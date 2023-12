Robert F. Kennedy Jr. – Der Kandidat für Gesundheit und Freiheit

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen / Meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

Die Geschichte auf einen Blick

Wir stehen vor einer Verfassungskrise. Gewählte Beamte arbeiten aktiv daran, jeden zu zensieren, zum Schweigen zu bringen und zu verleumden, der nicht mit ihnen übereinstimmt, einschließlich Robert F. Kennedy Jr.

Als wichtiger Präsidentschaftskandidat hat Kennedy Anspruch auf den Schutz des Geheimdienstes, aber auch das wird von Biden blockiert. Kennedy ist der erste Kandidat in der amerikanischen Geschichte, dem der Schutz des Geheimdienstes verweigert wird

Durch eine Klage der Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri gegen Präsident Biden haben wir erfahren, dass die Biden-Administration bereits an Bidens zweitem Tag im Amt mit der Zensur Kennedys begann. Anfang Juli 2023 verbot der US-Bezirksrichter Terry Doughty aus Louisiana den Beamten der Biden-Regierung, mit Social-Media-Unternehmen zusammenzuarbeiten, um geschützte Äußerungen einzuschränken

Die Transaktionsfreiheit ist ebenso wichtig wie die Meinungsfreiheit, denn wenn die Regierung Sie aushungern und aus Ihrer Wohnung vertreiben kann, indem sie Ihnen die Bankkonten entzieht und den Zugang zu Finanzdienstleistungen sperrt, kann sie leicht eine Sklavengesellschaft schaffen. Als Präsident würde Kennedy diesem Trend ein Ende setzen, indem er staatliche Leistungen und staatliche Verträge mit Banken abschafft, die Menschen für ihre Überzeugungen bestrafen. Er setzt sich auch dafür ein, programmierbare digitale Zentralbankwährungen zu blockieren und Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel für alle Zeiten beizubehalten

Kennedy, der sehr fit ist, hat kürzlich einem Klimmzugwettbewerb gegen Russell Brand zugestimmt, wenn dieser 100.000 Dollar für seine Präsidentschaftskampagne sammelt. Als Präsident möchte er den Presidential Council on Physical Fitness wiederbeleben, um körperliche Fitness wieder in den Lehrplan der High Schools aufzunehmen

In diesem Video spricht Robert F. Kennedy Jr. über seine Präsidentschaftskampagne, die trotz der Zensur und der vom Demokratischen Nationalkomitee (DNC) errichteten Barrieren eine beachtliche Resonanz gefunden hat.

„Die Umfragen zeigen, dass meine Beliebtheitswerte besser sind als die aller anderen Kandidaten„, sagt Kennedy. „Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie sich die Dinge bis jetzt entwickelt haben.“

Wir sprechen auch über einige der Themen, die er anpacken will, wenn er ins Weiße Haus einzieht. Es ist inzwischen klar, dass wir als Land vor einer Verfassungskrise stehen. Gewählte Beamte arbeiten aktiv daran, jeden zu zensieren, zum Schweigen zu bringen und zu verleumden, der nicht mit ihnen übereinstimmt, einschließlich Kennedy.

Tatsächlich haben wir vor kurzem durch die Klage der Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri gegen Präsident Biden erfahren, dass die Biden-Administration bereits an Bidens zweitem Tag im Amt mit der Zensur von Kennedy begonnen hat.

Ein direkter Angriff auf die Rechte des ersten Verfassungszusatzes

Kennedy hatte ursprünglich eine separate Sammelklage gegen Biden eingereicht (Kennedy v. Biden et.al.), in der er wichtige Beamte der Regierung Biden beschuldigte, mit Big Tech zusammenzuarbeiten, um die freie Meinungsäußerung zu zensieren, aber aufgrund der Ähnlichkeiten und Überschneidungen wurde sein Fall in Missouri v. Biden zusammengefasst.

