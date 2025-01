Was steht als Nächstes auf der Agenda für ein Groß-Israel?

Von Philip Giraldi

Der „Waffenstillstand“ wird gebrochen und ein Krieg mit dem Iran gefördert

Der berühmte römische Historiker Publius Cornelius Tacitus schrieb in einer Biografie seines berühmten Schwiegervaters Gnaeus Julius Agrippa den berühmten Satz: „Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.“ In der Ausgabe der Loeb Classical Library lautet die Übersetzung: „Plündern, metzeln, stehlen, diese Dinge nennen sie Imperium: Sie machen eine Verwüstung und nennen sie Frieden.“ Lord Byron übertrug das Latein von Tacitus in seinem Gedicht „Die Braut von Abydos“ wie folgt: „Achte darauf, wo sein Gemetzel und seine Eroberungen aufhören! Er macht eine Einöde und nennt sie – Frieden.“ Laut Tacitus‘ zweifellos aus zweiter Hand stammendem Bericht wurden diese Worte ursprünglich vom kaledonischen Häuptling Calgacus gesprochen, der sich an seine versammelten Krieger wandte und über Roms unersättlichen Appetit auf Eroberungen und Plünderungen sprach. Die Stimmung des Häuptlings kann mit „pax in terra“ („Friede auf Erden“) kontrastiert werden, das manchmal auf römischen Medaillen (Phalera) eingraviert war, die an Soldaten verliehen wurden, die aus den Kriegen des Imperiums zurückkehrten.

Tacitus‘ Beschreibung des Römischen Reiches im ersten Jahrhundert mit einer Metapher sollte bei modernen amerikanischen Beobachtern des Gemetzels im Nahen Osten einen Nerv treffen. Die Frage wäre nur, ob die Beschreibung besser zu Israel oder zu den Vereinigten Staaten passt. Oder trifft sie vielleicht auf beide zu, da die beiden Nationen in letzter Zeit praktisch von Tel Aviv aus regiert wurden? Israel ist ein ethno-religiöser Staat, der nach regionaler Vorherrschaft strebt, um das zu schaffen, was als Eretz Israel, Groß-Israel, bezeichnet wird, ein Nationalstaat, der auf der Apartheid-Auffassung basiert, dass nur Juden, die von Gott auserwählt wurden, in dem von ihnen kontrollierten Gebiet herrschen und volle Rechte haben können. Die moderne Vision dessen, was dies beinhalten würde, wie sie sich extremistische Befürworter der Expansion des jüdischen Staates vorstellen, würde sich vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat im Irak erstrecken, zusammen mit dem Südlibanon bis zum Litani. Nationen wie Jordanien und Syrien würden in diesem Prozess aufgehen und es gäbe keine Palästinenser mehr.

Einige Beobachter unterstützen die Theorie, dass Donald Trump, der während seiner ersten Amtszeit die tatsächlichen Interessen der USA denen Israels untergeordnet hat, nun mit Premierminister Benjamin Netanjahu auf Konfrontationskurs gehen wird, und sei es nur, um seinen selbsternannten Ruf als Verfechter des Weltfriedens zu wahren, der internationale Konflikte durch „Deals“ statt durch Kampf löst. Ein Abkommen zwischen Israel und Palästina zu vermitteln, wäre eine Leistung, die sich für jede frühere Regierung als unerreichbar erwiesen hat, und würde ihm mit Sicherheit den Friedensnobelpreis einbringen. Seine ursprüngliche Position im Jahr 2016 war genau das, nämlich ein Abkommen zu erzielen, das für beide Seiten akzeptabel wäre, bis die Israel-Lobby ihn dafür bestrafte und ihn zum Rückzug zwang.

