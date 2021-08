Was steckt WIRKLICH hinter dem Krieg ums Wohneigentum? Eine „Nation von Mietern“ zu werden, ist eindeutig ein großer Teil der „Neuen Normalität“.

Der beginnende „Great Reset“ ist ein facettenreiches Biest. Wir sprechen viel über Impfpässe und Lockdowns und die mit Covid verbundenen Aspekte – und das sollten wir auch –, aber es steckt mehr dahinter.

Denken Sie daran, dass sie möchten, dass Sie „nichts besitzen und glücklich sind“. Und ganz oben auf der Liste der Dinge, die Sie auf keinen Fall besitzen sollten, steht Ihr eigenes Zuhause.

Die Schlagzeilen darüber waren in den letzten Jahren konstant, haben aber im Zuge der „Pandemie“ (wie so vieles andere) an Fahrt aufgenommen. Eine Agenda, die auf den hinteren Seiten versteckt ist, hinter den bedeutungslosen großen roten Zahlen von Covid, aber vielleicht nicht weniger düster.

Sie können im ganzen Netz Artikel finden, die davon sprechen, dass mieten besser ist als besitzen.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Bloomberg beispielsweise einen Artikel mit der Überschrift:

Amerika sollte eine Nation von Mietern werden

In diesem wird gepriesen, was sie „die Verflüssigung des Wohnungsmarktes“ nennen, und fröhlich die Idee erklärt, dass „die Voraussetzungen, die den Kauf von Eigenheimen zu einer erschwinglichen und stabilen Investition gemacht haben, zu Ende gehen“.

The Atlantic veröffentlichte im März „Warum es besser ist, zu mieten als zu besitzen“.

Finanzseiten von Business Insider über Forbes bis hin zu Yahoo und Bloomberg sind wieder gefüllt mit Aufstellungen mit dem Titel „9 Wege, wie Mieten besser ist als Kaufen“ oder ähnliches.

Andere Publikationen gehen persönlicher damit um, mit anekdotischen Kolumnen über das Ignorieren von Finanzberatung und die Weigerung, Ihr Haus zu kaufen. Vox, die ihre Agenda ohne irgendeine Subtilität verkauft, hat einen Artikel mit dem Titel:

Eigenheim kann das Schlimmste in dir hervorbringen

In dem wird buchstäblich argumentiert, dass der Kauf eines Hauses Sie zu einem schlechten Menschen machen kann:

Es ist das Größte, was Sie jemals kaufen können. Und es könnte Sie zu einem schlechten Menschen machen.

Was genau ist hier also die Erzählung? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte?

Die kurze Antwort ist ziemlich einfach: Es geht um Gier und es geht um Kontrolle.

Das ist es am Ende fast immer.

Die längere Antwort ist etwas komplizierter. Große Investmentfirmen wie Vanguard und Blackrock, aber auch Vermieter wie American Homes 4 Rent kaufen in Rekordzahlen Einfamilienhäuser auf – teilweise ganze Stadtteile auf einmal.

Sie zahlen Preise weit über dem Marktwert und überbieten und vertreiben dadurch Familien, die diese Häuser besitzen möchten, vom Markt, was die Kosten fürs Wohnen in die Höhe treibt, während die von Lockdowns verursachte Rezession die Löhne senkt und Millionen neuer Arbeitsloser schafft.

Dies motiviert natürlich die Menschen, ihre bereits vorhandenen Häuser zu verkaufen.

Menschen in ganz Amerika haben seit dem Wirtschaftscrash 2008 Häuser im Wert von weniger als sie dafür bezahlt haben, und sind begierig darauf, das Geld von privaten Investmentfirmen zu nehmen, die 10-20% über dem Marktwert zahlen. Kombinieren Sie eine wirtschaftliche Rezession mit einem entstandenen Immobilienboom und Sie haben eine riesige Anzahl motivierter Verkäufer.

Natürlich erkennen viele dieser Verkäufer erst, wenn es zu spät ist, dass sie, selbst wenn sie versuchen, sich zu verkleinern oder in eine billigere Gegend zu ziehen, möglicherweise vollständig vom Markt verdrängt und zum Mieten gezwungen werden.

So hat sich der Anteil privater Investitionen beim Kauf von Einfamilienhäusern im letzten Jahr schätzungsweise verzehnfacht, von 2 % im Jahr 2018 auf über 20 % in diesem Jahr.

Da immer mehr Menschen zum Mieten gezwungen werden, werden Mietobjekte natürlich immer stärker nachgefragt. Dies wiederum treibt die Mietkosten in die Höhe.

