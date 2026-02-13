Welt ignoriert das Desaster der CV19-Biowaffen-Impfung – Dr. Joe Sansone

Von Greg Hunters USAWatchdog.com

Dr. Joe Sansone ist ein Psychotherapeut aus Florida und einer der wenigen Menschen, die noch versuchen, die CV19-Biowaffen-Impfung vom Markt zu nehmen – und ja, die CV19-Impfung ist eine Biowaffe. Er verklagt seinen Bundesstaat Florida und bringt andere Bundesstaaten dazu, Gesetzesvorlagen einzubringen, die die CV19-Spritzen als Biowaffen bezeichnen und sie per Gesetzgebung vom Markt zwingen. Die jüngste solche Gesetzesvorlage wurde in Arizona eingebracht, weitere sollen folgen. Mindestens 270 Millionen Amerikaner haben diese schrecklichen sogenannten „Impfstoffe“ erhalten. Es gibt zig Millionen Tote und Verletzte, und es HÖRT NICHT AUF, obwohl die Welt das durch die CV19-Biowaffen-Impfung verursachte Desaster schlicht ignoriert. Selbst die CDC sagte bei einem Regelsetzungs-Treffen im vergangenen September, dass sie die CV19-Impfung nicht länger als „sicher und wirksam“ bezeichnen können. Es wurde nachgewiesen, dass die CV19-Impfung Herzerkrankungen, Autoimmunprobleme, Blutgerinnsel verursacht und sogenannte „Turbo-Krebserkrankungen“ auslöst, die überall weiterhin auftreten. Die CV19-Biowaffen-Impfstoffe auf dem Markt zu belassen, ist zu dumm, um dumm zu sein. Dr. Sansone sagt:

„Es ist so dumm, dass es offensichtlich böse ist. Ich denke, es geht um Entvölkerung und die transhumanistische Agenda. … Eine Studie zeigte eine Verkürzung der Lebensspanne um 50 %, und wir sehen sinkende Geburtenraten. … Man kann einfach nicht wegschauen. Was hier vor sich geht, ist so böse, und ich bitte die Menschen, sich zu engagieren …“

Die lügenden etablierten Medien, die medizinische Gemeinschaft sowie die Bundes- und Landesregierungen wollen das Desaster der CV19-Biowaffen-Impfung schlicht ignorieren. Ignorieren Sie dieses riesige Problem nicht eine Minute lang. Dr. Sansone sagt:

„Es ist immer noch eine Geschichte, weil die Menschen weiterhin krank werden und sterben. Es gibt eine aktuelle Studie von Nick Hulscher, die zeigt, dass nach dreieinhalb Jahren das Spike-Protein immer noch vorhanden war. Außerdem befinden sich mRNA oder Plasmid-DNA in den Organen und in der Haut, was auch das Shedding unterstützt. … Es gibt auch Forschung von Dr. Villa aus ihrer Klinik in Florida, und 75 % ihrer geimpften Patienten haben Autoimmun-Marker oder Probleme mit dem Immunsystem. … Ich weiß, jeder möchte normalisieren, was gerade passiert, aber das ist nicht normal. Das Schlimme ist, dass wir sehen, wie Menschen krank werden, und wir wissen warum – und die Hälfte der Zeit wissen sie es nicht. … Präsident Trump und RFK Jr. haben die Macht, diese Spritzen vom Markt zu nehmen, und jeder Gouverneur und Generalstaatsanwalt hat ebenfalls die Macht, das zu tun.“

Dr. Sansone sagt weiter:

„Der größte Wählerblock in Amerika im Moment sind die Menschen, die durch diese Injektionen vergiftet wurden. Irgendwann muss jemand diese Menschen aufwecken und mobilisieren. Das ist nicht nur ein Kampf um Herz und Seele Amerikas; das ist ein Kampf um unsere Spezies. Wir wurden mit einer biologischen und technologischen Waffe der Massenvernichtung angegriffen. Irgendwann müssen wir das umkehren. Wir müssen sie dazu bringen, aufzuhören mit dem, was sie tun, und dann daran arbeiten, den Schaden zu begrenzen, denn die meisten Menschen, die wir kennen, werden aufgrund der Komplikationen, die sie im Laufe der Zeit durch diese Injektionen bekommen, wahrscheinlich eine verkürzte Lebensspanne haben. Das ist ein ernstes Problem, und es ist unmoralisch, wegzuschauen. Es ist feige, wegzuschauen, und deshalb werde ich nicht wegschauen. Ich werde weiter dafür kämpfen, diese Waffen der Massenvernichtung vom Markt zu nehmen. Ich tue das, indem ich meine Gesetzesvorlage in mehreren Bundesstaaten einbringen lasse sowie durch meine Klage hier in Florida.“

Es gibt noch viel mehr in dem 42-minütigen Interview.