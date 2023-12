Was kann uns die Pockenimpfstoffkatastrophe über Verletzungen durch Spike-Proteine lehren?

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Der Pockenimpfstoff war eine unbewiesene Therapie, die von einem Hochstapler beworben wurde und der die medizinische Gemeinschaft zunächst skeptisch gegenüberstand. Als die Ärzte jedoch für die Verabreichung des Impfstoffs bezahlt und vom Staat unterstützt wurden, änderten sie ihre Haltung

Der Pockenimpfstoff verursachte eine Vielzahl schwerer Verletzungen, und anstatt die Pocken zu verhindern, kam es häufig zu Ausbrüchen. Anstatt den Impfstoff zu überdenken, vertuschten Regierungen und Ärzte das Problem und setzten auf den Impfstoff – etwas, das fast identisch ist mit dem, was wir während COVID-19 gesehen haben

Immer drakonischere Impfvorschriften führten zu immer größeren öffentlichen Protesten, die ein Jahrhundert nach der Erfindung des Impfstoffs darin gipfelten, dass die Impfvorschriften aufgehoben wurden – was nicht lange danach zum Verschwinden der Pocken führte

Ärzte, die die Einführung des Impfstoffs beobachten konnten, verzeichneten eine bemerkenswerte Anzahl von gesundheitlichen Komplikationen bei ihren Patienten. Viele dieser Krankheiten werden inzwischen als „normal“ angesehen, und die schwerwiegenderen ähneln den mit den COVID-19-Impfstoffen beobachteten Verletzungen

Wenn man die Geschichte studiert, fällt immer wieder auf, wie häufig sich dysfunktionale Zyklen wiederholen – deshalb konnten viele von uns vieles von dem vorhersehen, was mit den katastrophalen COVID-19-Impfstoffen geschah.

Die Medizin hat ihren eigenen Anteil an falschen Überzeugungen (für die es häufig wenig bis gar keine Beweise gibt). Leider hat mein Berufsstand jahrhundertelang an ihnen festgehalten, ungeachtet der Probleme, die diese Überzeugungen verursachen, und ich glaube, dass das Impfmem eines der schädlichsten ist.

Ursprünglich sah ich mich Anfang 2022 gezwungen, einen Substack zu gründen, als ich erkannte, dass die Massenproteste gegen die COVID-19-Impfung (d. h. die Proteste in Australien und später der Trucker-Konvoi in Kanada) ein Spiegel dessen waren, was vor etwa 150 Jahren mit den Pockenimpfstoffen geschehen war.

Ich war der Meinung, dass dies für alle von entscheidender Bedeutung ist, damit wir die Lehren unserer Vorfahren ziehen können, die gegen ähnliche ungerechtfertigte Impfvorschriften gekämpft haben, und in der Hoffnung, dass die gegenwärtigen Umstände es uns endlich ermöglichen, aus diesem Kreislauf auszubrechen.

Da ich nicht wusste, an wen ich mich sonst wenden sollte, wandte ich mich an Steve Kirsch, und obwohl er mich nicht kannte, nutzte er freundlicherweise seine Plattform, um sowohl den Artikel als auch unerwartet meinen eigenen Substack zu bewerben. Dieser wiederum wurde dank der Freundlichkeit vieler anderer, denen ich folgte, wie Dr. Mercola, zum Erfolg.

Als ich den Pocken-Artikel schrieb, hatte ich weder Erfahrung noch Erwartungen an das Bloggen, so dass der Artikel noch viel Raum für Verbesserungen hatte. Da ein Großteil des Wahnsinns, den wir heute erleben, vor über einem Jahrhundert mit der Pockenimpfung begann, glaube ich, dass es, um die Dinge jetzt richtig zu stellen, von entscheidender Bedeutung ist, zu bedenken, was damals geschah und welch tiefgreifenden Schaden es der Gesundheit der menschlichen Spezies zufügte.

Der positive Rückkopplungskreislauf des Impfstoffs

Als der Pockenimpfstoff im Jahr 1796 entwickelt wurde, stieß er in der Ärzteschaft auf große Skepsis, zunächst, weil es so gut wie keine unterstützenden Daten gab, und dann, weil er einfach nicht funktionierte.

Nichtsdestotrotz wurde der Impfstoff von den Regierungen auf der ganzen Welt schnell übernommen, da er eine einfache Lösung für die Pockenbekämpfung von oben nach unten bot (was die Regierungen immer bevorzugen), und die Ärzteschaft unterstützte ihn allmählich, da sie durch die Impfungen sowohl politische Macht als auch Geld erhielt.

Viele Ärzte sprachen sich dennoch gegen den Impfstoff aus, wobei viele ihre Einwände mit belastbaren Daten untermauerten (z. B. zeigten große Kohorten, dass der Impfstoff die Pocken nicht verhinderte, und Erysipel, eine quälende und manchmal tödliche Hautinfektion, wurde häufig bei geimpften Personen beobachtet).

Leider wurden diese abweichenden Ärzte zu einer immer kleiner werdenden Minderheit, und es gibt Berichte aus dieser Zeit, wonach Ärzte in den frühen Krankenhäusern medizinische Aufzeichnungen fälschten, um die Gefahren des Impfstoffs und seine Unwirksamkeit bei der Pockenprävention zu verschleiern.

Das größte Problem mit dem Pockenimpfstoff war jedoch, dass die Impfung das Auftreten der Pocken eher verstärkte als verringerte.

Hinweis: Viele weitere Beispiele dafür, dass zunehmende Impfungen zu mehr Pockenausbrüchen führten, finden Sie hier im Originalartikel.

Als dies geschah, neigten die Regierungen dazu, auf diese Notlage zu reagieren, indem sie sie als Folge davon ansahen, dass nicht genügend Menschen geimpft waren, und sie taten, was sie konnten, um die Impfraten zu erhöhen. Da sich die Arbeiterklasse sowohl der Gefahren des Pockenimpfstoffs als auch seiner Unwirksamkeit bewusst war, mussten immer härtere Maßnahmen ergriffen werden, um die Impfquoten weiterhin zu erfüllen.

Als die Lage immer weiter eskalierte, kam es zu Übergriffen auf die mit der Durchsetzung der Impfung betrauten Beamten, und es kam regelmäßig zu Aufständen. Dieses Zitat des emeritierten Professors F. W. Newman aus dem Jahr 1874 bringt die damalige Stimmung auf den Punkt:

„Ich kann mich nicht anständig und zulässig ausdrücken, wenn ich auf etwas anspiele, das vor dreißig Jahren noch unglaublich erschien – die Anordnung der Impfung für das zweite Kind einer Familie, wenn die Impfung das erste Kind getötet hat, und dann den Vater wegen Verweigerung ins Gefängnis zu schicken.“

Anmerkung: Um den weit verbreiteten Misserfolgen ihres Impfstoffs zu begegnen, verlagerten die Mediziner ihr Ziel von einer lebenslangen „perfekten“ Immunität auf die Gewährleistung einer „milderen Krankheit“, ein Konzept, das bis heute Bestand hat (z. B. wurde es für die COVID-19-Impfstoffe verwendet).

Zur gleichen Zeit, als immer drakonischere Vorschriften erlassen wurden, argumentierten viele frühe Aktivisten, dass die Pocken und viele andere Infektionskrankheiten in erster Linie darauf zurückzuführen waren, dass die einfachen Menschen in absolutem Elend lebten (es ist schwer zu beschreiben, wie schlecht ihre Lebensbedingungen waren).

Nach jahrzehntelanger Arbeit gelang es den Aktivisten, die grundlegenden Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu verbessern (z. B. durch öffentliche sanitäre Anlagen, so dass die Menschen nicht mehr neben infektiösen Mikroben schliefen), was sich in einem massiven Rückgang der Todesfälle durch alle Infektionskrankheiten niederschlug:

Hinweis: Diese Tabelle und viele andere können unter dissolvingillusions.com eingesehen werden. Die Autoren dieses Buches haben eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem sie die vergessene Geschichte der Impfung ans Licht brachten.

Die Ärzteschaft hat die Arbeit der Aktivisten jedoch vereinnahmt und behauptet, der Rückgang der Todesfälle sei auf die Einführung von Impfungen zurückzuführen, was von den Daten überhaupt nicht gestützt wird (z. B. wurde gegen Scharlach, die größte Todesursache der damaligen Zeit und heute eine fast völlig vergessene Krankheit, nie eine Impfung entwickelt).

Seit dieser Zeit ist der Glaube, dass die Medizin uns aus dem dunklen Zeitalter der Infektionskrankheiten gerettet hat und dass alle Infektionen durch eine Impfung verhindert werden können, zu einem der zentralen Mythen geworden, auf denen die moderne Medizin beruht.

Anmerkung: Ich bezeichne all dies als positiven Rückkopplungskreislauf, weil normalerweise, wenn etwas nicht funktioniert (z. B. im Körper), ein Signal aktiviert wird, um es zu stoppen (bekannt als negative Rückkopplung). Positive Rückkopplungssysteme sind sehr viel seltener (da sie von Natur aus instabil sind), aber aufgrund des Glaubens unserer Gesellschaft an das Impfen existiert hier eines.

Als Reaktion auf die immer drakonischeren Impfvorschriften kam es 1885 in Leicester (England) zu einem massiven Protest (an dem Bürger aus ganz Europa teilnahmen), der dazu führte, dass die Pflichtimpfungsgesetze von Leicester aufgehoben und durch Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Hygiene und zur Quarantäne von Pockenkranken (und ihren Kontaktpersonen) ersetzt wurden.

