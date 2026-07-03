Was wäre, wenn uns Idioten regierten

Egon W. Kreutzer

Wie oft schon musste ich die rhetorische Frage hören oder lesen: „Sind die so dumm, oder einfach nur boshaft?“

Hier wird von interessierter Seite eine Schein-Alternative aufgebaut, der immer nur eine Verurteilung und die Auflehnung gegen die Regierung folgen kann. Natürlich ist es schwierig, die Geschicke eines Staates zu lenken. Natürlich müssen immer wieder Interessen abgewogen und dabei mal die eine, mal die andere Seite frustriert werden. Natürlich bleibt es nicht aus, dass einer Fehleinschätzung auch einmal eine Fehlentscheidung folgt. Aber erstens kann und wird dies in der Regel auch schnell wieder korrigiert werden, und zweitens wäre es hirnrissig, vom Einzelfall auf das gesamte Regierungshandeln zu