten „russischen Invasion“ angespannt sind. Kiew ist der Ansicht, dass die Panikmache Washingtons Panik schürt und die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft des Landes noch weiter verschlechtert. Washington hingegen behauptet, dass es keine Panikmache betreibe und die Bedrohung angeblich sehr real sei.

Wenn man diese Beobachtungen bedenkt, ergibt alles einen Sinn. Die Ukraine versucht, ihre bisher unverhältnismäßige Abhängigkeit von den USA durch Polen und das Vereinigte Königreich zu diversifizieren, die beide gerne ihren regionalen Einfluss so umfassend wie möglich ausweiten möchten. Sie haben ihrem neuen Verbündeten alle erdenkliche Unterstützung zugesagt, einschließlich militärischer Hilfe. Wahrscheinlich spielen dabei auch wirtschaftliche Motive eine Rolle, denn Polen und Großbritannien wollen wahrscheinlich einen bevorzugten Zugang zur Ukraine.

Auf einer eher strategischen Ebene wollen diese Länder auch einen Keil zwischen Russland und Deutschland treiben, wie sie es in der Vergangenheit immer versucht haben. Dies gewinnt im aktuellen Kontext an Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Berlin kein Interesse daran hat, sich der antirussischen Panikmache der beiden Länder anzuschließen. Tatsächlich hat sich die EU de facto dagegen gewehrt, indem sie Ende letzten Monats den zuvor eingefrorenen Normandie-Friedensprozess wiederbelebt hat, um eine politische Lösung für den laufenden ukrainischen Bürgerkrieg zu finden.

Mit der Gründung ihres trilateralen Bündnisses versuchen alle drei Parteien, ihre geostrategische Bedeutung auf dem westeurasischen Schauplatz des Neuen Kalten Krieges zwischen den USA und Russland gemeinsam zu stärken. Die Ukraine geht auf Nummer sicher, nachdem sie plötzlich misstrauisch gegenüber den Absichten ihres wichtigsten amerikanischen Schutzherren geworden ist, während Polen und das Vereinigte Königreich einfach auf ihr historisches Spielbuch zurückgreifen, um Russland und Deutschland zu spalten und zu beherrschen.

Das polnisch-ukrainisch-britische Bündnis mag für Russland ärgerlich sein, aber es wird seine Regionalpolitik wahrscheinlich nicht wesentlich behindern. Schließlich ist die gegenwärtige Krise in erster Linie eine Krise zwischen Russland und den USA, nicht zwischen Russland und einem dieser drei Länder. Außerdem können sich die Beziehungen zu Deutschland unabhängig von Polen, der Ukraine und/oder dem Vereinigten Königreich entwickeln. Aus diesen Gründen sollte dieses jüngste Bündnis als kaum mehr als ein geopolitischer Trick interpretiert werden, der darauf abzielt, verzweifelt Aufmerksamkeit zu erregen.