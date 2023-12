Wie Coca-Cola die Forschung kontrolliert und manipuliert

Die Geschichte auf einen Blick

Aus FOIA-Dokumenten, die U.S. Right to Know vorliegen, geht hervor, dass Coca-Cola aufgrund von Forschungsverträgen mit bestimmten Universitäten das Recht hat, Studien vor der Veröffentlichung zu überprüfen und zu kommentieren, sowie Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit der Forschung

Die Forschungsverträge geben Coca-Cola auch die Kontrolle über die Studiendaten, die Offenlegung der Ergebnisse und die Anerkennung der Finanzierung durch Coca-Cola, was bedeutet, dass das Unternehmen die Forscher daran hindern kann, offenzulegen, dass ihre Finanzierung von Coke stammt, sowie die Befugnis, Studien ohne Angabe von Gründen vorzeitig abzubrechen

Anfang dieses Jahres enthüllte ein weiterer Stapel von E-Mails, die über FOIA-Anfragen beschafft wurden, dass Coca-Cola bei der CDC Lobbyarbeit betrieb, um Unternehmensziele über die Gesundheit zu stellen

Ein (inzwischen ehemaliger) CDC-Beamter unterstützte und beriet Coca-Cola bei seinen Bemühungen, Beamte der Weltgesundheitsorganisation zu beeinflussen, damit diese die Zuckergrenzwerte lockern

Eine kürzlich von Coca-Cola finanzierte Studie kam zu dem Schluss, dass Kinder mit dem höchsten Risiko für Fettleibigkeit sowohl an Wochentagen als auch an Wochenenden am wenigsten Sport treiben. Kinder mit dem geringsten Risiko für Fettleibigkeit waren die ganze Woche über am aktivsten



Ich habe im Laufe der Jahre bei vielen Gelegenheiten über die Absprachen zwischen der Industrie und den US-Bundesbehörden geschrieben und darüber, wie die von der Industrie finanzierte Forschung einfach dazu neigt, die Agenda der Industrie zu fördern und zu unterstützen, anstatt ein wahrheitsgemäßes Licht auf die Vorteile oder Risiken eines bestimmten Produkts zu werfen.

In den letzten Jahren wurde der verborgene Einfluss der Coca-Cola Company auf die Gesundheits- und Zuckerforschung mehrfach thematisiert, und jüngsten Erkenntnissen zufolge scheint das Unternehmen seine geheimnisvollen und irreführenden Methoden trotz öffentlicher Zusicherungen von Transparenz nicht geändert zu haben.

Aus Dokumenten, die im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) angefordert wurden, geht hervor, dass die Forschungsverträge von Coca-Cola mit bestimmten Universitäten dem Unternehmen fragwürdige Rechte in Bezug auf den Forschungsprozess einräumen, während andere FOIA-Dokumente zeigen, dass Coca-Cola einen unangemessenen Einfluss auf die U.S. Centers for Disease Control and Prevention hat.

Eine Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens, die die Industrie schützt und unterstützt, anstatt sich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern, ist in der Tat schlimmer, als wenn es überhaupt keine Behörde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gäbe, und wenn Gesundheitsentscheidungen auf der Grundlage von durch Coca-Cola finanzierter Forschung getroffen werden, führt das zwangsläufig dazu, dass die öffentliche Gesundheit in die falsche Richtung gelenkt wird – und genau das ist geschehen.

Coke’s Forschungsverträge erlauben es, ungünstige Ergebnisse zu begraben

Die Kernbotschaft von Big Soda lautet, dass die Adipositas-Epidemie auf mangelnde Bewegung zurückzuführen ist und nicht auf den Genuss von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken – und das trotz überwältigender wissenschaftlicher Beweise, dass man eine Diät niemals übertreffen kann.

