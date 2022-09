WEF-Website: Covid war ein Test, nächster Schritt ist persönliches Kohlenstoffbudget

Letzte Woche veröffentlichten wir einen Artikel, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Tatsache lobte, dass Milliarden von Menschen die Maßnahmen befolgt haben, die als Folge der Abriegelungen eingeführt wurden. Ein Artikel auf der Webseite vom WEF legt nahe, dass die Menschen dasselbe tun würden, wenn Maßnahmen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes eingeführt würden.

Das Thema des Artikels ist es, die Menschen davon zu überzeugen, ein „persönliches Kohlenstoffbudget“ einzuführen, da sich solche orwellschen Programme bisher als weitgehend erfolglos erwiesen haben.

Verbesserungen in der Verfolgungs- und Überwachungstechnologie können den „politischen Widerstand“ gegen solche Programme beseitigen, heißt es in dem Artikel.

„Covid-19 war ein Test mit dem Ergebnis, dass die Menschen unvorstellbare Einschränkungen der Freiheit zu akzeptieren scheinen“, schreibt der Abgeordnete Gideon van Meijeren von der FVD in den Niederlanden auf Twitter. „Der nächste Schritt ist ein persönliches Kohlenstoffbudget“.

„Verschwörungstheorie?“ Nun, es steht fast wortwörtlich auf der WEF-Website“, sagt Van Meijeren.

Mit einem solchen CO2-Budget möchten sie auf eine Zukunft hinarbeiten, in der die Städte „intelligent und nachhaltig“ sind.

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass es zahlreiche Apps und Programme gibt, die Ihnen einen Einblick in Ihren ökologischen Fußabdruck geben. Es wird ein Beispiel angeführt, bei dem jemand 17,4 Tonnen CO2 pro Jahr „emittiert“. Die Emissionen werden in vier Kategorien unterteilt: Lebensstil, Ernährung, Verkehr und Energieverbrauch.

Es werden auch Tipps gegeben, wie man seinen Fußabdruck verkleinern kann, indem man weniger arbeitet oder sich vegetarisch ernährt. Ja, wirklich.