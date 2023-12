Putins erstaunliche christliche Rede vor der christlich-nationalistischen Bewegung in Russland (WRPC)

Von Charles Bausman

Putin: „Westliche Eliten sind wie eine verrückte alte Frau, die außer Kontrolle geraten ist, eine Gefahr für sich selbst und ihre Mitmenschen„.

Dieser Artikel aus unserem Archiv wurde zuerst auf RI im Dezember 2023 veröffentlicht.

Am Dienstag hat Wladimir Putin im Kreml vor 6000 Delegierten des Weltrates der Russischen Völker (WRPC), der vom Oberhaupt der russischen Kirche, Patriarch Kirill, geleitet wird, eine seiner schärfsten und wahrheitsgetreuesten Anklagen gegen die böse, korrupte Natur der im Westen herrschenden Eliten erhoben und seine alternative Vision für Russland und die Zukunft der Welt vorgestellt.

Putins vollständige Rede, auf Russisch. Die Eröffnungs- und Publikumsaufnahmen während der Rede zeigen den Veranstaltungsort, den amtierenden Patriarchen und die große Anzahl von Bischöfen, Geistlichen und Militärs, die anwesend sind.

In den vergangenen 18 Monaten ist die Kritik des russischen Präsidenten und anderer hochrangiger russischer Politiker an den herrschenden Eliten des Westens immer schärfer geworden. Das denkwürdigste Beispiel, das bei den Konservativen im Westen viel Beifall fand, war im Oktober letzten Jahres, als er sie – völlig zutreffend – als „satanisch“ bezeichnete, eine Ansicht, zu der immer mehr ehrliche Menschen im Westen, insbesondere Christen, kommen. Vielleicht merken die Kreml-Panjandriller, dass diese Zungenschläge bei vielen bedrängten Bewohnern Wokestans gut ankommen und sich für das Thema erwärmen.

Die Überschrift dieses Artikels ist etwas irreführend, denn der Hauptteil der Rede handelte nicht vom Christentum, aber sie war dennoch sehr christlich, wegen einiger Dinge, die er darin erwähnte, und wegen des Kontextes, in dem sie gehalten wurde, indem er vor einer stark christlichen, patriotischen Versammlung sprach, mit Patriarch Kyrill als Zeremonienmeister, wegen der Art und der Rolle des WRPC und der starken christlichen Appelle, die von den nachfolgenden Rednern kamen, bei denen der Präsident anwesend blieb und denen er seinen Kommentar hinzufügte.

Der gesamte Rahmen am Dienstag mit seiner eindeutig christlichen Atmosphäre dient als Metapher für Russlands mühsamen Weg, eine nationale Ideologie zu finden, wobei das Christentum die offensichtliche Lösung darstellt, die in der historischen Kontinuität ganz offensichtlich ist. Es gibt in der ideologischen Landschaft Russlands nichts, was auch nur annähernd mit ihm konkurrieren könnte. Es ist fast so, als ob Putin mit jeder Rede näher an die volle christliche Wahrheit herankommt, und sei es nur, weil nichts anderes die internationalen politischen Ereignisse verständlicher erklärt.

In diesem Artikel wird erläutert, was genau der WRPC ist und warum er wichtig ist, doch zunächst zur Rede. Was die Schärfe betrifft, gehört die Rede vom Dienstag zu den Top 3 der Angriffe Putins auf die westlichen Eliten. Zu Beginn der Rede zeigte sich Putin schwungvoll.

