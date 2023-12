Es gab nie ein „neues Virus“, es gab nie eine Pandemie

Von Prof. Michel Chossudovsky

„Steigen Sie aus diesem verrückten Zug aus. Ich weiß, es ist beängstigend, es kann wehtun. Holen Sie sich Ihre körperliche und geistige Autonomie zurück und schützen Sie Ihre Kinder„. Dr. Pascal Sacré, belgischer Autor und Arzt, November 2021.

„Die Hölle ist leer und die Teufel sind alle hier„. William Shakespeare, „Der Sturm“, 1623

Meine Antwort auf Shakespeare: „Schickt die Teufel dahin zurück, wo sie hingehören„

„Wenn die Lüge zur Wahrheit wird, gibt es kein Zurück mehr„

Einleitung

Die Destabilisierung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Struktur von 190 souveränen Ländern kann keine „Lösung“ für die Bekämpfung eines neuartigen Coronavirus sein, das Ende Dezember 2019 auf mysteriöse Weise in Wuhan in der Provinz Hubei (VR China) auftauchte. Das war die auferlegte „Lösung“ – die von Anfang an in mehreren Schritten umgesetzt wurde -, die zum „Lockdown“ im März 2020 und zur Einführung eines sogenannten Covid 19-„Impfstoffs“ im Dezember 2020 führte, der seit seiner Einführung zu einer steigenden Tendenz der Übersterblichkeit geführt hat.

Es geht um die Zerstörung von Menschenleben weltweit. Es ist die Destabilisierung der Zivilgesellschaft.

Gefälschte Wissenschaft unterstützte diese verheerende Agenda. Die Lügen wurden durch eine massive Desinformationskampagne in den Medien gestützt. 24/7, unaufhörliche und sich wiederholende „Covid-Warnungen“ im Laufe von mehr als drei Jahren.

Die historische Abriegelung vom 11. März 2020 löste weltweit ein wirtschaftliches und soziales Chaos aus. Es war ein Akt der „wirtschaftlichen Kriegsführung“: ein Krieg gegen die Menschheit.

Der neue Virus: 2019-nCoV

Offiziell heißt es, dass im Dezember 2019 in Wuhan, Provinz Hubei, China, ein gefährlicher NEUER VIRUS entdeckt wurde. Es trug die Bezeichnung 2019-nCoV, was für „2019 New (n) Corona (Co) Virus (V)“ steht.

Am 1. Januar 2020 schlossen die chinesischen Gesundheitsbehörden den Huanan-Meeresfrüchte-Großmarkt in Wuhan, nachdem westliche Medien berichtet hatten, dass die dort verkauften Wildtiere die Quelle des Virus gewesen sein könnten.

Ab Anfang Januar 2020 war der Markt Gegenstand einer umfassenden Medienberichterstattung und einer weltweiten Angstkampagne. Die Desinformation der Medien lief auf Hochtouren.

„Die chinesischen Behörden haben (angeblich) am 7. Januar 2020 mit Hilfe des RT-PCR-Tests „einen neuen Virustyp identifiziert“. Über den Prozess der Isolierung des Virus wurden keine genauen Angaben gemacht.

Video: Das nicht existierende „neue Virus“

Hinweis: Kleines technisches Problem. Das Video beginnt bei 0.34″. Gehen Sie manuell zu 0.34″.

Um einen Kommentar zu hinterlassen oder auf Rumble zuzugreifen, klicken Sie hier oder unten rechts auf dem Bildschirm

„Big Money“ und „Big Pharma“ treffen sich in Davos

Das angeblich neue Virus wurde auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos (Schweiz) (22. Januar 2020) lebhaft diskutiert.

Auf Vorschlag der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), einer von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierten Einrichtung, wurde ein Impfstoffprogramm für 2019 gegen nCoV vorgestellt. Das in Seattle ansässige Unternehmen Moderna (mit Unterstützung von CEPI) kündigte in Davos an, einen mRNA-Impfstoff herzustellen, um eine Immunität gegen 2019-nCoV aufzubauen.