Anfang Juli 2023 gab US-Bezirksrichter Terry Doughty aus Louisiana der einstweiligen Verfügung der Kläger statt und untersagte Bundesbehörden und Beamten der Biden-Regierung die Zusammenarbeit mit Social-Media-Unternehmen, um geschützte Äußerungen einzuschränken. Kennedy kommentierte die Entscheidung des Richters wie folgt:

„Es handelt sich um eine 155-seitige Entscheidung, in der die sehr beunruhigende Chronik des Amtsantritts der Biden-Administration ausführlich beschrieben wird. Siebenunddreißig Stunden nach der Vereidigung von Präsident Biden kontaktierte das Weiße Haus Twitter und andere Social-Media-Websites … und drohte ihnen tatsächlich mit Vergeltungsmaßnahmen, wenn sie mich nicht von ihren Plattformen entfernen würden. Bald darauf begannen sie, gegen viele andere Menschen vorzugehen, darunter auch gegen Sie und viele andere, die die COVID-Sperren und einige der Gegenmaßnahmen kritisierten, die die Gesundheitsbehörden und das Weiße Haus ergriffen hatten. Und es ist beunruhigend … Sie mussten ein neues Wort erfinden, weil so viele von uns Informationen veröffentlichten, die sie eigentlich nicht als Fehlinformationen bezeichnen konnten. Tatsächlich haben Facebook und Twitter zurückgeschlagen und gesagt: ‚Das ist tatsächlich wahr, was diese Leute sagen.‘ Sie konnten es nicht als Fehlinformation oder Desinformation bezeichnen, also erfanden sie ein neues Wort namens ‚Malinformation‘. Dieses Wort bedeutet oder bezeichnet Aussagen, die zwar wahr sind, dem Weißen Haus oder der Regierung aber trotzdem nicht passen. Und sie zensierten nicht nur Aussagen über die COVID-Politik und COVID-Gegenmaßnahmen. Bald darauf begannen sie, Kritiker des Ukraine-Krieges zu zensieren. In einem Fall zensierten sie eine Satire über Präsident Biden und seine Frau. Dies sollte für jeden Menschen schockierend sein, unabhängig von seiner politischen Einstellung. Die US-Regierung sollte ihre Macht nicht dazu nutzen, Verlage dazu zu zwingen, ihre Gegner, Kritiker, Kontrahenten oder Menschen, die die Regierungspolitik in Frage stellen, zum Schweigen zu bringen. Deshalb haben wir den Ersten Verfassungszusatz. Die Drohung der Regierung, des Weißen Hauses, lautete, dass das Weiße Haus daran arbeiten würde, die Immunität nach Abschnitt 230 aufzuheben, wenn die Websites der sozialen Medien sich nicht fügen und die Zensuranweisungen nicht befolgen würden. Das ist Abschnitt 230 des Kommunikationsgesetzes, und diese Immunität ist absolut entscheidend für das Überleben dieser Unternehmen. Sie gewährt sozialen Medienplattformen Immunität vor Verleumdungsklagen. Mit anderen Worten: Wenn Sie in der New York Times eine verleumderische Aussage über mich veröffentlichen, die nicht der Wahrheit entspricht und mir schadet, könnte ich Sie einzeln verklagen, aber ich könnte auch die New York Times verklagen. Für jeden Artikel, der in der New York Times erscheint, gibt es also Anwälte, die diesen Artikel auf potenziell verleumderische Aussagen überprüfen. Aber wenn soziale Medienseiten einen Anwalt beauftragen müssten, um jeden Beitrag zu prüfen, wären sie über Nacht aus dem Geschäft. Der Kongress hat ihnen also diese außergewöhnliche Befugnis gegeben, diffamierendes Material auf ihrer Website zu veröffentlichen, und ich kann den Verfasser dieses Materials verklagen, aber ich kann nicht Mark Zuckerberg oder Facebook oder Twitter verklagen. Mark Zuckerberg hat die Immunität nach Abschnitt 230 als existenziell bezeichnet. Mit anderen Worten: Facebook könnte ohne sie nicht existieren. Das Weiße Haus hat damit gedroht, diese Immunität aufzuheben. Mit anderen Worten: „Wir werden euer Unternehmen zerstören, wenn ihr unsere Kritiker nicht zensiert“. Das hat eine Menge Grenzen überschritten … [und ist] ein direkter Angriff auf den ersten Zusatzartikel unserer Verfassung.“

Regierung handelte aufgrund falscher Informationen einer Hassgruppe

Die Rechtfertigung für einen Großteil dieser Zensur war die Berichterstattung einer Frontgruppe der globalistischen Kabale namens Center for Countering Digital Hate (CCDH). In einem seiner ersten Berichte nannte das CCDH 12 Personen, darunter mich und Kennedy, die für 73 % der Impfstoff-Fehlinformationen in den sozialen Medien verantwortlich sein sollen.