Eine russische Mitschrift ist auf der Website des Kremls verfügbar und ist im Allgemeinen, mit ein paar Pannen, mit Google Translate verständlich. Das Transkript enthält nicht nur Putins Ausführungen, sondern auch die des Patriarchen sowie zwei weitere Redner, ein prominentes Mitglied des russischen Parlaments, Petr Tolstoi, und eine in Russland bisher relativ unbekannte Frau, Maria Popowa aus der Region Jaroslawl, die einfach als Mutter von zehn Kindern über die Notwendigkeit eines Abtreibungsverbots und großer Familien sprach. Es war eine ausgezeichnete kurze Rede, über die es hier einen guten Bericht in russischer Sprache gibt. Alle drei anderen Redner richteten dramatische Appelle an den Präsidenten, die Abtreibung zu verbieten. Russian Faith hat schon früher über Maria Popova geschrieben, weil ihr Redakteur, Pater Joseph Gleason, in der Region Jaroslawl lebt und sie dort kennengelernt hat.

Der schizophrene Umgang Russlands mit der Abtreibungsfrage ist zu komplex, um ihn hier zu erörtern, und verdient einen eigenen Artikel. Es genügt zu sagen, dass die Regierung, obwohl sie eine dramatische christliche Wende vollzogen hat und immer mehr christliche Ideen und Politiken unterstützt, diese schreckliche Sünde immer noch zulässt und finanziert, und dass sie nach wie vor extrem verbreitet ist. Die russischen Christen sind entsetzt über die zögerliche Haltung der Regierung in dieser Frage, und es gibt im ganzen Land eine starke und aktive Anti-Abtreibungsbewegung an der Basis. Prominente Christen und die mächtige Kirche selbst weisen immer wieder darauf hin, dass Gott einem Land, das diese böse, mollochianische Praxis zulässt, die in Wirklichkeit auf satanischen rituellen Opferungen von Säuglingen an den Teufel selbst beruht, nicht seine Gnade erweisen wird. Ein dramatischer Zusammenstoß zwischen langjährigen Praktiken und Normen und der schnell wachsenden, konservativen christlichen Ideologie dieses Landes ist im Gange. Beten wir, dass diese Plage bald aus dem russischen Leben verschwindet, dass die Gesellschaft als Ganzes diese Sünde begreift und bereut und Gott um Gnade für ihre blutige Vergangenheit bittet.

Putins Hauptbotschaft zu Beginn war, dass die westlichen Machteliten eindeutig böse sind, auf Diktatur, Weltherrschaft, Eroberung, Zerstörung von Menschlichkeit und Freiheit aus sind und dass Russland die wichtigste Kraft ist, die ihnen eine alternative, humane Vision davon entgegensetzt, wie die Welt geordnet sein sollte, und dass Russland buchstäblich die letzte Hoffnung der Welt ist, sie vor diesem Übel zu retten. Er verwendete eine treffende Metapher, um diese westliche hegemoniale Diktatur zu beschreiben, indem er sie mit einer „verrückten und altersschwachen alten Frau“ verglich, die „die Kontrolle über sich selbst verloren hat“ und „eine Gefahr für die Menschen um sie herum“ darstellt. Sehr schön gesagt.

Er fuhr fort, dass dies nicht nur seine und Russlands Meinung sei, sondern dass die Mehrheit der Welt die verrückte alte Frau genauso sehe. Er beschimpfte die „herrschenden Eliten“ des Westens als „rassistisch, neokolonialistisch“ und einem „grausamen Plan der totalen Entpersönlichung, Spaltung, Unterdrückung und Ausbeutung“ zugeneigt, nannte ihre antirussische Propaganda „die alte Drehorgel“ und ihr wahres Ziel, „Russland zu zerstückeln und zu plündern“.

Im weiteren Verlauf der Rede wetterte er gegen die westliche Abschaffung der Kultur und sagte, die liberale Ideologie habe die geisteswissenschaftliche Ausbildung an den westlichen Universitäten zerstört und sie im Vergleich zu dem, was sie einst waren und was sie heute in Russland sind, „primitiv“ gemacht. Er bedauerte „Gender-Wissenschaft und dergleichen“ und bezeichnete sie als „Pseudowissenschaften“. Er lobte auch den Erfolg Russlands, den Sanktionen zu widerstehen (die Wirtschaft des Landes ist sogar gewachsen und wurde durch sie angekurbelt), und sagte, der wirtschaftliche „Blitzkrieg des Westens“ sei gescheitert.