Als dieser Ansatz von Leicester vorgeschlagen wurde, griff die Ärzteschaft die Bürger von Leicester an, verkündete lautstark, dass ihre Politik zu einem Massensterben führen würde, und erklärte, dass Leicester der Welt als Lehre dienen würde, niemals auf die Impfung zu verzichten. Stattdessen geschah das Gegenteil: Leicester besiegte die Pocken, und ihre Methoden (oft in Verbindung mit Impfungen) wurden dann kopiert, so dass wir die Pocken endlich ausrotten konnten.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es viele, viele Parallelen zwischen diesen Ereignissen von vor über einem Jahrhundert und dem, was wir alle in den letzten Jahren erlebt haben.

Hinweis: Eine ausführliche Zusammenfassung von Jenners betrügerischem Verhalten, die von einem anderen Autor verfasst wurde, sowie weitere dokumentierte Misserfolge des Pockenimpfstoffs finden Sie hier.

Frühe Schulen der amerikanischen Medizin

In den frühen 1900er Jahren gab es in den Vereinigten Staaten vier Hauptschulen der Medizin: Allopathie (Schulmedizin), Homöopathie, Naturheilkunde (damals als eklektische Schule bezeichnet) und Osteopathie. Die Allopathie verlor an Beliebtheit, weil ihre Behandlungen oft nicht funktionierten und hochgradig toxisch waren.

Zur gleichen Zeit erkannten zwei der reichsten Menschen der Geschichte (Andrew Carnegie und John D. Rockefeller), dass sie über ihre jeweiligen Industrien (Stahl und Öl) hinaus diversifizieren mussten, nachdem Theodore Roosevelt beschlossen hatte, ihre Monopole aufzulösen.

Die allopathische Medizin wurde als vielversprechender Weg erkannt, um viel Geld zu verdienen, und eine Reihe von Investitionen wurden getätigt, um die Allopathie von der Unbeliebtheit zur führenden Form der Medizin in den Vereinigten Staaten zu machen (z. B. wurde der 1910 veröffentlichte Flexner-Bericht genutzt, um die meisten der konkurrierenden nicht-allopathischen medizinischen Schulen in Amerika zu schließen).

Anmerkung: Das Buch The Robber Barons, in dem genau beschrieben wird, wie Rockefeller die Ölindustrie monopolisierte, bietet eine aufschlussreiche Perspektive auf das, was er anscheinend auch mit der medizinischen Industrie gemacht hat.

Seit der Monopolisierung der amerikanischen Medizin hat die Allopathie die bemerkenswerte Leistung vollbracht, das Land jedes Jahr mehr zu kosten als im Jahr zuvor, während sie gleichzeitig bei vielen der wichtigsten Gesundheitsprobleme, mit denen unser Land konfrontiert ist, kläglich versagt hat – wir geben mehr als der Rest der Welt für die Gesundheitsversorgung aus, aber die Ergebnisse unserer nationalen Gesundheitsversorgung sind schlechter als in fast allen anderen entwickelten Ländern.

Die meisten nicht-allopathischen medizinischen Fakultäten waren damals wegen der Schäden, die sie darin sahen, strikt gegen das Impfen. Um in der lukrativen medizinischen Industrie akzeptiert zu werden, übernahmen sie leider eine nach der anderen das Narrativ des Impfens von ganzem Herzen.

Bastyr, die führende naturheilkundliche Medizinschule in den Vereinigten Staaten, hat zum Beispiel die COVID-19-Impfung für ihre Studenten vorgeschrieben, was bei vielen traditionelleren naturheilkundlichen Ärzten in der Praxis auf Ablehnung stieß, da diese Vorschrift gegen alles verstieß, wofür die Naturheilkunde stand.

Bei der Recherche zu dieser Serie habe ich daher untersucht, was jede dieser frühen medizinischen Schulen damals berichtet hat, da ihre frühe Literatur viel eher bereit war, die heilige Kuh der Impfung zu kritisieren. Es lohnt sich, diese Berichte zweimal durchzulesen, da sie alle ähnliche Ereignisse beschrieben, die sich in erster Linie durch die einzigartige Linse unterschieden, durch die ihr Medizinmodell den Körper betrachtete.

Anmerkung: Im Folgenden hätte ich gerne auch die chiropraktische Perspektive, die ayurvedische Perspektive und das, was in Japan geschah (die Japaner litten immens unter den Pockenimpfungen), berücksichtigt. Leider konnte ich für keines dieser Themen eine gute Quelle ausfindig machen.

Homöopathie

In der Homöopathie gibt es eine Idee, die als Heringsches Gesetz der Heilung bekannt ist. Es besagt, dass Krankheiten oberflächlich in den Körper eindringen und dann entweder an der Oberfläche (z. B. durch die Haut) ausgestoßen werden oder tief in den Körper eindringen können. Bleibt die Krankheit an der Oberfläche, kommt es zu akuten Reaktionen wie Hautausschlägen und Fieber, während eine Vielzahl von chronischen, schwächenden Krankheiten auftreten kann, wenn die Krankheit in den Patienten eindringt.

Anmerkung: Viele Gegner der Pockenimpfung hielten es für keine gute Idee, den Impfstoff direkt in die Blutbahn einzubringen, da sich das Kuhpockenvirus so tief im Körper festsetzen konnte.

Das Heringsche Gesetz besagt also, dass das Ziel der Behandlung darin bestehen sollte, die Ausscheidung der Krankheit nach außen zu erleichtern, was im Gegensatz zu der (heute) vorherrschenden Denkschule steht, die danach strebt, diese symptomatischen Ausscheidungen zu unterdrücken. Beispielsweise verschlechtert die Behandlung eines unangenehmen Fiebers, das eine Krankheit begleitet, oft die Langzeitprognose der Erkrankung (z. B. gehen schweren Impfverletzungen in der Kindheit oft Fiebererkrankungen voraus, die mit Tylenol „behandelt“ wurden).

Leider wird Fieber von Ärzten reflexartig medikamentös behandelt – was bei COVID-19 äußerst problematisch war, da die Unterdrückung des Fiebers häufig die Prognose von COVID-19 verschlechterte.

Ein homöopathischer Arzt jener Zeit, J. Compton Burnett, M.D., verfasste 1884 das Buch „Vaccination and Its Cure by Thuja, with Remarks on Homeoprophylaxis“ (Impfung und ihre Heilung durch Thuja, mit Bemerkungen zur Homöoprophylaxe), das eine der besten Veranschaulichungen des Hering’schen Gesetzes darstellt, die ich kenne.

In seinem Buch vertrat Burnet die Ansicht, dass die Medizin bei den Pockenimpfprogrammen Korrelation und Kausalität verwechselt hatte. Der Impfstoff galt nur dann als wirksam, wenn er nach der Impfung „anschlug“, d. h. wenn sich an der Impfstelle ein großer Hautausschlag bildete. Wenn die Impfung nicht „anschlug“, hieß das, dass der Impfstoff erneut verabreicht werden musste oder dass die Person nicht „geimpft“ war.

Burnett und andere vertraten die Ansicht, dass das „Annehmen“ des Impfstoffs ein Zeichen für ein starkes Immunsystem sei, und wenn das Immunsystem stark genug sei, um den Impfstoff „anzunehmen“, dann sei es auch schon stark genug, um eine Pockeninfektion abzuwehren, und man müsse gar nicht erst geimpft werden.

Bei der Erörterung der gegensätzlichen Standpunkte von Impfbefürwortern und Impfgegnern (die Terminologie „Impfgegner“ ist über ein Jahrhundert alt) argumentierte er, dass die bereits vorhandene Immunkompetenz der geimpften Personen die unterschiedlichen Beobachtungen zur Sterblichkeit auf beiden Seiten der Debatte erklären könnte.

Umgekehrt stellte er fest, dass fast alle Fälle schwerer chronischer Erkrankungen nach der Impfung (als Vaccinosis bezeichnet) bei Personen auftraten, die einen Pockenimpfstoff erhalten hatten, der nicht wirkte und stattdessen tiefer in den Körper eindrang und eine chronische Pathologie verursachte. Eines seiner stärksten Argumente dafür war seine Beobachtung, dass homöopathische Thuja-Präparate häufig die Zustände behandelten, die er zeitlich mit der Impfung korrelierte.

Anmerkung: Das von Burnett und anderen gefundene Problem scheint auch bei den COVID-19-Impfstoffen aufzutreten. In einer kürzlich durchgeführten Studie (die hier besprochen wird) wurden Jugendliche und junge Erwachsene, die nach der Impfung eine Myokarditis entwickelten, mit denen verglichen, die keine Myokarditis entwickelten. Dabei stellte sich heraus, dass die Myokarditis-Patienten freies Spike-Protein im Blut hatten, gegen das ihr Immunsystem keine neutralisierenden Antikörper entwickeln konnte (und wahrscheinlich auch bei einer COVID-19-Infektion nicht entwickeln würde).

Als ich davon erfuhr, erinnerte ich mich daran, dass eine der einzigen Therapien, von denen ich je in Selbsthilfegruppen gesehen hatte, dass sie bei COVID-19-Impfstoffverletzungen funktionierten, die frühen monoklonalen Antikörper waren, die zur Bekämpfung der ursprünglichen COVID-19-Varianten entwickelt worden waren (bei denen dasselbe Spike-Protein verwendet wurde, das noch im Impfstoff enthalten ist). Leider hat die Regierung Biden die monoklonalen Antikörper vom Markt genommen, so dass sie heute kaum noch zu bekommen sind.