Tatsächlich macht Trump jetzt einen seiner charakteristischen Schritte vorwärts und zwei zurück mit seinem Vorschlag, Gaza von den Bewohnern zu befreien, die praktischerweise nach Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden sollten, „um das Ganze zu bereinigen“. Das wäre so etwas wie eine perfekte Lösung für Benjamin Netanjahu, aber der Vorschlag wurde weder in Amman noch in Kairo gut aufgenommen. Dennoch verdient Trump für das, was er erreicht hat, zweifellos große Anerkennung. Seine Anhänger verweisen auf den kürzlich initiierten Waffenstillstand mit Gaza, der auf Trumps Druck auf Netanjahu zustande kam, der bei einem spontanen Besuch des Sondergesandten Steve Witkoff ausgeübt wurde, und der ein Ziel erreichte, an dem die ahnungslose und den Völkermord ermöglichende Biden-Regierung 15 Monate lang gescheitert war. Zwar stimmt es, dass Witkoff einen widerstrebenden Netanjahu dazu brachte, einen vorübergehenden Waffenstillstand zu akzeptieren, doch wurden mögliche Zugeständnisse an Israel, die den Deal zum Funktionieren brachten, nicht bekannt gegeben. Israels Sonderstatus am Tisch der amerikanischen Außenpolitik bleibt offenbar bestehen, wobei eine kürzlich von Trump ergriffene Initiative zur Aussetzung aller Auslandshilfen für neunzig Tage die Ukraine einschloss, Israel jedoch davon ausnahm. Tatsächlich ist die Arbeitsebene der Trump-Administration messbar fanatischer pro-zionistisch eingestellt als ihre Amtskollegen unter Joe Biden. Der neue Botschafter in Israel, Ziocon Mike Huckabee, bestreitet, dass es Palästinenser überhaupt gibt, und klingt sehr nach einem Siedlerführer, was die Frage aufwirft, ob er überhaupt die amerikanischen Interessen verteidigen wird. Wenn es hart auf hart kommt, werden die neuen Männer und Frauen, die das Ruder übernommen haben, nicht nur die Annexion eines Teils oder der gesamten Westbank unterstützen, sondern auch nichts tun, um den erneuten Völkermord im Gazastreifen zu stoppen oder zu mildern.

Gleichzeitig gibt es für Trump mehrere Anreize, eine Rückkehr zum Völkermord der Biden-Ära zu vermeiden. Sich mit pro-israelischen Fanatikern zu umgeben, wird nicht helfen, aber zwei andere Faktoren könnten dennoch in die Entscheidungsfindung einfließen, vor allem die öffentliche Meinung in den USA, die sich weiterhin in Richtung Palästina und weg von Israel bewegt, und die Möglichkeit, dass Trump in einen direkten persönlichen Konflikt mit Netanjahu gerät, der das Weiße Haus in den letzten vier Jahren öffentlich ignorieren und sogar demütigen konnte, ohne dass dies Konsequenzen hatte. Angesichts der jeweiligen Egos könnte jede Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden leicht zu einem echten Bruch eskalieren. Trump ist kein Berufspolitiker, der sich jahrzehntelang mächtigen Lobbys untergeordnet hat, und er kann auch nicht erneut für ein Amt kandidieren. Die globale und nationale Meinung wendet sich rasch gegen Israel, auch unter seiner MAGA-Basis, wobei Persönlichkeiten wie Tucker Carlson und Candice Owens die Israel-Firsters als Befürworter einer Politik bezeichnen, die ihren Werten zuwiderläuft. Wenn Israel seinen Angriff auf ganz Palästina und die gesamte Region mit massiver finanzieller und militärischer Unterstützung der USA fortsetzt, könnte dies Trumps Popularität und Vermächtnis schaden. Natürlich könnte der Mossad Videos oder Fotos von ihm mit einer Minderjährigen auf Epstein Island oder ähnlichem, falls vorhanden, zur Verfügung stellen, um ihn in Schach zu halten, aber das könnte durchaus das Einzige sein, was einen Schalter umlegen würde.

Trotz alledem hat Netanjahu seinen Anhängern und politischen Verbündeten mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten Israel unterstützen werden, wenn es sich dafür entscheidet, den unpopulären Waffenstillstand auszusetzen und den Angriff aufgrund von „Hamas-Verstößen“ wieder aufzunehmen, die mit ziemlicher Sicherheit erfunden oder sogar geschickt unter falscher Flagge durchgeführt werden. Tatsächlich tut Netanjahu bereits genau das, um die Rückkehr der Bewohner des nördlichen Gazastreifens in ihre zerstörten Häuser zu verhindern. Die Hamas wird darauf achten, nicht weiter in Bibis Falle zu tappen, aber Israels Propagandamaschinerie ist weitaus effektiver darin, ein globales Publikum zu erreichen als die der Palästinenser, und die Berichterstattung wird sicherlich verwässert werden. Israel deckt auch alles ab, indem es seine Besetzung des Südlibanons aufrechterhält, die am Sonntag, dem 26. Januar, in einem Waffenstillstand und einer Waffenruhe enden sollte, die von Washington ausgehandelt und garantiert wurden, ohne dass ein Mucks aus der Trump-Administration zu hören war, obwohl die israelische Armee auf Libanesen geschossen und sie getötet hat, die versuchten, in ihre Häuser zurückzukehren. Israel hat auch seine Besetzung der Golanhöhen und des Berges Hermon im benachbarten Syrien ausgeweitet. Am wichtigsten ist jedoch, dass Netanjahu den Druck auf die palästinensischen Gebiete im Westjordanland erhöht hat, um die vollständige Annexion innerhalb des nächsten Jahres vorzubereiten. Israelische Scharfschützen und Armeeeinheiten haben Palästinenser in Dschenin und den umliegenden Bezirken getötet und auch das Stadtzentrum mit Panzern und Luftangriffen gestürmt, wodurch das Gemetzel in Gaza im Wesentlichen zu einem Massaker im Westjordanland wurde, solange die Waffenruhe hält.