Der nächste Teil befasste sich mit der Tatsache, dass Russland ein multiethnisches Konglomerat ist. Da es dem Westen unmöglich sei, Russland militärisch zu besiegen, werde er wahrscheinlich versuchen, das Land zu destabilisieren, indem er Konflikte zwischen den Ethnien schüre, so wie er dies bereits seit der Sowjetunion tue, indem er den islamischen Separatismus und Radikalismus im Süden Russlands schüre, und dies auch in der Ukraine sehr erfolgreich getan habe.

In diesem Zusammenhang sprach Putin eine ernste Warnung aus: Jeder weitere Versuch, dies zu tun, werde als „Akt der Aggression“ gewertet, und Russland werde „entsprechend“ reagieren. Er beschrieb Russland, die Ukraine und Weißrussland als ein einziges, „dreieiniges“ Volk, das seine Feinde seit Jahrhunderten gegeneinander aufzubringen versuchen, und dass Russland dies in Zukunft nicht zulassen werde.

Anschließend erläuterte er die Idee, dass Russland zwar multiethnisch sei, die ethnischen Russen, die etwa 80 % der Bevölkerung ausmachten, aber die „staatsbildende“ Ethnie seien und dass ihre Sprache, Kultur und Religion das Land definierten, und dass andere Ethnien dies unterstützen müssten, während sie gleichzeitig die Freiheit hätten, ihre eigene Kultur und Traditionen zu pflegen.

Ich werde den Rest der Rede nicht zusammenfassen – es geht um die Notwendigkeit von Tradition, wirtschaftlicher Freiheit und Initiative, großen Familien, Souveränität und anderen Themen, die er schon oft angesprochen hat. Die Rede ist nicht lang, sie dauert etwa 20 Minuten, und ist gut zu lesen. Er sprach ausführlich über die Bedeutung der Familie, bezeichnete sie als Fundament der Gesellschaft und als Quelle von Moral und Spiritualität.

Die Rede war christlich, weil er immer wieder christliche Ideen einfließen ließ. An einer Stelle zitierte er den frühen Kirchenvater Gregor, den Theologen, über die Tugend des Patriotismus:

„Seine Mutter zu ehren ist eine heilige Sache. Aber jeder hat seine eigene Mutter, und die gemeinsame Mutter ist das Mutterland.“

Er ging auf die Frage der Trennung von Kirche und Staat ein und wies darauf hin, dass dies eigentlich keine gute Idee ist:

Es ist unmöglich, die Kirche von der Gesellschaft und den Menschen zu trennen. Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Und deshalb bekräftige ich die Bedeutung der Religion für die Bildung und Erziehung unserer Jugend und natürlich für die Stärkung der geistigen, moralischen und familiären Werte. Dies ist von ewiger Bedeutung, die Beteiligung unserer Priester.

Er betonte, dass er der festen Überzeugung sei, dass die Kirche eine wesentliche Rolle bei der Bildung Ihres Volkes spiele, und nannte dies „wesentlich“.

Er dankte dem Patriarchen ausgiebig für die Arbeit, die die Kirche in der Gesellschaft leistet, und für die geistige Unterstützung, die sie denjenigen bietet, die in den Schützengräben der Ukraine kämpfen, mit dem liebenswürdigen russischen Kompliment „Ich verneige mich tief vor Ihnen“, das oft verwendet wird, um auszudrücken „Sie sind sehr bewundernswert“.

Die Rede, die am meisten Aufsehen erregte, war die des Patriarchen, die auf die Rede von Putin folgte. Er sprach sehr unverblümt über zwei Dinge – die sozialen Probleme und Gefahren, die durch die massive Wirtschaftsmigration aus Zentralasien nach Russland verursacht werden, und die Bedeutung eines Abtreibungsverbots. Wie der Westen importiert auch Russland viele Millionen „Gastarbeiter“, von denen viele einen Pass erhalten, mit den gleichen negativen sozialen Folgen wie im Westen. Was Beobachter überraschte, war, wie unverblümt der Patriarch das Thema ansprach. Er betonte auch, dass dies eine Bedrohung für die christliche Kultur Russlands sei.

