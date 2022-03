Weiß der Kreml, was er macht?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Heute habe ich meine Meinung zu den wirtschaftlichen und militärischen Entwicklungen an der russischen Front geäußert. Auf der Grundlage von Nachrichtenberichten stellte ich mir vor, dass ein Goldrubel den US-Dollar entthronen und das Bretton-Woods-System zum Einsturz bringen würde, das es den USA und ihrem Finanzsektor ermöglicht hat, die Welt auszubeuten. Damals schrieb ich, dass die westliche Nachrichtensperre für Berichte aus Russland, mit der Washington die Berichterstattung kontrollieren will, dazu führt, dass die tatsächlichen Fakten schwer zu ermitteln sind.

Im Laufe des heutigen Tages habe ich etwas mehr Informationen erhalten. Die Informationen haben mich zu der Befürchtung veranlasst, dass die Russen nicht klug genug sind, um zu erkennen, dass sie das Bretton-Woods-System zu Fall bringen und den US-Dollar entthronen können, indem sie einen Goldrubel einführen und in Verbindung mit Chinas Gold-Yuan einen Block schaffen, der die Finanzwelt beherrscht. Ich denke, dass die Russen lediglich den Goldpreis innerhalb Russlands festsetzen, damit die Russen, die die Sanktionen fürchten, den Rubel nicht verlassen und in Gold flüchten. Möglicherweise kann sich die interne Gold-/Rubelpreisbindung zu einem breiten System entwickeln, aber warum sollte man den Feind warnen und ihm Zeit geben, Straßensperren vorzubereiten? Ist die Schlussfolgerung, dass die Russen keine Ahnung haben?

Russische Wirtschaftswissenschaftler wurden während der Jelzin-Jahre von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern einer Gehirnwäsche unterzogen, die sie zu Dienern des Washingtoner Imperiums ausbildeten, und jetzt sind sie in hohen Positionen. Infolgedessen wurde das russische Staatsvermögen geplündert, und Russland war westlichen Sanktionen und anderen Strafmaßnahmen ausgesetzt. Hier haben wir den Fall einer überlegenen Militärmacht, die von ihren eigenen Intellektuellen entwaffnet wurde.

Es ist absolut unglaublich, dass sich der Kreml auf antirussische De-facto-Agenten des Westens wie Alexei Kudrin, Elvira Nabiulina und Anatoli Tschubais verlassen hat. Diese drei dienen nicht Russland, sondern den Oligarchen und den pro-westlichen atlantischen Integrationisten. Sie können nicht anders und sind keine wirklichen Verräter, sondern nur arme Seelen, die einer amerikanischen Gehirnwäsche unterzogen wurden. Ihr offensichtlicher Ersatz ist Sergei Glazyev, der zumindest teilweise versteht, was Russland tun muss. Aber er wird vom Westen verteufelt, und obwohl der Kreml an ihm festhält, ist er ihm gegenüber misstrauisch. Bis vor kurzem hat der Kreml diejenigen bevorzugt, die der Westen gutheißt. Diese Leute werden als Russlands Eintritt in den Westen gesehen.

Russland wird sich niemals erfolgreich vor dem Westen schützen können, solange der Kreml durch den Wunsch der Eliten, Teil des Westens zu sein, eingeschränkt wird. Dieser Zwang wird meines Erachtens zu einem Atomkrieg führen. Washington wird eine Regierung, in der es Elemente gibt, die Teil des Westens sein wollen, so lange unter Druck setzen, bis diese letzte rote Linie überschritten ist. Dann fliegt die Welt in die Luft. Die Vorstellung Washingtons ist, dass der Druck die Führung, die die russische Souveränität schätzt, zum Einsturz bringen wird und Washington eine Marionette wie in der Ukraine einsetzen wird.

Was die Berichterstattung über das Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine angeht, so ist es äußerst merkwürdig, dass der Sieger des Konflikts dem Verlierer Zugeständnisse macht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Kreml selbst von der Psyops-Operation des Westens gegen Russland betroffen ist. Der Kreml ist drauf und dran, teilweise zu den Bedingungen der Ukraine Frieden zu schließen, um die Psyops-Kampagne des Westens gegen Russland zu beenden.

Um mich zu wiederholen. Wie ich schon oft gesagt habe, ist es mein Ziel, einen Atomkrieg zu verhindern. Aber ein Atomkrieg ist das, was Washington und seine europäischen Marionettenstaaten uns antreiben. Um zu vermeiden, dass die Dose auf die Straße geworfen wird, sollte Russland kein Abkommen unterzeichnen, wenn es nicht die Anerkennung der Ukraine enthält, dass die Krim und der Donbass nicht zur Ukraine gehören. Es ist unklar, ob Washington seiner Marionette Zelensky erlauben wird, das Abkommen zu unterzeichnen, oder ob es sich daran hält, wenn es unterzeichnet wird. Washington wird Russland weiterhin Probleme bereiten. Russland sollte sich überlegen, ob man der Ukraine die Einhaltung eines Abkommens zutrauen kann, wenn sie sich schon weigert, das Minsker Abkommen einzuhalten. Die Westukraine wird wahrscheinlich eine Marionette der USA bleiben, wie kann die Ukraine also tatsächlich neutral sein? Russland sollte sich vor Augen halten, dass es der Sieger ist, nicht die Ukraine, und keine Vereinbarung um des Friedens willen akzeptieren, sonst wird der Ärger wieder auftauchen. Die Ukraine verliert den Konflikt und will vielleicht nur so viel von sich retten, wie sie kann. Es gab Garanten für das Minsker Abkommen, und die haben nichts getan.

