Weil sich die US-Bürger nicht impfen lassen wollen, will Biden nun Staatsdiener von Tür zu Tür schicken und die Spritze direkt an der Haustür verabreichen

Nachdem er sein Ziel für die Covid-19-Impfungen am 4. Juli verfehlt hat, plant Präsident Joe Biden, die Bemühungen zu verstärken, mehr Amerikaner zu impfen, indem er Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens „von Tür zu Tür“ schickt.

„Jetzt müssen wir von Gemeinde zu Gemeinde gehen, von Nachbarschaft zu Nachbarschaft und oft auch von Tür zu Tür – buchstäblich an die Türen klopfen -, um den verbleibenden Menschen zu helfen“, sagte Biden am Dienstag vor Reportern und fügte hinzu, dass Coronavirus-„Surge Response Teams“ auch mobilisiert werden würden, um neue Ausbrüche unter den Ungeimpften zu bekämpfen.

BIDEN: "Now we need to go to community by community, neighborhood by neighborhood, and often times door to door— literally knocking on doors" to get people vaccinated. pic.twitter.com/VQusdjG30A — Benny (@bennyjohnson) July 6, 2021

Bidens Regierung will vor allem in Gebieten mit relativ niedrigen Impfraten mehr lokale Anstrengungen unternehmen, um die Impfungen an mehr Menschen zu bringen. Zum Beispiel wird sie mit lokalen Apotheken und Hausärzten zusammenarbeiten, um die Covid-19-Impfung zu fördern, und sie wird den Zugang zu den Impfungen in Kinderarztpraxen verbessern.

„Da wir uns von diesen zentralisierten Massenimpfstellen wegbewegen…, werden wir noch mehr Wert darauf legen, dass Sie in Ihrer Gemeinde geimpft werden, in der Nähe Ihres Zuhauses, bequem an einem Ort, mit dem Sie bereits vertraut sind,“ sagte Biden.

Die neue Initiative kommt, nachdem Biden sein Ziel verfehlt hat, 70% der US-Erwachsenen bis zum Unabhängigkeitstag impfen zu lassen. Etwa 67% der amerikanischen Erwachsenen haben mindestens eine Dosis genommen, was bedeutet, dass der demokratische Präsident sein Ziel um etwa 8 Millionen Menschen verpasst hat, laut CDC-Daten.

Während Biden nicht spezifizierte, wie die Tür-zu-Tür-Interaktionen ablaufen würden, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Dienstag, dass das Ziel sein würde, sicherzustellen, dass die Menschen „die Informationen haben, die sie brauchen, wie sicher und zugänglich der Impfstoff ist.“

Es ist nicht klar, ob das bedeuten würde, Agenten zu jedem Haushalt zu schicken oder irgendwie festzustellen, welche Häuser ungeimpfte Bewohner haben. Kritiker sagten, ein solches Programm könnte die Rechte der Privatsphäre verletzen und zu anderen Missbräuchen oder Konflikten führen.

„Ja, also was bedeutet das?“, fragte Autor Alex Berenson auf Twitter. „Werden die Sturmtruppen – ich meine, freundliche Gesundheitsexperten – Daten auf individueller Haushaltsebene darüber haben, wer geimpft worden ist? Ich würde ja Onkel Joe fragen, aber der ist damit beschäftigt, Eiscreme zu bestellen.“

Biden bot jedoch mehr Details über die „Surge Response Teams“ an und merkte an, dass sie aus „Experten“ von einer Reihe von Bundesbehörden bestehen würden, einschließlich der FEMA und der CDC. Sie werden den Staaten helfen, „die Ausbreitung der Delta-Variante unter ungeimpften Menschen in Gemeinden mit niedrigen Impfraten zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren“, sagte er. Mehr Details siehe Quelle.