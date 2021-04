Beim Briefing am 5. April beschuldigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, Russland, die Ukraine und den Westen zu „provozieren“, indem es Truppen an seine westlichen Grenzen abzieht. Er redete über die Umsiedlung eines Teils der russischen Truppen an die Grenzen zur Ostukraine und auf die Krim.

Seine Antwort auf die Fragen zur Ukraine konnte in zwei Teile geteilt werden. Im ersten Teil wiederholte er einfach die Behauptungen, die regelmäßig aus Washington zu hören sind und Russland beschuldigen. Wie üblich betonte Price, dass die amerikanische Seite die Ukraine im Angesicht von „Einschüchterung und Aggression“ „voll unterstützen“ werde.

„Und lassen Sie mich sehr deutlich sagen, wie ich es letzte Woche getan habe, dass wir über die jüngsten eskalierenden russischen Aggressionen in der Ostukraine besorgt sind, einschließlich der glaubwürdigen Berichte, die über russische Truppenbewegungen an den Grenzen der Ukraine und der besetzten Krim aufgetaucht sind. Diesen Bewegungen gingen natürlich Verletzungen des Waffenstillstands von Mitte 2020 – Juli 2020 – voraus, die im vergangenen Monat, ich glaube, es war der 26. März, zum Tod von vier ukrainischen Soldaten und zur Verwundung von zwei weiteren ukrainischen Angehörigen führten. Russlands destabilisierende Aktionen untergraben die Deeskalationsabsichten, die durch das von der OSZE vermittelte Abkommen vom Juli letzten Jahres erreicht wurden.“ – behauptete Ned Price.

„Wir haben Russland aufgefordert, eine Erklärung für diese Provokationen zu liefern“, sagte der amerikanische Diplomat.

Nachdem er die angebliche Untergrabung der Minsker Vereinbarungen durch Russland behauptet hatte, war Ned Price wahrscheinlich sehr überrascht, dass Washingtons Partner Kiew als erster den Minsker Verhandlungsprozess genau am selben Tag verließ. Die Entscheidung Kiews wurde unter dem Vorwand des Misstrauens gegenüber dem pro-russischen Belarus getroffen.

Die hohen US-Politiker sind für die Vorbereitung der inszenierten Pressekonferenzen bekannt, aber dieses Mal wurde dem Sprecher des Außenministeriums eine harte Frage gestellt. Wir schlagen Ihnen vor, einen Blick auf den Videoclip zu werfen, der die Diskussion zeigt.

„Ich meine, glauben Sie, dass diese Aufrüstung auf der russischen Seite der Grenze, auf russischem Territorium, eine Provokation ist, indem Sie denken, dass es eine Art Aufrüstung für eine Invasion ist? Oder ist es – haben Sie einen – haben Sie nur einen Einwand dagegen, dass Russland seine Truppen innerhalb seines eigenen Territoriums bewegt?“ – fragte der Journalist.

Die Frage des Journalisten wurde unbeantwortet gelassen.

„Nein, ich versuche nur herauszufinden, ob Sie denken, dass Russland seine eigenen Truppen innerhalb seines eigenen Territoriums bewegt, eine Einschüchterung gegenüber der Ukraine, ich meine, gut. Aber sagen Sie das, sagen Sie nicht nur „Wenn es das ist, dann hätten wir ein Problem damit.“ – behauptete der Journalist.

Nach diesem Pressegespräch ist es offensichtlich, dass die politische Position der Vereinigten Staaten gegenüber dem Konflikt in der Ostukraine einer logischen Kritik nicht standhält. Der Sprecher hat nichts Besseres gefunden, als der Frage auszuweichen, die gleichen Behauptungen zu wiederholen und zu versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Washington versucht, seine wirklich feindseligen Bewegungen und die militärische Unterstützung der Ukraine durch Konditionalklauseln zu rechtfertigen.

Ned Price bat den Journalisten, nicht „Äpfel mit Birnen zu vergleichen“. Wahrscheinlich befanden sich an Bord der US-Militärtransportflugzeuge, die täglich nach Kiew fliegen, sowohl Orangen als auch Äpfel.

Mindestens drei militärische Transportflugzeuge der US-Luftwaffe sind nach Angaben von Luftfahrtbeobachtern in den letzten vier Tagen in der Ukraine eingetroffen.

Eine C-130 Hercules und eine C-17 Globemaster III flogen von der amerikanischen Airbase Ramstein in Deutschland nach Kiew.

Ein weiteres schweres Transportflugzeug vom Typ C-17 landete nach einem Transatlantikflug aus den Vereinigten Staaten in Lemberg.

Außerdem wurde ein britisches Bae 146-200-Transportflugzeug aus der polnischen Stadt Poznan, wo sich das Hauptquartier des 5. Korps der US-Armee befindet, gesichtet, das ebenfalls nach Kiew flog.

Unterdessen betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij immer wieder die Bedeutung der westlichen Unterstützung für sein Land. Während seines Telefonats mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg behauptete er, der einzige Weg, den Konflikt im Donbass zu beenden, sei der Beitritt der Ukraine zur NATO.

Ende März verabschiedete Zelenskiy eine nationale militärische Sicherheitsstrategie. Das Dokument war hauptsächlich Maßnahmen zur Annäherung an die NATO gewidmet. Offenbar glaubt Kiew, dass Flehen und Erpressung die notwendigen Maßnahmen sind.

Es hat jedoch nicht funktioniert. Die NATO antwortete mit traditionell neutralen Behauptungen, wie etwa, dass die Ukraine ein „wertvoller und langfristiger Partner“ der NATO sei.

„Gleichzeitig erwarten wir, dass die Ukraine sich weiterhin auf interne Reformen konzentriert, ihre demokratischen Institutionen konsolidiert, die Rechtsstaatlichkeit stärkt und ihre Verteidigungsfähigkeiten im Einklang mit den NATO-Standards entwickelt“, sagte der Vertreter der Allianz.

Die USA ihrerseits vermieden explizite Kommentare. Das Pentagon weigerte sich, die Forderung der Ukraine nach einem NATO-Beitritt des Landes in die Allianz zu kommentieren.

„Die Vereinigten Staaten unterstützen Kiew, aber die Entscheidung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, liegt in der Kompetenz der Führung der Nordatlantischen Allianz“, sagte Jen Psaki.

Russland war der einzige, der Zelenskiy die Wahrheit sagte. Der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow bezweifelte, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine bei der Bewältigung interner Probleme helfen würde, und betonte, dass der Beitritt des Landes zur Allianz die Situation weiter verschlimmern würde.

Zur gleichen Zeit startete Russland eine routinemäßige Überprüfung der militärischen Kampfbereitschaft, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am 6. April.

„Die Truppen befinden sich auf den Übungsplätzen , um taktische, taktisch-spezielle und bilaterale Übungen durchzuführen“, sagte der Minister bei einer Telefonkonferenz im Nationalen Zentrum für Verteidigungsmanagement.

Nach Angaben des Ministeriums werden im April insgesamt 4048 Übungen verschiedener Größenordnungen, darunter 812 bilaterale Übungen, auf 101 Truppenübungsplätzen und 520 Einrichtungen der Ausbildungs- und Materialbasis abgehalten. Die Übungen werden in allen Militärbezirken und in der Nordflotte sowie im Fernen Norden, auf den Kurilen und in Kamtschatka stattfinden, wobei alle Truppentypen und Truppengattungen daran teilnehmen werden. Die kommende Überprüfung wurde als einer der Gründe für die Truppenbewegungen auf dem russischen Territorium angegeben.