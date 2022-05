Washington versucht, den Nordosten Syriens stellvertretend zu annektieren

Unter dem Deckmantel der medialen Aufmerksamkeit für den NATO-Proxy-Krieg in der Ukraine und die zionistische Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen AbuAkleh unternimmt Washington Schritte zur Annexion syrischen Territoriums.

Am 11. Mai, während des Treffens der „globalen Koalition gegen den Islamischen Staat“ in Marrakesch, Marokko, machte die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland einen außergewöhnlichen Schritt, der weitgehend unter dem Radar selbst der unabhängigen Medien geblieben ist. Alle sind von den Ereignissen in der Ukraine und in den besetzten palästinensischen Gebieten abgelenkt.

Nuland, die während aufgezeichneter Gespräche, die die Verwicklung des US-Außenministeriums in den Staatsstreich in der Ukraine 2014 und das anschließende Massaker in Odessa durch Washingtons Nazi-Kontras aufdeckten, bekanntlich „Scheiß auf die EU“ rief, wendet ihre Aufmerksamkeit nun dem nordöstlichen Gebiet Syriens zu.

Nuland hat angekündigt, dass die USA ausländische Investitionen im Nordosten Syriens unter der Kontrolle der kurdischen Separatisten, einem weiteren Stellvertreter der US-Koalition in Syrien, zulassen werden. Diese Investitionen werden nicht von den beispiellosen Sanktionen betroffen sein, die Syrien effektiv blockieren.

Die schärfsten dieser wirtschaftlichen Maßnahmen wurden unter der Trump-Administration eingeführt – die Caesar-Sanktionen, die jegliche externe Unterstützung für Syrien vonseiten der syrischen Allianz, einschließlich Russland und Iran, verhindern sollen.

Der Caesar Syrian Civilian Protection Act ist ebenfalls betrügerisch, da er vorgibt, „Zivilisten zu schützen“. In Wirklichkeit bestraft und schadet es der großen Mehrheit der 17 Millionen Menschen, die in Syrien leben. Es wird dazu führen, dass Tausende von Zivilisten unnötig leiden und sterben werden. – Rick Sterling

Es erübrigt sich zu sagen, dass die de facto einseitigen Sanktionen, die als Kollektivstrafe gegen die gesamte syrische Bevölkerung in den von der syrischen Regierung geschützten Gebieten verhängt werden, illegal sind. Die Ausweitung dieser Sanktionen auf souveräne Nationen, die Hilfe beim Wiederaufbau der syrischen Infrastruktur leisten, ist barbarisch und ein bewusster Versuch der USA, dafür zu sorgen, dass sich Syrien nicht von dem elfjährigen Krieg erholen kann, der gegen das Land geführt wird.

Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und militärischer Nötigung in Syrien wurde vom früheren Außenminister Mike Pompeo und seinem Syrien-Beauftragten, Botschafter James Jeffrey, deutlich gemacht, der nicht nur Al-Qaida als „US-Aktivposten“ in Syrien bezeichnete, sondern auch offen mit dem Elend prahlte, das die Sanktionen dem syrischen Volk gebracht haben:

Und natürlich haben wir die Isolation und den Sanktionsdruck auf Assad verschärft, wir haben keine Wiederaufbauhilfe geleistet, und das Land braucht sie dringend. Sie sehen ja, was mit dem syrischen Pfund passiert ist, Sie sehen, was mit der gesamten Wirtschaft passiert ist. Es ist also eine sehr effektive Strategie gewesen….

Der Journalist Rick Sterling wies auch auf die Illegalität und Brutalität der Caesar-Sanktionen hin:

Die USA haben mehrere Ziele. Ein Ziel ist es, zu verhindern, dass Syrien sich erholt. Ein weiteres Ziel ist es, den Konflikt zu verlängern und die Länder zu schädigen, die Syrien unterstützt haben. Mit vollendetem Zynismus und Amoralität beschrieb der US-Beauftragte für Syrien, James Jeffrey, seine Aufgabe: Meine Aufgabe ist es, den Russen einen Sumpf zu bereiten.

Nuland sagte, Washington werde eine allgemeine Lizenz ausstellen, die Unternehmen von den Sanktionsbeschränkungen der USA im Nordosten Syriens befreit.

Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, in den nächsten Tagen eine allgemeine Lizenz zu erteilen, um private wirtschaftliche Investitionstätigkeiten in nicht vom Regime gehaltenen Gebieten zu erleichtern, die von ISIS in Syrien befreit wurden.

