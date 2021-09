Weitere Beweise, dass sie wissen, dass der Covid-Impfstoff Menschen tötet und verstümmelt, und dennoch ihr Todesprogramm fortsetzen

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Hier sehen Sie einen Arzt und eine leitende Krankenschwester in einem Krankenhaus des US-Gesundheitsministeriums, die berichten, dass das offizielle Protokoll vorschreibt, Nebenwirkungen des Impfstoffs NICHT zu melden, Covid-Patienten NICHT mit dem sicheren und wirksamen Ivermectin zu behandeln, da dies in der Tat unzulässig ist und man gefeuert wird, wenn man mit Ivermectin Leben rettet, und dem Personal NICHT zu erlauben, die Impfung auf der Grundlage einer informierten Zustimmung zu verweigern, wenn es die tödlichen Auswirkungen des Impfstoffs auf Patienten sieht.

In diesem Video können Sie sehen, wie der Arzt und die Krankenschwestern über das Übel der Gesundheitsbehörde sprechen, die absichtlich Menschen tötet und Ärzte und Krankenschwestern daran hindert, das Leben von Patienten zu retten. Dies geschieht nicht aus Inkompetenz und Unwissenheit. Menschen werden systematisch ermordet, und Covid wird dafür verantwortlich gemacht. Alle unerwünschten Impfstoffreaktionen werden Covid angelastet, nicht dem Impfstoff, und diese Lüge wird benutzt, um zu rechtfertigen, dass die unerwünschten Ereignisse nicht gemeldet werden. Sie sollten sich das kurze Video ansehen, bevor es als „Covid-Desinformation“ entfernt wird. Es ist ein Video von Ärzten und Krankenschwestern an vorderster Front, die darüber sprechen, was sie sehen und erleben.

Es hat sich auch herausgestellt, dass das medizinische Establishment einen „Test“ der Wirksamkeit von HCQ arrangiert hat, indem es mit der Verabreichung von HCQ wartete, bis sich die Patienten im letzten Stadium der Krankheit befanden. Sie taten dies, obwohl sie wussten, dass HCQ in den frühen Stadien der Covid-Infektion wirksam ist und das Fortschreiten der Infektion aufhält. In den späteren Stadien der Krankheit ist HCQ nicht mehr oder nicht mehr annähernd so wirksam.

Nachdem das medizinische Establishment den Test auf diese Weise über die Leichen der betrogenen Patienten manipuliert hatte, nutzte es das angeordnete Versagen von HCQ, um den Einsatz von Ivermectin zu verhindern, das in allen Stadien der Krankheit wirksam ist.

Dies ist immer noch das medizinische Protokoll in amerikanischen Krankenhäusern, obwohl Ivermectin ganze Gebiete Indiens, in denen es zur Vorbeugung von Covid eingesetzt wird, von Covid befreit hat, die Tokyo Medical Association japanischen Ärzten empfohlen hat, Ivermectin zur Vorbeugung und Heilung von Covid einzusetzen, dass es in großen Gebieten Afrikas, in denen Ivermectin regelmäßig zur Vorbeugung und Behandlung von Flussblindheit eingesetzt wird, nur wenige Covid-Fälle gibt, und dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, die durch eine Behandlung von Covid geheilt werden, nicht in Krankenhäusern geheilt werden, sondern von niedergelassenen Ärzten, die HCQ und Ivermectin verabreichen.

Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass das medizinische, politische und mediale Establishment der USA dem amerikanischen Volk wissentlich eine unwissenschaftliche und kontrafaktische Sterbepolitik aufzwingt.