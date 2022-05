Was ist dran am „Anstieg der Todesfälle bei Piloten“ nach Einführung des Impfstoffs?

Da so viele Statistiken versteckt und effektiv zensiert werden, ist es für unqualifizierte Leute wie mich unklug, kategorisch zu sagen, dass dies oder jenes passiert. Dennoch herrscht der gesunde Menschenverstand vor, und wenn die Zahl der Todesfälle oder Erkrankungen um einen beträchtlichen Prozentsatz ansteigt und es andere Anzeichen für eine Störung der „Normalität“ gibt, muss man zu dem Schluss kommen, dass irgendetwas die Ursache dafür sein muss, und was auch immer es ist, es wird der Öffentlichkeit vorenthalten, ohne dass eine offizielle Erklärung vorliegt.

Dieses Urteil wurde mir vor einigen Wochen bestätigt, als eine Fliegerärztin der US-Armee vor einem Bundesgericht aussagte, dass sie von einem hochrangigen Kommando angewiesen worden war, nicht über die Kontroverse um die Daten des Verteidigungsministeriums zu sprechen, die auf einen massiven Anstieg schwerer Verletzungen und Krankheiten bei Militärangehörigen hinwiesen, als die Impfstoffe im Jahr 2021 eingeführt wurden. Dr. Theresa Long von der Flugschule der US-Armee in Fort Rucker, Alabama, sagte zusammen mit zwei anderen Militärflugärzten, Oberstleutnant Peter Chambers und Oberst a.D. Stewart Tankersley, aus. Sie sagte, sie sei regelmäßig von Militärangehörigen kontaktiert worden, die durch die Impfung verletzt worden seien, und dass die meisten von ihnen Piloten seien, die „einen der höchsten Fitnessstandards erfüllen müssen“. Unter dem Druck, sich impfen zu lassen, herrsche eine Atmosphäre niedriger Moral, in der es mindestens zwei Selbstmorde gegeben habe, so Long.

In neueren Interviews mit dem Defender sagen Piloten, die durch Covid-19-Impfstoffe verletzt wurden, dass sie sich trotz einer „Kultur der Angst und Einschüchterung“, wie sie es nennen, gezwungen fühlen, sich gegen die Impfvorschriften auszusprechen, die ihrer Meinung nach Piloten ihrer Karriere – und in einigen Fällen ihres Lebens – beraubt haben.

In einem Schreiben, das im Dezember 2021 der Federal Aviation Administration (FAA), dem US-Verkehrsministerium, dem US-Justizministerium sowie den Geschäftsführern und Rechtsberatern der großen US-Luftfahrtunternehmen (American Airlines, Alaska Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines und United Airlines) übergeben wurde, wird auf die besonderen Risiken hingewiesen, denen Piloten durch die Impfung ausgesetzt sind, sowie auf die große Zahl von Impfstoffverletzungen und unerwünschten Wirkungen bei Piloten, die in einigen Fällen dazu geführt haben, dass Piloten ihre Flüge einstellen mussten.

Wenn über Nebenwirkungen der Injektion berichtet wird (wenn überhaupt), dann meist nur für die ersten 28 Tage nach der Injektion. Diese Daten sind alarmierend genug. Allein im Vereinigten Königreich wurden mehr als 27.000 akute Herzstillstände, mehr als 4.000 Lungenembolien und tiefe Venenthrombosen und fast 3.500 Krampfanfälle gemeldet, bei einer Gesamtzahl von etwa 1,5 Millionen unerwünschten Reaktionen. Obwohl maßgebliche wissenschaftliche Überprüfungen der Daten zeigen, dass Impfstoffe nicht nur unmittelbare, sondern auch mittel- und langfristige unerwünschte Wirkungen haben, werden diese offenbar kaum oder gar nicht überwacht.

Die Tatsache, dass die Lebensversicherungsunternehmen für die ersten neun Monate des Jahres 2021 im Vergleich zum gesamten Jahr 2020 bereits weitaus höhere Schadensfälle melden und „die höchsten Sterbeziffern in der Geschichte dieses Geschäfts“ festgestellt haben, vor allem bei Menschen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren, deutet auf längerfristige Auswirkungen hin. Die größte gesetzliche Krankenkasse in Deutschland meldet eine siebenmal höhere Häufigkeit von Impfkomplikationen als für das gesamte Jahr angegeben und prognostiziert eine anhaltend hohe Zahl dieser Todesfälle für einige Zeit.

Woran liegt das? Gibt es eine Hauptursache?

Als im vergangenen Sommer im Internet eine Meldung über den plötzlichen Tod von vier oder fünf Piloten der British Airways auftauchte, war die offensichtliche Erklärung, die in den sozialen Medien die Runde machte, der Impfstoff Covid. Die Geschwindigkeit, mit der BA, eifrige „Faktenprüfer“ und sogar die Pilotenvereinigung BALPA diesen Vorfall dementierten, anstatt ihn zu untersuchen, hätte ein Warnsignal sein müssen. Unter Druck gab BA eine unaufrichtige Erklärung ab, in der sie die Ursache nicht nannte, aber auch den offensichtlichen Zusammenhang mit dem Impfstoff nicht leugnete und sich weigerte zu sagen, ob die Piloten geimpft worden waren oder nicht.

