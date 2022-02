Wie haben sich Amerikas Spannungen mit Russland auf sein Ansehen in Asien ausgewirkt?

Während die schwindende unipolare Hegemonie der USA über Westeurasien zumindest vorerst weitgehend gesichert ist, darf sie in Osteuropa nicht als selbstverständlich angesehen werden, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie in West- und Südasien, wo Israel und der Golfkooperationsrat zunehmend strategische Beziehungen zu Russland und China pflegen, während Indien sich mit seinem traditionellen russischen De-facto-Verbündeten neu ausrichtet. Diese multipolaren Prozesse könnten bald auch Südostasien umgestalten.

Der ukrainische Präzedenzfall

Die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise in Europa, die noch keinen russisch-ukrainischen Krieg ausgelöst hat, wie Washington am Mittwoch fälschlicherweise vorhersagte, hat weitreichende Folgen für Amerikas Ansehen in Asien. Die indo-pazifischen Partner des Landes müssen sehr genau beobachten, wie die USA im Vorfeld des von vielen befürchteten Zwischenfalls unter falscher Flagge, von dem einige glaubten, er würde zur Auslösung regionaler Feindseligkeiten inszeniert, aus der Ukraine fliehen. Russische Nachrichtendienste hatten zuvor gewarnt, dass dies als Vorwand für die Stationierung von Angriffswaffen – einschließlich Hyperschallraketen und vielleicht sogar eines Tages in der Ukraine – in der Region dienen könnte, um Russlands nukleare Zweitschlagskapazitäten allmählich zu untergraben. Anstatt Kiew unbeirrt zu unterstützen, zogen Washington und seine Verbündeten alle ihre Streitkräfte und die meisten ihrer Diplomaten ab, obwohl ukrainische Beamte sie dafür verurteilten, unnötig Panik zu schüren.

Das Fiasko in Afghanistan

Nach der chaotischen Evakuierung aus Afghanistan im letzten Sommer gab es bereits große Bedenken hinsichtlich des Wahrheitsgehalts der von den USA veröffentlichten Geheimdienstberichte und ihrer Zuverlässigkeit als Verbündete. Die Biden-Administration behauptete damals zuversichtlich, dass Kabul erst Monate nach dem Abzug in die Hände der Taliban fallen würde, und dann marschierte diese Gruppe ohne einen Schuss abzugeben in die Stadt ein, während die internationalen Streitkräfte noch vor Ort waren. Noch schlimmer ist, dass Amerika seine lokalen Verbündeten und sogar einige seiner Mitbürger im Stich gelassen hat. Auch die afghanische Nationalarmee (ANA) war nicht in der Lage, den als terroristisch eingestuften Taliban-Aufstand zu besiegen, trotz fast zwei Jahrzehnten Ausbildung und militärischer Unterstützung im Wert von rund 83 Milliarden Dollar. All dies hat Amerikas Verbündete im indopazifischen Raum misstrauisch gemacht, ob sie sich darauf verlassen können, dass China „eingedämmt“ wird.

„Tiefer Staat“ – Spaltungen

Keiner von ihnen hat nach den Ereignissen in der Ukraine Grund zum Optimismus. Allein die Tatsache, dass die USA ihren strategischen Schwerpunkt unerwartet von der „Eindämmung“ Chinas auf die „Eindämmung“ Russlands verlagert haben – was darauf zurückzuführen ist, dass die antirussische Fraktion der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie („deep state“) ihre antichinesischen Rivalen übertrumpft hat – deutet darauf hin, dass die USA nicht in der Lage sind, beide Großmächte gleichzeitig „einzudämmen“. Aus Gründen, die hauptsächlich mit den eigenen innenpolitischen Interessen der USA zusammenhängen und die mit der erbitterten ideologischen Fehde der konkurrierenden Fraktionen des „tiefen Staates“ zu tun haben, hat Amerika seinen Partnern im indopazifischen Raum ungewollt signalisiert, dass sie nicht mehr die Priorität haben, für die sie sie bisher hielten, was viele von ihnen enttäuscht haben muss.