Die Beweise und die Aussagen in Davos deuten darauf hin, dass das 2019-nCoV-Impfstoffprojekt bereits Anfang 2019 in Angriff genommen wurde. Und CEPI hatte Vorwissen bezüglich der Ankündigung von 2019-nCoV. (Michel Chossudovsky, Kapitel VIII).

Hinweis: Die Entwicklung eines nCoV-Impfstoffs für 2019 wurde in Davos angekündigt, zwei Wochen nach der Ankündigung vom 7. Januar 2020 und kaum eine Woche vor dem offiziellen Beginn des weltweiten öffentlichen Gesundheitsnotstands der WHO am 30. Januar. Die WEF-Gates-CEPI-Impfstoffankündigung geht dem WHO-Gesundheitsnotstand (PHEIC) voraus

Lügen und Unwahrheiten

All dies geschah zu einem Zeitpunkt, als das angebliche neue Coronavirus mit der Bezeichnung 2019-nC0V bisher nicht isoliert worden war, seine Identität bisher nicht bestätigt war und die Zahl der gemeldeten Fälle in China äußerst gering war: „Bis zum 3. Januar 2020 wurden 44 Fälle gemeldet, von denen 11 schwer erkrankt sind, während sich die übrigen 33 Patienten in stabilem Zustand befinden (WHO-Bericht).

Es gab weder Beweise für eine sich ausbreitende Epidemie in China noch für ein Leck in einem Labor. Die Aussage von CEPI in Davos über die „schnelle globale Ausbreitung des neuartigen Coronavirus“ ist eine dreiste Lüge. (Siehe Bild oben)

Und dann, am 30. Januar 2020, erklärte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros, einen internationalen Gesundheitsnotstand (PHEIC), obwohl es keinerlei Anzeichen für eine drohende Epidemie gab.

Am selben Tag gab es weltweit 83 positive Fälle aus China bei einer Bevölkerung von 6,4 Milliarden Menschen. Siehe Tabelle unten: 5 positive Fälle in den Vereinigten Staaten, 3 in Kanada, 4 in Frankreich und 4 in Deutschland. Fragen Sie sich, ob dies einen weltweiten Notfall darstellt?

Und diese (kumulativen) Fälle basierten auf dem RT-Polymerase-Kettenreaktionstest (PCR), mit dem die Identität des Virus nicht nachgewiesen werden kann. (Siehe Anhang).

Bildschirmfoto der WHO, 29. Januar 2020.

Anzahl der bestätigten positiven Fälle in den USA, Kanada, Frankreich und Deutschland

Drei Wochen später, am 20. Februar 2020, deutete der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz an, dass die Pandemie unmittelbar bevorstehe:

„[Ich bin] besorgt, dass sich die Chance, den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen, „schließt“ …

„Ich glaube, dass das Fenster der Gelegenheit noch da ist, aber dass das Fenster kleiner wird.“

Welche Beweise hat Dr. Tedros zur Untermauerung seiner kühnen Behauptung angeführt?

Am 20. Februar 2020 gab es nur 1076 bestätigte Fälle außerhalb Chinas (einschließlich der Fälle auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das in Japans Hoheitsgewässern gestrandet war).

Am selben Tag legte die WHO die Daten der bestätigten Fälle „nach Ländern, Territorien oder Gebieten außerhalb Chinas“ vor: 15 in den USA, 8 in Kanada, 16 in Deutschland, 12 in Frankreich, 9 im Vereinigten Königreich.

11. März 2020: Die historische COVID-19-Pandemieabriegelung, „Closing Down“ von rund 190 Volkswirtschaften

Der WHO-Generaldirektor hatte bereits in seiner Pressekonferenz am 21. Februar die Weichen gestellt.