Eine spätere Untersuchung von Facebook ergab, dass die so genannten „Desinformations-Dutzend“ nur für 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf der Plattform verantwortlich waren, doch die Bundesregierung zitierte diesen gefälschten Bericht weiterhin als Grund, warum sie die darin aufgeführten Personen von Big Tech zensieren lassen wollte.

„Sie und ich wurden, ich würde sagen, zehntausende Male in den Medien weltweit wegen der falschen Aussagen dieser Gruppe verleumdet„, so Kennedy.

Das Ministerium für Innere Sicherheit, das FBI und die CIA haben sogar den „Desinformation Dozen“-Bericht des CCDH herangezogen, um uns als „inländische Bedrohungsakteure“ zu bezeichnen, was in etwa so ist, als würde man Menschen aufgrund des Hörensagens eines zufälligen Kneipenbesuchers auf eine inländische Terroristenliste setzen.

Das ist definitiv nicht das, was man von sogenannten Geheimdienstexperten erwarten würde. Entweder haben sie die Anschuldigungen nicht mit der gebotenen Sorgfalt überprüft, oder sie arbeiten mit dem CCDH zusammen und haben wissentlich falsche Informationen verwendet, um amerikanische Zivilisten ins Visier zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. In jedem Fall ist dies ein weiterer Grund für die rapide Erosion des Vertrauens der Menschen in diese Agenturen.

Ironie und Paradoxien im Überfluss

Da die Republikaner nun die Kontrolle über den Kongress haben, konnten sie die CCDH vorladen und hoffen, dass ihre Untersuchung die wahren Absichten dieser Gruppe aufdecken wird.

„Die ganze Sache ist sehr fragwürdig„, sagt Kennedy. „Zunächst einmal ist die Gruppe Center for Countering Digital Hate nach jeder Definition eine Hassgruppe. Sie wird auch aus dem Ausland finanziert. Sie wird durch Schwarzgeld finanziert, aber es ist alles ausländisch. Und sie wurde von hochrangigen Beamten der britischen Regierung gegründet, die mit ziemlicher Sicherheit Verbindungen zu den britischen Geheimdiensten haben … Und dann sind die Leute, die die Organisation leiten, sehr, sehr zwielichtige Personen, die das Gesetz seit langem umgehen und in viele ruchlose Aktivitäten verwickelt sind. Das ist interessant, denn viele Menschen, insbesondere hochrangige Funktionäre der Demokratischen Partei, sind besorgt über die Einmischung Russlands in die amerikanischen Wahlen. Nun, hier haben wir eine ausländische Regierung, die Kritiker der Regierung direkt zensiert, und die Regierung nimmt zugegebenermaßen ihre Hinweise von einer ausländischen Regierung entgegen, die Leute zensieren wollte. Es gibt hier also eine Menge Ironie und eine Menge beunruhigender Paradoxe.“

Biden verweigert Kennedy den Schutz des Geheimdienstes

Kennedy wird auch auf andere, ziemlich dramatische und geradezu lebensbedrohliche Weise zensiert. Vor kurzem hat er einen Antrag auf Schutz durch den Geheimdienst gestellt, den Biden ablehnte. Nach Titel 18 U.S.C. 3056(a)(7) haben alle wichtigen Präsidentschafts- und/oder Vizepräsidentschaftskandidaten Anspruch auf Schutz durch den Secret Service.

Nach allem, was man hört, sollte Kennedy dafür in Frage kommen. Wie er erklärt, hat der Kongress nach der Ermordung seines Vaters ein Gesetz verabschiedet, wonach die wichtigsten Kandidaten mindestens 120 Tage vor den allgemeinen Wahlen Anspruch auf den Schutz des Secret Service haben. Die Schwelle, die man erreichen muss, um als „wichtiger“ Kandidat zu gelten, ist eine Umfragequote von 15 % für einen Monat.

Kennedy hat diese Schwelle weit überschritten. Es liegt im Ermessen des Präsidenten, nicht nur Präsidentschaftskandidaten, sondern auch anderen Personen jederzeit den Schutz des Geheimdienstes zu gewähren. John Bolton zum Beispiel, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, der 2006 in den Ruhestand ging, genießt bis heute den Schutz des Secret Service, ebenso wie viele andere ehemalige Regierungsbeamte. Der Präsident kann auch die Zeitspanne verlängern, in der ein Kandidat vor den allgemeinen Wahlen unter dem Schutz des Geheimdienstes stehen kann.