Eine weitere Fake News im Vorfeld des Krieges

Zweitens stellten die USA dramatische Behauptungen über angeblich bevorstehende russische Falschmeldungen und sogar eine „bevorstehende Invasion“ auf, die für ein bestimmtes Datum geplant war, wobei nichts davon eintrat und auch keine Beweise für diese Vorhersagen vorgelegt wurden. Zyniker wiesen darauf hin, dass alles auf unheimliche Weise dem Vorfeld des Irak-Krieges von 2003 ähnelte, wenn man die scheinbar falschen oder zumindest fehlerhaften Geheimdienstinformationen bedenkt, die die Öffentlichkeit wieder ohne zu fragen glauben sollte. Nach der völlig falschen Vorhersage der amerikanischen Geheimdienste über den Fall von Kabul konnten ihre ähnlich falschen Vorhersagen über die Ukraine nur extreme Skepsis über den Wahrheitsgehalt ihrer öffentlichen Behauptungen hervorrufen, ganz zu schweigen von ihren Absichten, wenn man bedenkt, dass sich jeder noch daran erinnert, wie ihre Spionageagenturen die Welt belogen haben, um in den Krieg gegen den Irak zu ziehen.

AUKUS und Amerikas andere asiatische Verbündete

Die USA mögen gedacht haben, dass ihre indo-pazifischen Partner aus dem AUKUS im September einen Trost für die regionale Sicherheit ziehen würden, aber ihre Strategen waren sich nicht im Klaren darüber, wie schlecht die Optik eines angelsächsischen Bündnisses, das nach Vorherrschaft in Asien strebt, auf diejenigen wirken würde, die tatsächlich dort leben. Zwar werden immer noch Waffen an diejenigen verkauft, die sie haben wollen, wie z. B. die F-15-Kampfjets im Wert von 14 Mrd. Dollar an Indonesien, die erst letzte Woche beschlossen wurden, aber das Land geht immer noch keine konkreten Verpflichtungen gegenüber anderen Ländern ein, außer denen, mit denen es bereits vertragliche Beziehungen hat. Diese Länder sind Australien, Japan, die Republik Korea (ROK), die Philippinen und Thailand. Die USA haben auch sehr deutlich angedeutet, dass sie die chinesische Schurkenprovinz Taiwan „unterstützen“ werden, wenn diese in einen Konflikt mit dem Festland gerät.

Das entstehende Modell

Wie dem auch sei, der ukrainische Präzedenzfall wirft ernsthafte Fragen darüber auf, was die USA für den indopazifischen Raum planen könnten. Nach dem, was sie gerade in Mittel- und Osteuropa (MOE) getan haben, scheint es, als ob das neue Modell darin besteht, das zu tun, was der russische Außenminister Sergej Lawrow treffend als „Informationsterrorismus“ bezeichnet hat, um Ängste vor einem regionalen Konflikt zu schüren, was im asiatischen Fall bedeuten würde, Angst vor der so genannten „chinesischen Aggression“ zu schüren. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die USA dieses Vorgehen gegenüber Russland fortsetzen, obwohl die ukrainische Regierung selbst Amerika öffentlich aufgefordert hat, mit der Panikmache aufzuhören, deren Folgen für die ukrainische Wirtschaft und das Vertrauen der Investoren verheerend waren. Amerika hat sich dieser Aufforderung in arroganter Weise widersetzt, weil es all dies aus eigenen Gründen tut.

Die Flammen des Krieges anfachen

Wenn man mit dem vorhergesagten Szenario fortfährt, würde die USA dann damit beginnen, große Mengen an Waffen an das Land oder die Länder zu schicken, die ihrer Meinung nach „Opfer“ einer „chinesischen Aggression“ sein könnten, was Japan, die Philippinen und Vietnam aufgrund ihrer Seestreitigkeiten mit der Volksrepublik sein könnten. Auch Taiwan, das kein Land ist, könnte in den Mittelpunkt dieses von den USA provozierten Krieges rücken. Die USA könnten neben ihren Verbündeten AUKUS und NATO (die sich zunehmend in den Indopazifik einschleichen) auch Berater und Ausbilder dorthin entsenden. Da die Region für ihre Meere bekannt ist, könnten Beobachter auch mit einigen Kriegsschiffen rechnen. Das Endergebnis wäre, dass die USA die Wahrnehmung manipulieren, um den Anschein zu erwecken, dass sie China von ihrem Phantom-„Angriff“ „abschrecken“ wollen.

Die regionale Stellvertreterhierarchie der USA

Sollte sich die Volksrepublik defensiv auf einen Krieg vorbereiten, wie es jedes Land, das etwas auf sich hält, unter solchen Umständen einer unprovozierten Aggression tun würde, dann würden sich Länder wie Taiwan und Vietnam, die nicht wie Japan und die Philippinen Verbündete der USA in der gegenseitigen Verteidigung sind, im Stich gelassen fühlen, genau wie die Ukraine gerade. Das liegt daran, dass die USA wahrscheinlich ihr Militär und die meisten ihrer Diplomaten (im Falle Taiwans auch informelle) von ihrem Territorium abziehen würden, sobald sich alles seinem geplanten Höhepunkt nähert, da die Befürchtung einer von den USA unterstützten Provokation, die den geplanten Konflikt auslösen könnte, sehr glaubwürdig wäre. Vertragsverbündete wie Japan und die Philippinen könnten sich jedoch auf die Sicherheitsgarantien der USA verlassen, was sie zu Amerikas wahrscheinlichsten Stellvertretern macht.