Burnetts Buch beginnt mit einer Beschreibung der Vaccinose und besteht in erster Linie aus bemerkenswerten Vaccinose-Fällen, von denen ich einige schildern werde.

„Der Krankheitszustand also, der durch diesen Impfstoff-Eiter, durch die Impfung, hervorgerufen wird, ist die Vaccinose; und darin sind keine anderen Krankheiten enthalten, deren Ursachen zufällig oder beiläufig in dem Impfstoff-Eiter enthalten sein können, – wie Skrofulose, Syphilis oder Tuberkulose.“ Anmerkung: Auch viele andere beklagten sich über die Folgen von verunreinigten oder unsachgemäß hergestellten Impfstoffen.

Meiner Einschätzung nach waren viele der chronischen Symptome, von denen Burnett und andere Ärzte berichteten (insbesondere die verschiedenen „Neuralgien“, die wiederholt erwähnt wurden), eine Folge von „Blutstau“, einer Diagnose der chinesischen Medizin, die ich mit einem gestörten Zeta-Potenzial in Verbindung bringe.

„Die Vakzinose zeigt sich als schwere akute Krankheit, die tödlich enden kann, oder sie kann sich als chronische Erkrankung manifestieren. Die gewöhnlichen Formen der Vaccinia müssen unter der akuten Vaccinose zusammengefasst werden. (p. 6-7). Insbesondere die chronische Vaccinose entzieht sich völlig der Kenntnis der gewöhnlichen Medizin, und obwohl sie manchmal in der Literatur als „kranke Folgen der Impfung“ auftaucht, ist sie doch nur ein unerkanntes Waisenkind, sehr zum Nachteil der leidenden Menschheit und der medizinischen Wissenschaft. Sie ist [von einigen Ausnahmen abgesehen] noch nicht ausreichend untersucht worden, um leicht definiert werden zu können; außer in kausaler Hinsicht wird ihre bloße Existenz im Allgemeinen nicht anerkannt. Aber eine Untersuchung der folgenden Fälle wird reichlich Beweise dafür liefern, dass ihre Symptome den pathogenetischen Symptomen von Thuja Occidentalis sehr ähnlich sind. Einige mögen vielleicht sagen, dass die Vaccinose dasselbe ist wie die Vaccinia; dies ist jedoch nicht der Fall; die Vaccinose ist die Vaccinia und noch etwas mehr, denn wenn eine Person erfolglos geimpft wurde, hatte sie keine Vaccinia, während einige der schlimmsten Fälle von (meiner) Vaccinose, die ich kennengelernt habe, gerade diejenigen waren, bei denen die Impfung nicht „anschlug“, wie man sagt. Ich muss also darauf aufmerksam machen, was ich für eine Tatsache halte, dass die Impfung oft tief in die Konstitution eingreift, ohne irgendwelche lokalen Phänomene hervorzurufen, und nicht nur das, sondern solche Fälle können sogar sehr schwerwiegend in ihrer inneren Entwicklung sein, die sich durch das Auftreten verschiedener krankhafter Symptome nach der Impfung manifestiert. Lassen Sie uns ein wenig bei dieser neuartigen Behauptung verweilen, ich wollte sagen, sie ist eine Tatsache, aber wahrscheinlich werden nur wenige zugeben, dass sie überhaupt eine Tatsache ist, sondern nur eine Marotte von mir, da jeder behauptet, dass, wenn die Impfung nicht „anschlägt“, das Individuum durch den Prozess, Impfstoff unter die Nagelhaut zu bringen, unbeeinflusst geblieben ist. Mit anderen Worten, wenn eine Person geimpft wird und die Impfung nicht anschlägt, also nicht erfolgreich geimpft wurde, gilt diese Person als impfgeprüft, und wir bescheinigen dies. Jeder glaubt, dass die erfolglos geimpfte Person in keiner Weise durch die Impfung beeinflusst oder verändert wurde. Eine genaue und genaue Beobachtung lehrt mich jedoch, dass dies keineswegs der Fall sein muss, denn nicht wenige Personen führen ihre Krankheit auf eine so genannte erfolglose Impfung zurück. Ich sehe die Sache so: Der Geimpfte wird durch das Impfvirus vergiftet; was man als „Einnahme“ bezeichnet, ist in Wirklichkeit die konstitutionelle Reaktion, durch die sich der Organismus mehr oder weniger von dem eingebrachten Virus befreit. Wenn der Mensch nicht „nimmt“ und das Virus absorbiert wurde, wird die „Einnahme“ zu einem chronischen Prozess – Parese, Neuralgie, Cephalgie, Pickel und Akne. Je weniger ein Mensch also in einem solchen Fall „nimmt“, desto eher leidet er an chronischer Vakzinose, d.h. an der echten Impfkrankheit in ihrer chronischen Form, sehr häufig einer Neuralgie oder Parese. Die meisten Ärzte werden mir zustimmen, dass Neuralgien in der heutigen Zeit häufiger vorkommen als je zuvor, und die Erfahrung hat mich gezwungen, viele solcher Fälle der Vakzinose zuzuschreiben.“

Burnet führte den Fall eines 10 Wochen alten Säuglings an, der gesund war und dann plötzlich zu sterben drohte, ohne dass die Ursache für die Krankheit des Säuglings ermittelt werden konnte.

Nach weiteren Nachforschungen fand er heraus, dass die Amme (Ersatzmilchlieferantin) des Säuglings (die bei guter Gesundheit war) am Tag vor der Erkrankung des Säuglings eine Pockenimpfung erhalten hatte, und sie berichtete, dass die Stelle „ein wenig schmerzhaft“ war. Burnett nannte auch einen weiteren Fall, in dem ein gestilltes Kind durch die Pockenimpfung erkrankte und ein anderes ein Ekzem und einen chronischen Ausschlag entwickelte:

„Deshalb gab ich Thuja 6, in Form von Tabletten, sowohl dem Baby als auch der Amme, aber ob alle halbe Stunde oder jede Stunde, weiß ich nicht mehr. Als ich später am Abend anrief, bemerkte ich, dass das Baby schlief und etwas weniger grässlich aussah. Am nächsten Morgen war es zwar immer noch blass, aber praktisch gesund; und die Impfbläschen auf dem Arm der Amme waren verwelkt und völlig vertrocknet, anstatt sich zu pusteln. Das Baby hat nie zurückgeschaut und ist jetzt ein hübsches Kind. (p. 17-18)„

Anmerkung: Es gab auch Probleme mit dem Übertritt der COVID-19-Impfstoffe in die Muttermilch.

Der nächste Fall von Burnett veranschaulicht einen weiteren wichtigen Aspekt der Vakzinose:

„Die Patientin, eine Dame von sehr hohem Rang, über fünfzig Jahre alt, war abwechselnd und seit vielen Jahren bei fast allen führenden Augenärzten Londons wegen dieser Augenneuralgie, d.h. schrecklichen Schmerzen im Augenhintergrund, die in Paroxysmen auftraten und sie für viele Tage an ihr Zimmer fesselten; einige Anfälle dauerten sechs Wochen. Ein Teil der neuralgischen Schmerzen blieb jedoch immer bestehen. Ihre Augen wurden von fast allen namhaften Augenärzten Londons untersucht, und niemand konnte einen strukturellen Fehler feststellen, so dass einstimmig eine Neuralgie des fünften Nervs festgestellt wurde. In den letzten Jahren hatte sie nichts mehr unternommen; jedes Mal, wenn ein Anfall kam, blieb sie in ihrem abgedunkelten Schlafzimmer, den Kopf gefesselt, und beklagte ihr Schicksal. Mir gegenüber rief sie aus: „Mein Leben ist eine einzige lebenslange Kreuzigung!“ Ich hätte erwähnen sollen, dass der Neuralgie eine Grippe vorausging, die sie auch begleitete. Insgesamt hielten diese Anfälle von Grippe und postorbitaler Neuralgie sie fast die Hälfte des Jahres in ihrem Zimmer gefangen. Äußerlich war sie gesund, gut genährt, etwas zu sehr embonpóint und ziemlich kräftig. Einer Freundin von ihr hatte die Homöopathie in meinen Händen geholfen, und so kam sie „in völliger Verzweiflung zu mir …“. Ich argumentierte folgendermaßen: Diese Dame erzählt mir, dass sie fünf- oder sechsmal geimpft worden ist, und da sie so stark geimpft ist, könnte sie gerade an einer chronischen Vakzinose leiden, deren Hauptsymptom eine Cephalgie wie die ihre ist, also verschrieb ich sofort Thuja (30). Es hat geheilt, und die Heilung hat bis jetzt angehalten. Die Neuralgie verschwand langsam; in etwa sechs Wochen (14. Februar 1882) schrieb ich in mein Fallbuch: „Die Augen sind gesund!“

Hinweis: Beeinträchtigungen des physiologischen Zetapotenzials können kumulativ sein, und manchmal kann eine Grippeinfektion (die ebenfalls das Zetapotenzial verringert) ausreichen, um bei einer Person mit beeinträchtigtem Zetapotenzial die kritische Schwelle zu überschreiten.

Bei einer weiteren Nachuntersuchung dieser Patientin berichtete sie, dass ihre chronische Krankheit, die sie seit 20 Jahren hatte, drei Jahre später, als Burnetts Buch in Druck ging, vollständig abgeklungen war. Als Nächstes schildert Burnett den Fall eines 12-Jährigen, der nach einer Impfung, die nicht anschlug, die Haare verlor und deren Haarausfall sich nach der Verabreichung von Thuja zurückbildete:

„Es könnte so gewesen sein, denn das Haar wird durch die Impfstoffvergiftung sehr stark beeinflusst.“

Anmerkung: Haarausfall ist auch bei COVID-19 üblich und tritt manchmal nach einer COVID-Impfung auf – ich vermute, dass dies auf die Auslösung der Cell Danger Response (CDR) zurückzuführen ist, da Haarausfall auf CDR-Behandlungen anspricht.