„Mein Onkel stand fast 500 Tage vor der Wahl unter dem Schutz des Secret Service, auch wenn er nicht einmal kandidierte„, sagt Kennedy, „und er erhielt diesen Schutz von Präsident Carter, zu dem er eine sehr feindselige Beziehung hatte. Am Ende kandidierte er gegen Präsident Carter, und sie mochten sich nicht, aber Präsident Carter war ein nobler Mensch und tat, was er hätte tun sollen, nämlich Teddy Schutz gewähren. Barack Obama hat es, glaube ich, 500 Tage zu früh bekommen. Shirley Chisholm und Jesse Jackson haben ihn früh bekommen. John McCain wurde sie früh angeboten. Ich denke, dass es in der jüngeren Geschichte etwa 20 oder 30 Kandidaten gibt, denen er frühzeitig angeboten wurde. Und soweit wir das beurteilen können, gab es noch nie einen Kandidaten, der den Schutz des Geheimdienstes beantragt hat und dem er verweigert wurde. Ich bin der erste. Es war ein historisches Ereignis, und es war eindeutig eine politische Entscheidung. Sie beruhte nicht auf einer Bedrohungsanalyse. Sie basierte eindeutig auf politischem Kalkül. Und ich denke, das ist beunruhigend … Ich habe tagtäglich mit Stalkern zu tun, buchstäblich jeden Tag, und ich erhalte ziemlich oft Morddrohungen. Vor zwei Wochen habe ich eine Morddrohung erhalten, die offenbar darauf abzielte, eine meiner Kundgebungen in Charleston, South Carolina, zu beenden … Vor etwa drei Wochen, vielleicht vor einem Monat, ist eine psychisch kranke Person in mein Haus eingedrungen und hat es bis in den dritten Stock geschafft.“

Natürlich fragt man sich, wenn man die Geschichte von Kennedys Vater und Onkel kennt, ob er dem Geheimdienst wirklich sein Leben anvertrauen kann. Derzeit wird er von einer privaten Sicherheitsfirma, Gavin de Becker and Associates, geschützt, die zu den führenden Sicherheitsfirmen des Landes gehört.

Transaktionsfreiheit ist unerlässlich

Wie viele von Ihnen wissen, hat die JP Morgan Chase Bank vor kurzem mein Unternehmen sowie zwei meiner leitenden Angestellten und deren Familien die Konten gesperrt. Dieser Debanking-Trend ist meines Erachtens ein Vorläufer eines sozialen Kreditsystems, bei dem Menschen durch Assoziation bestraft werden. Was gedenkt Kennedy im Falle seiner Wahl zum Präsidenten zu tun, um dies zu verhindern?

„Als Präsident werde ich diese Praxis der Banken beenden„, sagt er. „Ich werde … alle Bundesleistungen und Bundesverträge mit Banken streichen, die Menschen für ihre politischen Überzeugungen bestrafen, die ihnen den Zugang zu institutionellen Bankdienstleistungen aufgrund ihrer politischen Überzeugungen oder ihrer politischen Äußerungen verweigern. Das ist falsch, und es ist die ultimative Waffe totalitärer Regime. Wir haben das in Toronto während des Truckerprotests erlebt… Es war ein friedlicher Protest. Wenn man sich die Videos davon anschaut, war es wie Woodstock. Während des Protests gab es eindeutig Ereignisse unter falscher Flagge, bei denen die Regierung oder jemand anderes versuchte, den Truckern etwas anzuhängen … Die kanadische Regierung unter Trudeau setzte Überwachungstechniken ein, darunter Gesichtserkennungssysteme und andere Techniken, um die Nummernschilder der Lastwagen zu erfassen, ihre Besitzer zu identifizieren und dann alle ihre Bankkonten einzufrieren. Die Anführer und Teilnehmer des Protests wachten also eines Tages auf und ihre Bankkonten waren eingefroren worden. Das sind Menschen, die nicht gegen das Gesetz verstoßen haben. Sie wurden nicht angeklagt, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Sie waren nie verurteilt worden. Und doch fanden sie sich plötzlich in einer Situation wieder, in der sie ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Sie konnten kein Benzin kaufen. Ihre Kreditkarten funktionierten nicht mehr. Sie konnten ihre Kinder nicht ernähren. Ich sprach mit einem Trucker, der in kriminellen Schwierigkeiten steckte, weil er seine Alimente nicht bezahlen konnte. Sie konnten ihre Hypotheken und ihre Miete nicht bezahlen. Da wurde mir klar, dass die Transaktionsfreiheit genauso wichtig ist wie die Meinungsfreiheit, denn wenn man eine Regierung hat, die einen im Grunde verhungern lassen und aus dem Haus werfen kann, dann kann man leicht eine ganze Gesellschaft zu einer Sklavengesellschaft machen … Wenn die Regierung die Macht hat, dir das anzutun, dann hat sie wirklich die ultimative Macht über uns alle. Eines der Dinge, gegen die ich kämpfe, ist die Ausgabe … [einer] digitalen Zentralbankwährung (CBDC), um Papierdollar abzuschaffen. Und in diesem Fall wird jede Transaktion, die Sie machen – wenn Sie ein Pornoheft kaufen, wenn Sie Alkohol kaufen, was auch immer Sie tun – die Regierung wird darüber Bescheid wissen und Sie werden erpresst oder unter Druck gesetzt werden. Das ist eine Katastrophe für die Menschenrechte und für die Bürgerrechte. Und deshalb werde ich als Präsident die Bemühungen um eine digitale Zentralbankwährung beenden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Papiergeld als gesetzliches Zahlungsmittel in diesem Land beizubehalten, und ich werde dafür sorgen, dass wir uns dazu verpflichten, dies für immer zu tun. Die Amerikaner wissen, wie grundlegend das für ihre Rechte ist. Und dann gibt es noch andere Alternativen wie Bitcoin, die einen noch besseren Schutz bieten als Bargeld. Es bietet auch Schutz vor Inflation und all den anderen Gefahren, die mit Fiat-Währungen einhergehen.“

