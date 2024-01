WEF-Versuche zur Wiederherstellung des Vertrauens scheitern in Davos kläglich

Niemand ist so schuldig, schädliche Fehlinformationen zu verbreiten und Misstrauen zu säen wie nicht gewählte Globalisten und ihre öffentlich-privaten Partner: Op-ed

Die Versuche des Weltwirtschaftsforums (WEF), das Vertrauen in die so genannten Experten des öffentlichen Gesundheitswesens, der Medien und der nicht gewählten globalistischen Politik wiederherzustellen, sind in Davos kläglich gescheitert.

Es hat vier Jahre gedauert, bis die Davoser von „wir brauchen einen großen Reset“ der Gesellschaft und der Weltwirtschaft im Jahr 2020 zu „wir müssen das Vertrauen wiederherstellen“ im Jahr 2024 übergegangen sind.

Indem sie sich selbst zu Treuhändern über die Zukunft der Menschheit ernannten und erklärten, sie besäßen die Fakten und die Nachrichten, während sie zugaben, dass sie sich in allem geirrt haben, was mit dem massiven Leid zu tun hat, das durch Abriegelungen und Impfstoffmandate verursacht wurde, ohne sich zu einer sinnvollen Veränderung zu verpflichten, zeigen die nicht gewählten Globalisten am WEF und ihre Partner weiterhin, wie wenig vertrauenswürdig sie wirklich sind.

Hier werfen wir einen Blick auf nur eine Handvoll öffentlich zugänglicher Diskussionen vom diesjährigen WEF-Jahrestreffen, die die völlige Verachtung unserer so genannten Eliten für die Menschen zeigen, die sie zu kontrollieren versuchen.

Klaus Schwab ernennt sich und das Davoser Publikum zu „Treuhändern der Zukunft“.

Beginnen wir mit WEF-Gründer Klaus Schwab, der sich selbst und das Davoser Publikum in seiner Eröffnungsrede an der diesjährigen Jahrestagung in Davos zu „Treuhändern der Zukunft“ ernannte.

„Vertrauen ist nicht nur ein Gefühl; Vertrauen ist eine Verpflichtung zum Handeln, zum Glauben, zur Hoffnung […] Wir müssen das Narrativ, das die Menschheit seit ihren Anfängen antreibt, wiederentdecken und uns zu eigen machen – als Treuhänder für eine bessere Zukunft“. Klaus Schwab, WEF-Jahrestagung, 2024

Klaus Schwab, WEF: "We have to rebuild trust… most importantly trust in each other… Trust is a commitment to action, to belief, to hope… We must rediscover & embrace the narrative that has driven humanity since its inception – acting as trustees for a better future" pic.twitter.com/5N4khOQhWs — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 16, 2024

In Schwabs Augen bedeutet Vertrauen, sich zum Handeln zu verpflichten, zu glauben und zu hoffen.

Jedes Mal, wenn der WEF-Gründer sagt: „Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen“, will er damit eigentlich sagen, dass die nicht gewählten Globalisten ihre eigenen Handlungsverpflichtungen durch blinde Hoffnung und Glauben wiederherstellen müssen.

„Als Treuhänder der Zukunft sind wir dafür verantwortlich, eine Welt zu fördern, die reicher an Möglichkeiten, gerechter an Chancen und sicherer in ihren Grundlagen ist. Darüber hinaus tragen wir als Führungspersönlichkeiten in Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft eine besondere Verantwortung dafür, das Vertrauen in die Art und Weise, wie wir unsere eigene Rolle als Treuhänder wahrnehmen, wiederherzustellen.“ KLAUS SCHWAB, WEF-JAHRESTAGUNG, 2024

Klaus Schwab, WEF: "As trustees of the future, we are responsible for advancing a world which is richer in possibilities, more equitable in opportunities.. As leaders in govt, business & society, we bear responsibility to rebuild trust in how we assume our own role as trustees" pic.twitter.com/GC670YqZ43 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 16, 2024

Und damit gab Schwab den Rahmen für das übergreifende Thema der Wiederherstellung des Vertrauens vor, das sich durch das diesjährige WEF-Jahrestreffen in Davos zog.