Jüngste FOIA-Dokumente, die der gemeinnützigen Verbraucher- und Gesundheitsschutzorganisation U.S. Right to Know (USRTK) vorliegen, erklären, wie das Unternehmen die Forschung beeinflussen kann, um diese falsche Vorstellung zu unterstützen und zu verbreiten. Wie in einem Kommentar im British Medical Journal erwähnt:

„Das Forscherteam von der Universität Cambridge, der London School of Hygiene and Tropical Medicine, der Universität Bocconi und der gemeinnützigen Gruppe US Right to Know untersuchte fünf Forschungsabkommen mit vier Universitäten: Louisiana State University, University of South Carolina, University of Toronto und die University of Washington. Aus den Verträgen geht hervor, dass Coca-Cola zwar nicht die tägliche Kontrolle über die Forschung hat, aber verschiedene Rechte während des gesamten Prozesses … Und das, obwohl es auf der Website von Coca-Cola heißt, dass „The Coca-Cola Company in keinem Fall das Recht hat, die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zu verhindern“ … Die Autoren fordern nun die Geldgeber des Unternehmens auf, Listen der abgebrochenen Studien zu veröffentlichen, und die Wissenschaftler auf, Vereinbarungen mit der Industrie zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass ihre Ergebnisse frei von Einflussnahme sind.“

Wie viel Einfluss gewähren die Verträge Coca-Cola? Laut dem im Journal of Public Health Policy veröffentlichten Artikel geben die Bestimmungen der Forschungsverträge Coke folgende Möglichkeiten:

Das Recht, Studien vor der Veröffentlichung zu überprüfen und zu kommentieren

Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit der Forschung

Kontrolle über die Studiendaten

Kontrolle über die Offenlegung der Ergebnisse

Kontrolle über die Anerkennung der Finanzierung durch Coca-Cola, d. h. das Unternehmen könnte die Forscher daran hindern, offenzulegen, dass ihre Finanzierung von Coke stammt

Befugnis zum vorzeitigen Abbruch von Studien aus beliebigen Gründen, auch ohne Grund

Koksfinanzierter Wissenschaft kann man nicht trauen

In einer Pressemitteilung der USRTK kommentierte Gary Ruskin, Co-Direktor der USRTK und Mitautor der Studie:

„Diese Verträge deuten darauf hin, dass Coke die Macht haben wollte, von ihm finanzierte Forschungsarbeiten zu begraben, die dem Image oder den Gewinnen des Unternehmens schaden könnten. Mit der Macht, positive Ergebnisse zu verkünden und negative zu begraben, erscheint die von Coke finanzierte ‚Wissenschaft‘ weniger als Wissenschaft und mehr als eine Übung in Öffentlichkeitsarbeit.“

Dr. Marion Nestle, Professorin für Ernährung und öffentliche Gesundheit an der New York University und Autorin des Buches „Soda Politics“, in dem sie die vielfältigen Möglichkeiten der Beeinflussung wissenschaftlicher Ergebnisse durch die Finanzierung durch die Lebensmittel- und Getränkeindustrie analysiert, bezeichnet die USRTK-Ergebnisse als „atemberaubend“. Sie sagte Inverse:

„Es zeigt, was wir alle schon lange vermutet haben. Unternehmen, die Forschung sponsern, stellen sicher, dass sie das bekommen, wofür sie bezahlen. Die Studie dokumentiert die Beteiligung von Coca-Cola an vielen Aspekten der Entwicklung von Forschungsprojekten. Es überrascht nicht, dass die von Coca-Cola finanzierte Forschung in der Regel Ergebnisse hervorbringt, die für Coca-Cola-Marketingzwecke nützlich sind. Von der Industrie finanzierte Forschung ist Marketingforschung, keine wissenschaftliche Forschung.“

Höchste Zeit für alle Wissenschaftszweige, die Vorregistrierung von Studien vorzuschreiben

Seit dem 27. September 2007 schreibt Abschnitt 801 des Food and Drug Administration Amendments Act vor, dass jede klinische Studie, die durchgeführt wird, registriert werden muss, und dass die zusammengefassten Ergebnisse unabhängig vom Ergebnis der Studie an ClinicalTrials.gov übermittelt werden müssen. Damit soll verhindert werden, dass nur positive Ergebnisse das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

Leider gilt dieses Gesetz nur für bestimmte klinische Prüfungen von Arzneimitteln, biologischen Produkten und Medizinprodukten, und während Forscher in vielen anderen Bereichen dazu übergegangen sind, ihre Studien vorzumelden, was bedeutet, dass sie ihre Ergebnisse auch veröffentlichen müssen, ist dies keine generelle Vorschrift für alle.