Market Watch hat bereits berichtet, dass die Mieten im letzten Jahr mehr als dreimal schneller gestiegen sind als von der Regierung prognostiziert.

Dieses Problem wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft verschlimmern.

Gestern Abend habe es der Kongress „versehentlich versäumt“, das Covid-bedingte Räumungsverbot zu verlängern.

Das bedeutet, dass an diesem Wochenende, während sich Senatoren in die Sommerhäuser begeben, die sie wahrscheinlich nicht gemietet haben, das Verbot offiziell endet und wahrscheinlich die Häuser vieler Menschen zwangsversteigert oder sie von ihren Vermietern rausgeschmissen werden.

Die neu leerstehenden Gebäude werden eine Kaufwut für die riesigen Firmengrundbesitzer hervorrufen. Wer wird wie ausgehungerte Hyänen auf die Banken herabsteigen, um die abgeschotteten Grundstücke für ein paar Cent auf den Dollar zu schnappen? Genau wie 2008.

Nichts davon ist ein Geheimnis, es wurde im Mainstream behandelt. Tucker Carlson hat Anfang Juni sogar einen Bericht dazu gemacht.

Das Wall Street Journal titelte bereits im April: „Wenn Sie heutzutage ein Haus verkaufen, könnte der Käufer eine Pensionskasse sein“ und berichtete:

Renditejäger schnappen sich Einfamilienhäuser, konkurrieren mit normalen Amerikanern und treiben die Preise in die Höhe

Seitdem hat sich jedoch eindeutig etwas geändert. Die Propagandamaschinerie hat Fahrt aufgenommen, um die Wall Street vor jeglicher Gegenreaktion zu schützen.

Es gibt kein besseres Beispiel für diese Verschiebung als The Atlantic, wo 2019 diese Geschichte zu finden war:

WENN DIE WALL STREET DEIN VERMIETER IST

Mit Hilfe der Bundesregierung wurden institutionelle Investoren zu wichtigen Akteuren auf dem Mietmarkt. Sie versprachen, ihren Investoren Gewinne und ihren Mietern Komfort zurückzugeben. Die Anleger freuen sich. Die Mieter nicht.

…und diese Geschichte letzten Monat:

BLACKROCK RUINIERT NICHT DEN US-WOHNUNGSMARKT

Der wahre Bösewicht ist kein gesichtsloser Wall Street Goliath; es sind Ihre Nachbarn und lokalen Regierungen, die den Bau neuer Einheiten stoppen.

Bei Vox finden wir:

Die Wall Street ist nicht schuld am chaotischen Immobilienmarkt

Dieser Artikel lief nur wenige Tage nach dem Atlantic-Artikel und ist praktisch identisch.

Beide (seltsamerweise ähnlichen) Artikel argumentieren, dass die Wall Street und Private-Equity-Firmen nicht für den Aufkauf von Häusern verantwortlich gemacht werden können und dass das eigentliche Problem der Mangel an Angebot ist, um die Nachfrage zu decken.

Sehen Sie, all die „egoistischen“ Leute, die bereits Häuser besitzen (sie haben gesagt, es mache Sie zu einem schlechten Menschen), blockieren den Bau neuer Häuser und treiben so die Immobilienkosten durch Knappheit in die Höhe.

Dies ist seit Jahrzehnten ein von der Logik her fehlerhaftes Argument auf dem Wohnungsmarkt.

Dass es nicht genug Häuser zum Kaufen gibt, ist offensichtlich absurd, wenn die US-Volkszählungsdaten besagen, dass derzeit über 15 Millionen Häuser leer stehen. Das ist genug, um alle etwa 500.000 Obdachlosen Amerikas 30x unterzubringen.

Es gibt viele Häuser, aber das Geld reicht nicht aus, um sie zu kaufen.

Der Grund dafür ist der gleiche, warum Kalifornien in seinen Großstädten massive „Obdachlosencamps“ hat und aus dem so viele Menschen Mieter statt Eigentümer werden müssen: Lohnstagnation.

Seit Jahrzehnten hinken die Lohnerhöhungen den Erhöhungen der Lebenshaltungskosten hinterher. In den 1960er Jahren konnte sich eine vierköpfige oder mehrköpfige Familie mit einem Vollzeitjob einen anständigen Lebensstandard leisten. Heutzutage arbeiten beide Elternteile, manchmal auch auf mehreren Arbeitsplätzen.

Es war das riesige Ausmaß finanzieller Deregulierung, das diese Situation geschaffen hat. Unabhängig davon, ob Sie Voxs BlackRock-Entschuldigung glauben oder nicht, ist die Wall Street auf die eine oder andere Weise schuld.