Als nächstes schildert Burnett den Fall eines Mannes, der unter wiederkehrenden Erkältungen, Furunkeln, Pickeln, Warzen, starken frontalen Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust und chronischer Müdigkeit litt, die ihn an der Arbeit im Büro hinderten:

„Die gewöhnliche Grippe, der chronische Stirnkopfschmerz, die pickelige Haut, das allgemeine Unwohlsein deuten nach meiner Erfahrung auf eine Impfung hin. Aber war der Patient geimpft worden? Ja. Viermal, und hat die letzten drei Male nicht „vertragen“ … Dieser Fall erregte im großen Bürokreis des Herrn erhebliches Aufsehen, teils, weil die Veränderung seines Zustandes so plötzlich und vollständig war, teils, weil er demonstrativ unwillig zur Homöopathie kam, und zwar infolge der ernsthaften Bitten seines Chefs de bureau.“

Anschließend schildert Burnett den Fall einer Frau, die dreimal geimpft worden war:

„Am 22. Dezember 1882 kam eine junge Dame von 26 Jahren wegen eines hässlichen Zustands ihrer Fingernägel in meine Behandlung. Natürlich ist es einer Dame ihres Alters nicht gleichgültig, wie ihre Nägel beschaffen sind. Diese Nägel sind ziemlich tief eingedrückt, und zusätzlich zu diesen Eindrücken gibt es schwarze Flecken auf den Unterseiten der Nägel, die bis in den Nagel hineinreichen … Sie hat Thuja 30 knapp drei Monate lang eingenommen, mit dem Ergebnis, dass innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Einnahme die schwarzen Flecken unter den Nägeln zu verschwinden begannen, und es gibt jetzt keine Spur mehr von ihnen.“

Als nächstes schildert Burnett den Fall einer jungen Frau mit einer Vielzahl von Problemen, darunter ein hängendes Augenlid, die vor ihm zwei erfahrene Homöopathen aufgesucht hatte, und wie beide konnte auch Burnett nur eine teilweise symptomatische Besserung erreichen, bis er Thuja einsetzte:

„Sie klagte immer noch über Ptosis der linken Seite, Schläfrigkeit, Taumeln nach rechts, wenn sie aus der Tür ging, Neigung, nach rechts zu fallen … ihre Zunge war rissig … Diese mehr oder weniger gut gewählten Mittel bewirkten eine große Veränderung bei der Patientin, aber am 29. Juli 1882 klagte sie immer noch darüber, dass das linke Auge nicht in Ordnung sei. Sie fühlte sich beim Lesen seekrank; die Schmerzen im linken Auge verschlimmerten sich am frühen Morgen; eine gewisse Ptosis des linken Oberlids; der Augapfel war steif und schmerzte quer über ihn und quer über die Stirn, und beim Gehen war ihr schwindlig. Nachdem der Fall so zum Stillstand gekommen war, suchte ich nach ätiologisch-therapeutischen Ansätzen und erfuhr dabei, dass sie insgesamt viermal geimpft worden war; beim letzten Mal, vor drei Jahren, war die Wirkung nur schwach. Mit Thuja 30 waren die Ptosis und die anderen beschriebenen Symptome bald geheilt.

Der nächste Fall lässt sich durch Burnets abschließende Aussage zusammenfassen:

„Der Verlust der Potenz ist häufig eine Folge von Impfungen, und wenn die lokale Schwäche auf diese Ursache zurückzuführen ist, ist es wirklich wunderbar, wie sich der Fall durch ein paar Dosen Thuja verändert. Er hatte eine leichte Halbseitenlähmung auf der rechten Seite und zeigte immer noch einige Lähmungserscheinungen, z.B. Schwäche des rechten Arms, gelegentliches Ziehen der Beine, Gedächtnisverlust, Sehstörungen und allgemeinen Kraftverlust. Seine effektive Potenz war erloschen, und das schon seit zwei oder drei Jahren, was natürlich nicht dazu beitrug, seine Laune zu heben. Ich behandelte ihn einige Monate lang mit nur geringem Erfolg, als er eines Tages über frontale Kopfschmerzen klagte, die mich sofort an den Thuja-Kopfschmerz erinnerten. Ich gab ihm Thuja occidentalis 30 (4 in 24) und innerhalb weniger Tage bemerkte er eine deutliche Besserung und fühlte sich so gut wie seit drei Jahren nicht mehr. Als ich diesen Bericht bei seinem nächsten Besuch erhielt, fragte ich ihn nach den Impfungen, was ich zuvor nicht getan hatte … „Wie oft sind Sie geimpft worden?“ „Ich bin sechs oder sieben Mal geimpft worden.“ „Hat es jedes Mal geklappt?“ „Nein, nie.“ Nach den vier Thuja-Dosen erlebte er auch eine „hypopubische Auferstehung von großer Bedeutung“, und nach weiteren Thuja-Gaben „wurde er, in den Worten seiner Frau, ein ganz anderer Mann; alle lähmenden Symptome waren verschwunden, und die alten Kopfschmerzen waren Ende 1883, als ich ihn zum letzten Mal sah, nicht zurückgekehrt.“

Anmerkung: Erektionsstörungen sind eine weitere Nebenwirkung, von der ich regelmäßig von geimpften Patienten höre.

Als nächstes wird der Fall einer teilweise behinderten Frau beschrieben, die fünfmal geimpft worden war, wobei eine Impfung nicht anschlug. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie nur minimalen Nutzen aus der medizinischen Versorgung gezogen, einen geringen Nutzen aus anderen homöopathischen Mitteln, und erlebte eine vollständige Auflösung durch Thuja:

„Ihre Symptome waren zahlreich; sie war nach vorne gebeugt, konnte kaum gehen, ihre Wirbelsäule war sehr empfindlich und schmerzhaft; Zuckungen, Schmerzen im ganzen Rücken und Frösteln, schlimmer in der Nacht. Ihre Leber war deutlich vergrößert und es gab Schmerzen in der rechten Seite … „Mir ging es seit drei oder vier Jahren nicht mehr so gut; ich fühle mich stark und kann alles tun.“

Ein weiterer komplexer Fall betrifft eine Patientin, die dreimal geimpft wurde, wobei die letzte Impfung nicht anschlug. Die Patientin erfuhr eine teilweise Besserung durch homöopathische Mittel, die auf ihre Symptome abgestimmt waren, und eine vollständige Auflösung durch Thuja:

„… klagte über starkes epigastrisches Klopfen, Schmerzen in der linken Seite, großes Frösteln und Schreibkrampf in der rechten Seite. Die Untersuchung ergab eine Vergrößerung der Milz und eine Schwellung des linken Eierstocks, die etwa die Größe eines Hühnereis hatte. Ihr Atem ist schwer, und ihr wird schwindlig. Sie hat seit langer Zeit fast jeden Tag starke Kopfschmerzen… Am 16. November befragt, welche Medizin die Kopfschmerzen und Krämpfe geheilt habe, sagte sie sofort, es seien die Pulver (d.h. die Thuja).“

In einem anderen Fall geht es um ein 16-jähriges Mädchen mit Entwicklungsstörungen und teilweiser Lähmung während des größten Teils ihres Lebens, das von gesunden und hochintelligenten Eltern geboren wurde (was eine erbliche Ursache für ihre Behinderung ausschließt). Sie erhielt im Alter von 3 Monaten eine Pockenimpfung, die nicht anschlug, aber im Alter von 6 Monaten anschlug, als beide Arme anschließend geimpft wurden:

„Das war ihr Zustand: das Dach des Mundes sehr stark gewölbt; die linke Seite des Gesichts nach links gezogen, so dass ihr Mund schief ist. Sie spricht sehr schlecht, kann sich nicht richtig artikulieren und ist sehr taub. Das war schon immer so. Hat einen Polypus im linken Nasenloch; die Mandeln sind enorm hypertrophiert; atmet sehr laut. Die linke Mamma ist kleiner als die rechte; die linke Seite des Brustkorbs ist im Allgemeinen kleiner als die rechte. Die Zunge ist rissig; Schmerzen in der linken Seite seit Jahren; frontale Kopfschmerzen seit zwölf Monaten.“

Nach der Verabreichung von Thuja besserten sich ihre Kopfschmerzen, die Artikulation, das Gehör und die Gesichtslähmungen erheblich. Ein zweites homöopathisches Mittel, Ceanothus Americanus, wurde ebenfalls im Anschluss an Thuja verabreicht, wodurch das verminderte Wachstum der linken Seite wiederhergestellt wurde.

Naturheilkunde

Benedict Lust, der ein Diplom in jedem der damaligen Medizinsysteme hatte, wird von vielen als Begründer der Naturheilkunde angesehen. Er fungierte als Herausgeber des Universal Naturopathic Encyclopedia Directory and Buyer’s Guide Yearbook of Drugless Therapy für 1918-1919.