Das westliche Gegenstück zu der von der WRPC vertretenen Bevölkerungsgruppe sind eindeutig die amerikanischen christlichen Nationalisten. Sie sind stark und ernsthaft im Glauben, patriotisch, lehnen den Globalismus entschieden ab, sind entschlossen, ihre traditionelle Lebensweise gegen Übergriffe im In- und Ausland zu verteidigen, und sind entschieden gegen Migranten, was zum Teil erklärt, warum der Patriarch zu diesem Thema sprach. Vielleicht fühlte er sich dazu berufen, weil dieses Thema unter den russischen Konservativen ebenso wie im Westen hochkocht.

Ja, Russland hat ein ernsthaftes Problem mit Wanderarbeitern, und eine der Ursachen dafür ist dieselbe wie im Westen, d.h. die Wirtschaftseliten sind unbedingt an billigen Arbeitskräften interessiert und verdienen viel Geld damit. Wie viele BRIC-Länder und im Gegensatz zu den westlichen Medien entwickelt sich auch die russische Wirtschaft schnell und hat einen unersättlichen Appetit auf billige Arbeitskräfte – vor allem im Baugewerbe, das boomt, und vor allem im unteren Dienstleistungssektor. Besuchern Moskaus und anderer Großstädte wird sofort auffallen, dass die meisten Taxifahrer, Straßenarbeiter, Hausmeister usw. aus Zentralasien stammen und dass Flotten furchtloser asiatischer Evel-Knievel-Kamikaze-Kuriere auf Elektrofahrrädern, die Lieferungen für den boomenden russischen Online-Handel ausliefern, die Straßen und Bürgersteige füllen.

Was ist der World Russian People’s Council (WRPC)?

Er existiert zwar schon seit Anfang der 1990er-Jahre, wurde aber in den vergangenen fünf Jahren als breit angelegte sozialpolitische Bewegung wiederbelebt, die die eher konservativen, christlichen Ideen in der russischen Gesellschaft widerspiegelt und viele Dutzend russische Städte und 10.000 aktive Mitglieder im ganzen Land hat. Während der Patriarch den Vorsitz innehat, werden die organisatorischen Angelegenheiten von dem konservativen, christlich-monarchistischen russischen Unternehmer und Philanthropen Konstantin Malofeev geleitet, der stellvertretender Vorsitzender ist.

Die Idee des WRPC ist es, Russen aus ganz Russland und der ganzen Welt zu versammeln, um über die Zukunft Russlands zu debattieren und zu diskutieren – als Land, als Gesellschaft und darüber, welche Rolle es im Weltgeschehen spielen sollte. Der Kongress hatte schon immer eine stark christliche Ausrichtung, da er von Patriarch Kirills Vorgänger, Patriarch Alexej, gegründet wurde.

Malofeev ist in Russland vorwiegend für die Gründung des Fernsehsenders Zargrad bekannt, der seine eigenen konservativen Ansichten widerspiegelt, die von einem kleinen (vielleicht 15 %), aber sehr aktiven und einflussreichen Teil der russischen Gesellschaft geteilt werden. Zargrad ist ein großes Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern und hat erheblichen Einfluss auf die russische Politik und Gesellschaft, weil es ein sehr professionelles und hochwertiges Produkt produziert, das eine christlich-konservative Sichtweise auf viele tagespolitische und soziale Themen zum Ausdruck bringt. Der Sender ist standhaft patriotisch, einwanderungsfeindlich und pro-christlich, und seine Moderatoren gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten des Landes.