Die Wiederherstellung des Vertrauens bedeutet „eine Verpflichtung zum Handeln“ durch nicht gewählte, selbst ernannte Treuhänder, die als Verwalter unseres sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens fungieren.

Was die Wiederherstellung des Vertrauens angeht, so ist das kein guter Anfang.

Werfen wir nun einen Blick darauf, was die etablierten Medien über die Wiederherstellung des Vertrauens zu sagen hatten.

Alte Medien beklagen, dass sie die Nachrichten nicht mehr besitzen, in Frage gestellt werden und transparent sein müssen

Die Chefredakteurin des Wall Street Journal, Emma Tucker, sagte in einer Sitzung mit dem Titel „Defending Truth“ (Die Wahrheit verteidigen), dass wir als alte Medienmarke „immer noch viel Vertrauen haben […] Ich denke, wir müssen daran arbeiten, es auf eine Art und Weise aufrechtzuerhalten, wie wir es vor nicht allzu langer Zeit noch nicht tun mussten“.

Dazu fügte Tucker hinzu:

„Wir waren die Eigentümer der Nachrichten. Wir waren die Torwächter, und uns gehörten auch die Fakten […] Heutzutage können die Leute alle möglichen anderen Nachrichtenquellen aufsuchen, und sie hinterfragen viel mehr, was wir sagen.“ WSJ-Chefredakteurin Emma Tucker, WEF-Jahrestagung, 2024

WSJ Editor-in-Chief at WEF in Davos: "We have to maintain that trust in a way we didn't have to do.. WE OWNED THE NEWS. WE WERE THE GATEKEEPERS & WE VERY MUCH OWNED THE FACTS.. Nowadays people can go to all kinds of sources & they're much more questioning about what we're saying" pic.twitter.com/o50mRcRa9R — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2024

Tuckers Lösung, um das Vertrauen in die Medien wiederherzustellen, läuft darauf hinaus, echten Journalismus zu betreiben, wie z. B. transparente Quellenangaben, die theoretisch schon seit dem ersten Tag praktiziert werden sollten.

Wie oft haben Sie die alten Medien sagen hören: „laut einer anonymen Quelle“ oder „laut einer mit der Situation vertrauten Person“?

„Wir müssen unsere Arbeitsweise fast erklären, damit die Leser verstehen, wie wir Geschichten beschaffen; sie wollen wissen, wie wir an Geschichten kommen; wir müssen sozusagen die Motorhaube lüften, und zwar auf eine Art und Weise, an die Zeitungen nicht gewöhnt sind.“ WSJ-Chefredakteurin Emma Tucker, WEF-Jahrestagung, 2024

In ihrer Erklärung, wie das Vertrauen wiederhergestellt werden kann, erwähnt die Chefredakteurin des WSJ weder, wer die alten Medien finanziert, noch die möglichen Interessenkonflikte.

Stattdessen sagt sie nur, dass Zeitungen es nicht gewohnt sind, ihre Arbeit zu zeigen, und dass sie deshalb „viel transparenter“ sein müssen.

In derselben Sitzung zum Thema „Defending Truth“ sagte die Präsidentin und CEO der New York Times, Meredith Kopit Levien, im Grunde, dass die Öffentlichkeit umerzogen werden müsse, um das Vertrauen wiederherzustellen, damit sie verstehe, warum sie die alten Medien überhaupt brauche.

