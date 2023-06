Welches Virus wird die nächste Pandemie auslösen?

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Wir werden ständig mit Angstmachern über eine „nächste Pandemie“ bombardiert, als ob neue globale Katastrophen auf einem Zeitplan stünden. Ich habe angemerkt, dass es ziemlich schwierig wäre, einen Organismus vorauszusehen, der von der Natur kommt und die gesamte Weltpopulation eines Säugetiers befällt, ganz zu schweigen vom Menschen.

Neumann und Kawaoka veröffentlichten einen Überblick über frühere Pandemien und eine umfassende Liste viraler Bedrohungen und wiesen darauf hin, dass der wahrscheinliche Gewinner eine Zoonose (ein Virus, das von einer Fledermaus oder einem Nagetier auf den Menschen überspringt) sein würde. Außerdem müsste das Virus, um sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten, über die Luft übertragen werden und hoch ansteckend sein. Wir haben bei der verpufften Affenpocken-Angst gelernt, dass die homo- und bisexuelle Übertragung von Mensch zu Mensch nicht ausreicht, um die Welt zu einer Massenimpfung zu bewegen oder die Öffentlichkeit sehr lange in den Nachrichten zu halten. Präsident Biden hob den Affenpocken-Notstand in den USA am 31. Januar 2023 auf, ohne eine Pressemitteilung zu veröffentlichen.

Die Liste der möglichen künftigen Pandemien ist in der Tabelle aufgeführt. Die meisten haben keine spezifische antivirale Therapie, doch die Autoren versäumen es, virenabtötende Nasensprays/Gurgeln, Vitamin D, Curcumin, Hydroxychloroquin, Ivermectin, Favipiravir, Famotidin oder andere Mittel zur Abschwächung virusspezifischer Entzündungen wie Maraviroc und unspezifische Mittel wie Kortikosteroide und Colchizin zu erwähnen.

Die Autoren skizzieren diese Schritte, um sich vorzubereiten: „Um sich auf künftige Pandemien vorzubereiten, muss die internationale Forschungsgemeinschaft ihre Forschungsanstrengungen in verschiedenen Bereichen fortsetzen und weiter verstärken, unter anderem in folgenden Bereichen: (i) Katalogisierung der Landschaft und der tierischen Reservoirs von (den Menschen infizierenden) Viren durch Überwachung und Metagenomik; (ii) Entwicklung von Tiermodellen für Viren, die Pandemien auslösen können; (iii) Grundlagenforschung zum besseren Verständnis der molekularen Virologie solcher Viren; (iv) Entwicklung von Impfstoffen im Frühstadium und deren Erprobung in Tiermodellen; und (v) Entwicklung breit angelegter antiviraler Mittel als erste Verteidigungslinie. Das US National Institute of Allergy and Infectious Diseases hat vorgeschlagen, Prototyp-Erreger (aus Virusfamilien, die Pandemien auslösen können) für die Grundlagenforschung und die Frühphase der Entwicklung von Gegenmaßnahmen auszuwählen. Mit angemessenen Ressourcen und fortschrittlichen Technologien könnte die Weltgemeinschaft viel besser auf künftige Pandemien vorbereitet sein.

Ich bin vorsichtig mit den Begriffen „Tiermodelle“, „Prototyp-Erreger“, „Impfstoff“ oder „Gegenmaßnahme“, da diese Begriffe von den NIH, dem HHS und dem Cares Act für die katastrophale COVID-19-Pandemie verwendet wurden. Ich schlage vor, dass wir uns auf die Bereitschaft mit einem Arsenal virenabtötender Nasenspülungen und -gurgeln konzentrieren, um die Erkrankung der oberen Atemwege als Hauptmaßnahme der Ansteckungsbekämpfung zu VERHINDERN. Lösungen aus verdünntem Jod, Wasserstoffperoxid, Xylit, kolloidalem Silber und anderen Stoffen, allein oder in Kombination, sollten sich für jede der aufgeführten viralen Bedrohungen eignen.

Von den Autoren (v) „breit angelegte Virostatika“ mit begleitender Behandlung werden die nächste Verteidigungslinie sein, da sie leicht verfügbar und skalierbar sind und für eine große Zahl von Kranken viel wichtiger sind als Impfstoffe für Gesunde.