„Die Welt sollte mehr tun, um sich auf eine mögliche Coronavirus-Pandemie vorzubereiten.“

Die WHO erklärte offiziell eine weltweite Pandemie zu einem Zeitpunkt, als es 44.279 (kumulative) positive Covid-Fälle außerhalb Chinas bei einer Bevölkerung von 6,4 Milliarden gab. (Für Details und Analysen siehe Michel Chossudovsky, Kapitel II)

In den Vereinigten Staaten wurden von der WHO am 9. März 2020 3.457 „bestätigte Fälle“ (RT-PCR-positiv) bei einer Bevölkerung von 329,5 Millionen Menschen registriert (Screenshot der WHO-Grafik Interaktive WHO-Grafik)

In Kanada gab es am 9. März 2020 125 „bestätigte Fälle“ bei einer Bevölkerung von 38,5 Millionen Menschen.

Screenshot der WHO-Grafik Interaktive WHO-Grafik.

In Deutschland gab es am 9. März 2020 2948 „bestätigte Fälle“ bei einer Bevölkerung von 83,2 Millionen Menschen

Für Details, siehe Michel Chossudovsky, 19. März 2022)

Die „Event 201“-Simulation eines „gefährlichen Virus“ vom Oktober 2019 mit dem Titel nCoV-2019

Ereignis 201 war eine Tischsimulation einer Coronavirus-Epidemie, die von John Hopkins und der Gates-Stiftung gesponsert wurde.

Die WHO verwendete zunächst genau dasselbe Akronym (zur Bezeichnung des neuen Coronavirus) wie bei der von Johns Hopkins simulierten Pandemie Event 201 Exercise.

Der Name des neuen Coronavirus war (abgesehen von der Platzierung des Jahres 2019) identisch mit dem der Simulation von Ereignis 201.

Die von prominenten Persönlichkeiten besuchte Übung fand am 18. Oktober 2019 statt, weniger als drei Monate vor der Ankündigung eines neuen Coronavirus Anfang Januar 2020.

Unter den Teilnehmern waren Vertreter (auch Entscheidungsträger) der WHO, des US-Geheimdienstes, der Gates-Stiftung, der Global Alliance on Vaccines and Immunization (GAVI) (finanziert von der Gates-Stiftung), der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Vereinten Nationen, der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC), des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC, Direktor Dr. George Fu Gao), Big Pharma, der Weltbank und andere.

Diese verschiedenen Organisationen spielten eine Schlüsselrolle, als die sogenannte Pandemie Anfang 2020 in Gang gesetzt wurde. Viele Merkmale der „Simulationsübung“ von 201 entsprachen tatsächlich dem, was geschah, als die WHO-Generaldirektorin am 30. Januar 2020 einen globalen Gesundheitsnotstand (PHEIC) ausrief.



Ferner waren die Sponsoren der Veranstaltung 201 – einschließlich des WEF und der Gates Foundation – sowie die Teilnehmer von Anfang an aktiv an der Koordinierung (und Finanzierung) der COVID-19-bezogenen Maßnahmen beteiligt, einschließlich des RT-PCR-Tests, der Abriegelung im März 2020 und des mRNA-Impfstoffs, der im Dezember 2020 eingeführt wurde.

Der chinesische CDC-Direktor Dr. George Fu Gao – der an der Simulation 201 teilnahm – spielte eine zentrale Rolle bei der Überwachung des COVID-19-Ausbruchs in Wuhan Anfang 2020, wobei er in enger Zusammenarbeit mit seinem Mentor Dr. Anthony Fauci sowie mit der Gates-Stiftung, CEPI und anderen agierte.

Dr. Gao Fu ist ein Oxford-Absolvent mit Verbindungen zu Big Pharma. Er war außerdem mehrere Jahre lang Stipendiat des Wellcome Trust. (REF)

Die rätselhafte „Identität des neuen Virus“

Der Name des Virus wurde erstmals identifiziert:

-Oktober 2020: 201 Simulationsszenario Oktober 2020: nCoV-2019

-Dezember 2019, Wuhan: nCoV 2019

Und am 11. Februar 2020 wurde der Name des Virus auf mysteriöse Weise erneut geändert.