Putin und Lawrow haben schon oft gesagt, dass es ein Fehler war, dem Westen zu vertrauen. Warum sollte man diesen Fehler also wiederholen?

Meiner Meinung nach wäre nur ein Abkommen erfolgreich, bei dem sich die Ukraine mit Russland verbündet und von Russland Schutz erwartet. Es ist unklar, wie die Ukraine in der EU sein und gleichzeitig neutral sein kann. Österreich ist ein neutrales Land und ein EU-Mitglied. Hat sich Österreich an den Sanktionen gegen Russland beteiligt? Würde sich die Ukraine nach dem Vertrag an künftigen Sanktionen gegen Russland beteiligen?

Die Ukraine ist seit Jahrhunderten ein Teil Russlands. Sie war nie ein Teil des Westens. Russland muss die Ukraine zurückfordern, wenn nicht durch Eroberung, dann durch Diplomatie. Ob Eroberung oder Diplomatie, Russland muss sich JETZT entschlossen mit der Ukraine auseinandersetzen und darf keinen Raum für ein Wiederauftauchen des Problems lassen.

Der Kreml hat 2014 einen grundlegenden strategischen Fehler begangen, als er die Bitte der Donbass-Russen um eine Wiedervereinigung mit Russland ablehnte. Der Kreml hatte Angst, den Westen über die Wiedervereinigung mit der Krim hinaus zu verärgern, und Angst, die westliche Propaganda zu bestätigen, dass Putin das Sowjetreich wieder aufbaut. Aus dieser erstaunlichen Dummheit des Kremls resultierten acht Jahre ukrainischer Beschuss der Russen im Donbass, massive westliche Waffenlieferungen an die Ukraine, massive Propaganda gegen Putin und Russland, Proteste russischer Patrioten in Russland gegen die Duldung des Kremls, dass ukrainische Nazis russische Menschen im Donbass töten, und damit die Voraussetzungen für die gegenwärtigen westlichen Psyops gegen Russland. Und, wie ich vorausgesagt habe, verlangte es von Russland ein entschiedeneres Handeln als 2014, als es die Donbass-Anfrage erfüllte.

Die Frage, die sich der Welt stellt, lautet: Wird sich Washingtons ausbeuterisches Imperium über die Welt durchsetzen, weil Russland, China und Indien keine Ahnung haben?

Weil es in Russland Eliten gibt, die lieber Teil des Westens als souverän sein wollen?

Wird die Naivität Russlands und Chinas dazu führen, dass der ermutigte Westen rote Linien überschreitet, die in einem Atomkrieg enden?

Der Kreml hat mit seiner auf einen langsamen Krieg ausgerichteten, verhandlungsfreudigen Haltung das Image Russlands als Militärmacht zerstört. Aus Bloomberg News: Russlands Waffenstillstand und Rückzug aus Kiew kam zustande, weil „Putin nach einer einmonatigen Invasion, bei der es ihm nicht gelang, eine Großstadt einzunehmen, und die ihn Berichten zufolge Tausende von toten Soldaten gekostet hat, einfach nur seine Verluste begrenzen will.“

Mit anderen Worten: Putin bittet die Ukraine um Gnade und macht Zugeständnisse für ein Ende des Konflikts.

Ein hochrangiger US-General sagt, Russlands militärisches Scheitern in der Ukraine deute „auf eine Geheimdienstlücke in den USA hin, die dazu geführt hat, dass die USA Russlands Fähigkeiten überschätzt haben.“

Unabhängig von den tatsächlichen Fakten erwecken die Presseorgane in der westlichen Welt den Eindruck, dass das, was Putin erreicht hat, eine Demonstration der militärischen Schwäche Russlands ist. Dieser Glaube wird zu weiteren Provokationen gegen Russland führen und in einem Atomkrieg enden.

Wie ich befürchtet habe, nimmt der Westen Putin nicht ernst.

Ein Atomkrieg wird die Folge sein

Impotentes Frankreich gegen mächtiges Russland – wir zahlen nicht in Rubel

Der russische Plan wurde am Dienstag von der EU und den G7 abgelehnt.

Solange Putin wie ein Musterknabe herumläuft, wird ihn der Westen nicht ernst nehmen