Japanisches Säbelrasseln

In einer beunruhigenden Entwicklung, die besorgniserregend als Vorbereitung auf die Rolle Japans in diesem potenziell apokalyptischen Szenario interpretiert werden könnte, hat Japans Verteidigungsminister soeben argumentiert, dass sein Land das Recht haben sollte, im Rahmen der so genannten „Selbstverteidigung“ präemptive Luftangriffe gegen ausländische Streitkräfte zu fliegen. Obwohl diese Äußerung und eine frühere Bemerkung des neuen japanischen Premierministers über den Angriff auf feindliche Stützpunkte von den meisten Beobachtern als Äußerung in Bezug auf die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) angesehen wurden, könnte eine Umsetzung dieser Vorschläge in die Politik unter einem solchen Vorwand leicht dazu führen, dass sie gegen China eingesetzt werden. Das bedeutet nicht, dass Japan wegen des Inselstreits im Ostchinesischen Meer einen Präventivschlag gegen seinen Nachbarn führen wird, sondern nur, dass es in einer von den USA provozierten Krise bedroht sein könnte.

Druck durch Sanktionen

Ein weiteres Element aus dem ukrainischen Präzedenzfall, das man sich vor Augen halten sollte, ist, wie aktiv die USA darauf hingearbeitet haben, ihre regionalen Verbündeten unter Druck zu setzen, damit sie so genannten „beispiellosen“ Sanktionen gegen Russland zustimmen, falls sich Moskau gezwungen sieht, seine roten Linien der nationalen Sicherheit angesichts der Aggression Washingtons militärisch zu verteidigen, unabhängig davon, ob letztere direkt oder durch einen Stellvertreter erfolgt ist. Auch in Asien ist mit einem solchen Kriegsausbruch zu rechnen, obwohl es für Amerika eine Herausforderung ist, sich der Unterstützung seiner europäischen Verbündeten zu versichern, und es ebenso schwierig wäre, dasselbe mit seinen asiatischen Verbündeten zu tun. Dies gilt umso mehr, als China ihr wichtigster Handelspartner ist, während Russland für Europa keine Rolle spielt, außer wenn es um Energie geht.

Indo-pazifische Vernetzung

Die jüngste indopazifische Strategie der USA deutet darauf hin, dass sie Allianzen und Handelsbeziehungen Vorrang einräumen werden, um alternative regionale Netzwerke zu schaffen, die sich dem „Einfluss“ Chinas entziehen, oder anders ausgedrückt, die von Amerika dominiert werden und sicherstellen, dass es seine schwindende unipolare Hegemonie in Asien auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten kann. Die Verwirklichung dieser ehrgeizigen Pläne wird einige Zeit in Anspruch nehmen und ist derzeit noch nicht in nennenswerter Weise in Kraft, was darauf hindeutet, dass die potenzielle Übertragung des CEE-Szenarios auf den indopazifischen Raum möglicherweise erst später in diesem Jahrzehnt erfolgen wird, wenn überhaupt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die USA in dieser Region voreilig eine ähnliche Krise wie die, die sie gerade gegen Russland ausgelöst haben, provozieren, um ihre regionalen Netzwerkpläne zu beschleunigen und in der Folge in Gang zu setzen, aber das wäre riskant und würde aus Verzweiflung geschehen.

Verwirrung und Unzuverlässigkeit

Die indo-pazifischen Partner der USA, mit Ausnahme Japans und vielleicht auch der Philippinen, können sich nach den Ereignissen in Afghanistan im August letzten Jahres und in der Ukraine nicht mehr auf die USA verlassen. Amerika hat nun nachweislich zwei wichtige Verbündete innerhalb eines halben Jahres im Stich gelassen und Afghanistan den Taliban und die Ukraine Russland überlassen. Um es klar zu sagen: Die USA hofften in der Tat, eine „russische Invasion in der Ukraine“ zu provozieren, zogen sich aber unerklärlicherweise in letzter Minute zurück, aus Gründen, die unklar bleiben, aber mit der Befürchtung zu tun haben könnten, dass Russland danach von China abhängig werden würde und dass es nicht die volle Unterstützung der EU für Sanktionen hätte. Was auch immer die Gründe sein mögen, die Optik ist, dass Amerika verwirrt und unzuverlässig ist.