Aber hier geht es nicht nur um Geld. Das ist nie der Fall. Genauso wie es beim Krieg gegen das Bargeld nicht nur um Effizienz geht und beim Umweltschub nicht nur um den Klimawandel. Dito Veganismus. Es geht um Kontrolle. Genau wie bei Impfstoffen, Lockdowns und Masken.

Letztlich geht es immer um Kontrolle.

Es ist ein oft benutztes Klischee, aber nichtsdestoweniger zutreffend, dass das Eigenheim „den Menschen einen Anteil an der Gesellschaft gibt“. Ein Haus in Familienbesitz ist eine Quelle der Zukunftssicherheit und etwas, das man seinen Kindern hinterlässt. Es geht auch um Souveränität und Privatsphäre. Dein eigener Raum, den niemand sonst kontrollieren oder dir wegnehmen kann.

Kurzum: Ein Hausbesitzer ist unabhängig. Ein Mieter ist es nicht. Ein Mieter kann kontrolliert werden. Ein Hausbesitzer nicht.

Aus demselben Grund wurde die arbeitende Bevölkerung ermutigt, Kredite aufzunehmen und zu Schuldsklaven zu werden. Wenn Sie die Möglichkeiten der Menschen einschränken, wenn Sie sie dazu bringen, sich auf Sie als Dach über dem Kopf zu verlassen, haben Sie die Kontrolle über sie.

Es gibt einen großartigen Artikel über diese Situation mit dem Titel „Ihre neuen Feudalherren“. (LINK > Wall Street bets you’ll never buy another home)

Im Feudalismus gehörte das Land nicht den Menschen, die es bearbeiteten, sondern es wurde ihnen von Landherren zur Verfügung gestellt, daher der Begriff „Land Lord“. Wenn Sie Ihren Herrn missachteten oder gegen seine Regeln verstießen oder er eine andere Bearbeitung/Nutztiere/Getreide für eine bessere Nutzung des Landes hielt, konnte er es zurücknehmen.

Im Wesentlichen wurde das Verhalten der Leibeigenen dadurch in Schach gehalten, dass sie sich auf den Adel als Wohnstätte verlassen hatten. Das ist die Dynamik, die sie hier anstreben.

Mietverträge können alle Bedingungen enthalten, die der Vermieter will, und je verzweifelter die Menschen sind, desto mehr Verzicht auf ihre Rechte werden sie unterschreiben.

Vielleicht stimmen Sie intelligenten Zählern zu, die Ihre Internet- oder Stromverbrauchsgewohnheiten überwachen und die Daten dann an Verhaltensmodellierer und virale Vermarkter weiterleiten.

Vielleicht müssen Sie bestimmten Strombegrenzungen oder Wasserbeschränkungen zustimmen, um den „Klimawandel zu bekämpfen“.

Vielleicht wird es noch schlimmer.

Vielleicht werden sie in die Firmendystopie im Black Mirror-Stil übergehen. Vielleicht hat die Mega-Equity-Firma, der Ihr Miethaus gehört, durch Partnerprogramme Verbindungen zu McDonald’s und verlangt von Ihnen, dass Sie nicht bei konkurrierenden Fast-Food-Franchises essen oder verlangen, dass Sie mindestens neunzig Sekunden Disney-Werbung pro Tag konsumieren.

Vielleicht wird es so einfach sein, den Impfstatus in den Mietvertrag aufzunehmen, was es für Ungeimpfte unmöglich macht, ein Zuhause zu finden.

Vielleicht wollen sie arme Leute einfach nur unglücklich machen.

Schließlich haben die Superreichen alles Geld, das sie jemals verbrauchen könnten, und allen Luxus, den sie jemals haben wollen. Ihr Lebensstandard ist so hoch wie physisch möglich. Die einzige Möglichkeit, weiter zu „gewinnen“, besteht vielleicht darin, den Lebensstandard von uns Proleten zu senken.

Keine Flugreisen. Keine Ferien. Kein Ausgehen. Leben in einem Tiny House oder in einer Kapsel. Essen Sie Käfer. Werden Sie Ihr Auto los. Mieten Sie Ihre Kleidung. Oder Ihre Möbel. Zucker versteuern. Und Alkohol. Und rotes Fleisch.

Sie haben sich sehr klar darüber ausgesprochen. Sie haben Ihnen vom Great Reset und von dem Internet der Dinge erzählt. Das ist der Plan.

Sie werden kein Haus besitzen. Und Sie werden glücklich sein … oder der Mega-Konzern, bei dem Sie gezwungen sind, zu mieten, wird Sie rausschmeißen.