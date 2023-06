In den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine war der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski offen für Friedensverhandlungen. Ein Friedensvorschlag hätte den Krieg beenden können, bevor Zehntausende von Ukrainern starben und die ukrainische Infrastruktur verwüstet wurde, und zwar zu Bedingungen, die den Zielen Kiews entsprochen hätten. Doch die Vereinigten Staaten setzten die Ukraine unter Druck, weiter zu kämpfen, nicht um die Ziele der Ukraine, sondern um größere amerikanische Ziele zu verfolgen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, beendete die Verhandlungen der Ukraine mit Russland mit den bemerkenswerten Worten: „Dieser Krieg ist in vielerlei Hinsicht größer als Russland, er ist größer als die Ukraine“, und er bestand darauf, dass die Ukrainer weiter für „zentrale Prinzipien“ kämpfen und sterben sollten.

Die Vereinigten Staaten setzten sich durch. Jetzt, ein Jahr später, da der Krieg für die Ukraine nicht gut läuft und das Land immer verzweifelter wird, ist die Ukraine gezwungen, sich auf die Verfolgung ihrer eigenen Ziele zurückzuziehen. Ironischerweise nimmt dies zunehmend die Form einer Eskalation des Krieges an, die nun die amerikanischen Ziele gefährdet.

Die Ukraine verfolgt nun ihre eigenen Sicherheitsinteressen in einer Weise, die für die Sicherheitsinteressen der USA außerordentlich gefährlich ist. Und sie scheint sich bei der Verfolgung dieser Interessen über die Beschränkungen der USA hinwegzusetzen. Die monatelange amerikanische Duldsamkeit und das Versäumnis, der Ukraine bei jeder Überschreitung einer roten Linie ein „Nein“ zu sagen, hat die Ukraine offenbar dazu ermutigt, die US-Beschränkungen und Bedingungen für den Einsatz der von den USA gelieferten Waffen zu ignorieren.

Eines der Hauptziele der Regierung Biden ist es, der Ukraine so lange beizustehen, wie es nötig ist, um ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Das ist das Versprechen von Joe Biden an die Ukraine. Ein zweites wichtiges Ziel ist es jedoch, einen direkten Krieg zwischen der NATO und Russland zu vermeiden. Das ist das Versprechen von Joe Biden an die Amerikaner. Die jüngste Welle ukrainischer Angriffe auf russisches Territorium – nicht Donbas oder Krim, sondern das international anerkannte Territorium Russlands – bedroht dieses Versprechen und gefährdet die Sicherheit der Amerikaner.

Die Ukraine hat wiederholt versichert, dass sie keine vom Westen bereitgestellten Waffen nutzen wird, um russisches Territorium anzugreifen. Vor Kurzem bekräftigte sie erneut dieses Versprechen, indem sie betonte, dass die von Großbritannien gelieferten Storm Shadow Marschflugkörper mit großer Reichweite ausschließlich auf ukrainischem Hoheitsgebiet eingesetzt würden und nicht in Russland. Darüber hinaus gab die Ukraine den Vereinigten Staaten „klare Zusicherungen“, dass F-16-Kampfbomber nicht auf russischem Gebiet eingesetzt werden.

Aber die Ukraine hat diese Versprechen nicht gehalten. Bei der Verfolgung ihrer Ziele – verständlicherweise, da die USA darauf bestanden, diese Ziele zu verschieben und das russische Militär bei der Verfolgung amerikanischer Ziele weiter zu bekämpfen – haben sie die rote Linie der US-Beschränkungen und Bedingungen für den Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert wurden, überschritten und auf russischem Gebiet zugeschlagen. Diese trotzige, unabhängige Militärstrategie erhöht die Gefahr, dass die Vereinigten Staaten und die NATO in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden könnten.

Am 3. Mai wurden zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen, was Russland als Angriff auf Russland und als Versuch eines Attentats auf Präsident Wladimir Putin ansieht. Die Ukraine bestritt eine Beteiligung und betonte: „Die Ukraine führt einen reinen Verteidigungskrieg und greift keine Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation an.“ Zelensky erklärte kategorisch: „Wir greifen weder Putin noch Moskau an. Wir kämpfen auf unserem Territorium. Wir verteidigen unsere Dörfer und Städte.“

Aber Kiews Beharren darauf, dass es sein Versprechen gehalten habe, nicht auf „dem Territorium der Russischen Föderation“ zuzuschlagen, war unaufrichtig. Die New York Times berichtet, dass die US-Geheimdienste inzwischen davon ausgehen, dass der Drohnenangriff von einer „militärischen oder geheimdienstlichen Spezialeinheit der Ukraine“ durchgeführt wurde.