„Wir müssen der Öffentlichkeit zu mehr Medienkompetenz verhelfen, was den Wert und die Bedeutung von unabhängigem Journalismus angeht […] Wir brauchen eine Öffentlichkeit, die den Wert von Journalismus versteht, der aus einer Haltung des Suchens und nicht des Wissens heraus entsteht und der nicht für eine Seite oder ein Team spielt.“ NYT CEO Meredith Kopit Levien, WEF ANNUAL MEETING, 2024

NY Times CEO at WEF in Davos: "We need to help the public be more media literate as to the value & importance of independent journalism … We need a public that understands the value of journalism that's … searching rather than knowing & that doesn't play for a side or a team" pic.twitter.com/tPe2tl2Sby — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2024

Mit anderen Worten: Der CEO der New York Times ist der Meinung, dass die etablierten Medien so weitermachen sollten wie bisher und dass es die Öffentlichkeit ist, die sich ändern muss.

Sie und ich sind diejenigen, die ignorant sind und umerzogen werden müssen, damit wir verstehen, warum wir Lumpen wie die New York Times brauchen.

Gleichzeitig hielt die CEO der NYT einen Vortrag über den Wert des unabhängigen Journalismus und lobte Google und andere große Tech-Plattformen dafür, dass sie unabhängigen Journalismus niederschlagen, den sie als „minderwertige Inhalte“ und „all das andere Zeug“ bezeichnete, das nicht in das offizielle Narrativ passt.

„Der technische Fortschritt, der uns auch so viel gebracht hat, einschließlich eines viel größeren Publikums für unsere Arbeit, hat dazu geführt, dass die Plattformen zu einer Verbreitung von Inhalten minderer Qualität geführt haben […] Was kann dagegen getan werden? Die Technik liefert bessere Signale, um zwischen unabhängigem, faktenbasiertem Journalismus und all dem anderen Zeug zu unterscheiden.“ NYT-CHEF MEREDITH KOPIT LEVIEN, WEF-JAHRESTAGUNG, 2024

NYT CEO at WEF: "Tech gave us more audience; the platforms led to low quality content" What can be done? "Tech provides better signals to distinguish fact-based journalism vs ALL THE OTHER STUFF. GOOGLE HAS MADE PROGRESS.. WE'RE ENTERING NEXT CHAPTER OF THE INFORMATION ECOSYSTEM" pic.twitter.com/lU9HQgM97c — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2024

„Google hat im Laufe der Jahre echte Fortschritte in diesem Bereich gemacht. Wie funktioniert die Suche? Wie werden die Dinge indiziert? Wir treten in das nächste Kapitel des Informationsökosystems ein. Wie wird man auf Qualitätsinhalte hinweisen? Wie werden sie gewürdigt? Wie werden sie in großem Umfang auftauchen?“ NYT CEO MEREDITH KOPIT LEVIEN, WEF-JAHRESTAGUNG, 2024

Der CEO der NYT will die Öffentlichkeit also nicht nur darüber aufklären, warum sie die alten Medien braucht, sondern schlägt auch vor, abweichende Stimmen und Gegenargumente zu unterdrücken, indem er die Suchergebnisse bei Google manipuliert.

Dies ist genau das, was die Kommunikationsdirektorin der Vereinten Nationen, Melissa Fleming, auf dem WEF-Treffen für nachhaltige Entwicklung 2022 zugegeben hat, wo sie sagte: „Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen:

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen. Wenn Sie zum Beispiel ‚Klimawandel‘ googeln, erhalten Sie ganz oben in Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen.

„Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir, wenn wir ‚Klimawandel‘ googelten, unglaublich verzerrte Informationen ganz oben erhielten.“

Fleming erklärte dann im Jahr 2022:

„Wir besitzen die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun es auch.“ Melissa Fleming, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, WEF Sustainable Development Impact Meetings, 2022

As Google-owned YouTube expands its misinformation policy to remove content that goes against the guidance of the WHO — a UN agency, remember that the UN declared 'We Own The Science & Platforms Do, Too' while working with Google to suppress info on other issues like climate. pic.twitter.com/XeY7LHH0Ht — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 17, 2023

Wenn man vergleicht, was Fleming im Jahr 2022 über den Besitz der Wissenschaft sagte, mit dem, was der Chefredakteur des Wall Street Journal im Jahr 2024 über den Besitz der Nachrichten und Fakten sagte, könnte die Botschaft nicht klarer sein – sie wollen die einzigen Informationsquellen sein und ergreifen Maßnahmen, um alle gegenteiligen Meinungen zu unterdrücken.