Bevor er Zargrad gründete, machte Malofeev ein Vermögen im Investmentbanking, das Gerüchten zufolge mehr als 1 Milliarde Dollar betragen soll. In den vergangenen 12 Jahren hat er sein Vermögen fast ausschließlich an christliche Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, seinen Fernsehsender unterstützt und politische Projekte wie die WRPC geleitet und finanziert. Er ist der größte christliche Philanthrop in Russland und unterstützt eine Vielzahl von Projekten. Er ist auch Autor und hat in jüngster Vergangenheit ein großes dreibändiges Buch veröffentlicht, in dem er für die Monarchie und die Vorzüge einer Rückkehr Russlands zu einem bekennend orthodoxen christlichen Reich wie unter den Zaren plädiert. Hier sind zwei gute Artikel in englischer Sprache mit weiteren Informationen über den WRPC und Malofeev.

Die westlichen Medieneliten verachten und verteufeln Malofejew, weil er gegen alles steht, woran sie glauben. Zu Beginn des Ukraine-Konflikts im Jahr 2014 wurde er von den USA und der EU mit Sanktionen belegt, weil er angeblich die abtrünnigen Donbass-Republiken finanziell unterstützte – ein Vorwurf, den Malofeev bestreitet. Um einen Eindruck von dem Mann zu bekommen, sehen Sie hier ein Video, in dem er in den Studios seines Fernsehsenders mit einem Journalisten von Sky News auf Englisch debattiert. Es ist unterhaltsam.

Die moralische Doppelmoral der westlichen Eliten ist ein wiederkehrendes Thema unter den russischen Eliten, insbesondere angesichts der Menschenrechtskatastrophe in Gaza

Putin hat dies in seiner Rede nicht direkt erwähnt, aber er hat es an anderer Stelle ausführlich erwähnt, ebenso wie andere hochrangige russische Sprecher wie Herr Lawrow und seine charismatische Sprecherin Maria Sacharowa, und es wurde eindeutig angedeutet. Russlands überschwängliche politische Talkshows, die Tag und Abend in einem überbordenden Propaganda-Overkill den Äther verstopfen, sind voll von diesem Thema.

Die öffentliche Meinung in Russland, sowohl auf der Straße als auch in den höheren Etagen der Politik, ist schockiert und empört über den Völkermord und die ethnische Säuberung im Gazastreifen, die täglich in blutigen Details auf jedermanns Smartphones zu sehen sind. Die Russen sind sich auch hier der fast satanischen Heuchelei der westlichen Eliten bewusst, die sich über die zivilen Opfer auf ukrainischer Seite empören, die die russischen Streitkräfte eifrig zu minimieren versuchen, was oft direkt das Leben russischer Soldaten kostet. Dieselben Eliten spielen dann die vorsätzliche und grundlose Ermordung von Frauen und Kindern im Gazastreifen herunter, indem sie achselzuckend behaupten, diese offensichtlichen Kriegsverbrechen seien unvermeidlich und moralisch akzeptabel, genauso wie sie die Augen vor dem ukrainischen Militär verschließen, das Frauen und Kinder im Donbass ermordet.

Im Westen wird viel darüber gesprochen, wie das Gaza-Debakel die öffentliche Wahrnehmung des Zionismus und der zionistischen Kräfte, die Israel beherrschen und die westlichen politischen und medialen Eliten vollständig kontrollieren, grundlegend verändert. In ähnlicher Weise hat das Gaza-Debakel auch die russische Wahrnehmung der westlichen Eliten verändert. Mit jeder Umdrehung des Rades verrutscht die Maske, und die Russen, sowohl auf der Straße als auch im Kreml, fangen an, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, ähnlich wie die Menschen im Westen.

Über den Veranstaltungsort

Der WRPC-Kongress fand im riesigen Staatlichen Kremlpalast (Wiki) innerhalb der Stadtmauern statt, und nach den Beratungen gab es ein üppiges volkstümliches und patriotisch inspiriertes Konzert, das das überfüllte Publikum sehr erfreute. Es war alles sehr prächtig, christlich und sehr russisch, ein scheinbarer Vorbote dessen, worauf sich Russland langsam und mühsam zubewegt.