In diesem Buch finden sich zahlreiche Hinweise auf die Schädlichkeit von Impfungen und deren Schwächung der menschlichen Lebenskraft, obwohl Lust im Gegensatz zu anderen Autoren in diesem Artikel nicht so detailliert auf die spezifischen Auswirkungen von Impfungen eingeht. Einige Zitate seien hier angeführt:

„Die medizinische Wissenschaft hat schon immer an den Aberglauben geglaubt, dass die Verwendung von chemischen Substanzen, die für das menschliche Leben schädlich und zerstörerisch sind, ein wirksamer Ersatz für die Verletzung von Gesetzen sein wird, und hat auf diese Weise den Glauben gefördert, dass ein Mensch bis an die Grenze der Selbstverliebtheit gehen kann, die sein physisches System schwächt und zerstört, und dann hofft, von seinen körperlichen Beschwerden erlöst zu werden, indem er ein paar Pillen schluckt oder sich ein Serum oder einen Impfstoff spritzen lässt, die als stellvertretende Erlöser des physischen Organismus fungieren und lebenslange Praktiken ausgleichen sollen, die giftig und völlig zerstörerisch für das Wohlbefinden des Patienten sind. Auf diese pseudowissenschaftliche Diagnose- und Heilmethode folgte die Phase der medikamentösen Behandlung, in der die Krankheitssymptome unbarmherzig mit allen möglichen Drogen, Laugen, Säuren und Giften bekämpft wurden, von denen man annahm, dass sie durch das Ersticken der Krankheitssymptome, durch das Unterdrücken ihrer zerstörerischen Energie, die Vitalität des Individuums steigern würden. Alle diese Heilmethoden hatten ihre Anfänge, ihre Zeit der extensiven Anwendung und ihre gewisse Vergänglichkeit. Die gegenwärtige Mode, Krankheiten zu heilen, ist die der Seren, Impfungen und Vakzine, die, anstatt eine Verbesserung gegenüber den falschen Medikamenten früherer Zeiten zu sein, keinen Wert für die Heilung von Krankheiten haben, sondern im Gegenteil Läsionen in den menschlichen Körper einführen, die von höchst qualvoller und tödlicher Bedeutung sind. Der Bürger hat ein unveräußerliches Recht auf Freiheit und auf das Streben nach Glück. Doch die wahren Retter der Menschheit werden von der medizinischen Oligarchie verfolgt, die für die Zwangsimpfung, die obligatorische ärztliche Untersuchung von Schulkindern und die Forderung nach staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsämtern verantwortlich ist, alles zum angeblichen Wohl des Volkes, in Wirklichkeit aber zum Vorteil des Medical Trust. (p. 23) Nur diejenigen sind durch eine akute Krankheit ansteckungsgefährdet, deren Systeme bereits ausreichend mit Fremdstoffen belastet sind: oder, wie man allgemein sagt, die für eine solche Krankheit prädisponiert sind. Bis jetzt war nicht bekannt, worin diese Veranlagung besteht. Der Unterschied in der Wirkungsweise zwischen dieser natürlichen Inokulation von krankhaften Stoffen und dem unnatürlichen Verfahren der Impfung mit der Lanzette liegt im Unterschied der geimpften Stoffe und in ihrer Verdünnung. Die Homöopathie lehrt, dass alle Substanzen in einem Zustand der Verdünnung am wirksamsten sind, weshalb die gärende krankhafte Substanz in ihrer natürlichen Verdünnung, wenn sie einen geeigneten Boden findet, so hochwirksam ist. In allopathischen Dosen wirkt der Impfvirus, wie alle allopathischen Mittel, lähmend auf die Lebenskraft, d. h. er nimmt dem Körper die Kraft, die er braucht, um die fremde Materie in ihm durch akute Krankheit (Heilkrise, Fieber) loszuwerden. Es vergrößert auch die Menge des Krankheitsstoffes und erzeugt so einen weitaus chronischeren Zustand, wie die ständige Zunahme aller chronischen Krankheiten seit der Einführung der Impfung deutlich beweist. Alle anderen Mittel gegen Fieber, wie Chinin, Antipyrin, Antifibrin, Morphium usw., haben die gleiche Wirkung. Sie lähmen lediglich die Bemühungen des Systems, die Gesundheit wiederherzustellen, und vermindern oder stoppen sogar die Gärung der fremden Materie, treiben sie aber niemals aus. So entstehen Krankheiten, die früher selten waren, wie Krebs, starke Nervosität, Wahnsinn, Lähmungen, Syphilis, Schwindsucht, Skrofulose usw. Das System wird mehr und mehr mit fremden Stoffen belastet, ist aber nicht in der Lage, die Kraft aufzubringen, um sie durch eine akute heilende Krise loszuwerden. Bei den oben genannten Krankheiten erreicht die Belastung ihre höchste Grenze, und eine vollständige Linderung ist dann meist nicht mehr möglich. Gerade diejenigen Arzneien, welche die Eigenschaft besitzen, das Fieber am schnellsten zu unterdrücken, wie Chinin, Antifebrin, Antipyrin, Plienacetin u. s. w., sind die Lieblingsmittel der Ärzte gegen Fieber geworden. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies gerade die gefährlichsten Mittel zur Schädigung der Gesundheit sind. Bei der Patientin handelte es sich um eine 41-jährige Dame, die bis zu ihrer Impfung im zweiten Lebensjahr völlig gesund war; seit dieser Zeit ist ihr Elend bekannt. Nach der Impfung brach ein hartnäckiger Hautausschlag aus, der sich in ihrem zehnten Lebensjahr zu einem Lupus im Gesicht entwickelte. Über dreißig Jahre lang litt die Frau an dieser schmerzhaft entstellenden Krankheit, ohne dass sie irgendwo Hilfe fand, obwohl sie viele berühmte Ärzte konsultierte. Ihr Gesicht war schrecklich anzusehen; sie konnte nirgendwo hingehen, ohne dass die Leute ihren Blick mit Abneigung von ihr abwandten. In diesem hilflosen Zustand kam sie zu mir, nachdem alle Ärzte ihre Krankheit für unheilbar erklärt hatten. Meine Diagnose ergab eine äußerst günstige Lage der Belastung, so dass ich ihr gute Aussichten auf eine rasche Heilung versichern konnte. Diese Meinung wurde bestätigt. Schon nach vierzehn Tagen hatten sich die entstellenden lupoiden Stellen im Gesicht stark verändert und waren nicht mehr ganz so abstoßend. Vor allem die Verdauung, der bis dahin keine Aufmerksamkeit geschenkt worden war, hatte sich ebenfalls deutlich verbessert. Die Folge waren abnorme Entleerungen, wodurch die krankhaften Körpersäfte ausgeschieden wurden. Innerhalb von sieben Wochen nahm die Haut der Patientin die normale Farbe an. Die Impfung bewirkt eine starke Schwächung der Lebenskraft; daher macht sich die krankhafte Materie, die sich allmählich im Körper angesammelt hat, nicht mehr durch Pockenepidemien bemerkbar, sondern durch viel schrecklichere, langwierige, oft unheilbare Krankheiten, wie Tuberkulose, Krebs, Syphilis, Epilepsie und Wahnsinn. Leider hat die orthodoxe Schule das Wesen der Vitalität nicht ausreichend begriffen. Wäre es anders, blieben ihren Anhängern die schädlichen Einflüsse der Gifte, die in den Medikamenten enthalten sind, die den Patienten durch Impfung oder Injektion zugeführt werden, nicht verborgen – auch wenn sich solche Einflüsse oft erst nach vielen Jahren zeigen mögen. Die Praxis des Impfens und Impfen ist ein fataler Irrtum, wie ihn die Geschichte nur selten zu verzeichnen hat.“

Anmerkung: Aus Gründen der Länge habe ich es vermieden, die chiropraktische Literatur zu den Pockenimpfungen zu besprechen, aber sie wird in Lusts Text kurz erwähnt. Auf den Seiten 851-853 wird F.W. Collins (M. D., D. O., D. C., Ph. C.) erwähnt, ein angesehener Chiropraktiker, der auch in anderen Medizinsystemen der damaligen Zeit geschult war und Lusts medizinische Philosophie teilte, die sich gegen Impfungen aussprach. Auf Seite 861 wird E.W. Ferguson D.C. erwähnt, ein Chiropraktiker, der diese Philosophie ebenfalls teilte.

Osteopathie

AT Still erkannte die tiefgreifenden Mängel der Allopathie und entwickelte die Osteopathie, um an ihre Stelle zu treten. Für diesen Artikel habe ich beschlossen, seinen letzten Text, Forschung und Praxis, zu überprüfen, und ich vermute, dass er in seinen anderen Schriften noch mehr zu diesem Thema geschrieben hat. Zunächst macht Still in seiner Präambel sehr deutlich, wie er über Impfungen dachte.