Von 2019-nCoV zu SARS-CoV-2, was für „Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom“ steht: SARS – Corona (Co) Virus(V)-2″.

Die Vorsilbe „n“ (als Hinweis darauf, dass es sich um einen NEUEN VIRUS handelt) entfiel. Die Vorsilbe „n“ wurde durch die Nachsilbe „2“ ersetzt.

Was ist die Bedeutung von SARS-CoV-2. Genauer gesagt, welche Bedeutung hat die mysteriöse „2“ als Suffix? Sie bezieht sich auf ein 20 Jahre altes Virus mit der Bezeichnung:

2003 -SARS-CoV, das keineswegs als NEUES VIRUS eingestuft werden kann

„Neues Virus“ versus „altes Virus“: das „Schwere Akute Respiratorische Syndrom“ (SARS) von 2002-2003

SARS-CoV-2 – das seit dem 11. Februar 2020 der offizielle Name des neuen Coronavirus 2019 ist – ist keineswegs ein NEUES VIRUS.

Rückblende nach China, Provinz Guangdong 2002-2003. Bestätigt durch die WHO und durch Peer-Review-Berichte:

„Ein neuartiges Coronavirus, das mit dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom in Verbindung gebracht wird„, brach 2002 in der Provinz Guangdong in der VR China aus.

SARS wurde 2003 als neuartiges Coronavirus eingestuft, d. h. als nicht mehr NEU. Es wurde vor 20 Jahren, Anfang 2003, entdeckt und isoliert.

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre muss es zu mehreren Varianten des ursprünglichen 2003-SARS-Coronavirus gekommen sein.

Die wesentlichen Merkmale des 2003-SARS-CoV-Virus

Bestätigt durch die WHO

„Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) ist eine virale Atemwegserkrankung, die durch ein SARS-assoziiertes Coronavirus verursacht wird. Sie wurde erstmals Ende Februar 2003 [vor mehr als 20 Jahren] bei einem Ausbruch in China festgestellt, der sich auf vier weitere Länder ausbreitete. … Ein weltweiter Ausbruch des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) wurde mit einer Exposition in Verbindung gebracht, die von einem einzigen erkrankten Mitarbeiter des Gesundheitswesens in der Provinz Guangdong, China, ausging. Wir haben Studien durchgeführt, um den Erreger dieses Ausbruchs zu identifizieren. … ein neuartiges Coronavirus wurde von Patienten isoliert, die die Falldefinition von SARS erfüllten. … Mit Hilfe von Consensus-Coronavirus-Primern, die für die Amplifikation eines Fragments des Polymerase-Gens mittels reverser Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) entwickelt wurden, konnte eine Sequenz gewonnen werden, die das Isolat eindeutig als einzigartiges Coronavirus identifizierte, das nur entfernt mit zuvor sequenzierten Coronaviren verwandt ist.

Wichtig an diesem Bericht ist, dass die WHO bestätigt hat, dass das neuartige Coronavirus von 2003 mit der Bezeichnung 2003 SARS-CoV aus Patientenproben isoliert und im März 2003 als „schweres akutes respiratorisches Syndrom“ identifiziert und bezeichnet wurde.

Fehlen eines Isolats des „neuen 2019er Virus (2019-nCoV)“

Während das SARS-CoV von 2003 ordnungsgemäß isoliert wurde, räumte die WHO im Januar 2020 ein, dass sie nicht über ein Isolat und eine gereinigte Probe des neuen Coronavirus von 2019 von einem infizierten Patienten verfügte, was bedeutete, dass sie nicht in der Lage war, die Identität des („gefährlichen“) neuen Coronavirus von 2019 mit der Bezeichnung 2019-nCoV zu bestätigen. So lautete die Begründung. Klingt absurd.