Gesundheitsexperten, die mit unwissenschaftlichen Behauptungen ertappt wurden, die zur öffentlichen Politik wurden und das Leben von Menschen ruinierten

Kommen wir nun zu einem anderen Panel der diesjährigen Jahrestagung in Davos, um zu sehen, wie das Vertrauen in die Wissenschaft wiederhergestellt werden soll.

Eine Lösung, die während des Panels mit dem Titel „Wiederherstellung des Vertrauens in die Wissenschaft“ vorgestellt wurde, kam von der deutschen Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, die sagte, dass Forscher ihre Ergebnisse besser an die Öffentlichkeit kommunizieren müssen und dass Wissenschaftler geschützt werden sollten, wenn sie ihre Stimme erheben, indem sie erklärte:

„[Wir müssen] Wissenschaftler schützen, wenn sie ihre Stimme erheben – dass wir sie alle schützen und sie nicht allein im Feuer stehen lassen“ Die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger, WEF ANNUAL MEETING, 2024

Darauf antwortete der Moderator mit einem Augenzwinkern:

„Ja, das ist ein gutes Argument. Ich meine, die Bemerkung von Dr. Fauci letzte Woche über den Sechs-Fuß-Abstand war sehr schädlich für die Allgemeinheit, weil er im Grunde sagte: ‚Nun, es war eine Annahme, die wir gemacht haben. Es schien eine gute Idee zu sein, aber wir hatten keine wissenschaftliche Grundlage dafür“, und dennoch wurde es zur öffentlichen Politik.“ Richard W. Edelman, WEF-Jahrestagung, 2024

WEF "Rebuilding Trust in Science":

German education minister: We must protect scientists when they raise their voice.

Moderator: The remark by Dr. Fauci about 6 ft distancing was very damaging. It didn't have any science behind it, yet became public policy https://t.co/z4ENrBLyaJ pic.twitter.com/unsdHfIfE5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 21, 2024

Während desselben Panels zum Thema „Wiederherstellung des Vertrauens in die Wissenschaft“ fragte der Moderator Richard Edelman den CEO von Novartis International, Vas Narasimhan: „Wie stark glauben Sie, dass die CDC [Center for Disease Control and Prevention] in der Zeit nach dem COVID beschädigt wurde?„

Narasimhan antwortete, dass die CDC Schaden genommen habe, weil sie Botschaften veröffentlicht habe, die „als deklarative Aussagen wahrgenommen wurden“, aber dass die CDC insgesamt eine der „herausragendsten epidemiologischen Organisationen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens“ sei, wie er sagte:

„[Die CDC] ist zweifellos geschädigt worden. Zunächst einmal würde ich sagen, dass die CDC eine der hervorragendsten epidemiologischen Organisationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Welt ist […] Wir haben Aussagen gemacht, die als deklaratorisch wahrgenommen wurden, und mussten diese Aussagen dann immer wieder revidieren, und wie schnell war dann das Vertrauen verloren.“ Vas Narasimhan, CEO von Novartis International, WEF-Jahrestagung, 2024

WEF "Rebuilding Trust in Science":

How bad has CDC been damaged post-COVID?