„Es sollte bekannt sein, wo die Osteopathie steht und wofür sie eintritt. Eine politische Partei hat eine Plattform, damit alle wissen, welche Position sie in Bezug auf Angelegenheiten von öffentlicher Bedeutung vertritt, wofür sie steht und für welche Prinzipien sie eintritt. Der Osteopath sollte seine Position in der Öffentlichkeit ebenso deutlich machen. Er sollte die Öffentlichkeit in seinem Programm wissen lassen, wofür er in seiner Kampagne gegen Krankheiten eintritt. Unsere Position lässt sich kurz und bündig in den folgenden Punkten zusammenfassen: „Drittens: Wir sind gegen Impfungen.“ [Anmerkung: Ich habe die anderen Punkte weggelassen]. Ich möchte nicht im Geringsten die Bemühungen von Jenner anzweifeln. Seine Bemühungen waren gut, aber es können wirksamere und weniger gefährliche Substanzen verwendet werden als die fauligen Verbindungen der Variola. Ungeachtet der Tatsache, dass sich das so genannte Präventivmittel in Tausenden von Fällen als schlimmer erwiesen hat als die Pocken selbst, haben sich die Ärzte damit begnügt, den Lehren von Jenner zu folgen. Es gibt keine Belege dafür, dass jemals versucht wurde, von der seit langem gelehrten und treu praktizierten Lehre abzuweichen, das Kuhpockenvirus mit seinen versteckten Verunreinigungen in den Arm eines Menschen zu injizieren, um ihn gegen Pocken zu immunisieren. Ich bin mir sicher, dass die Zeit nahe ist, in der eine Zwangsimpfung nicht mehr notwendig sein wird, denn es wurde eine bessere Methode gefunden, eine, die die Arbeit erledigt und keine negativen Auswirkungen hinterlässt, wie es bei der Impfung mit Kuh-, Pferde- oder anderen Tiergiften der Fall ist. Die Furcht vor Krankheit und Tod nach einer Impfung lässt die Menschen zögern, bevor sie sich selbst oder ihren Kindern mit militärischer Gewalt Impfstoff in die Arme geben. Wenn sie erfahren, dass eine Fliegenblase, die so groß ist wie ein Fünfzig-Cent-Stück oder ein Dollar, die Pocken in allen Fällen fernhält, dann wird es keine Angst und keinen Ärger mehr über Pocken oder Impfungen geben. Ich möchte dem Volksglauben an die Wirksamkeit der Impfung nicht widersprechen, aber ich bekämpfe mit Nachdruck das Einführen von fauligem Fleisch eines beliebigen Tieres in den menschlichen Körper. Angesichts dieses Glaubens an die Wirksamkeit der Pockenimpfung und angesichts der Tatsache, dass andere Krankheiten, denen Kühe und Pferde ausgesetzt sind, sehr wohl möglich sind und durch die große Zahl von Personen, die geimpft wurden und für immer verkrüppelt sind, gut bewiesen sind, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es für die Söhne und Töchter Amerikas an der Zeit ist, sich mit dem Thema der Vorbeugung zu befassen und zu sehen, wie ihre Fähigkeiten im Vergleich zu denen des Engländers Jenner stehen würden. Ich bin oft gefragt worden, was ich von der Impfung halte. Ich habe überhaupt keine Verwendung dafür und glaube nicht mehr daran, seit ich Zeuge ihrer mörderischen Wirkung wurde. Sie hat unsere Armeen in den sechziger Jahren [in Bezug auf den Bürgerkrieg] getötet und quält immer noch unsere alten Soldaten, ganz zu schweigen von den neueren Opfern, deren Zahl in die Zehntausende gehen wird. Ich glaube, dass statt der Verabschiedung von Gesetzen zur Zwangsimpfung ein Gesetz, das diese Praxis verbietet und schwere Strafen für Verstöße vorsieht, ein heilsames Experiment wäre.“

Anmerkung: Soweit mir bekannt ist, haben die osteopathischen Medizinschulen ebenso wie die Naturheilkundeschulen die COVID-Impfung für ihre Studenten vorgeschrieben.

„Nimm die fünfzig Cent aus der „schmutzigen“ Praxis heraus, und sie wird spontan mit allen Ärzten aussterben, die über den Schaden, den sie anrichtet, durchschnittlich informiert sind.“

Anmerkung: Ich glaube, dies ist eine Anspielung darauf, dass Ärzte den Profit über den Patienten stellen.

„Ich glaube, dass die Entdeckung von Jenner der Welt nichts gebracht hat, außer der Geschichte eines zufälligen Heilmittels oder eines angeblichen Pockenschutzmittels. Er gab keinen Grund an, warum ein Gift den Menschen gegen ein anderes Gift immun machen sollte. Die Ärzte akzeptierten, erprobten und übernahmen einfach die angebliche Heilkraft von Kuhpocken, wunden oder verkrusteten Fersen des Pferdes. Sie gaben uns keinen Hinweis darauf, dass es sich bei den fettigen Fersen des Pferdes um eine Geschlechtskrankheit handeln könnte, die nur dem Pferd eigen ist. Sie sagten uns nichts über die Kuhpocken, ob sie nun eine Geschlechtskrankheit sind oder nicht. Wie bei den meisten „Heilmitteln“, die der Arzt anwendet oder angewandt hat, wurde er durch Zufall darauf aufmerksam.“

Dennoch wurde auch ein breites Spektrum an chronischen Erkrankungen beobachtet, die auf Impfungen zurückzuführen sind.

„Wenn ich einen Fall von Drüsenvergrößerung habe, bitte ich meine Patienten, ihre Ärmel hochzukrempeln, und wie ich es erwarte, zeigen sie mir Impfnarben, die im Allgemeinen groß und tief sind, und es wird berichtet, dass sie während ihrer Entwicklung viel Leid erfahren haben [dies wurde oben auch von Burnett diskutiert]. Aus meinen Beobachtungen schließe ich, dass das Impfvirus oder -gift, das noch im System verbleibt, in diesen Fällen seine Wirkung in Verbindung mit der Drüsenvergrößerung zeigt und seinen Teil zur Schwächung der Erneuerungskräfte im gesamten Drüsensystem beigetragen hat. (In Bezug auf die Hydrose) Ätiologie: Ich habe immer nach der Ursache solcher Wirkungen gesucht, die sich im mangelhaften oder übermäßigen Schwitzen der Hände, der Füße, der Achselhöhlen, eines beliebigen Teils oder des ganzen Körpers zeigen, und ich halte sie für das Ergebnis einer vorübergehenden oder anhaltenden Lähmung der Nerven, die die Schweißdrüsen des ganzen Körpers oder eines Teils davon steuern. In vielen Fällen denke ich, dass dieser Zustand die Folge von Impfungen, Keuchhusten, Masern, Mandelentzündung, Lungenentzündung und all solchen Krankheiten ist, die die Nerven- und Blutversorgung der Lymphgefäße der oberflächlichen Faszien vorübergehend oder dauerhaft stören. Abschließend möchte ich sagen, dass viele meiner Patienten berichten, dass sie noch nie körperlich stark waren, seit sie mit unreinen Impfstoffen geimpft wurden. Wir haben also die Auswirkungen zu bekämpfen, und unsere einzige Hoffnung besteht darin, das knöcherne Gerüst so anzupassen und in Ordnung zu halten, dass alle Verunreinigungen eine Chance haben, nach außen zu gelangen.“

Als Alternative zum Impfstoff schlug Still die Verwendung von Fieberblasen [Cantharidin] vor, einem relativ sicheren Mittel zur Blasenbildung, von dem Still versehentlich entdeckt hatte, dass es eine Ansteckung mit Pocken verhindert.

Das Fieberbläschen schien zu wirken, indem es die Ausscheidung von Erregern durch die Haut bewirkte (und damit das Heringsche Gesetz der Heilung erleichterte) und die Ausscheidungsfähigkeit bei Personen wiederherstellte, die sie verloren hatten. Still berichtete, dass er es prophylaktisch bei Tausenden von Patienten einsetzte und es nie versagte, die Pocken zu verhindern, selbst wenn es zu Pockenausbrüchen kam. Leider kennt niemand diesen Ansatz, und ich habe nur durch die Lektüre von Stills Buch davon erfahren.

Chinesische Medizin

In der chinesischen Medizin gibt es einen medizinischen Zustand, der als Blutstau bekannt ist. Blutstau führt zu einer Vielzahl von Kreislaufproblemen, da das Herz das zähflüssigere Blut nicht effektiv pumpen kann und das zähflüssigere Blut, das im Blutstau entsteht, nicht durch die kleineren Blutgefäße fließen kann.

Dies führt zu Gewebeschwund, Schlaganfällen oder Mikroschlägen, Schmerzen an der verstopften Stelle und einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen (was meiner Meinung nach auf die Stauung zurückzuführen ist, die gleichzeitig auch im Lymphkreislauf auftritt).

Anmerkung: Die Blutstauung wurde vor etwa 50 Jahren unabhängig voneinander von amerikanischen und europäischen Wissenschaftlern entdeckt, die sie, nachdem sie sie direkt in den Blutgefäßen beobachtet hatten, als Blutverschlammung bezeichneten. Bei der Blutverschlammung wird beobachtet, dass die roten Blutkörperchen verklumpen, anstatt getrennt und frei fließend zu sein. Spätere Forscher kamen zu dem Schluss, dass diese Veränderungen darauf zurückzuführen sind, dass die Blutzellen nicht mehr über eine ausreichende (abstoßende) elektrische Ladung verfügen, um voneinander getrennt zu bleiben.

Im Jahr 1830 schrieb Wang Qingren ein berühmtes medizinisches Lehrbuch, das Yi Lin Gai Cuo, in dem er versuchte, die chinesische Medizin zu reformieren, indem er die seiner Meinung nach falschen Vorstellungen innerhalb des Berufsstandes korrigierte. Wang Qingrens Werk war zwar konfrontativ, wurde aber letztlich gut aufgenommen und hat die Richtung der chinesischen Medizin stark beeinflusst. Auch die Pocken wurden darin behandelt.

Vor Wang Qingren gab es eine Reihe von konkurrierenden Denkschulen über die Hauptursachen von Krankheiten (die wichtigsten waren Kälteeinbruch, Hitzeeinbruch, Nieren-Yin-Mangel und Milz-Qi-Mangel).

Obwohl die Blutstauung in der chinesischen Medizin anerkannt war, wurde sie in den ersten 1800 Jahren ihrer Existenz von keiner Denkschule innerhalb der chinesischen Medizin als Hauptursache von Krankheiten angesehen. Wang Qingren vertrat die Ansicht, dass der Blutstau häufig die Hauptursache von Krankheiten sei und dass er das Wichtigste sei, was man behandeln müsse, um Krankheiten zu beheben.