Bislang ist die Vorregistrierung von Studien in der Ernährungsforschung noch nicht vorgeschrieben, obwohl es eine Tendenz dazu gibt. Wie im Leitartikel „Goals in Nutrition Science 2015-2020“ (Ziele in der Ernährungswissenschaft 2015-2020), der in Frontiers of Nutrition veröffentlicht wurde, festgestellt wurde:

„In der Wissenschaft gibt es eine allgemeine Bewegung zur „Förderung von Transparenz und Offenheit“, die in den „TOP-Leitlinien“ formalisiert wurde.18 Die Leitlinien enthalten acht Standards: Zitierung, Datentransparenz, Transparenz der Analysemethoden (Code), Transparenz des Forschungsmaterials, Transparenz von Design und Analyse, Vorabregistrierung von Studien, Vorabregistrierung von Analyseplänen und Replikation. Diese Standards zielen darauf ab, die Kommunikation der Wissenschaft zu verbessern und ein besseres Verständnis und eine bessere Replizierbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Da die TOP-Leitlinien von allen Wissenschaftsbereichen übernommen werden, muss der Bereich der Ernährung nicht isoliert handeln, um seine wissenschaftlichen Praktiken zu verbessern. Stattdessen können wir auf den Köpfen und Ressourcen aus dem gesamten Spektrum der Wissenschaft aufbauen und mit ihnen arbeiten.“

Ein weiteres Papier mit dem Titel „Best Practices in Nutrition Science to Earn and Keep the Public’s Trust“ (Bewährte Praktiken in der Ernährungswissenschaft, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu erhalten), das im Januar 2019 veröffentlicht wurde, hebt ebenfalls die TOP-Leitlinien (Förderung von Transparenz und Offenheit) hervor, die eine Vorregistrierung von Studien fordern.

Eine kurze Randnotiz: Die erste Analyse der vorregistrierten Studien zeigt, dass die Zahl der ungültigen Ergebnisse stark gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass die Praxis wie beabsichtigt funktioniert.

Wie Nature berichtet, veröffentlichen Studien, die ihre Protokolle vorregistrieren, mehr negative Ergebnisse, die ihre Hypothese nicht stützen, als Studien, die dies nicht tun. Dies ist wichtig, denn wenn hauptsächlich positive Studien veröffentlicht werden, kann leicht der falsche Eindruck entstehen, dass die Beweise für eine bestimmte Behandlung weitaus stärker sind, als sie es tatsächlich sind.

CDC arbeitet mit Coca-Cola zusammen, um Sie zu täuschen

Zu Beginn dieses Jahres enthüllte ein weiterer Stapel von E-Mails, die über FOIA-Anfragen beschafft wurden (nachdem USRTK die CDC verklagt hatte, um eine Antwort zu erhalten), dass Coca-Cola aktiv Lobbyarbeit bei der CDC betrieb, „um Unternehmensziele und nicht die Gesundheit zu fördern, einschließlich der Beeinflussung der Weltgesundheitsorganisation“, sagte USRTK in einem Beitrag auf ihrer Website und fügte hinzu, dass die Dokumentation zeige, „dass eine klarere Politik zur Vermeidung von Partnerschaften mit Herstellern schädlicher Produkte notwendig ist“.