Novartis CEO: CDC is an outstanding org but wasn't transparent. "WE MADE WHAT WAS PERCEIVED AS DECLARATIVE STATEMENTS & then had to keep revising them & trust was lost" https://t.co/z4ENrBLyaJ pic.twitter.com/YuIBcFsp9J — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 21, 2024

„Ich meine, ich habe mit Gouverneuren in den Vereinigten Staaten zusammengesessen, und das Ausmaß des Misstrauens gegenüber dem öffentlichen Gesundheitswesen in den USA in Bezug auf Impfvorschriften und das Tragen von Masken ist unglaublich!“ Vas Narasimhan, CEO von Novartis International, WEF-Jahrestagung, 2024

Erinnern Sie sich noch daran, als die ehemalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky, Dr. Anthony Fauci, Albert Bourla, Bill Gates, Rachel Maddow von MSNBC, US-Präsident Joe Biden und zahllose andere behaupteten, dass die so genannten COVID-19-Impfstoffe die Menschen davon abhalten würden, sich zu infizieren und das Virus weiterzugeben?

Ja, das waren alles Fehlinformationen und Desinformationen nach ihren eigenen Standards und Definitionen.

„Fehlinformation und Desinformation: Anhaltende (absichtliche oder nicht absichtliche) Falschinformationen, die über Mediennetzwerke weit verbreitet werden und die öffentliche Meinung in erheblichem Maße in Richtung Misstrauen gegenüber Fakten und Autorität verändern. Beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf: falsche, gefälschte, manipulierte und fabrizierte Inhalte“ WEF Global Risks REport, 2024

Laut dem WEF Global Risks Report 2024 sind Fehlinformationen die größte globale Sorge für die nächsten zwei Jahre, aber niemand ist schuldiger an der Verbreitung von Fehlinformationen und der Zerstörung von Vertrauen als die nicht gewählten Globalisten beim WEF und ihre öffentlichen und privaten Partner.

Die Fehlinformation und Desinformation durch nicht gewählte Globalisten, Regierungen, Big Pharma, Big Tech und so genannte Gesundheitsexperten führte ab 2020 zu einer Zweiklassengesellschaft, in der Menschen, die sich gegen den so genannten Impfstoff entschieden, ihren Arbeitsplatz verloren und von vielen Aspekten der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, während kleine Unternehmen geschlossen wurden und die Welt den größten Vermögenstransfer von der Unter- zur Oberschicht in der gesamten Menschheitsgeschichte erlebte.

Viele Leben wurden ruiniert, während die Mächtigsten immer reicher wurden.

In Anlehnung an die Äußerungen des Novartis-CEO über Impfvorschriften, die zu einem Vertrauensverlust führen, hat die niederländische Königin Maxima die Bedeutung von Impfpässen, die mit einer digitalen ID verknüpft sind, noch einmal betont.

Queen Maxima of the Netherlands at WEF in Davos: [Digital ID] is very necessary for financial services, but not only – it is also good for school enrollment; it is also good for health — who actually got a vaccination or not" #DigitalID #WEF24 https://t.co/DJiO8nISih pic.twitter.com/RgYA2ahXS0 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 18, 2024

Während der Sitzung des WEF-Jahrestreffens 2024 zum Thema „Comparing Notes on Financial Inclusion“ sagte Ihre Majestät:

„Um ein Konto zu eröffnen, muss man einen Ausweis haben. Ich muss sagen, dass es zu Beginn meiner Tätigkeit nur sehr wenige Länder in Afrika oder Lateinamerika gab, die über einen allgegenwärtigen Ausweis verfügten, und zwar einen digitalen und einen biometrischen.