Seine Ideen wurden allmählich von der chinesischen Medizin übernommen, und der Blutstau wurde allmählich als eine grundlegende Krankheitsursache angesehen, was dazu führte, dass die klassischen Kräuterrezepturen so angepasst wurden, dass sie Kräuter enthielten, die das stagnierende Blut mobilisierten. Meine Kollegen schätzen, dass die führenden chinesischen Ärzte seit den späten 1980er bis 1990er Jahren ihr Augenmerk auf die Blutstauung gerichtet haben, und mit der Zeit finden sie es immer wichtiger, der Behandlung der Blutstauung Priorität einzuräumen.

Die Blutstauung ist auch zu einer nationalen Forschungspriorität der Kommunistischen Partei Chinas geworden, und sowohl im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin als auch im Rahmen modernerer wissenschaftlicher Ansätze haben sich bedeutende Daten über die Verknüpfung dieses Phänomens mit einer Vielzahl von Gesundheitszuständen angesammelt.

Es ist zwar möglich, dass der Blutstau vor Wang Qingren 1800 Jahre lang von allen völlig übersehen wurde, aber meine Kollegen aus dem Bereich der chinesischen Medizin glauben, dass sich zu der Zeit, als er seine Theorien aufstellte, etwas grundlegend geändert hat. So behandelt beispielsweise der Arzt für chinesische Medizin, der meines Wissens in den Vereinigten Staaten den größten Erfolg bei der Behandlung von Herzkrankheiten hat (und eine große Praxis betreibt), Herzkrankheiten fast ausschließlich nach dem Modell der Blutstauung.

Auch die amerikanischen und europäischen Wissenschaftler, die dieses Phänomen in den 60er und 70er Jahren untersuchten, stellten fest, dass Herzkrankheiten in hohem Maße vom Grad der Blutverschlammung abhängen, und fanden häufig heraus, dass die Wiederherstellung des Zeta-Potenzials des Blutes Durchblutungsstörungen behandeln kann. Zum Vergleich: Herzkrankheiten sind eine relativ neue Krankheit, denn in früheren Jahrhunderten waren Herzinfarkte sehr viel seltener anzutreffen.

Wie im ursprünglichen Artikel beschrieben, bestand die ursprüngliche Behandlung der Pocken in der Variolation, d. h. der Impfung mit dem Pockenvirus, und nicht in der von Jenner propagierten Kuhpockenimpfung. Es wurde zwar viel über die katastrophalen japanischen Pockenimpfkampagnen geschrieben, aber die früheste Erwähnung, die ich über die Kuhpockenimpfung in China finden konnte, lautete:

„Die Impfung wurde erstmals 1805 durch die berühmte Balmis-Salvany-Expedition, die von König Karl IV. von Spanien organisiert wurde, in Kanton und Macao [Provinzen in China] eingeführt. Die Praxis wurde jedoch nicht ohne weiteres übernommen und verbreitete sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in China. Tatsächlich war die Impfung in China völlig unzureichend, bis die Kampagne im Jahr 1950 begann.“

Dies spricht in meinen Augen dafür, dass ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Einführung von Pockenimpfungen und dem Auftreten von Blutstase in der chinesischen Bevölkerung besteht. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit der Praxis der Variolation (die im vorigen Artikel erörtert wurde), aber ich konnte keine ausreichenden Beweise finden, die diese Behauptung stützen.

Ich werde nun einige einschlägige Beobachtungen aus Gunter R. Neeb’s Blood Stasis teilen: Chinas klassisches Konzept in der modernen Medizin, von denen viele mit den vorherigen Beobachtungen in den anderen frühen Schulen der Medizin übereinstimmen. Jede der folgenden Passagen stammt aus Wang Qingrens Beobachtungen, die vor 192 Jahren im Yi Lin Gai Cuo niedergeschrieben wurden.

Wenn Sie diese Passagen lesen, werden Sie feststellen, dass sie den Beobachtungen von Dr. Burnett über die Pockenimpfung ähneln und wiederum das Heringsche Gesetz der Heilung widerspiegeln (an das die chinesische Medizin im Wesentlichen ebenfalls glaubt):

Infektionen wie Shang Han, fiebrige Erkrankungen, Pocken und abdominale Neoplasmen tragen alle zur „Erhitzung“ des Blutes bei (heute würden wir sagen, dass sie zur Freisetzung von Entzündungsfaktoren und zur Erhöhung der Viskosität beitragen). Ein solcher Blutstau verleiht dem Zahnfleisch eine blau-violette Färbung. Wenn das Blut abgestorben ist (Nekrose), wird das Zahnfleisch schwarz und die Zähne fallen aus. Wie kann jemand in diesem Zustand weiterleben? Selbst wenn der Patient kühlende Medikamente einnimmt, gerinnt das Blut und der Tod tritt noch schneller ein. Können auch Kinder von der einseitigen Lähmung betroffen sein? Ich kann Folgendes berichten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Kindern im Alter von 1 Jahr bis ins hohe Kindesalter, die plötzlich von dieser Krankheit betroffen sind. In den meisten Fällen ist dies die Folge von Shang Han, Wen Bing, pockenähnlichen Infektionskrankheiten, dysenterieähnlichen Krankheiten und so weiter. Nach der Erkrankung ist das Yuan-Qi geschädigt, der Teint ist zyanotisch-blass, die Hände und Füße sind allmählich weniger beweglich, und in schweren Fällen treten Krämpfe in den Gliedmaßen auf. Die Gliedmaßen selbst sind steif wie Ton. All dies ist die Folge davon, dass das Qi die Gliedmaßen nicht erreicht. Nekrotisches Blut verstopft die Gefäße, so dass die Giftstoffe der fiebrigen Infektion nicht über die Haut nach außen gelangen können und deshalb die Organe im Inneren angreifen. Wenn die Organe durch das Hitzetoxin gereizt werden, entwickelt sich in jedem Organ eine entsprechende, ungünstige Pathologie. Wenn sich die Sekretion im Inneren der Pusteln nicht zurückbildet, dann liegt das daran, dass das Blut nicht in die Gefäße zurückfließt; und das Blut fließt nicht in die Gefäße zurück, weil das infektiöse Toxin in den Gefäßen weiterhin fiebrige Hitze erzeugt, so dass das Blut gerinnt und die Durchgänge verstopft sind. Ist der Blutstau in den Gefäßen erst einmal beseitigt, braucht man eine verzögerte Rückbildung der Sekrete in den Pusteln nicht zu befürchten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einer leichten Infektion mit einer fiebrigen Infektionskrankheit (Wen Yi) diese sich in den Hautausschlägen (Exanthem) äußert. Nach dem Exanthem ist die Prognose gut. Wenn die Infektion mit der fieberhaften Infektionskrankheit schwer ist, bleibt sie im Inneren und wird nicht mit dem Pockenexanthem ausgestoßen. Dies deutet auf Gefahr hin. Wenn die Infektion mit der fiebrigen Infektionskrankheit sehr schwer ist, erzeugt sie innere Hitzeerreger im Blut und lässt das Blut gerinnen. Geronnenes Blut ist violett, und nekrotisches Blut ist schwarz. Wie die Pathologie identifiziert wird, hängt davon ab, ob die Pocken violettes oder schwarzes Blut aufweisen.“

Anmerkung: Die Kuhpocken haben viele Eigenschaften mit den Pocken gemeinsam, und daher wurden ähnliche Fälle von Blutstau beobachtet, als sie tiefer in den Körper eindringen konnten. Während die moderne TCM eine entgegenkommendere Haltung gegenüber Impfungen einnehmen musste, um im medizinischen Bereich akzeptiert zu werden, vertritt sie immer noch die Ansicht, dass Impfungen latente Hitze im Körper erzeugen (die sich dann in einen Blutstau verwandeln kann).

Moderne Forschung zur Blutstauung

Die medizinische Standarddiagnose, die am meisten mit Blutstau zu tun hat, ist die Hyperkoagulabilität und das Konzept der „Mikroverklumpung“ (das seit der Einführung des Impfstoffs COVID-19 existiert). Es gibt einige Agenzien, auf die ich gestoßen bin, die häufig Blutstau und Hyperkoagulabilität verursachen: Malaria, Aluminium, das SARS-CoV-2-Spike-Protein und Krebserkrankungen.

Infolgedessen können viele gemeinsame Krankheitsprozesse zwischen diesen Erregern auftreten (von denen jeder einzelne oft erhebliche Gesundheitsprobleme für die Patienten verursacht), und wie oben erwähnt, stelle ich oft fest, dass meine Patienten eine Behandlung ihrer Blutstase benötigen (durch Wiederherstellung des Zeta-Potenzials des Körpers – etwas, das jeder dieser Erreger bewirkt).

