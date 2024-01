WEF erklärt der Meinungsfreiheit den totalen Krieg als größte Bedrohung der Welt

Die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum haben sich vom Klimawandel und dem Great Reset abgewandt und erklären die Meinungsfreiheit zum Feind Nummer eins in der Welt. Das bedeutet, dass Legionen von Globalisten angetreten sind, um die Meinungsfreiheit in Vergessenheit geraten zu lassen. Technocracy News war 2015 der Erste, der der Technokratie den Krieg erklärte. Jetzt sehen Sie warum.

Die freie Meinungsäußerung ist für die Technokratie-Bewegung zum Staatsfeind Nummer eins geworden, weil sie diese Verrückten und ihre Pläne, die Welt nach ihren Vorstellungen umzugestalten, anprangert. Wenn ihnen die Meinungsfreiheit in die Quere kommt, fühlen sie sich zu Recht in ihren Plänen behindert. Also TÖTET ES!

Das Weltwirtschaftsforum hat die Experten der Welt befragt und seinen „Global Risks Report 2024“ veröffentlicht. Die internationale Expertenelite erklärte, die Bedrohung Nummer eins für die Menschheit sei nicht Terrorismus oder Pandemien, auch nicht der Klimawandel (der an zweiter Stelle steht), sondern „Fehlinformation und Desinformation“. Das bedeutet natürlich, dass die einzige Hoffnung für die Menschheit in Zensur und Sprachkontrolle besteht. Der Bericht zeigt, wie tief diese Bewegung gegen die Meinungsfreiheit in der Weltelite verwurzelt ist – von den Medien über die Wirtschaft bis hin zur Politik.

Diese absurde Feststellung deckt sich mit den Warnungen anderer internationaler Persönlichkeiten und Gruppen. Wir haben bereits darüber berichtet, wie der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Zensur befürwortet, um das zu bekämpfen, was er „Infodemie“ nennt.

So haben „1.490 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Regierung, internationaler Gemeinschaft und Zivilgesellschaft“ alle militärischen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedrohungen der Welt untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die größte Gefahr für die Menschheit zu viel freier Meinungsäußerung ist. Ein „globales Risiko“ wird definiert als „die Möglichkeit des Eintretens eines Ereignisses oder eines Zustandes, das, wenn es eintritt, einen erheblichen Teil des globalen BIP, der Bevölkerung oder der natürlichen Ressourcen negativ beeinflussen würde“.

Wir haben gesehen, wie „Experten“ während der Covid-Krise Zensur und schwarze Listen unterstützten, als ihre Ansichten von Kollegen und der Öffentlichkeit infrage gestellt wurden. Frühere Positionen, die in der Presse wie ein Evangelium behandelt wurden, sind in Misskredit geraten. Eine kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Untersuchung von zwölf Forschern führender Universitäten kam zu dem Ergebnis, dass die Behauptung, Masken würden die Covid-Exposition verringern, kaum belegt werden kann.

Die Centers for Disease and Control Prevention (CDC) lehnten zunächst ein Mandat für Masken ab. Das Thema wurde jedoch zu einer politischen Waffe, da Politiker und die Presse behaupteten, die Infragestellung von Masken sei unwissenschaftlich und sogar unausgewogen. Im April 2020 änderte die CDC ihren Standpunkt und forderte die Maskierung der gesamten Bevölkerung, einschließlich der Kinder im Alter von 2 Jahren. Die Maskenpflicht und andere Pandemiemaßnahmen wie die Schließung von Schulen werden nun als Ursache für emotionale und Entwicklungsprobleme bei Kindern angeführt.

Auch die Schließung von Schulen und Betrieben wurde von einigen Kritikern als unnötig infrage gestellt. Viele dieser Kritiker wurden auch zensiert. Jetzt zeigt sich, dass sie vielleicht recht hatten. In vielen Ländern wurden keine Schulen geschlossen und es gab auch keinen Anstieg von Covidien. Aber jetzt sehen wir uns mit einem alarmierenden Rückgang der Testergebnisse und einem alarmierenden Anstieg der Erkrankungen bei jungen Menschen konfrontiert.

Masken wurden zu einer wichtigen sozialen und politischen Trennlinie in Politik und Medien. Menschen ohne Maske wurden aus Geschäften gejagt und im Kongress angeprangert. Der damalige Direktor der CDC, Dr. Robert Redfield, sagte bei einer Anhörung im Senat, dass „Gesichtsmasken das wichtigste und effektivste Gesundheitsprodukt sind, das wir haben“.

Jahrelang mussten Wissenschaftler mit Zensur rechnen, wenn sie die Labortheorie als mögliche Erklärung für das Virus auch nur andeuteten. Ihr Ruf und ihre Karrieren wurden durch einen Medien-Flashmob zerstört. Die Washington Post bezeichnete dies als „entlarvte“ Coronavirus-„Verschwörungstheorie“. Der Wissenschafts- und Gesundheitsreporter der New York Times, Apoorva Mandavilli, bezeichnete jede Erwähnung der Labortheorie als „rassistisch“.

Als ein chinesischer Forscher Fox News mitteilte, dass dies künstlich hergestellt wurde, wurde das Netzwerk angegriffen und die linksgerichtete PolitiFact bewertete sie als „Lügenmärchen“.

Die umfassende Zensur und Schwarze Liste, die in den vergangenen vier Jahren stattgefunden hat, schützte solche Experten vor Überprüfung und Kritik. Viele dieser Experten listen nun das, was sie als Fehlinformation betrachten, als die größte Bedrohung für die Welt auf. Die offensichtliche Lösung für diese existenzielle Bedrohung besteht natürlich darin, „Experten“ die Kontrolle oder Regulierung darüber zu ermöglichen, was die Menschen lesen oder hören, um schädliche Fehlinformationen zu beseitigen. Die Frage ist, ob die Öffentlichkeit erneut dazu gebracht werden kann, dieses grundlegende Menschenrecht von der Weltelite aufzugeben.