Diese Dokumente, die Korrespondenz zwischen Coca-Cola-Führungskräften und der CDC enthalten, können im Online-Archiv der USCF Food Industry Documents eingesehen werden. Ein Artikel, der die Verbindungen zwischen Coke und der CDC auf der Grundlage des E-Mail-Caches aufzeigt, wurde im Januar 2019 in The Milbank Quarterly veröffentlicht. In einer Pressemitteilung, in der die Veröffentlichung des Papiers angekündigt wurde, sagte die USRTK:

„Der Kontakt von Coca-Cola mit der CDC zeigt das Interesse des Unternehmens, Zugang zu CDC-Mitarbeitern zu erhalten, Lobbyarbeit bei politischen Entscheidungsträgern zu betreiben und die Debatte über Fettleibigkeit so zu gestalten, dass die Aufmerksamkeit und die Schuld von zuckergesüßten Getränken weggelenkt wird … Es ist nicht die richtige Rolle der CDC, Unternehmen zu unterstützen, die schädliche Produkte herstellen“, sagte Gary Ruskin, Co-Direktor von U.S. Right to Know. Der Kongress sollte untersuchen, ob Coca-Cola und andere Unternehmen, die der öffentlichen Gesundheit schaden, die CDC auf unethische Weise beeinflussen und ihre Bemühungen untergraben, die Gesundheit aller Amerikaner zu schützen. Einmal mehr zeigt sich, welch schwerwiegende Risiken entstehen, wenn Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens mit Herstellern von gesundheitsgefährdenden Produkten zusammenarbeiten“, sagte Martin McKee, Professor für europäische öffentliche Gesundheit an der London School of Hygiene & Tropical Medicine. Wie dieses Beispiel und die jüngsten Fälle im Vereinigten Königreich zeigen, werden diese Risiken leider nicht immer von denjenigen erkannt, die es besser wissen müssten.“

CDC-Beamter half Coke bei der Beeinflussung der Weltgesundheitsorganisation

Im März 2015 veröffentlichte die WHO eine neue Zuckerrichtlinie, die speziell auf zuckerhaltige Getränke abzielte und diese als Hauptursache für Fettleibigkeit bei Kindern in der ganzen Welt bezeichnete, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die Soda-Industrie nun aggressiv ihre Reichweite ausbaut.

Die Empfehlung der WHO, den Limonadenkonsum einzuschränken, war ein schwerer Schlag für die ohnehin schon angeschlagene Limonadenindustrie, die angesichts der zunehmenden Beweise, dass gesüßte Getränke in erster Linie zu den Epidemien von Fettleibigkeit und Diabetes beitragen, um ihren sinkenden Marktanteil kämpft.

Die E-Mail-Korrespondenz zwischen Alex Malaspina, einem ehemaligen Leiter für wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten bei Coca-Cola und Gründer der von der Lebensmittelindustrie finanzierten Gruppe International Life Sciences Institute (ILSI), und Barbara Bowman, Ph.D., der damaligen Direktorin der CDC-Abteilung für Herzkrankheiten und Schlaganfallprävention, enthüllte, dass Bowman wiederholt versuchte, Malaspina zu einer Audienz bei WHO-Beamten zu verhelfen, mit dem Ziel, sie zu einer Lockerung der Zuckergrenzwerte zu bewegen.

Wie die USRTK feststellte, war es zwar Bowmans Aufgabe, Fettleibigkeit und damit zusammenhängende Gesundheitsprobleme zu verhindern, aber sie „schien der Getränkeindustrie gerne dabei zu helfen, politischen Einfluss bei der Weltgesundheitsorganisation zu gewinnen.“

Bowman verließ die Agentur Ende Juni 2016, nur zwei Tage nachdem die ersten Berichte über ihre kuschelige Beziehung zu Coke öffentlich gemacht wurden, was darauf schließen lässt, dass sie sehr wohl wusste, wie unangemessen ihr Verhalten war.

Dieser Fall zeigt auch, wie es um die Loyalität von Unternehmen bestellt ist. Wie die Huffington Post berichtet, arbeitete Bowman zu Beginn ihrer Karriere als leitende Ernährungsberaterin für Coca-Cola. Sie war auch Co-Autorin einer der Ausgaben eines von ILSI veröffentlichten Ernährungsbuchs.

Es liegt in der menschlichen Natur, ehemaligen Arbeitgebern und Kollegen gegenüber loyal zu sein, weshalb die Drehtür zwischen der Industrie und den Behörden, die sie regulieren, so problematisch ist. Menschen legen ihre unternehmerische Denkweise nicht ab, nur weil sie einen Regierungstitel und eine neue Verantwortung erhalten.