Virale Infektionen (z. B. durch einen Pockenimpfstoff), wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein, sind wiederum wissenschaftlich anerkannt und führen durch Schädigung des Endothels zu einem hyperkoagulablen Zustand:

„Eine direkte Interaktion zwischen Mikroorganismen und Endothelzellen kann ebenfalls auftreten, insbesondere bei Virusinfektionen. Endothelzellstörungen sind ein häufiges Merkmal von Virusinfektionen und können die Hämostase sowohl auf direkte als auch auf indirekte Weise verändern. Endothelzellen können durch eine Reihe von Viren direkt infiziert werden (z. B. Herpes-simplex-Virus, Adenovirus, Parainfluenzavirus, Poliovirus, Echovirus, Masernvirus, Mumpsvirus, Cytomegalovirus, humanes T-Zell-Lymphom-Virus Typ I und HIV). Eine virale Infektion von Endothelzellen wurde insbesondere bei hämorrhagischen Fiebern nachgewiesen (z. B. Dengue-Virus, Marburg-Virus, Ebola-Virus, Hantaan-Virus und Lassa-Virus). Anmerkung: J&J, AstraZeneca und der russische Impfstoff Sputnik V COVID sind Adenoviren, die gentechnisch verändert wurden, um das Spike-Protein zu enthalten.“

Nach dem 11. September führte das Militär eine Pockenimpfkampagne durch, die mit zahlreichen Fällen von Herzmuskelentzündung und manchmal tödlichen Herzanfällen in Verbindung gebracht wurde. In den Mainstream-Nachrichtenquellen hieß es damals, die durch die Impfung hervorgerufene Entzündung mache den Zusammenhang zwischen der Impfung und Herzerkrankungen „biologisch plausibel“, und zahlreiche maßgebliche Stellen wie die American Heart Association mahnten zur Vorsicht bei dem Impfprogramm.

Mindestens ein Forschungsstipendium wurde bewilligt, um den Zusammenhang zwischen Endothelschäden und den Pockenimpfungen zu untersuchen, aber soweit ich weiß, wurden die Ergebnisse nie veröffentlicht (eine große Herausforderung in der evidenzbasierten Medizin ist die fehlende Veröffentlichung von Studien, die das Narrativ gefährden).

Ich bin sicher, dass Sie auch hier die Parallelen zwischen damals und heute erkennen können. Leider war die Wissenschaft damals viel weniger gekauft, so dass abweichende Stimmen im Mainstream auftauchten.

Zeta-Potenzial

Den meisten Impfschäden scheinen drei gemeinsame Faktoren zugrunde zu liegen: eine Fehlfunktion des Immunsystems (z. B. die impfstoffbedingte Autoimmunität, die hier erörtert wird), die Gefahrenreaktion der Zellen (die hier erörtert wird) und die Mikroverklumpung (Blutstatik) im gesamten Körper.

Hinweis: Diese Faktoren liegen auch vielen anderen chronischen Krankheiten zugrunde.

Der beste Mechanismus, den ich gesehen habe, um die bei Impfstoffen immer wieder auftretende Mikroverklumpung zu erklären, besteht darin, dass sie die elektrischen Ladungen im Blut verändern, so dass die Bestandteile des Blutes nicht mehr voneinander abgestoßen werden und stattdessen zusammenkleben. Dieser Prozess wird durch eine physikalische Eigenschaft gesteuert, die als Zetapotenzial bekannt ist (das auch die Trennung der anderen Flüssigkeiten im Körper, wie der Lymphe, steuert).

Hinweis: Dieses Konzept und seine Beziehung zu Impfstoffverletzungen wird hier weiter erörtert.

Leider enthalten Impfstoffe häufig Substanzen (z. B. Aluminium), die das physiologische Zetapotenzial stark stören. Aus diesem Grund kommt es nach Impfungen häufig zu Mikroschlägen, die sich häufig durch Asymmetrien im Gesicht bemerkbar machen (z. B. ein schiefes Lächeln, eine verschobene Augenstellung oder eine unruhige Horizontalbewegung der Augen).

Wenn man erst einmal gelernt hat, danach zu suchen, ist es erstaunlich, wie häufig sie sind und wie sehr sie sich normalisiert haben (da sie vor der Ära der Impfung sehr selten waren). In ähnlicher Weise entwickelten viele meiner Kollegen nach der COVID-Impfung ein abnormales Tracking der Augen.

Mein Interesse am Zetapotenzial wurde neu geweckt, als ich feststellte, dass viele der seltsamen Dinge, die ich bei COVID-19 beobachtete, genau dem entsprachen, was ich bei einem schweren Verlust des physiologischen Zetapotenzials erwarten würde – und schon bald wurde mir klar, dass das Spike-Protein des Virus alle Merkmale von etwas aufwies, von dem ich erwarten würde, dass es das physiologische Zetapotenzial erheblich beeinträchtigt (was mein anfänglicher Grund für meine große Besorgnis über Spike-Protein-induzierende Impfstoffe war).

Als ich einen Schritt zurücktrat, wurde mir klar, dass alle Impfstoffe, die als besonders schädlich für die Empfänger bekannt sind (Pocken, Anthrax-Impfstoff, HPV-Impfstoff und die COVID-19-Spike-Protein-Impfstoffe), ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf das physiologische Zeta-Potenzial haben.

Bedauerlicherweise wurde dies von der medizinischen Fachwelt nie erkannt (was besonders bedauerlich ist, da ein gestörtes Zeta-Potenzial bei so vielen chronischen Erkrankungen wie dem Altern eine zentrale Rolle spielt), aber glücklicherweise hat die Häufigkeit, mit der es nach COVID-Impfungen auftritt, die Öffentlichkeit für das Zeta-Potenzial-Konzept bemerkenswert empfänglich gemacht.

Anmerkung: Ich und meine Kollegen haben beobachtet, dass Methoden zur Wiederherstellung des physiologischen Zetapotenzials bei der Behandlung von COVID-19-Impfschäden oft von entscheidender Bedeutung sind.

Schlussfolgerung

In der chinesischen Medizin herrscht der Glaube, dass verschiedene Epochen durch unterschiedliche Krankheiten gekennzeichnet sind. Viele Krankheitsbilder, die in alten medizinischen Texten beschrieben werden, kommen heute fast nicht mehr vor, während andere Krankheitsbilder aufgetaucht sind, die in der Vergangenheit nie erwähnt wurden.

Im Zuge des technologischen Fortschritts unserer Spezies scheinen wir eine hohe Rate von oft tödlichen Infektionskrankheiten durch eine ständig wachsende Epidemie von chronischen neurologischen und Autoimmunkrankheiten sowie eine kontinuierliche Zunahme aller Krebsarten ersetzt zu haben. Soweit ich weiß, begann dieser Trend vor 150-200 Jahren zur gleichen Zeit, als die Variolations– und dann die Pockenimpfung eingeführt wurden (die weit verbreitete Verwendung von Quecksilber in der Medizin könnte ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben).

Zusätzlich zu vielen schriftlichen Berichten, die diese Theorie stützen, habe ich mit zahlreichen Ärzten gesprochen, die im Laufe ihrer Karriere eine allmähliche, aber kontinuierliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Bevölkerung beobachtet haben. In vielen Fällen erzählten mir diese Ärzte, dass sie ihre Mentoren fragten, ob sie das Gleiche beobachtet hätten, und tatsächlich war es so (und in einigen wenigen Fällen stellten sie fest, dass ihre Mentoren das Gleiche gehört hatten, als sie ihre eigenen Mentoren fragten).

Letztlich konnte ich diesen Trend bis vor etwa 150 Jahren zurückverfolgen und feststellen, dass der Anstieg zwar in der Regel allmählich erfolgt, aber von Zeit zu Zeit große Ausschläge aufweist. Ein klassisches Beispiel ist der 1986 von Fauci ausgehandelte Vertrag, der den Impfstoffherstellern Immunität gegen Impfschäden verschaffte und damit einen Anreiz für die Aufnahme zahlreicher unsicherer Impfstoffe in den Impfplan für Kinder bot.

„Unter Dr. Faucis Führung sind die allergischen, autoimmunen und chronischen Krankheiten, mit deren Erforschung und Vorbeugung der Kongress das NIAID ausdrücklich beauftragt hatte, wie Pilze aus dem Boden geschossen und befallen heute 54 Prozent der Kinder, während es 1984, als er das NIAID übernahm, noch 12,8 Prozent waren … Morbus Basedow und Morbus Crohn, die vor 1984 praktisch unbekannt waren, wurden unter seiner Leitung plötzlich zu Epidemien. Autismus, den viele Wissenschaftler heute als eine Autoimmunerkrankung betrachten, stieg von 2/10.000 bis 4/10.000 Amerikanern, als Tony Fauci zum NIAID kam, auf heute einen von vierunddreißig. Neurologische Krankheiten wie ADD/ADHD, Sprach- und Schlafstörungen, Narkolepsie, Gesichtszuckungen und das Tourette-Syndrom sind bei amerikanischen Kindern alltäglich geworden.“

Ich glaube, dass die COVID-19-Impfstoffe ein weiteres Beispiel dafür sind. Dies liegt zum einen daran, dass Kollegen, die mit impfgeschädigten Patienten arbeiten, sagen, dass sie in ihrer gesamten Laufbahn noch nie so kranke junge Menschen gesehen haben wie die Spike-Protein-impfgeschädigten Patienten, und zum anderen daran, dass eine Vielzahl verschiedener Datenbanken (z. B. die vom Team von Ed Dowd zusammengestellten) einen völlig beispiellosen Anstieg sowohl der Gesamttodesfälle in der Bevölkerung als auch der Behinderungen in der gesamten Erwerbsbevölkerung zeigen.

Ich hoffe aufrichtig, dass wir, wenn wir aus der Vergangenheit lernen können, in der Lage sind, die Fehler zu beheben, die wir in der Gegenwart immer noch machen, und ich danke jedem von Ihnen aufrichtig dafür, dass Sie die in diesem Artikel dargelegten Ideen in Betracht gezogen haben. Viele vor mir haben versucht, sie weiterzugeben, ohne Erfolg, aber wir scheinen uns an einem einzigartigen Punkt in der Geschichte zu befinden, an dem die Welt endlich offen ist, sie zu hören.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

