Was sind das für Verbindungen zwischen Russland und dem Weltwirtschaftsforum?

Anmerkung Red. Interessant sind die Kommentare am Ende des Artikels. Immer schon skeptisch bleiben. (Früher wurden wir von den Russen bezahlt, nun ist es die C.I.A….;))

Auf uncutnews ist ein Artikel erschienen, zu dem ich viele Fragen bekomme, auf die ich hiermit eingehen möchte.

Auf uncutnews ist ein Artikel mit der Überschrift „Sputnik V: Das ist es, was Klaus Schwab begehrt! Die führenden Köpfe hinter Russlands Impfstoff haben enge Verbindungen zum WEF“ erschienen, der mir gerade viele Leserfragen beschert. In dem Artikel wird behauptet, dass die russische Regierung im Grunde nur ein ausführendes Organ von Klaus Schwab, dem Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), sei. Da der Autor seine Erzählung gut mit Quellen belegt, wirkt der Artikel sehr überzeugend.

Der Artikel selbst ist nicht von uncutnews, er ist im Original von einem anderen Autor geschrieben worden, der unter einem Pseudonym auf dem amerikanischen Portal Substack veröffentlicht. Er bezeichnet sich als „Schreiber aus Moskau“ („Moscow based writer“), schreibt aber auf Englisch. Er veröffentlicht viele Artikel und sie alle haben eine Richtung: Russlands Regierung ist doof, Sputnik-V ist doof, alles, was in Russland passiert, ist doof.

Das ist in Ordnung, jedem seine Meinung, nur man muss immer wissen, von wem Texte sind.

Der Artikel

Ich werde auf den Artikel von uncutnews nicht im Detail eingehen, mir war all das, was da geschrieben wird (und noch einiges mehr, was der Kollege offenbar übersehen hat) schon lange bekannt. Es ist alles nicht neu.

In dem Artikel zeigt der Autor auf, dass einige wichtige Leute in Russland Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) haben. Das ist nicht neu und wenn ich so einen Artikel schreiben wollte, wäre die Liste noch um einiges länger. Die Frage ist nicht, ob jemand Verbindungen zu etwas hat, die Fragen sind, warum hat er die Verbindungen, welche Ziele verfolgt er und wie eng sind die Verbindungen?

Der Artikel von uncutnews ist von jemandem geschrieben worden, der ganz offensichtlich keine Ahnung