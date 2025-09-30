Weil sie Trump und Putin nicht zuhören….

Peter Haisenko

….können Sie nicht verstehen, was gerade weltpolitisch abläuft. Tatsächlich hat Donald Trump die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Schlagabtauschs zwischen den USA und Russland nahe Null gesetzt. Auch die angebliche 180-Grad-Wendung Trumps gegenüber Kiew und Russland hat nicht stattgefunden. Aber das erkennt man nur, wenn man genau zuhört.

Die meisten Menschen glauben, dass die anderen ähnlich handeln oder denken, wie sie selbst es tun. Die logische Folge ist, dass ein notorischer Lügner niemandem Glauben schenken kann. Täte er das, würde oder müsste er sich selbst eingestehen, dass er einem wahrhaftigen Mensch moralisch unterlegen ist. Die Reinform dieser Lügner sind die Pseudologen. Sie leben vollständig in einer Lügenwelt und merken nicht einmal mehr, dass sie lügen. Das sind die gefährlichsten, denn sie wirken sehr überzeugend, weil sie in ihrer Welt ihre Lebenslüge konsequent durchziehen und schließlich vergessen, dass ihre Scheinwelt nur ihrer Phantasie entstammt. Diese Scheinwelt, diese Lügenwelt, ist perfekt durchkonstruiert und wenn die Realität nicht ganz passt, dann wird sie zurechtgebogen oder besser zurecht-gelogen. Ein Pseudologe oder notorischer Lügner glaubt an seine Lügen und erkennt so keine kognitive Dissonanz. Mit anderen Worten: Passt die Realität nicht zur Lügenwelt, werden diese Aspekte ausgeblendet, ignoriert, verfälscht. Das bewahrt den Lügner vor dem Irrenhaus, obwohl genau das sein natürliches Habitat sein müsste.

Diese Lügner machen sich nicht die Mühe, anderen aufmerksam zuzuhören. Aus zwei Gründen: Würden sie ernsthaft versuchen, den