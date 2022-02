Was man gegen die Inflation tun kann

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Amerikaner leben von Bedrohung zu Bedrohung. Nach der „Covid-Bedrohung“ und der „russischen Bedrohung“ gibt es jetzt die „Inflationsbedrohung“, aber ist sie überhaupt real?

Es stimmt, dass die Zentralbank mehr als ein Jahrzehnt lang nie dagewesene Mengen an Geld ausgegeben hat. Die Vorwände waren: eine jährliche Inflation von 2 % zu verursachen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln würde, und die Wirtschaft vor den Finanzspekulationen der Banken zu retten.

Ich hätte nicht gedacht, dass die Federal Reserve so viel neues Geld schaffen könnte, ohne die Inflation und die Zinssätze in die Höhe zu treiben und den Dollar und die Aktien nach unten zu drücken. Aber das Geld floss in die Preise von Finanzanlagen – Aktien und Anleihen – und in die Immobilienpreise.

Wenn Sie mit Aktien, Anleihen und Wohnimmobilien ausgestattet waren, hat die Fed Sie reich gemacht. Das Geld floss auch in die Bankreserven, da die Fed notleidende Vermögenswerte von den Banken aufkaufte und sie in das Portfolio der Fed einbrachte.

Die erwartete Inflation bei Konsumgütern und Dienstleistungen blieb also aus.

Jetzt ist die Inflation plötzlich da, und einige Werte klopfen an zweistellige Türen. Nach den hohen Aktien- und Anleihekursen zu urteilen, handelt es sich nicht um eine Inflation, die auf das vorherige Gelddrucken zurückzuführen ist, das aus den Aktien und Anleihen abgezogen wurde, um für Konsumgüter ausgegeben zu werden. Einige behaupten, dass die Schecks, die an in Quarantäne gesperrte Personen als Ersatz für fehlende Gehaltsschecks verschickt wurden, die Schuld daran tragen, aber dieses Geld hat bestenfalls das Geld in den fehlenden Gehaltsschecks ersetzt.

Was ist also die Ursache für die Inflation? Oder genauer gesagt, handelt es sich wirklich um Inflation, d. h. um durch übermäßige Ausgaben in die Höhe getriebene Preise, oder handelt es sich um eine Verringerung des Angebots im Verhältnis zur Nachfrage? Wenn letzteres der Fall ist, besteht die Lösung darin, das Angebot zu erhöhen und nicht die Nachfrage durch höhere Zinssätze oder höhere Steuersätze zu verringern.

Der größte Teil des Preisanstiegs ist das direkte Ergebnis der törichten und kontraproduktiven Lockdowns. Die Lockdowns haben das Angebot reduziert. Viele Arbeiten kamen zum Stillstand. Die Lieferketten wurden beeinträchtigt. Viele Unternehmen scheiterten und haben nicht wieder eröffnet. Das reale BIP ging zurück, aber das Geld nicht.

Da die Waren- und Dienstleistungsströme reduziert wurden, die Geldmenge aber nicht, stiegen die Preise. Viele Dienstleistungsunternehmen, wie z. B. Poolservices, Heizungs- und Klimaanlagen, nutzten die Gelegenheit, um ihre Preise zu erhöhen. Die Supermärkte müssen knappe Waren anbieten, was die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat.

Andere idiotische Maßnahmen der Regierungen, wie z. B. Impfvorschriften für Lkw-Fahrer, haben Lieferwagen durch Proteste blockiert. Der Gouverneur von Kalifornien hat der Hälfte der US-Lkw-Flotte die Einfahrt in den Bundesstaat verboten, weil sie die Emissionsnormen nicht erfüllt. Das bedeutet, dass die Docks in den Häfen nicht entladen werden können, was wiederum bedeutet, dass die Schiffe, die darauf warten, entladen zu werden, nicht entladen werden können.

Die vorgetäuschte „russische Bedrohung“ ließ die Ölpreise in die Höhe schnellen. Die außerordentlich niedrigen Zinssätze führten zu einem Boom im Wohnungsbau und trieben die Preise für Baumaterialien in die Höhe.

Eine durch Geldschöpfung gesteuerte Aktienbewertung ist keine gute Sache. Aber die Fed macht das schon so lange, wie kann sie damit aufhören, ohne die auf der Liquidität der Fed beruhenden Werte zu zerstören? Washingtons missbräuchliche Verwendung des Dollars als Reservewährung durch die Verhängung von Sanktionen gegen andere Länder hat dazu geführt, dass Russland und China ihr eigenes System des internationalen Zahlungsverkehrs aufgebaut haben. Dies wird dazu führen, dass die Verwendung des Dollars und damit die Nachfrage nach Dollar sinkt, so dass die Fed mit dem Problem der Dollarabwertung konfrontiert wird, was die Inflation weiter anheizen wird. Ein weniger wertvoller Dollar erhöht die Importpreise.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es drei Ursachen für den heutigen Preisanstieg gibt. Die Fed hat eine quantitative Lockerung vorgenommen, um die Banken zu retten, und danach die Reichen noch reicher gemacht, indem sie die Aktien-, Anleihe- und Immobilienpreise in die Höhe trieb, und mit den Immobilienpreisen stiegen auch die Mieten. Washington untergrub den Dollar, indem es Länder mit Sanktionen von der Verwendung des Dollars abhielt. Durch die Verbote schrumpfte das Angebot und die Produktionsmöglichkeiten wurden eingeschränkt, was dazu führte, dass Angebot und Nachfrage die Preise in die Höhe trieben.

Die Lösung für dieses Problem sind nicht höhere Zinsen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Zinssätze aufgrund der Anleihekäufe der Fed künstlich niedrig sind, aber eine Anhebung der Zinssätze wird den durch die Sperren verursachten Schaden am Angebot und die von der Federal Reserve unterstützte Finanzialisierung der Wirtschaft nicht beheben.

Eine finanzialisierte Wirtschaft ist eine Wirtschaft, in der der Schuldendienst – Hypotheken-, Auto-, Kreditkarten- und Studentenkredite – einen großen Prozentsatz des monatlichen Einkommens verbraucht, so dass nur wenig verfügbares Einkommen für das Wirtschaftswachstum übrig bleibt. Die Finanzialisierung wurde durch die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes noch verschärft. Die Aufhebung erlaubte es Geschäftsbanken, Investmentbanken zu werden. Dies veränderte die Art der Kreditvergabe und das Verhalten der Banken. Anstatt Kredite für neue Anlagen und Ausrüstungen zu vergeben, finanzieren die Banken Übernahmen bestehender Vermögenswerte und betreiben Finanzspekulation.

Die Lösung für die Ursachen der gegenwärtigen Inflation besteht in der Beseitigung der politischen Maßnahmen, die das Wachstum der Produktion einschränken. Es muss eine angebotsseitige Lösung geben. In den frühen Reagan-Jahren bestand die Lösung in einer Senkung der hohen Grenzsteuersätze, die die Produktion einschränkten. Heute besteht die angebotsseitige Lösung in einer Politik, die die Wirtschaft von der Absorption des Einkommens für den Schuldendienst weg und hin zur Förderung des Produktionswachstums bewegt.