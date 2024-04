Herzzerreißender Moment auf der japanischen Pressekonferenz: Eine Mutter berichtet über den Tod ihres Sohnes nach der Covid-Injektion

“Bitte, das ist die Wahrheit. Es ist weder eine Lüge noch eine erfundene Geschichte. Wenden Sie sich nicht von der Realität ab. Warum werden die Impfungen nicht eingestellt? Wie lange will man diese Situation noch ignorieren?”

Der 17. April 2024 markierte einen Wendepunkt in Japan, als Personen, die von den Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID betroffen waren, eine Sammelklage gegen die Regierung einreichten. Die japanische Bürgerjournalistin Lizzy, die Videoclips (QUELLE) und Berichte über die Konferenz zur Verfügung stellte, bezeichnete dies als einen wichtigen Wendepunkt, da viele Mainstream-Medien sich endlich mit dem Thema beschäftigten. Eine wichtige Wende, da viele Mainstream-Medien endlich das Thema aufgegriffen haben.

Diese Verschiebung in der Erzähldynamik erfolgte kurz nach einer massiven Demonstration am 13. April 2024, an der zehntausende japanische Bürger teilnahmen und ihre Stimme gegen die WHO, gegen Impfvorschriften und gegen die ständige Vernachlässigung und Unterdrückung von Menschen mit Impfschäden erhoben.

Angehörige von Personen, die infolge der Impfung verstorben sind, konzentrieren sich in ihrer Klage darauf, dass die Risiken des Impfstoffs unzureichend kommuniziert wurden. Der Anwalt, der die Kläger vertritt, sagte: “Die Regierung muss die Existenz schwerer medikamentenbedingter Verletzungen anerkennen, sich bei den Opfern, ihren Familien und der Öffentlichkeit aufrichtig entschuldigen und eine angemessene Entschädigung für die erlittenen Schäden sicherstellen.

Ein bedeutender Moment der Pressekonferenz war die zutiefst bewegende Aussage einer Mutter, die als Klägerin Nummer 7 in der Klage identifiziert wurde. Sie berichtete über den tragischen Verlust ihres 19-jährigen Sohnes nach der Verabreichung einer experimentellen Gentherapie als Teil des COVID-Impfmandats.

“Mein Sohn musste sich für seinen Job zum dritten Mal impfen lassen. Er hatte Angst, denn die ersten beiden Impfungen hatten ihn schon sehr krank gemacht”, erzählt die Mutter mit schmerzhafter Stimme. Ihre Stimme zittert, als sie berichtet, wie ihr Sohn, der vom Arbeitgeber gezwungen wurde und sich an die Vorschriften hielt, sich gezwungen fühlte, zu gehorchen. “Weil er sich im Interesse seiner Firma und zu seinem eigenen Schutz impfen ließ, verlor er im Alter von 19 Jahren sein Leben”, klagt sie. Ihre Worte sind voller Trauer, und die Rauheit ihrer Stimme spiegelt die Tiefe ihres Verlustes wider.

Der Kummer und die Verzweiflung, die sie empfindet, sind greifbar. “…da ist die Tatsache, dass mein Sohn, der erst 19 Jahre alt war, vor seinen Eltern verstorben ist. Der Glanz des Lebens meines Sohnes und sein plötzlicher Abgang erscheinen geradezu grausam. Wie soll man als Elternteil, der einen solchen Verlust zu verkraften hat, die Rituale und den Abschied vollziehen?”, sagt sie mit einer Überzeugung, die sich mit den Ängsten zahlloser anderer Menschen deckt, die sich in einer ähnlichen, verheerenden Situation befanden.

Der Bericht dieser Mutter geht über eine bloße Schilderung der Ereignisse hinaus; er dient als strenger Vorwurf gegenüber den systemischen Zusammenbrüchen und moralischen Mängeln, die die weltweite Kampagne zur COVID-19-Impfung geprägt haben. Ihre ergreifende Geschichte bringt das tiefe Gefühl des Verlustes, des verratenen Vertrauens und der schieren Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohlergehen des Einzelnen zum Ausdruck, das sich aus diesen Bemühungen ergeben hat. Ihre Worte sind nicht nur ein Bericht über ihre Trauer, sondern auch eine deutliche Kritik an den systembedingten Unzulänglichkeiten, die zum frühen Tod ihres Sohnes geführt haben.

Die Impfpflicht, die sowohl von den Regierungen als auch von den großen Pharmakonzernen gefördert wird, ist wegen ihrer irreführenden Zusicherungen in die Kritik geraten. “Er war froh, dass die Nebenwirkungen nach der dritten Dosis am geringsten waren. Er sagte, er würde am Tag vor seinem Herzstillstand wie gewohnt schlafen gehen. Doch genau das ist eingetreten”, erklärte die Mutter. Diese Aussage spiegelt die weitverbreitete Enttäuschung vieler Menschen wider, die sich auf die Zusicherung verließen, dass die Impfstoffe “sicher und wirksam” seien – eine Botschaft, die von den Angehörigen der Gesundheitsberufe nur allzu bereitwillig übernommen und von den Gesundheitsbehörden verbreitet wurde, von denen man erwartete, dass sie Wachsamkeit walten ließen, die aber letztlich die Menschen, die ihnen vertrauten, im Stich ließen.

Das Vorgehen der Pharmaunternehmen bei der Manipulation klinischer Daten, die Unterdrückung abweichender Stimmen innerhalb der medizinischen Gemeinschaft und das unerschütterliche Festhalten an einer gefälschten “sicheren und wirksamen” Darstellung trotz der steigenden Zahl von Opfern müssen nun kritisch analysiert werden. “Bitte, das ist die Wahrheit. Es ist weder eine Lüge noch eine erfundene Geschichte. Schauen Sie nicht weg von der Realität. Warum wird die Impfung nicht gestoppt? Wie lange wird diese Situation noch ignoriert? Ich hoffe, dass so wenige Menschen wie möglich das Leid ertragen müssen, das wir jeden Tag ertragen müssen”, fleht die Mutter, die um Anerkennung für ihre Wahrheit bittet. Ihr Schmerz ist das Echo derer, die ihren eigenen Weg des Leids gehen und Antworten auf ähnliche Fragen suchen.

Die Zurückhaltung der Regierung, die Vertuschung durch die Pharmaindustrie und die Konformität der Ärzteschaft haben nicht nur zu einer Krise der Gesundheit, sondern auch zu einer Krise des Vertrauens beigetragen – des Vertrauens in unsere Institutionen, in die Wissenschaft und in das System der sozialen Fürsorge und Verantwortung. Es ist Zeit für Veränderungen. Es ist Zeit, zuzuhören, zu handeln und dafür zu sorgen, dass keine Kerzen mehr für zu früh verlorene Leben angezündet werden müssen.

