Washington DC kündigt Impfpass-System an, das nur wenige Tage vor dem 2022 „March for Life“ in Kraft treten wird

Die vom Gesundheitsministerium angekündigten strengen neuen Maßnahmen sollen nur wenige Tage vor dem Nationalen Marsch für das Leben 2022 am 21. Januar und dem Defeat the Mandates March in D.C. am 23. Januar in Kraft treten.

Ab dem 15. Januar verlangt die Regierung von Washington, D.C., den Nachweis einer COVID-19-Impfung für den Zutritt zu öffentlichen Innenräumen, einschließlich Restaurants, Bars, Theatern, Turnhallen sowie Versammlungs- und Tagungsräumen.

Während die Verordnungen diejenigen, die sich entschieden haben, die experimentellen und abtreibungsbelastete Impfung nicht zu erhalten, nicht daran hindern werden, an einer der beiden Demonstrationen teilzunehmen, werden sie nicht in der Lage sein, in D.C.-Restaurants zu speisen oder sich leicht vor dem oft eisigen, rauen Januarwetter in der Hauptstadt der Nation zu schützen.

Die Vorschriften verlangen einen Impfnachweis für den Zutritt zu den zahlreichen Veranstaltungen im Innenbereich, die den Marsch für das Leben umgeben, einschließlich der EXPO, die es den Teilnehmern ermöglicht, mit den vielen Pro-Life-Organisationen und Ministerien aus dem ganzen Land in Kontakt zu treten, dem jährlichen Rose Dinner und den vielen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen, die normalerweise angeboten werden, um diejenigen, die für das Leben und die Menschenwürde kämpfen, zu ermutigen und zu informieren.

Der Marsch für das Leben zieht in der Regel Hunderttausende von katholischen und christlichen Jugendlichen an, die mit Bussen anreisen, um ihre Unterstützung für das Recht auf Leben für die Schwächsten zum Ausdruck zu bringen, aber sie sind nicht immun gegen die Nachweispflicht für Impfungen, die für Kinder ab 12 Jahren gelten wird.

Der Zeitpunkt der neuen Maßnahmen, die die Teilnahme am „Marsch für das Leben“ und am „Defeat the Mandates March“ einschränken könnten, ist wahrscheinlich kein Zufall und erinnert an die extremen Maßnahmen der Demokraten im letzten Jahr, die unmittelbar nach dem 6. Januar die National Mall, das US-Kapitol und die Bürogebäude des Kongresses, das Weiße Haus und den Obersten Gerichtshof abgeriegelt haben.

Damals wurde die Botschaft durch Barrikaden und hohe Metallzäune mit Stacheldraht verkündet, flankiert von Tausenden von bewaffneten Militärs und Polizisten, um die Botschaft zu überbringen.

Ob der Zeitpunkt der Verordnungen nun ein Zufall ist oder nicht, die Botschaft ist dieselbe: Religiöse und/oder patriotische Konservative sind in der Hauptstadt der Nation nicht willkommen und werden systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt.

Wegen COVID und nach den Ausschreitungen im Kapitol am 6. Januar wurde der Marsch für das Leben 2021 abgesagt und durch eine virtuelle Veranstaltung ersetzt. Im Jahr 2020 war Präsident Donald J. Trump der erste US-Präsident in der Geschichte, der an der Kundgebung vor dem Marsch für das Leben auf der National Mall teilnahm.