Neueste von Coca-Cola finanzierte Studie macht erneut Bewegungsmangel für Fettleibigkeit bei Kindern verantwortlich

Coca-Cola und andere Getränkehersteller haben viel Geld in Forschung und PR-Bemühungen investiert, die darauf abzielen, den Absatz durch Irreführung zu schützen. Insbesondere Coca-Cola hat hart daran gearbeitet, den Anschein zu erwecken, dass ihnen die öffentliche Gesundheit am Herzen liegt, während sie insgeheim die tatsächlichen Bemühungen zur Verbesserung der Gesundheit untergraben.

Eine 2016 veröffentlichte historische Analyse36 ergab beispielsweise, dass die Zuckerindustrie Forschungen finanzierte, die Nahrungsfett als Schuldigen für Herzkrankheiten identifizierten, nicht aber Zucker, und dass sie diese Finanzierung nicht offenlegte.

Eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab, dass Coca-Cola zwar 95 US-Gesundheitsorganisationen sponserte, aber gleichzeitig Lobbyarbeit gegen Gesetzesvorlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit leistete, die darauf abzielten, den Limonadenkonsum durch Besteuerung, Zuckergrenzen und andere Strategien zu reduzieren.

Coca-Cola und viele andere Junk-Food-Hersteller sind auch dafür berüchtigt, dass sie Lebensmittel- und Ernährungskonferenzen und -aufklärung finanzieren – und damit beeinflussen.

Kürzlich wurde im International Journal of Obesity (31. Januar 2019) eine von Coca-Cola finanzierte Studie veröffentlicht, in der „die einzelnen und gemeinsamen Assoziationen von objektiv gemessener moderater bis intensiver körperlicher Aktivität und sitzender Tätigkeit an Wochen- und Wochenendtagen mit Fettleibigkeit bei Kindern aus 12 Ländern …“ untersucht wurden.

Sie kamen zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, fettleibig zu werden, bei denjenigen am höchsten war, die sich sowohl an Wochentagen als auch an Wochenenden am wenigsten bewegten. Die Kinder mit dem geringsten Risiko für Fettleibigkeit waren die ganze Woche über am aktivsten. Wie Nestle in ihrem Blog Food Politics anmerkt:

„Dies ist eine weitere Arbeit aus der von Coca-Cola finanzierten ISCOLE-Studie, die darauf abzielt, die Idee zu widerlegen, dass zuckerhaltige Getränke die Gewichtszunahme fördern könnten. Stattdessen legen diese Ergebnisse nahe, dass körperliche Aktivität ein wichtigerer Faktor ist. Natürlich ist körperliche Betätigung wichtig für die Gesundheit, aber dabei werden nicht annähernd so viele Kalorien verbraucht, wie normalerweise nötig sind, um den Konsum von Softdrinks auszugleichen. Ich erfuhr von dieser Studie durch einen Blogbeitrag von Dr. Yoni Freedhoff, der ein Zentrum für Gewichtsmanagement in Ottawa leitet. Seiner Ansicht nach ignoriert die ISCOLE-Studie die Beweise dafür, dass Fettleibigkeit bei Kindern eine Determinante für körperliche Aktivität ist und nicht umgekehrt“. Er stellt auch die Aussage „keine Beeinflussung“ in der Offenlegung der Finanzierung in Frage und stützt sich dabei auf E-Mails zwischen den ISCOLE-Forschern und Coca-Cola, die wenig überraschend darauf hindeuten, dass diese Beziehungen sehr wohl das Potenzial haben, die Ergebnisse zu beeinflussen, selbst wenn die Geldgeber nicht am Studiendesign beteiligt sind. Wie ich in ‚Unsavory Truth‘ erörtere, scheint der Einfluss von Geldgebern aus der Lebensmittelindustrie auf einer unbewussten Ebene zu erfolgen; die Forscher erkennen den Einfluss nicht und leugnen ihn in der Regel.“