Wie wurde die Angelegenheit geklärt? Auf Anraten der Gates-Stiftung stand die WHO in Verbindung mit dem Berliner Virologischen Institut der Charité.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Christian Drosten trug die Studie der Berliner Virologie den Titel:

Nachweis des neuartigen Coronavirus 2019 (2019-nCoV) mittels RT-PCR in Echtzeit

In der Studie des Berliner Virologie-Instituts wird dies ausdrücklich anerkannt:

[Während] … mehrere virale Genomsequenzen veröffentlicht worden waren, … waren Virusisolate oder Proben [von 2019-nCoV] von infizierten Patienten nicht verfügbar …“

Das Berliner Team empfahl der WHO, in Ermangelung eines Isolats des 2019-nCoV-Virus ein ähnliches SARS-CoV-Virus aus dem Jahr 2003 als „Proxy“ (Bezugspunkt) für das neue Coronavirus 2019 zu verwenden:

„Die Genomsequenzen deuten auf das Vorhandensein eines Virus hin, das eng mit den Mitgliedern einer Virusspezies verwandt ist, die als CoV des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) bezeichnet wird, einer Spezies, die durch den Erreger des SARS-Ausbruchs beim Menschen 2002/03 definiert wurde [3,4]. Wir berichten über die Entwicklung und Validierung eines diagnostischen Arbeitsablaufs für das 2019-nCoV-Screening und die spezifische Bestätigung [mit dem RT-PCR-Test], der in Ermangelung verfügbarer Virusisolate oder Originalproben von Patienten entwickelt wurde. Design und Validierung wurden durch die enge genetische Verwandtschaft mit dem SARS-CoV aus dem Jahr 2003 ermöglicht und durch den Einsatz der synthetischen Nukleinsäuretechnologie unterstützt.“ (Eurosurveillance, 23. Januar 2020, Hervorhebung hinzugefügt).

Diese zweideutige Aussage legt nahe, dass die Identität von 2019-nCoV nicht erforderlich war und dass „bestätigte COVID-19-Fälle“ (d. h. Infektionen durch das neue Coronavirus von 2019) durch „die enge genetische Verwandtschaft mit dem SARS-CoV von 2003″ bestätigt würden.

Wie könnte das neue Virus als ähnlich eingestuft werden, ohne identifiziert worden zu sein, d. h. ohne ein „Isolat“? Außerdem ist zu bedenken, dass der PCR-Test zwar nicht das Virus, aber genetische Fragmente (zahlreicher Viren) nachweist.

Rauchende Waffe

Das bedeutet, dass ein Coronavirus, das vor 20 Jahren (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) in der Provinz Guangdong nachgewiesen wurde (SARS-CoV von 2003), zur „Validierung“ der Identität eines sogenannten „neuartigen Coronavirus“ verwendet wurde, das erstmals Ende Dezember 2019 in der chinesischen Provinz Hubei nachgewiesen wurde.

Die Empfehlungen der Drosten-Studie (finanziert mit einem Zuschuss der Gates-Stiftung in Höhe von 249.000 Dollar) wurden dann an die WHO weitergeleitet.

Sie wurden anschließend vom Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gebilligt.

Die WHO war nicht im Besitz des „Virusisolats“, das zur Identifizierung des neuen Virus erforderlich war.

„Macht nichts“. Es wurde beschlossen, dass ein Isolat des neuen Coronavirus nicht erforderlich sei.

Wenn der PCR-Test das SARS-CoV-Virus aus dem Jahr 2003 als Proxy oder „Bezugspunkt“ verwendet, kann es logischerweise keine „bestätigten“ Fälle geben, die mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV zusammenhängen.

Das neue Coronavirus 2019-nCoV wurde am 11. Februar 2020 vom Internationalen Ausschuss für Taxonomie der Viren in SARS-CoV-2 umbenannt. Das erklärt die Endung 2.

Das neuartige Coronavirus 2019 soll dem 2003-SARS-CoV „ähnlich“ sein, das anschließend in SARS-CoV-1 umbenannt wurde (um es von SARS-CoV-2 zu unterscheiden).