Russland hat ein Abkommen mit Weißrussland unterzeichnet, um mit der Stationierung taktischer Atomwaffen dort zu beginnen, und eine Gruppe pro-ukrainischer Kämpfer aus Russland hat Orte in der russischen Region Belgorod mit offenbar in den USA hergestellten Panzerfahrzeugen angegriffen.

Und dieser Schlag war nur der kühnste in einer Reihe von Angriffen, die in letzter Zeit innerhalb der russischen Grenzen stattfanden. Im selben Monat hat die Ukraine einen Truppenübungsplatz und eine Ölraffinerie auf russischem Gebiet angegriffen. Im Dezember führte die Ukraine zwei Angriffe auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Engels durch.

Am 23. Mai wurde ein Angriff vom ukrainischen Territorium aus auf die russische Region Belgorod verübt. Zwei Tage lang wurden sie vom russischen Militär über die Grenze zurückgeschlagen. Bilder des Angriffs deuten darauf hin, dass bei dem Überfall gepanzerte US-Fahrzeuge eingesetzt wurden.

Die Ukraine hat jegliche Beteiligung an dem Angriff bestritten. Denis Nikitin, der auch unter dem Namen Denis Kapustin bekannt ist, ist der Anführer der Gruppe, die sich zu dem Überfall bekennt. Seine Gruppe hatte bereits am 2. März einen Überfall auf zwei Städte in der russischen Region Brjansk an der ukrainischen Grenze verübt. Damals sagte er trotz ähnlicher ukrainischer Dementis, dass der „grenzüberschreitende Überfall, den er von der Ukraine nach Russland durchgeführt hatte, von Kiew gebilligt wurde“. Der Financial Times sagte er, die ukrainischen Behörden hätten den Angriff abgesegnet. „Ja, natürlich wurde diese Aktion abgesegnet“, sagte er, „sonst hätte sie nicht stattfinden können.“ Er fuhr fort: „Wenn ich das nicht mit irgendjemandem [im ukrainischen Militär] koordiniert hätte … ich glaube, wir wären einfach vernichtet worden.“

Trotz des öffentlichen Dementis hat ein ukrainischer Militärbeamter privat zugegeben, mit den Angreifern „zusammengearbeitet“ zu haben.

Washington scheint seine Frustration über den offensichtlichen Kontrollverlust gegenüber Kiew zum Ausdruck zu bringen. Der Vorsitzende der Generalstabschefs, Mark Milley, sagte, er könne zwar „nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es sich um von den USA gelieferte Ausrüstung handelt oder nicht, aber ich kann sagen, dass wir die Ukrainer gebeten haben, keine von den USA gelieferte Ausrüstung für direkte Angriffe auf Russland zu verwenden.“ Das Außenministerium beschwerte sich: „Wir haben den Ukrainern sehr deutlich gemacht, dass wir keine Angriffe außerhalb der ukrainischen Grenzen ermöglichen oder fördern.“ Und der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, „deutete die Frustration in Washington an“, indem er sagte: „Wir waren verdammt deutlich: Wir unterstützen nicht die Verwendung von in den USA hergestellter Ausrüstung für Angriffe innerhalb Russlands… wir waren uns darüber mit den Ukrainern im Klaren.“

Die Associated Press berichtet jedoch, dass die ukrainischen Angriffe auf das Innere Russlands am 27. Mai trotz der mehrfachen öffentlichen Mahnungen aus Washington weitergingen. Berichten zufolge wurden mehrere Drohnen auf dem Weg zur Ilsky-Ölraffinerie in der südlichen russischen Region Krasnodar abgeschossen. Bei ukrainischem Beschuss der Stadt Almaznaya wurden Berichten zufolge zwei Menschen getötet. Und nach offiziellen Angaben wurde Belgorad am Samstag erneut von ukrainischen Truppen angegriffen.

Zu Beginn des Krieges haben die Vereinigten Staaten die ukrainischen Interessen beiseite geschoben und darauf bestanden, dass die Ukrainer für die amerikanischen Ziele kämpfen und sterben. Die Ironie des Ganzen ist, dass die Ukraine vierzehn Monate später die durch dieses Beharren entstandenen Sicherheitsinteressen in einer Weise verfolgt, die in direktem Widerspruch zu den Sicherheitsinteressen der USA steht. Die Vereinigten Staaten scheinen die Kontrolle über Kiew verloren zu haben, und die Ukraine verfolgt nun ihre eigenen Ziele in einer Weise, die die amerikanischen Ziele ignoriert, indem sie die Gefahr erhöht, dass die NATO in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden könnte.