Eine einflussreiche Bürokratin der Europäischen Union (EU) hat die Regierungen der Welt aufgefordert, ihren Bürgern nicht länger „die Wissenschaft“ zu erklären, sondern stattdessen das Militär für die Impfung der Bevölkerung einzusetzen.

Die Präsidentin des Europäischen Forschungsrates der EU, Maria Leptin, die am Weltwirtschaftsforum (WEF) teilnimmt, sagte, der Versuch, den Bürgern zu erklären, warum sie sich impfen lassen sollten, sei während der Vogelgrippe-Pandemie gescheitert.

Während einer WEF-Podiumsdiskussion sagte Leptin, die Regierungen sollten aufhören, die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen und stattdessen das Militär und das „religiöse Establishment“ einbeziehen.

An der Podiumsdiskussion nahmen neben Leptin auch Stéphane Bancel, CEO von Moderna, Shyam Bishen, Mitglied des WEF-Exekutivkomitees, Seth F. Berkley, ehemaliger CEO von Bill Gates‘ GAVI und Miterfinder von COVAX, sowie Michelle Williams von der Harvard University teil.

Er ist jedoch der Meinung, dass die Wissenschaft hinter den Impfstoffen nicht erklärt werden sollte und die Bürger stattdessen von ihren Regierungen zur Impfung gezwungen werden sollten.

Leptin zufolge sollten Impfkampagnen nicht mit informierter Zustimmung durchgeführt werden.

Stattdessen sollten sie der Bevölkerung durch Manipulation oder Zwang aufgezwungen werden, so der nicht gewählte Eurokrat.

Diese Taktik sei wahrscheinlich am nützlichsten, wenn die evidenzbasierte Wissenschaft „die Wissenschaft“ nicht stütze und die Bevölkerung sie wahrscheinlich infrage stelle.

Während sie ihren Fall erläutert, erklärt Leptin, dass die Länder mit den höchsten Impfraten diejenigen sind, deren Regierungen keine Zeit damit verschwenden, „ihre Bürger dazu zu bringen, die Wissenschaft zu verstehen“.

„Eines dieser Länder ist Bhutan“, sagte sie.

Das südasiatische Land habe den Einfluss des „religiösen Establishments“ genutzt, um Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben.

„Sie bekamen eine fantastische Berichterstattung – die Wissenschaft wurde nicht erklärt“, bemerkte sie.

„Das andere Beispiel, das ich kenne, ist Portugal, wo die Kampagne einem pensionierten Armeegeneral anvertraut wurde.

Und der Armeegeneral behandelte das Land wie seine Truppen und trommelte sie zusammen.

„Er erklärte es zu einem Krieg, den das Land in patriotischer Leidenschaft gemeinsam kämpfen wollte.

„Und sie waren dort oben, glaube ich, die Ersten in Europa, wenn nicht sogar in der Welt.

„Also keine Wissenschaft. Daran sollten wir uns erinnern“.