Das NEUE Virus (2019 nCoV) ist in Bezug auf den RT-PCR-Test „nicht existent“.

Es ist hinreichend dokumentiert, dass der RT-PCR-Test genetische Fragmente zahlreicher Viren nachweist, ohne das Virus identifizieren zu können. Siehe unsere Übersicht über den RT-PCR-Test im Anhang dieses Artikels.

Die Bedeutung und Zweideutigkeit der WHO-Entscheidung – die auf den Rat des Berliner Virologie-Instituts zurückgeht -, nämlich die Frage nach dem „Isolat“ des neuartigen Coronavirus, wurde beiläufig übersehen. „No Questions Asked„

Die britischen Medien berichteten am 6. Februar 2020 über die Änderung des Namens des Virus:

„[Das] tödliche Coronavirus bekommt ENDLICH einen Namen: Wissenschaftler planen, die Krankheit ‚in den nächsten Tagen‘ offiziell zu benennen – aber sie wird nicht nach Orten oder Tieren benannt. Das Internationale Komitee für Taxonomie der Viren hat einen Namen vorgeschlagen. …

Großes Geld, große Pharma. Patentrechte

Halten wir uns vor Augen: Die Covid-Krise, die immer noch andauert, ist eine weltweite Big-Money-Operation mit zahlreichen Big-Pharma-Produkten, die vom weltweiten Missbrauch des RT-PCR-Tests bis hin zu dem milliardenschweren Big-Pharma-Impfstoffprojekt reichen, das weitgehend von Pfizer dominiert wird.

War die Änderung des Namens des Virus in SARS-CoV-2 eine Frage von „Lizenzgebühren“ und geistigen Eigentumsrechten? Die US-Patentrechte für SARS-CoV aus dem Jahr 2003 wurden im April 2004 angemeldet und im Mai 2007 an das US-Gesundheitsministerium übertragen:

Patent Nr.: US 7,220,852 B1 Datum des Patents: 22. Mai 2007. (Dies ist eine Angelegenheit für weitere Untersuchungen).

„Die große Lüge“ und das „nicht existierende neue Virus“. Was sind die Konsequenzen?

Wie oben dokumentiert (und von der WHO bestätigt) wurde das neue Coronavirus 2019 nie identifiziert.

Die Verwendung eines 20 Jahre alten Virus namens SARS-CoV aus dem Jahr 2003 als Stellvertreter für das angebliche neue Virus bestätigt, dass es KEINE PANDEMIE aufgrund eines NEUEN CORONAVIRUS im Januar-März 2020 gab.

ES GAB KEIN „NEUES VIRUS“.

Dies bedeutet, dass sowohl die verheerenden Abriegelungsmaßnahmen, die 190 Ländern auferlegt wurden (11. März 2020), als auch der weltweite Rollout des Covid-19-Impfstoffs (Mitte Dezember 2020) betrügerisch sind. Sie beruhen auf einer „Großen Lüge“, die im Laufe von fast vier Jahren dazu beigetragen hat, das Leben von Menschen buchstäblich zu zerstören.

Die „Große Lüge“ ist der Auslöser für die Abriegelung

Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass das neuartige Coronavirus den mächtigen Finanzinteressen und korrupten Politikern einen Vorwand und eine Rechtfertigung geliefert hat, um die ganze Welt in eine Spirale von Massenarbeitslosigkeit, Bankrott, extremer Armut und Verzweiflung zu stürzen.

Die Abriegelung war ein Akt der wirtschaftlichen und sozialen Kriegsführung. Die Arbeitskräfte wurden eingesperrt, die Arbeitsplätze eingefroren, was zu einem künstlich herbeigeführten weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch führte.

Diese Krise ist noch lange nicht vorbei. Die gesamte Welt befindet sich derzeit in der historisch schwersten Schuldenkrise. Alle Kategorien der Verschuldung (privat und öffentlich).

