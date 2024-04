Das Weiße Haus unter Biden kündigte am Dienstag eine neue Partnerschaft mit 50 Ländern zur “Bekämpfung künftiger Pandemien” und einen neuen Pandemiefonds an, der bisher von 27 Gebern finanziert wird, von denen einige mit der Bill & Melinda Gates Foundation verbunden sind, berichtete die Journalistin Kim Iversen.

Das Weiße Haus kündigte am Dienstag eine neue Partnerschaft mit 50 Ländern an, um künftige Pandemien zu bekämpfen”, indem Ausbrüche von Infektionskrankheiten erkannt und darauf reagiert wird, berichtete die Journalistin Kim Iversen in einer aktuellen Folge der Kim Iversen Show”.

Die Regierung hat ein 64-seitiges Dokument veröffentlicht, in dem das Programm detailliert beschrieben wird. Ziel ist es, die “globale Gesundheitssicherheit” zu stärken und “biologischen Bedrohungen vorzubeugen, sie zu erkennen und effektiv darauf zu reagieren, wo immer sie auftreten”.

“Wir wissen genau, was das bedeutet”, sagt Iversen. “Sie werden Krankheit X dazu benutzen, was das [Weltwirtschaftsforum] bei seinem Treffen in Davos so nannte: ‘Wir müssen auf Krankheit X vorbereitet sein, denn Krankheit X wird uns alle treffen.

Die Biden-Administration erklärte, sie habe bereits 50 Länder unterstützt und sich verpflichtet, weitere 50 Länder, vorwiegend in Afrika und Asien, zu unterstützen, um bessere Tests, Überwachung, Kommunikation und Bereitschaft zu entwickeln, um “Pandemien” wie den COVID-19-Ausbruch zu verhindern.

“Sie dachten, die Pandemiekonvention, die unsere Souveränität aufgibt, sei beängstigend?”, fragte sie und bezog sich damit auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagene Pandemiekonvention, über die die Mitgliedsstaaten im nächsten Monat abstimmen sollen. “Nun, das hier ist fast so schlimm.”

Mehrere US-Regierungsstellen – darunter die US-Behörde für internationale Entwicklung, das US-Verteidigungsministerium, die Centers for Disease Control and Prevention und das US-Heimatschutzministerium – werden das Programm umsetzen.

Iversen las aus dem Strategiepapier des Weißen Hauses vor:

Die COVID-19-Pandemie hatte – und hat immer noch – tiefgreifende Auswirkungen auf unser Land und die Welt. Mehr als eine Million Amerikaner haben ihr Leben verloren, fast sieben Millionen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, Familien trauern und Gemeinden haben sich für immer verändert.

Wir haben die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression erlebt, als Schwachstellen in unseren Lieferketten aufgedeckt wurden, kleine Unternehmen ums Überleben kämpften und 20 Millionen Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren.

Und wir haben gesehen, wie diese globale Herausforderung für die Gesundheit lokale Auswirkungen auf unsere Krankenhäuser, Schulen und Gemeinden hatte. Kein Bereich der Wirtschaft oder der Gesellschaft war immun.

Deshalb habe ich mich vom ersten Tag an dafür eingesetzt, dass unsere Nation auf eine künftige Pandemie und alle biologischen Bedrohungen vorbereitet ist.

Iversen bemerkte, dass die Reaktion der Regierung auf das COVID-19-Virus – “nicht das Virus selbst” – für die von Präsident Joe Biden erwähnten Herausforderungen verantwortlich sei. Das neue Programm, so Iversen, würde es der Regierung ermöglichen, erneut ein solches Chaos zu verursachen.

Der neue Pandemiefonds der Regierung – ein Geschenk von Bill Gates?

Als Teil seiner Ankündigung am Dienstag sagte Biden auch, dass er mit parteiübergreifender Unterstützung einen Pandemiefonds eingerichtet habe, “der bereits 2 Milliarden Dollar von 27 Gebern, einschließlich Ländern, Stiftungen und Philanthropen, mobilisiert hat, um stärkere globale Gesundheitssicherheitskapazitäten aufzubauen”.

“Wer sind diese Spender?” fragte Iversen, “Wollen Sie raten, dass die Bill Gates Foundation ein großer Spender ist?”

Laut der Website des Pandemiefonds werden die Mittel über 13 Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen geleitet, darunter auch von Gates finanzierte Organisationen wie die WHO, die Koalition für Innovationen in der Seuchenprävention (CEPI), Gavi, die Impfallianz und der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria.

Die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert ähnliche Projekte im Rahmen anderer Partnerschaften. So haben Gates und die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Verteidigungsministeriums den Aufbau des Sentinel-Systems finanziert.

Sentinel ist ein proprietäres “Frühwarnsystem”, das mithilfe der CRISPR-Technologie tödliche Krankheitserreger in Afrika aufspüren soll, bevor sie sich ausbreiten.

Organisationen wie die Gates-Stiftung, so Iversen, hätten ihre eigenen Ziele, die sie durch solche Partnerschaften voranbringen könnten. Gates, so Iversen, “will Impfstoffe für alle und die Überwachung von Krankheiten, um Impfstoffe für alle zu entwickeln”.

Durch die Bereitstellung umfangreicher finanzieller Mittel für arme Länder, so Iversen, erkauften sich Gruppen wie die Gates-Stiftung die Möglichkeit, die Politik zu manipulieren oder zu kontrollieren. Diese Art von Macht, so Iversen, sei der Schlüssel zur Durchsetzung von Impfmandaten und Impfpässen auf der ganzen Welt.

Sie zitierte die jüngste Berichterstattung des Enthüllungsjournalisten Paul D. Thacker, der berichtete, ein WHO-Beamter habe ausgesagt, die finnische Regierung habe sehr wohl gewusst, dass der COVID-19-Impfstoff die Übertragung nicht verhindere, als das Land Impfpässe vorschrieb.

Dr. Hanna Nohynek, Vorsitzende der Strategischen Expertengruppe für Immunisierung der WHO, sagte, sie habe der Regierung mitgeteilt, dass die Pässe nicht wirksam und unnötig seien.

“Sie wussten, dass es ein absoluter Betrug war, aber sie taten es trotzdem”, sagte Iversen. “Nicht, weil sie wirklich um unsere Gesundheit besorgt waren. Es war nicht, weil sie sich wirklich um die Verbreitung sorgten.”

Auch die neue Global Health Security Partnership, der die Regierung beigetreten ist, habe nichts mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu tun, so Iversen.

“Wir alle wissen, dass es darum geht, einen Weg zu finden, die Menschen zu überwachen, sie mit Pässen auszustatten, sie in eine Art Überwachungssystem zu integrieren, und das ist absolut erschreckend”.