Der westasiatische Präzedenzfall

Der „tiefe Staat“ ist immer noch heftig gespalten zwischen seinen antichinesischen und antirussischen Fraktionen, die weiterhin miteinander um den vorherrschenden Einfluss auf die Richtung der großen Strategie ihres Landes wetteifern, insbesondere im Hinblick darauf, welche Großmacht sie vorrangig „eindämmen“ sollten. Unfähig, sich zu entscheiden und dabei zu bleiben, schwanken die USA zwischen beiden, was auf Kosten ihres Ansehens in beiden Hälften Eurasiens geht. Gleichzeitig setzen sie ihren allmählichen Rückzug aus Westasien inmitten der Atomgespräche mit dem Iran fort, was ihre traditionellen Verbündeten in Israel und im Golf-Kooperationsrat dazu veranlasst hat, ihre strategischen Partnerschaften pragmatisch zu diversifizieren, weg von ihrer bisherigen unverhältnismäßigen Abhängigkeit von den USA und hin zu ausgewogeneren Beziehungen zu Russland und China, von denen sich die beiden letzteren in den letzten Jahren umfassend verbessert haben.

Die Neo-NAM

Der westasiatische Präzedenzfall deutet darauf hin, wie die Länder des indo-pazifischen Raums auf die sich abzeichnende Schlussfolgerung reagieren könnten, dass ihr amerikanischer Verbündeter aufgrund seiner scheinbar unüberbrückbaren „tiefen staatlichen“ Spaltung auf absehbare Zeit verwirrt und unzuverlässig bleibt. Diese Länder des indopazifischen Raums sind größtenteils unabhängiger als ihre europäischen Kollegen und verfügen daher über mehr politischen Spielraum, um es ihren westasiatischen Kollegen gleichzutun und angesichts ihrer Enttäuschung über die USA pragmatische Beziehungen zu Russland und China zu pflegen. Indien hat bereits stolz seine besondere und privilegierte strategische Partnerschaft mit seinem historischen russischen De-facto-Verbündeten nach dem wegweisenden Besuch von Präsident Wladimir Putin im vergangenen Dezember bekräftigt, und seine informellen Neo-NAM-Pläne könnten andere dazu inspirieren, es ihm gleichzutun.

Bi-Multipolarität

Dies bezieht sich auf ihren unausgesprochenen Wunsch, gemeinsam eine neue Bewegung der Blockfreien zusammenzustellen, um einen dritten Einflusspol in der zunehmend bimultipolaren Weltordnung zu schaffen, die weitgehend durch den Wettbewerb zwischen den Supermächten USA und China sowie durch die regelmäßige Mehrfachausrichtung der vielen Großmächte unter ihnen mit diesen beiden und sich selbst geprägt ist. Die USA sollten daher nicht vergessen, dass es für ihre schwindende unipolare Hegemonie zwei Alternativen in der Region gibt, und zwar den gemeinsamen russisch-indischen Neo-NAM und natürlich Chinas Belt & Road Initiative (BRI), die darauf abzielt, eine Schicksalsgemeinschaft für die Menschheit zu schmieden. Jeder schwerwiegende großstrategische Fehltritt im indopazifischen Raum, wie etwa der Versuch, den ukrainischen Präzedenzfall in dieser Region zu wiederholen, könnte dazu führen, dass beide die Pläne der USA letztendlich ersetzen.

Abschließende Überlegungen

Deshalb sind die Ereignisse in Mittel- und Osteuropa so wichtig für den indopazifischen Raum, denn sie könnten einen Vorgeschmack auf das geben, was im indopazifischen Raum noch kommen wird. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass Europa als Schauplatz für das Zusammenspiel von Neo-NAM und BRI nicht so relevant ist, während Asien der perfekte Ort dafür ist. Das bedeutet, dass die schwindende unipolare Hegemonie der USA über Westeurasien zumindest vorerst weitgehend gesichert bleibt, während sie in Osteuropa nicht als selbstverständlich angesehen werden darf, damit sie nicht das gleiche Schicksal erleidet wie in West- und Südasien, wo Israel und der Golfkooperationsrat zunehmend strategische Beziehungen zu Russland und China pflegen, während Indien sich mit seinem traditionellen russischen De-facto-Verbündeten neu ausrichtet. Diese multipolaren Prozesse könnten bald auch Südostasien umgestalten.