Um es mit den Worten der WEF-Milliardäre an diejenigen zu sagen, die ihr Haus verlieren oder ihre monatliche Miete nicht mehr bezahlen können: Ihr Motto ist:

„Besitzt nichts, seid glücklich“.

Der mRNA-„Impfstoff“, der die Menschen gegen ein „nicht existierendes neues Virus“ schützen sollte

Es ist hinreichend dokumentiert, dass der mRNA-„Impfstoff“, der die Menschen vor dem nicht existierenden neuen Coronavirus, das in SARS-nCoV-2 umbenannt wurde, schützen sollte, zu einem Aufwärtstrend bei der Übersterblichkeit geführt hat.

Der vertrauliche Bericht von Pfizer, der im Rahmen der Informationsfreiheit veröffentlicht wurde, bestätigt auf der Grundlage ihrer eigenen Daten, dass der Impfstoff eine toxische Substanz ist. Um den vollständigen Pfizer-Bericht zu lesen, klicken Sie hier

Die Beweise sind überwältigend: Es gibt zahlreiche Studien zur impfstoffbedingten Übersterblichkeit. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung einer einschneidenden Studie über die krebsbedingte Übersterblichkeit in England und Wales infolge des mRNA-Impfstoffs, die vom Team von Edward Dowd durchgeführt wurde

Dowds Methode bestand darin, die Zahl der krebsbedingten Todesfälle in England und Wales zwischen 2010 und 2022 zu analysieren (basierend auf den Daten des britischen Amts für nationale Statistiken).

Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die überzähligen Todesfälle im Zusammenhang mit bösartigen Neubildungen (Krebstumor) in England und Wales, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgezeichnet wurden: 2020, 2021 und 2022 im Vergleich zu einem 10-Jahres-Trend (2010-2019).

Die Daten für die Übersterblichkeit im Jahr 2020 (dem Jahr vor der Impfung) sind negativ, mit Ausnahme von „bösartigem Neoplasma ohne Angabe des Ortes“.

Der COVID-19-Impfstoff wurde in mehreren Phasen in England und Wales eingeführt, die am 8. Dezember 2020 begannen und bis März/April 2021 andauerten.

Der Anstieg der Übersterblichkeit (%) beginnt im Jahr 2021. Der Anstieg der Übersterblichkeit im Zusammenhang mit bösartigen Neubildungen ist für die ersten beiden Jahre der Einführung des Impfstoffs tabellarisch dargestellt.

Nachstehend finden Sie eine ähnliche Tabelle zur Übersterblichkeit in Deutschland, die die Abweichung der beobachteten Sterblichkeit von der erwarteten Sterblichkeit (nach Altersgruppen) in den Jahren 2020, 2021 und 2022 aufzeigt.

Beachten Sie die Verschiebung der Übersterblichkeit nach oben in den Jahren 2021 und 2022 nach der Einführung des Covid-Impfstoffs im Dezember 2020

Deutschland: Exzessive Sterblichkeit nach Altersgruppen (%)

Übermäßige Sterblichkeit in Rot nach Altersgruppe, Übermäßige Sterblichkeit in Grau insgesamt

Medien-Desinformation, fettgedruckte Lügen

Es gibt zahlreiche Studien über die durch den Impfstoff bedingte erhöhte Sterblichkeit, die von den Medien ignoriert werden.

In den Presseberichten heißt es immer, dass das Virus „gefährlich“ oder „tödlich“ sei, während es in Wirklichkeit der „Impfstoff“ ist, der einen Aufwärtstrend bei der Sterblichkeit ausgelöst hat.

Die Daily Mail (6. Februar 2020) spricht von einem „tödlichen Coronavirus“ und deutet an, dass es sich weltweit ausbreitet.

Die Bezeichnung als gefährliches Virus ist eine glatte LÜGE:

Wie von der WHO, der CDC und von Fachleuten geprüften Berichten bestätigt, ist das nCoV-19 von 2019 nicht gefährlich. Siehe den Anhang unten.

„Wenn die Lüge zur Wahrheit wird, gibt es keinen Weg zurück“