Eine weitere Option: Staatliche Bankensysteme

Eine weitere Alternative besteht darin, dass die Staaten das tun, was North Dakota getan hat, nämlich ein staatliches Bankensystem zu schaffen, das sich in lokalem Besitz befindet und die Zentralbank umgeht. Wie das Institute for Local Self-Reliance erklärt:

„In North Dakota hat der Bankensektor wenig Ähnlichkeit mit dem des restlichen Landes. Die Menschen in North Dakota verlassen sich nicht auf die Banken der Wall Street, die über das Schicksal ihres Lebensunterhalts und die Zukunft ihrer Gemeinden entscheiden, sondern auf die Banken und Kreditgenossenschaften vor Ort … Und diese lokalen Banken und Kreditgenossenschaften kontrollieren satte 83 % der Einlagen im Bundesstaat … Was hat es North Dakota ermöglicht, seinen eigenen Weg zu gehen? Ein Großteil der Antwort liegt in der Bank of North Dakota, der einzigen staatlichen Bank des Landes. Seit 1919, als sie gegründet wurde, um die Bürger North Dakotas von der Tyrannei und den erdrückenden Zinssätzen der Banken in Minneapolis zu befreien, hat sich die BND für die Wirtschaft und die Gemeinden des Staates eingesetzt … Die BND vergibt die meisten ihrer Kredite in Partnerschaft mit lokalen Banken und Kreditgenossenschaften und unterstützt deren produktive Kreditvergabe.“

Um mehr darüber zu erfahren, schauen Sie sich die Websites der Rechtsanwältin Ellen Hodgson Brown, webofdebt.com und ellenbrown.com, ihren Web of Debt Substack oder ihr Buch „Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free“ an .“ Sie ist außerdem Präsidentin des Public Banking Institute, wo Sie weitere Informationen erhalten.

Federal Reserve muss unter Kontrolle gebracht werden

Kennedy betont, dass eines seiner Ziele als Präsident darin bestünde, „die Federal Reserve unter Kontrolle zu bringen“, um sicherzustellen, dass das amerikanische Volk die Souveränität über unsere Geldversorgung hat und dass wir Transparenz haben.

„Es gibt viele verschiedene Optionen, die wir derzeit prüfen„, sagt Kennedy. „Wir sprechen darüber mit führenden Wirtschaftswissenschaftlern im ganzen Land. Leute wie David Stockman, Jeffrey Sachs, Jeff Werner und viele andere Experten auf diesem Gebiet. Viele Leute haben wirklich gute Ideen, wie man die Fed unter Kontrolle bringen kann, und wir werden etwas dagegen unternehmen. Ich weiß nur noch nicht genau, was wir tun werden. [Banken im Staatsbesitz] ist eine interessante Option, die ich mit unserem Wirtschaftsteam besprechen und in die Überlegungen einbeziehen muss.“

Kennedy kämpft für lokale und nationale Souveränität

Kennedy arbeitet auch daran, das Bewusstsein für die Bedrohung durch den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation, die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) und die globale One-Health-Agenda zu schärfen, die alle darauf abzielen, die USA ihrer nationalen Souveränität und die Amerikaner ihrer körperlichen Autonomie zu berauben.