Wieder einmal gab es aus Washington kein hartes Wort über die Morde in Dschenin, und das Weiße Haus hat sogar die Sanktionen gegen extremistische Siedlergruppen im Westjordanland aufgehoben, die das Leben der Palästinenser so elend gemacht haben, dass sie zur Auswanderung ermutigt wurden. Israelische Straßen, die nur für Juden zugänglich sind, durchziehen das Westjordanland mit bewaffneten Soldaten und Polizisten, die Kontrollpunkte besetzen, und ich habe kürzlich erfahren, dass Palästinenser nicht einmal Regenwasser sammeln dürfen, um ihre Felder zu bewässern! Das Wasser gehört Israel! Darüber hinaus hat die neue Regierung offenbar Netanjahu belohnt, indem sie ein von der Biden-Regierung verhängtes Verbot der Lieferung bestimmter Waffenkategorien aufgehoben hat, darunter 1800 der verheerenden MK-84-Bomben mit einem Gewicht von 2.000 Pfund, die Gaza so effektiv zerstört haben.

Der Iran, der das eigentliche Ziel Israels und möglicherweise auch der Vereinigten Staaten ist, wenn man den „Diskussionen“ Glauben schenken darf, die offenbar stattgefunden haben, ist sich der Vorgänge sehr wohl bewusst und trifft Kriegsvorbereitungen, indem er seine lebenswichtigen Militär- und Energieanlagen verbirgt und in den Untergrund verlegt. Interessanterweise wurde jedoch die Hauptbehauptung sowohl von Israel als auch von Falken der US-Regierung wie Senator Lindsey Graham aus South Carolina, dass Teheran innerhalb einer Woche eine Atomwaffe entwickeln könnte, wenn es dies wollte, vom scheidenden CIA-Direktor William Burns bestritten, der behauptet, dass die Iraner keine Atomwaffen besitzen und nicht in der Lage sind, diese schnell herzustellen, und dass sie auch nicht den Wunsch haben, eine Atomwaffe zu erwerben.

Der Waffenstillstand in Gaza hat den Vorteil, dass einige Palästinenser, abgesehen von denen, die blockiert sind, in ihre Häuser zurückkehren konnten, von denen 92 % zerstört oder schwer beschädigt wurden, um die Leichen ihrer Familien und Nachbarn zu bergen. Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens treffen tatsächlich immer mehr Lebensmittel-LKWs für die hungernde Bevölkerung von Gaza ein, die noch vor Ort ist. Doch wenn Israel seinen Angriff auf Gaza erneut aufnimmt, könnte es die humanitäre Hilfe buchstäblich über Nacht stoppen, wie es in der Vergangenheit bereits geschehen ist.

Was könnte also passieren? Wenn Israel weiterhin seine Pläne zur ethnischen Säuberung, zum Völkermord, zur territorialen Expansion und zur ausländischen Aggression mit bedingungsloser Unterstützung der USA umsetzt, könnte dies andere Länder und einige internationale Institutionen dazu motivieren, sich weiterhin gegen Israel zu wenden, insbesondere da die Macht und der Einfluss der USA aufgrund des Aufstiegs Chinas und der BRICS-Staaten rapide abnehmen. All diese Trends sind bereits im Gange: Die Frage ist, wie schnell sie sich in politische Maßnahmen umsetzen lassen. Ein erneuter israelischer Angriff auf den bereits verwüsteten Gazastreifen, der mit Milliarden von US-Dollar finanziert wird, könnte jedoch zu mehr und breiteren Protesten in der US-Bevölkerung führen, trotz der Bemühungen der Regierung, pro-palästinensische Demonstranten zu unterdrücken. Dies würde auch bedeuten, dass die neue Phase des Konflikts zu Trumps Krieg wird, nicht zu Bidens oder Harris‘ Krieg, was bedeutet, dass Demokraten, die geschwiegen haben, um die neue Regierung nicht zu verärgern, plötzlich einen starken Anreiz haben werden, sie zu kritisieren. Andererseits ist Trump in der einzigartigen Lage, einen „Nixon-goes-to-China-Moment“ zu erleben, der für ihn politisch und persönlich enorme Vorteile hätte. Natürlich würden Israel und seine Unterstützer wütend werden (sie haben schon für weniger Menschen getötet), aber eine Veränderung der öffentlichen Meinung in den USA und weltweit könnte dieses Mal den Unterschied ausmachen, wenn es jemanden im Weißen Haus gibt, der zuhört.