„Wir haben mit all unseren Partnern zusammengearbeitet, um diese Entwicklung voranzutreiben, und das Interessante daran ist, dass sie zwar für Finanzdienstleistungen sehr wichtig ist, aber nicht nur!“

„Es ist auch gut für die Einschulung; es ist auch gut für die Gesundheit – wer wurde geimpft oder nicht; es ist sehr gut, um Zuschüsse von der Regierung zu erhalten.“

Als der schwedische Journalist Peter Imanuelsen meinen Clip von der niederländischen Königin mit diesen Aussagen teilte, der inzwischen über 1,5 Millionen Mal aufgerufen wurde, antwortete Elon Musk, der Besitzer von X:

„Sie reden immer noch über Covid-Impfstoffe, nachdem ihnen jemand auf der Bühne ins Gesicht gehustet hat!“

„Sie [die digitale ID] ist auch gut für die Einschulung; sie ist auch gut für die Gesundheit – wer wurde tatsächlich geimpft oder nicht; sie ist sehr gut, um Subventionen von der Regierung zu erhalten.“ Königin Maxima der Niederlande & Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für integrative Entwicklungsfinanzierung, WEF-Jahrestagung, 2024

UNBELIEVABLE



They just said at the WEF that biometric digital ID will be good because then they can check who has been vaccinated.



SHARE – It's not a conspiracy theory anymore👇pic.twitter.com/6J62zwtQDa — PeterSweden (@PeterSweden7) January 19, 2024

Während Musk annahm, dass die niederländische Königin über COVID-19-Impfstoffe sprach, was durchaus möglich ist, erwähnte er ein anderes wichtiges Gesprächsthema auf der diesjährigen Tagung in Davos nicht, nämlich eine künftige Krankheit, die die WHO als „Krankheit X“ bezeichnet.

Wie dem auch sei, auch wenn die COVID-19-Impfvorschriften in vielen Fällen auf der ganzen Welt aufgehoben wurden, gibt es keine Garantie dafür, dass in Zukunft keine Impfvorschriften mehr erlassen werden.

Das WEF scheitert kläglich bei dem Versuch, das Vertrauen in selbsternannte Experten für Medien, öffentliche Gesundheit und ungewählte globalistische Politik wiederherzustellen

Die in dieser Stellungnahme dargestellten Informationen und Perspektiven kratzen nur an der Oberfläche, indem sie nur eine Handvoll öffentlich zugänglicher Sitzungen des diesjährigen WEF-Jahrestreffens in Davos betrachten.

Unter den Dutzenden von Diskussionen, die letzte Woche stattfanden, gibt es viele weitere Beispiele für das Versagen der nicht gewählten Globalisten.

Aus den hier vorgestellten Quellen geht hervor, dass sich die Elite voll und ganz bewusst ist, dass sie nicht transparent war, dass sie weiß, dass die Menschen ihnen nicht trauen, dass sie aber trotzdem weitermachen werden wie bisher, weil sie die Experten sind.

Sie wissen, dass sie Fehlinformationen und Desinformationen verbreiten, aber in ihren Augen ist das in Ordnung, weil sie mit dem Wissen, das ihnen zur Verfügung stand, ihr Bestes getan haben.

Was geschah mit all den anderen Ärzten, Journalisten, Verfassungsrechtlern und besorgten Bürgern dieser Welt, die die gleichen Informationen besaßen und versuchten, alle vor der Übervorteilung durch die Regierung und der Vereinnahmung durch die Unternehmen zu warnen?

Sie wurden dämonisiert, verteufelt, entplattet und zensiert, bis sie in Vergessenheit gerieten.

Das Gleiche wird immer und immer wieder passieren, denn es wird immer eine andere „Krise“ geben – ob real oder vermeintlich -, die die Machthaber als Vorwand nutzen werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und eine totalitäre Politik in ihrem Streben nach globaler Tyrannei durchzusetzen.

Das Pendel mag eine Zeit lang zugunsten der Freiheit ausschlagen, aber es wird immer wieder zu den Quislings zurückschwingen, die ihre Länder und ihre Seelen an die nicht gewählten und selbst ernannten Treuhänder der Welt verkaufen werden.

Was werden Sie dieses Mal mit dem Wissen, das Ihnen gegeben wurde, anders machen?

Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem (Lieber gefährlichere Freiheit, als ruhige Sklaverei)