Die Ironie dabei ist natürlich, dass ISIS in Wirklichkeit ein weiterer Stellvertreter der US-Koalition ist, die vor der Besetzung der Ölfelder durch die kurdischen Contras von den Einnahmen aus den Ölvorkommen profitiert hatte. Auch zwischen den kurdischen Separatisten und ISIS besteht eine gewisse, von Korruption geprägte Zusammenarbeit, die beide auf die ethnische Säuberung des Nordostens ausgerichtet sind, um Platz für eine „autonome Region“ zu schaffen, die effektiv von Washington, London und Israel kontrolliert wird. Wie der Syrienforscher Ibrahim Wahdi bereits im Februar 2022 schrieb:

Wir können klar erkennen, dass der größte organisierte Schmuggel und Massentransfer von ISIS-Kämpfern in Richtung der syrischen Badia, die mit der irakischen Grenze nördlich der Region Al-Tanf verbunden ist, der mit der Ukraine-Krise und den Verhandlungen über das iranische Atomabkommen zusammenfiel, darauf abzielt, durch die Wiederbelebung von ISIS ein Chaos durch den CIA und den israelischen Geheimdienst auszulösen, um ihn als Vorwand für die US-Besetzung syrischer Gebiete zu behalten.

Nulands Behauptung, dass Investitionen in Gebieten, die „zuvor von ISIS gehalten wurden“, „notwendig sind, um ein Wiederaufleben des Islamischen Staates zu verhindern, indem man ihm erlaubt, zu rekrutieren und lokale Missstände auszunutzen“, ist Heuchelei auf höchstem Niveau. Washington und London rekrutieren, bewaffnen und rüsten ISIS-Terroristen aus und setzen ihre Kämpfer in Gebieten der Badia-Wüste (östlich von Homs) ein, wo sie Einrichtungen und Konvois der Syrischen Arabischen Armee den größten Schaden zufügen können – dazu gehört auch die Unterbrechung der spärlichen Ölversorgung von Damaskus aus dem Nordosten. Wie Wahdi hervorhob:

Die Gefahr der ISIS-Karte liegt in der großen Zahl der Gefangenen, die auf neun Gefängnisse in den von den USA unterstützten und von den SDF kontrollierten Gebieten verteilt sind, die potenzielle Ziele für ähnliche Angriffe [zur Freilassung von ISIS-Terroristen] sind, insbesondere das „Kamba Al-Bulgar“-Gefängnis östlich der Stadt Al-Shaddadi in der südlichen Landschaft von Hasaka, in dem sich 5.000 ISIS-Kämpfer befinden. Neben den Gefängnissen von Al-Sina’a gibt es die Gefängnisse von Al-Shaddadiyah, Derek/ Al-Malikiyah, Al-Kasra, das Zentralgefängnis von Al-Raqqa, Rmelan und Nafker in der Stadt Qamishli, aus dem im vergangenen September 60 ISIS-Kämpfer in ein Gefängnis in Al-Hasaka verlegt wurden.

Sowohl ISIS als auch die kurdischen Contras sind für den Diebstahl von Öl aus Syrien verantwortlich. Al-Qaida hat über ihre Organisation WATAD das Monopol für die Verarbeitung des gestohlenen Öls. Die US-Koalition hat ein ureigenes Interesse daran, die syrische Bevölkerung in die Knie zu zwingen und Unmut gegen die syrische Regierung zu schüren, die die militärischen Pläne der Koalition für einen Regimewechsel zunichte gemacht hat.

Der Krieg gegen Russland in der Ukraine ist auch eine Rache für die Rolle Russlands bei der echten Bekämpfung von ISIS in Syrien und der Erzwingung des Rückzugs der terroristischen Vereinigung in den Nordosten und den Irak, wo sie ebenfalls für die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, insbesondere der elektrischen Anlagen, verantwortlich ist, um jeglichen irakischen Widerstand gegen die US-Besatzung zu bestrafen.

Nuland und Washington schüren absichtlich lokale Missstände und ermöglichen die Rekrutierung und Expansion von ISIS.

Diese sanktionsfreien Lizenzen gelten nicht nur für die kurdischen Contras, sondern auch für die von der Türkei unterstützten Milizen, die die nördlichen Grenzgebiete Syriens besetzen, werden in das Abkommen einbezogen. Das bedeutet, dass syrisches Territorium de facto von diesen Stellvertretern der NATO-Mitgliedsstaaten annektiert wird, zu denen auch die Al Qaida (Türkei) und mit ihr verbundene Organisationen gehören.