„Wir brauchen lokale Souveränität„, sagt Kennedy. „Wir müssen weg von der zentralen Kontrolle und insbesondere von Kontrollinstitutionen wie der WHO, die nicht der Kontrolle der USA unterliegen. Das ist eine verrückte Idee … Und wie Sie gesagt haben, hat Bill Gates die Kontrolle über die WHO übernommen. Sie ist zu seinem Gefäß für das geworden, was er Philanthrokapitalismus nennt, d.h. eine Möglichkeit, eine Menge Geld zu verdienen, indem er diese internationalen Institutionen kontrolliert, die die öffentliche Gesundheitspolitik bestimmen. So bringt er beispielsweise die WHO, die die meisten afrikanischen Gesundheitsämter finanziert, dazu, ihre Macht und ihren Einfluss auf diese Ämter zu nutzen und Impfstoffe für Kinder in diesen Ländern vorzuschreiben. Diese Impfstoffe werden fast ausnahmslos von Unternehmen hergestellt, an denen Gates ein privates finanzielles Interesse hat oder an denen seine Stiftung ein privates finanzielles Interesse hat. Das Gleiche hat er mit der Grünen Revolution in Afrika gemacht. Er brachte die afrikanischen Länder dazu, von der traditionellen Landwirtschaft … auf GVO-Monokulturen umzusteigen, mit der Vorstellung, dass dies Teil der Globalisierung ist, die große Unternehmen ins Land bringen wird, die Ihre Produkte kaufen, Ihnen Geld geben und den Lebensstandard aller anheben werden. Das war das Versprechen. Aber genau das Gegenteil ist passiert … Es war eine absolute Katastrophe für die Menschen in Afrika. Ich glaube, es gibt 30 Millionen zusätzliche Menschen, die als direkte Folge von Gates‘ Grüner Revolution in Ernährungsunsicherheit geraten sind, aber Gates und seine Unternehmen haben einen Reibach gemacht … Bei jeder philanthropischen Aktion, die er unternimmt, steht am Ende immer ein Gewinn für Gates und seine Stiftung.“

Kennedy ist ein Kandidat für Gesundheit und Freiheit

Für mich ist Kennedy die logischste Wahl für die Nominierung der Demokraten. Er ist klug, ehrlich, fleißig und vertritt viele Präventionsstrategien, die jedem in diesem Land helfen können, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem ist er selbst sehr gesund und fit, er lässt sich also etwas einfallen.

Videos, die einen Kennedy ohne Hemd beim Training zeigen und einen – wie Russell Brand es nennt – „bulligen“ und „stämmigen“ Körperbau offenbaren, sorgten kürzlich in den sozialen Medien für Aufregung. Viele waren schockiert, wie fit der 69-jährige Präsidentschaftskandidat ist.

Brand forderte Kennedy daraufhin zu einem Klimmzug-Wettbewerb heraus (siehe Video oben). Wenn Brand 100.000 Dollar für Kennedys Kampagne sammelt, wird Kennedy gegen Brand antreten, um zu sehen, wer die meisten Klimmzüge machen kann (wenn Kennedy gewinnt, hat Brand zugestimmt, eine unbestimmte Anzahl von Kennedys Kampagnenveranstaltungen zu besuchen).

Um den Einsatz zu erhöhen, fordere ich nun Kennedy zu einem Armdrücken heraus. Kennedy und ich sind beide 69 Jahre alt, in dieser Hinsicht sind wir uns also durchaus ebenbürtig. Wenn wir 250.000 Dollar für seine Kampagne aufbringen, hat Kennedy zugestimmt, mit mir Armdrücken zu machen.

Um ehrlich zu sein: Ich habe zwar nur einmal Armdrücken gemacht (und gewonnen, gegen Dr. Marcos de Andrade, einen 30 Jahre jüngeren Fitnessfan), aber ich mache KAATSU-Training, bei dem die Durchblutung eingeschränkt wird und das die Muskelfasern vom Typ 2 stärkt. Meine Muskelfasern sind also für diese Art von Wettkampf gut trainiert. Ich werde jedoch meine Trainingsstrategie mit Kennedy teilen, um die Chancen auszugleichen.