Vorhersehbarerweise gingen die Mainstream-Medien der Sache nicht nach, vielleicht um die Linie der Regierung, dass der „Impfstoff so sicher“ sei, nicht zu gefährden. Kein einziger Abgeordneter hat die Frage nach diesen Todesfällen im Unterhaus gestellt. Die Geschichte verschwand.

Erst in den letzten Wochen tauchte im Internet eine neue Geschichte über einen Anstieg der Todesfälle bei Piloten im Jahr 2021 auf. Im selben Jahr, in dem die Impfvorschriften in Kraft traten, behauptete ein Blogger namens „Call me Stormy“, dass 109 Todesfälle von Piloten von ihren Familien auf der Seite „In Memoriam“ der US Air Line Pilots Association (ALPA) gemeldet wurden, verglichen mit sechs im Jahr 2020 und nur einem im Jahr 2019.

Sally Beck, eine erfahrene Journalistin, die für TCW schreibt, bat die ALPA um den Link zu ihrer In Memoriam-Seite, die im Oktober/November 2021 veröffentlicht wurde und die es offenbar nicht mehr gibt, sowie um die Quelle der Zahlen. Nach einigem Hin und Her kam diese Antwort.

Hallo zusammen. Die Information über den Tod des Piloten war nicht korrekt und in unverantwortlicher Weise irreführend. Hier ist die Erklärung, die wir im Dezember herausgegeben haben, als die Sache zum ersten Mal aufkam.

Da dies weder ihre Frage beantwortete noch die Zahlen bestätigte, die sie im Vergleich zu den Vorjahren meldeten, schrieb Sally zurück und stellte folgende Frage:

„Könnten Sie mir bitte die tatsächlichen Zahlen für diese Jahre nennen und mir einen Link zu der Seite, auf die verwiesen wurde, oder einen Screenshot zukommen lassen?

Daraufhin kam die Antwort: Es ist nicht unsere Praxis, die Informationen aus der Rubrik „In Memoriam“ in unserer Mitgliederzeitschrift zu veröffentlichen. Wir haben nichts weiter dazu beizutragen, als die Erklärung, die wir zuvor abgegeben haben.

Ich überlasse es den Lesern, daraus zu machen, was sie wollen. Wir tappen weiter im Dunkeln.

In den USA, wo die Luftfahrtindustrie viel größer ist als im Vereinigten Königreich, hat Präsident Joe Biden angeordnet, dass alle Piloten und das Flugpersonal geimpft werden müssen. Die Fluggesellschaften, insbesondere United, American und Delta, drohten dem gesamten Flugpersonal mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, wenn sie sich nicht bis 2021 impfen ließen. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Flugpersonal den Druck sehr zu spüren bekam und einige wider besseres Wissen nachgaben, wie Kapitän Robert Snow hier erst vor wenigen Wochen wieder eindringlich bezeugte.

American-Airlines-Kapitän Robert Snow erzählt von der Nahtoderfahrung, die seine Passagiere fast in Lebensgefahr gebracht hätte in Gefahr brachte. Er sagt, er sei zuversichtlich, dass der Herzinfarkt eine Reaktion auf einen vorgeschriebenen experimentellen Impfstoff.

Joshua Yoder, ein Fluglinienpilot und Mitbegründer der US Freedom Flyers, sagte dem US-Fernsehmoderator Stew Peters, dass seine Gruppe Hunderte von Berichten von Piloten erhalten habe, die während des Fluges unter den Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe litten. Er erzählte auch von dem enormen Druck, der von ihren eigenen Gewerkschaften auf die Piloten ausgeübt wurde, sich impfen zu lassen, so dass sie nirgendwo Unterstützung finden konnten. Diejenigen, die sich dagegen wehrten, seien entlassen oder mit reduzierten Aufgaben betraut worden, wodurch sich ihre Gehaltsskala nach unten verändert habe, was angesichts der geringeren Zahl von Flügen und der eingemotteten oder verkauften Flugzeuge den Fluggesellschaften durchaus gelegen gekommen sein könnte.

Inzwischen hat Biden den Druck auf die Impfstoffmandate verringert, und auch die Fluggesellschaften haben einen Rückzieher gemacht. Könnte es sein, dass sie sich über den Anstieg der Todesfälle unter den Piloten Sorgen machen, weil sie eine Hölle von Flugausfällen erwarten, die noch mehrere Jahre andauern könnte? Piloten sind teuer in der Ausbildung und haben in der Regel eine lange Lebensarbeitszeit von 35 bis 40 Jahren.

Und haben wir und auch die geimpften Piloten wirklich etwas zu befürchten – ist es gefährlich, wenn ein Pilot am Steuer stirbt? Wenn man in der Luft ist, natürlich ja, und das ist der Grund, warum man zwei Piloten hat, wobei der kritischste Zeitpunkt kurz vor der Landung ist, wenn der Flughafen in Sicht ist. Beide Piloten arbeiten auf Hochtouren, um das Flugzeug zu fliegen, überwachen den Funk und die Instrumente, insbesondere den ILS-Gleitpfad (Instrumentenlandesystem), und wenn der leitende Pilot zu diesem Zeitpunkt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden würde, könnte dies in der Tat sehr gefährlich sein.

Was die Politiker, Fluggesellschaften und Gewerkschaften betrifft, so sollten wir ihnen kein Pardon geben, wenn der Tag kommt, an dem sie strafrechtlich verfolgt werden.