Einem Diplomaten zufolge, der das Thema ausführlich mit US-Beamten erörtert hat, wird die Lizenz für die Landwirtschaft und den Wiederaufbau gelten, nicht aber für Öl. Ich vermute, dass es nicht nötig ist, Öl mit einzubeziehen, da dies bereits als Vorteil der USA für den 2011 begonnenen Krieg angesehen wird. Immerhin hat Trump ganz klar gesagt: „Wir behalten das Öl – das habe ich immer gesagt – wir behalten das Öl. Wir wollen das Öl behalten, 45 Millionen Dollar pro Monat. Keep the oil. Wir haben uns das Öl gesichert.“

Wenn die Lizenz für den Wiederaufbau und die Landwirtschaft gilt, legitimiert dies den Bau von Siedlungen und den fortgesetzten Diebstahl (durch die Kurden) syrischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der Region, die Besetzung der Getreidelager und die Verringerung der Versorgung von Damaskus mit diesen wichtigen Ressourcen. Damit wird die Belagerung des syrischen Volkes, das bereits unter schwerer Ernährungsunsicherheit, Armut, Brennstoff- und Energiemangel leidet, im Wesentlichen noch verstärkt.

Die Vorenthaltung von Lebensmitteln für unschuldige Zivilisten, um ein ganzes Volk zur Unterwerfung unter fremde Agenden in der Region zu zwingen, ist sicherlich als Wirtschaftsterrorismus zu bezeichnen. Die Zerstörung lebenswichtiger ziviler Infrastruktur ist ein Kriegsverbrechen, die Vorenthaltung lebenswichtiger Ressourcen oder die Besetzung dieser Ressourcen ist ebenfalls ein Kriegsverbrechen. Man könnte argumentieren, dass die US-Koalition gemäß Artikel II (e) der Völkermordkonvention für den Völkermord in Syrien verantwortlich ist – die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen“.

Wenn Washington von „Stabilisierungsmaßnahmen“ in den Gebieten spricht, die seine „Verbündeten“ dem Islamischen Staat abgenommen haben, lügt es. In Wirklichkeit sind sie nützliche Werkzeuge, um die US-amerikanische und israelische Agenda in der Region zu unterstützen – um Syrien zu balkanisieren und vor allem um die illegale US-Militärbasis Al Tanf im Südosten (an der Grenze zu Jordanien) zu sichern, um die Verbindung der Widerstandsachse vom Iran zum Libanon und schließlich zu Palästina zu verhindern. Zum Schutz der „israelischen Sicherheit“ in der Region.

Der organisierte Schmuggel und Transfer von ISIS-Terroristen in Richtung der syrischen Badia, die mit der irakischen Grenze nördlich von Al Tanf verbunden ist, dient der Aufrechterhaltung der CIA/MI6/Israelischen Chaos-Strategie in Syrien und der Rechtfertigung der US-Besetzung syrischen Territoriums unter dem falschen ISIS-Vorwand.

Was Nuland vorschlägt, ist für Washington ein Schritt nach vorn bei der Annexion des ressourcenreichsten Gebiets Syriens. Es ist eine Annexion durch Stellvertreter. Die Türkei wird ebenfalls von diesen Lizenzplänen profitieren und ihre von Al-Qaida geführten Milizen in den nördlichen Grenzgebieten weiter verankern und so für ständige Unsicherheit im Norden Syriens sorgen.

Araber, Assyrer und Armenier werden zwangsläufig aus diesen Gebieten ethnisch gesäubert werden, um Platz für diese von den USA sanktionierten Siedlungen zu schaffen, und es ist allgemein bekannt, dass die kurdischen Contras sich seit einiger Zeit darauf vorbereitet haben – sie haben den syrischen Lehrplan in den Schulen verboten und arabische Häuser in der Region niedergerissen, während sie den lokalen Gemeinschaften die Wehrpflicht aufzwingen und Entführungs- und Inhaftierungskampagnen durchführen.

Nuland teilte den Koalitionsmitgliedern in Marrakesch mit, dass „Washington im Jahr 2022 350 Millionen Dollar für diese angeblichen „Stabilisierungs“-Aktivitäten in Nordostsyrien aufbringen wolle“. Auch der Irak ist Ziel der gleichen „Stabilisierungs“-Kampagne. Was Nuland wirklich meint, ist, dass Washington unter dem Deckmantel der Ukraine eine permanente Verletzung der territorialen Integrität Syriens anstrebt, während es gleichzeitig Empörung darüber heuchelt, dass Russland die Souveränität der Ukraine verletzt, die bereits von der NATO besetzt und kaum mehr als ein Satelliten-Vasallenstaat Washingtons an der Grenze zu seinem Erzfeind Russland ist.