Wenn wir das Ziel von 250.000 Dollar erreichen, werden wir die Veranstaltung auf unserem Campus in Cape Coral, Florida, sponsern, gefolgt von einem Town Hall Meeting, bei dem Sie die Möglichkeit haben, Kennedy mit Ihren Fragen zu löchern. Wenn Sie also einen Armdrücken-Kampf zwischen Kennedy und mir sehen wollen und/oder an diesem Town Hall Meeting teilnehmen möchten, spenden Sie noch heute!

Wiedereinsetzung des Präsidialrats für körperliche Fitness

Wie ich hat sich Kennedy der Gesundheit und Fitness verschrieben, und er weiß, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Als Präsident möchte er auch den „Presidential Council on Physical Fitness“ seines Onkels wiederbeleben, der früher Schulkinder auf den Weg der Gesundheit brachte und sie auf diesem Weg hielt, oft ein Leben lang.

„Das war eine wirklich große Sache, als wir jung waren„, sagt er. „Wenn man sich die alten Filme anschaut, die es gibt, wie die Kinder damals aussahen und was sie leisteten, ist es fast unglaublich, in welch guter Verfassung sie im Vergleich zu den Kindern von heute waren. Wir haben heute die kränksten Kinder der Welt. Wir haben die höchste Belastung durch chronische Krankheiten von allen Ländern der Welt … und eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, ist, sich auf die körperliche Gesundheit und die Ernährung zu konzentrieren. Natürlich wollen die pharmazeutische Industrie und die ihr hörigen Regulierungsbehörden [Medikamente] nur einsetzen. Für sie ist eine kranke Bevölkerung ein wirtschaftlicher Aufschwung, und wir haben jetzt die höchsten Gesundheitskosten pro Kopf aller Länder der Welt – 4,3 Billionen Dollar, und 3,7 Billionen Dollar davon entfallen auf chronische Krankheiten … Wenn wir diese chronischen Krankheiten reduzieren können, werden wir unsere Gesundheitskosten enorm senken, und das will ich erreichen.“

Kommen Sie nächste Woche zu einer privaten Veranstaltung mit RFK Jr.

Sie sind zu einem exklusiven und intimen Treffen mit einer der einflussreichsten Stimmen unserer Zeit, Robert F. Kennedy Jr., eingeladen. Diese private Veranstaltung ist Ihre Chance, einen guten Zweck zu unterstützen, seine aufschlussreichen Weisheiten zu hören und sich an bedeutungsvollen Diskussionen zu beteiligen.

Die Veranstaltung findet am 8. Dezember 2023 ab 17:30 Uhr im Mercola Market in Cape Coral, Florida, statt. Ich werde zunächst meine neuesten Gesundheitstipps vorstellen und Ihre Fragen beantworten, bevor ich den Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. in einer Town-Hall-Sonderveranstaltung ab 18:30 Uhr vorstellen werde.

Da diese einzigartige Veranstaltung nur für 200 Personen zugänglich ist, wird es eine intime Atmosphäre für alle geben. Maximalspender können noch einen Schritt weiter gehen, denn es werden VIP-Plätze reserviert und es wird Zeit für ein exklusives Treffen mit Herrn Kennedy eingeräumt. Bitte klicken Sie unten, um Ihren Platz noch heute zu reservieren.

Unabhängig von Ihrer politischen Zugehörigkeit, wenn Sie ein Interesse am Schutz Ihrer gesundheitlichen Freiheit haben, ist RFK Jr. der einzige Kandidat, der geeignet ist, eine Vielzahl grundlegender Fragen und politischer Maßnahmen anzusprechen, die einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit in den Vereinigten Staaten haben. Indem er diese Themen auf einer nationalen Plattform in den Vordergrund rückt, werden diese Ideen im allgemeinen Bewusstsein der Amerikaner Fuß fassen und ihre Reichweite noch weiter erhöhen.

Handeln Sie schnell, denn die Anzahl der Karten ist äußerst begrenzt, und es wird erwartet, dass diese Veranstaltung ausverkauft sein wird. Sichern Sie sich Ihr Ticket noch heute. Ich kann es kaum erwarten, Sie dort zu sehen.

Artikel als PDF

Quellen: