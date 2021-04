Weltgesundheitsorganisation geht in den Modus der Schadensbegrenzung über

Das Wuhan Institute of Virology ist das einzige Biosicherheitslabor in China, das humane Coronaviren untersucht. Zu diesen Viren gehört RaTG13, der engste bekannte Vorfahre von SARS-CoV-2, der von Bergarbeitern gewonnen wurde, die nach der Arbeit in einer Mojiang-Mine im Jahr 2012 an einer schweren Atemwegserkrankung erkrankten

Das Untersuchungsteam der Weltgesundheitsorganisation, das mit der Identifizierung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt ist, hat einen stark kritisierten Bericht veröffentlicht, in dem es die Theorie des Laborunfalls pauschal ablehnt

Der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D., Mitglied des Institutional Biosafety Committee der Rutgers University und der Working Group on Pathogen Security des Staates New Jersey, bezeichnete die Mitglieder des von der WHO eingesetzten Untersuchungsteams kürzlich als „Teilnehmer an Desinformation“

Als Reaktion auf die wachsende Kritik haben sich die Generaldirektorin der WHO und 13 weitere führende Persönlichkeiten der Welt der US-Regierung angeschlossen und ihre „Frustration über den Grad des Zugangs, den China einer internationalen Mission in Wuhan gewährt hat“, zum Ausdruck gebracht und sind sich einig, dass zusätzliche gemeinsame Studien, die einen umfassenderen Datenaustausch beinhalten, notwendig sind

Eine Reihe von US-Beamten haben zugegeben, dass die Labor-Unfall-Theorie entweder die glaubwürdigste bleibt, oder eine Option für die Untersuchung offen bleiben muss. Dazu gehören der ehemalige CDC-Direktor Dr. Robert Redfield, Staatssekretär Antony Blinken, der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matthew Pottinger, der ehemalige leitende Ermittler der COVID-19-Task-Force des US-Außenministeriums David Asher und ein Bewertungsbericht der U.S. Defense Intelligence Agency

Während die Mainstream-Medien im Großen und Ganzen die Theorie verworfen haben, dass SARS-CoV-2 in einem Hochsicherheitslabor in Wuhan, China, entstanden und entflohen ist, halten einige hochrangige US-Beamte daran fest, und dafür gibt es wahrscheinlich gute Gründe.

Im Großen und Ganzen hätte es eine Reihe unwahrscheinlicher Zufälle geben müssen, wenn das Virus tatsächlich ein natürliches Vorkommen gewesen wäre. Inzwischen deutet eine Reihe höchst wahrscheinlicher „Zufälle“ darauf hin, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) die wahrscheinlichste Quelle ist, und sie als Ganzes abzutun, macht einfach keinen Sinn.

Die Medien bemühen sich, die unbewiesene Zoonose-Theorie zu stützen

Ich erwähnte zum ersten Mal, dass der Ausbruch die Merkmale eines Laborausbruchs hatte, in einem Artikel, den wir vor weit über einem Jahr, am 4. Februar 2020, veröffentlichten. Positiv ist, dass einige Medien nun endlich anfangen, ehrlicher darüber zu berichten – wahrscheinlich, weil die US-Behörden in diese Richtung tendieren.

Das bedeutet nicht, dass einige nicht immer noch versuchen, das offizielle Narrativ zu verteidigen. Nehmen Sie zum Beispiel die New York Times. Die ursprüngliche Überschrift ihres Artikels vom 26. März 2021 über Dr. Robert Redfield, den ehemaligen Direktor der Centers for Disease Control and Prevention, lautete: „Ex-CDC-Direktor befürwortet entlarvte Covid-19-Ursprungstheorie „

Drei Tage später wurde diese Schlagzeile abgemildert zu: „Der Ex-Direktor der CDC bietet keine Beweise an, die die Spekulation begünstigen, daß das Coronavirus in einem Labor entstand “ , mit einem Korrekturhinweis, der bemerkt, daß die frühere Schlagzeile „sich falsch auf eine Theorie über die Ursprünge des Coronavirus bezog. Die Theorie ist unbewiesen, nicht entlarvt.“

Nun, die Wahrheit ist, dass alle anderen Theorien ebenso unbewiesen sind – und mit weitaus mehr Löchern gespickt sind. Die Theorie, dass das Virus durch natürliche Mutation entstanden ist, sieht zum Beispiel aus wie Schweizer Käse im Vergleich zur Labor-Leck-Theorie.

In einem Artikel vom 16. Februar 2021 in Independent Science News haben der Molekularbiologe und Virologe Dr. Jonathan Latham und die Molekularbiologin Dr. Allison Wilson die Beweise für einen Laborursprung und die Gründe, warum ein zoonotischer Ursprung „niemals gefunden werden wird“, zusammengefasst. Ich habe ihren Bericht auch in „How We Know SARS-CoV-2 Leaked From a Chinese Lab“ zusammengefasst.

Die halbgare Idee, die das Untersuchungsteam der Weltgesundheitsorganisation vorgebracht hat, dass das Virus irgendwie auf natürliche Weise in einem unbekannten Teil der Welt entstanden ist und dann huckepack auf gefrorenen Lebensmitteln nach Wuhan gelangt ist, wird durch noch weniger Fakten zusammengehalten.

Zu den zwingenderen „Zufällen“, die auf einen Labor-Ursprung hindeuten, gehören die Tatsachen, dass das WIV zugegeben hat, Fledermaus-Coronaviren zu lagern und mit ihnen zu arbeiten, die in großer Entfernung vom Labor gesammelt wurden, und dass es das einzige Biosicherheitslabor in China ist, das humane Coronaviren untersucht. Zu diesen Viren gehört RaTG13, der engste bekannte Vorfahre von SARS-CoV-2, der von Bergarbeitern gewonnen wurde, die nach der Arbeit in einer Mojiang-Mine im Jahr 2012 an einer schweren Atemwegserkrankung erkrankten.

WHO COVID-Bericht „Völlig fehlerhaft

In einem Meinungsartikel vom 30. März 2021 in der Washington Post weist Josh Rogin zutreffend darauf hin, dass der WHO-Bericht über den Ursprung von SARS-CoV-2 so fehlerhaft ist, „dass eine echte Untersuchung noch nicht stattgefunden hat.“ Wir können diesen Bericht einfach nicht als das Ergebnis einer echten Untersuchung betrachten.

„Die Bestimmung des Ursprungs des SARS-CoV-2-Virus sollte nichts mit Politik zu tun haben“, schreibt er. „Es ist eine forensische Frage, eine, die eine gründliche Untersuchung aller möglichen Theorien erfordert, und eine, die sowohl das Szenario umfassen sollte, dass das Virus in der Natur von Tieren auf Menschen übergesprungen ist, als auch eines, das mit menschlichem Versagen in einem Labor in Wuhan zusammenhängt.

Aber eine fatal fehlerhafte Untersuchung durch die Weltgesundheitsorganisation und chinesische Beamte und Experten trübt nur das Wasser, und es stellt die WHO weiter im Widerspruch mit der US-Regierung und der Biden-Regierung.“

Wie von Rogin und vielen anderen bemerkt, war die Untersuchung weit davon entfernt, unabhängig und transparent zu sein, da es China erlaubt war, seine Mitglieder auszuwählen, die sich dann auf ihre chinesischen Kollegen verließen, wenn es um die Datenerhebung ging. Es ist dann keine Überraschung, dass dieses Team beschloss, die natürliche Herkunft Theorie die glaubwürdigste ist, während die Labor-Unfall-Theorie zusammenfassend als unwürdig der weiteren Betrachtung und Studie entlassen ist.

In einem CNN-Interview vom 25. März 20218 erklärte Außenminister Antony Blinken: „Wir haben echte Bedenken bezüglich der Methodik und des Prozesses, der in diesen Bericht eingeflossen ist, einschließlich der Tatsache, dass die Regierung in Peking offenbar geholfen hat, ihn zu schreiben.“ Rogin fügt hinzu:

„Konkret behaupten deklassifizierte US-Geheimdienstinformationen, die von Blinkens eigenem Außenministerium bestätigt wurden, dass die WIV nicht offengelegte Forschungen zu Fledermaus-Coronaviren durchführte, geheime Forschungsprojekte mit dem chinesischen Militär hatte und nicht offenlegte, dass mehrere Laborarbeiter im Herbst 2019 an COVID-ähnlichen Symptomen erkrankten.“

Jemand sagt nicht die Wahrheit

Laut dem WHO-Bericht wurden die Labore „gut geführt, mit einem Gesundheitsüberwachungsprogramm für das Personal, bei dem in den Wochen/Monaten vor Dezember 2019 keine COVID-19-kompatible Atemwegserkrankung gemeldet wurde.“ „Mit anderen Worten, die WHO sagt, dass die US-Nachrichten falsch sind“, schreibt Rogin.

Kein Wort wird in dem Bericht über die Behauptungen der US-Regierung verloren, dass die WIV genau die Forschung betreibt, die notwendig ist, um ein neuartiges Coronavirus mit der spezifischen Affinität, menschliche Zellen zu infizieren, zu schaffen.

Kürzlich sprach Shi Zhengli, der Leiter der Fledermaus-Coronavirus-Forschung an der WIV, in einem Seminar an der Rutgers University und nannte die Forschung der WIV „offen“ und „transparent“. Der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Matthew Pottinger ist da anderer Meinung. In einem Interview mit Lesley Stahl in 60 Minutes sagte er:

„Es gab einen direkten Befehl aus Peking, alle Virusproben zu zerstören – und sie haben sich nicht freiwillig bereit erklärt, die genetischen Sequenzen zu teilen. Es gibt eine Reihe von Forschungsarbeiten, die vom chinesischen Militär in Zusammenarbeit mit der WIV durchgeführt wurden, die von der chinesischen Regierung nicht anerkannt wurden.

Wir haben die Daten gesehen. Ich habe die Daten persönlich gesehen. Wir wissen nicht, [warum das Militär in diesem Labor war]. Es ist eine wichtige Spur, die von der Presse verfolgt werden muss, sicherlich von der WHO.“

Wie Pottinger anmerkt, hat Shi Studien veröffentlicht, die zeigen, wie Fledermaus-Coronaviren manipuliert wurden, um sie für den Menschen infektiöser zu machen, und die US-Regierung hat in der Vergangenheit Berichte über Sicherheitsbedenken aufgrund von laxen Standards bei der WIV erhalten.

„Sie haben speziell an Coronaviren geforscht, die sich an die ACE2-Rezeptoren in der menschlichen Lunge anlagern, genau wie das COVID-19-Virus“, sagte Pottinger zu Stahl. „Es sind Indizien. Aber es ist ein ziemlich starkes Indiz, wenn man bedenkt, dass der Ort, an dem diese Pandemie entstanden ist, nur wenige Kilometer von der WIV entfernt war.“

US-Außenministerium vermutet ein Laborleck

In einem Interview vom 21. März 2021 mit Sky News Australia erklärte David Asher, ehemaliger leitender Ermittler der Task Force des US-Außenministeriums, die die Ursprünge von COVID-19 untersuchte, ebenfalls, dass die gesammelten Daten „uns das Gefühl gaben, dass das Wuhan-Institut mit hoher Wahrscheinlichkeit die Quelle der COVID-Pandemie war“.

Laut Asher scheinen drei Arbeiter am WIV, die mit dem Coronavirus RatG13 – dem engsten Verwandten von SARS-CoV-2, der bisher identifiziert wurde – gearbeitet haben, tatsächlich die erste Ansammlung von Fällen von COVID-19 gewesen zu sein. Sie erkrankten bereits im Oktober 2019 an Symptomen, die mit COVID-19 übereinstimmen. Mindestens einer der Arbeiter musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Er wies auch darauf hin, dass es Hinweise in der genetischen Sequenz von SARS-CoV-2 gibt, die darauf hindeuten, dass es synthetisch verändert wurde. Es hat das Rückgrat eines Fledermaus-Coronavirus, kombiniert mit einem Pangolin-Rezeptor und „einer Art humanisiertem Mäusetranszeptor“. „Diese Dinge sind natürlich nicht sinnvoll“, sagte Asher und fügte hinzu, dass Experten auf der ganzen Welt der Meinung sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Konfiguration auf natürliche Weise auftritt, „sehr gering“ ist.

Ein weiterer beunruhigender Indikator dafür, dass bei der WIV etwas nicht in Ordnung war, ist, dass die chinesische Regierung im September 2019 eine WIV-Datenbank heruntergenommen hat. Laut den Chinesen geschah dies aufgrund von „tausenden von Hacking-Versuchen“.

Asher wies jedoch darauf hin, dass viele andere Datenbanken etwa zur gleichen Zeit offline genommen wurden. Die Chinesen versuchten sogar, Daten aus einer europäischen Datenbank zu entfernen, die virale Sequenzierungen von Patienten mit COVID-19-bezogenen Symptomen enthielten. Interessanterweise enthielten diese Sequenzen Adenoviren, die als Impfstoffvektor dienen. Dies, so Asher, könnte darauf hinweisen, dass SARS-CoV-2 Teil eines Impfstoffs ist, der als Reaktion auf eine biologische Waffe entwickelt wurde.

In einem früheren Artikel von The Sun wird Asher mit den Worten zitiert, dass die WIV „ein geheimes, klassifiziertes Programm betrieb“, und dass „meiner Ansicht nach … es ein Programm für biologische Waffen war.“ Er schreckt jedoch davor zurück, China der absichtlichen Freisetzung zu beschuldigen, was aus Sicht einer Biowaffe auch keinen Sinn ergeben würde. Stattdessen sagte er, er glaube, dass es ein Waffenvektor war, der während der Entwicklung „irgendwie durchgesickert ist“.

Sie haben diese Viren in einem BSL-2-Labor verwendet und, wie wir jetzt wissen, Tiere infiziert. Das schafft also die Möglichkeit für ein Laborleck. Es ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, wie dieses Virus nach außen gelangt ist, aber es muss ein Szenario bleiben. ~ Dr. Scott Gottlieb

Ein Bewertungsbericht der U.S. Defense Intelligence Agency vom 27. März 2020 kam ebenfalls zu dem Schluss, dass es sich bei SARS-CoV-2 wahrscheinlich um eine versehentliche Freisetzung aus einem Labor für Infektionskrankheiten handelte, hielt sich aber zurück, es als biologische Waffe zu bezeichnen. Asher sagte auch gegenüber Sky News, dass er noch nie eine systematischere Vertuschung gesehen habe, und The Sun zitiert ihn mit den Worten: „Motiv, Vertuschung, Verschwörung, alle Kennzeichen von Schuld sind damit verbunden.“

Ehemaliger FDA-Kommissar äußert sich zum Ursprung des Labors

Am 28. März 2021 äußerte sich der ehemalige FDA-Kommissar Dr. Scott Gottlieb, jetzt Vorstandsmitglied von Pfizer (Hersteller eines der COVID-Impfstoffe), in einem Interview mit Face the Nation über den Ursprung der Pandemie und sagte:

„Es sieht so aus, als ob der WHO-Bericht ein Versuch war, die chinesische Erzählung zu unterstützen … Wissen Sie, die Theorie des Laborlecks scheint keine plausible Theorie zu sein, es sei denn, man fasst die größte Sammlung von Coronaviren zusammen und steckt sie in ein Labor, ein Labor mit minimaler Sicherheit inmitten eines dicht besiedelten Zentrums und experimentiert an Tieren, was genau das ist, was das Wuhan Institute of Virology tat.

Sie haben diese Viren in einem BSL-2-Labor verwendet und, wie wir jetzt wissen, Tiere infiziert. Das schafft also die Möglichkeit für ein Laborleck. Es ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, wie dieses Virus nach außen gelangt ist, aber es muss ein Szenario bleiben. Und ich denke, am Ende des Tages werden wir diese Möglichkeit nie ganz ausschließen können. Was wir hier haben werden, ist ein Kampf der konkurrierenden Narrative.“

WHO geht in den Modus der Schadensbegrenzung

Als Reaktion auf die wachsende Kritik haben sich der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, und 13 weitere Staats- und Regierungschefs der Welt der US-Regierung angeschlossen und ihre „Frustration über den Grad des Zugangs, den China einer internationalen Mission in Wuhan gewährt hat, zum Ausdruck gebracht.“ Wie die Washington Post am 30. März 2021 berichtete:

„Ghebreyesus sagte in einem Briefing an die Mitgliedsstaaten …, dass er erwarte, dass ‚zukünftige gemeinsame Studien einen rechtzeitigeren und umfassenderen Datenaustausch beinhalten‘ – die bisher spitzesten Kommentare von einer Behörde, die sich gegenüber China während des größten Teils der Pandemie fürsorglich verhalten hat.

Er sagte, dass es einen besonderen Bedarf für eine „vollständige Analyse“ der Rolle der Tiermärkte in Wuhan gibt und dass der Bericht keine „genung umfassende“ Bewertung der Möglichkeit durchführt, dass das Virus durch einen Laborvorfall auf den Menschen übertragen wurde …

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Südkorea, Israel, Japan und andere gaben eine gemeinsame Erklärung heraus … in der sie ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten. Gemeinsam unterstützen wir eine transparente und unabhängige Analyse und Bewertung, frei von Einmischung und unzulässiger Beeinflussung“, heißt es darin …

Tedros sagte … dass die Mitglieder des Missionsteams ihm gegenüber Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu den Rohdaten äußerten, die für den Bericht benötigt werden … ‚Das Team berichtet, dass der erste entdeckte Fall am 8. Dezember 2019 mit Symptomen begann. Aber um die frühesten Fälle zu verstehen, würden die Wissenschaftler von einem vollständigen Zugang zu den Daten profitieren, einschließlich biologischer Proben von mindestens September 2019‘, sagte er.“

WHO-Untersuchungsteam beschuldigt, Desinformationen zu verbreiten

In einem Interview mit Independent Science News im März 2020 bezeichnete der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D., Laborleiter am Waksman Institute of Microbiology und Mitglied des Institutional Biosafety Committee der Rutgers University und der Working Group on Pathogen Security des Staates New Jersey, die Mitglieder des von der WHO eingesetzten Untersuchungsteams als „Teilnehmer an Desinformation“.

Ebright war einer von 26 Wissenschaftlern, die einen offenen Brief unterzeichneten, in dem sie eine vollständige und uneingeschränkte forensische Untersuchung der Ursprünge der Pandemie forderten, die im Wall Street Journal und der französischen Le Monde vom 4. März 2021 veröffentlicht wurde. Auf die Frage nach den Unzulänglichkeiten der Untersuchung des WHO-China-Teams antwortete er:

„Eine glaubwürdige Untersuchung hätte Terms of Reference gehabt, die: 1) die Möglichkeit eines Labor-Ursprungs anerkannt hätte, 2) den Zugang der Ermittler zu Aufzeichnungen, Proben, Personal und Einrichtungen in den Wuhan-Labors, die mit Fledermaus-SARS-verwandten Coronaviren arbeiten, sichergestellt hätte,

3) Ermöglichte die Sammlung von Beweisen, nicht bloße „meet-and-greet photo-ops“, 4) Autorisierte eine Untersuchung von Monaten, nicht nur von Tagen, und 5) Eine glaubwürdige Untersuchung hätte auch von Interessenkonflikten freie Ermittler gehabt, nicht Personen, die Subjekte der Forschung waren und/oder eng mit Subjekten der Untersuchung verbunden waren …

Es ist entscheidend, dass jedes Team, das die Fragen untersucht, nicht nur Forscher, sondern auch Spezialisten für Biosicherheit, Biosicherheit und Wissenschaftspolitik umfasst.“

Ebright, der die WHO-Mission wiederholt als „Scharade“ bezeichnet hat, stellte fest, dass „ihre Mitglieder willige – und in mindestens einem Fall begeisterte – Teilnehmer an der Desinformation waren.“ Wichtig ist, dass die Aufgabenstellung für die Untersuchung im Voraus ausgehandelt wurde und nicht einmal die Möglichkeit einer Herkunft aus einem Labor beinhaltete. Er ist auch sehr kritisch gegenüber der Einbeziehung von Peter Daszak, dessen Interessenkonflikte allein schon ausreichen, um die Untersuchung zu entkräften.

„Daszak war der Auftragnehmer, der das Labor bei WIV finanzierte, das möglicherweise die Quelle des Virus war (mit Unterverträgen von $200 Millionen vom US-Außenministerium und $7 Millionen von den US National Institutes of Health), und er war ein Mitarbeiter und Co-Autor bei Forschungsprojekten im Labor“, so Ebright.

Was wissen wir?

Während ein anderer Unterzeichner des offenen Briefes, Dr. Steven Quay, behauptet, die Hypothese des Labor-Ursprungs mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8% berechnet zu haben, ist Ebright nicht bereit, einer der beiden Theorien relative Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Vielmehr besteht er darauf, dass eine wirklich gründliche forensische Untersuchung und Analyse erforderlich ist, da es biologische Beweise gibt, die in beide Richtungen gehen. Er erklärt:

„Die Genomsequenz des Ausbruchsvirus deutet darauf hin, dass sein Vorläufer entweder das Hufeisenfledermaus-Coronavirus RaTG13 oder ein eng verwandtes Fledermaus-Coronavirus war.

RaTG13 wurde 2013 vom Wuhan Institute of Virology aus einer Hufeisennasenfledermauskolonie in einem Bergwerk in der Provinz Yunnan gesammelt, wo Bergleute 2012 an einer SARS-ähnlichen Lungenentzündung gestorben waren, wurde 2013-2016 vom WIV teilweise sequenziert, 2018-2019 vollständig sequenziert und 2020 vom WIV veröffentlicht.

Fledermaus-Coronaviren sind in der Natur in mehreren Teilen Chinas vorhanden. Daher könnte die erste menschliche Infektion als natürlicher Unfall aufgetreten sein, wobei ein Virus von einer Fledermaus auf einen Menschen überging, möglicherweise durch ein anderes Tier. Hierfür gibt es einen klaren Präzedenzfall. Das erste Eindringen des SARS-Virus in die menschliche Bevölkerung erfolgte als natürlicher Unfall in einem ländlichen Teil der Provinz Guangdong im Jahr 2002.

Aber auch Fledermaus-Coronaviren werden von Labors in mehreren Teilen Chinas gesammelt und untersucht, darunter auch das Wuhan Institute of Virology. Daher könnte die erste Infektion des Menschen auch ein Laborunfall gewesen sein, bei dem ein Virus versehentlich einen Mitarbeiter der Feldsammlung, einen Mitarbeiter der Felduntersuchung oder einen Labormitarbeiter infiziert hat, gefolgt von einer Übertragung durch den Mitarbeiter auf die Öffentlichkeit.

Auch hierfür gibt es eindeutige Präzedenzfälle. Der zweite, dritte, vierte und fünfte Eintrag des SARS-Virus in die menschliche Bevölkerung erfolgte als Laborunfall in Singapur im Jahr 2003, als Laborunfall in Taipeh im Jahr 2003 und als zwei separate Laborunfälle in Peking im Jahr 2004.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine sichere Grundlage, um der Hypothese des natürlichen Unfalls und der Hypothese des Laborunfalls relative Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Nichtsdestotrotz gibt es drei Linien von Indizien, die erwähnenswert sind.

1: Erstens ereignete sich der Ausbruch in Wuhan, einer Stadt mit 11 Millionen Einwohnern, in der es keine Hufeisennasen-Kolonien gibt; das ist Dutzende von Kilometern von den nächstgelegenen bekannten Hufeisennasen-Kolonien entfernt und liegt außerhalb des Flugbereichs dieser. Außerdem fand der Ausbruch zu einer Jahreszeit statt, in der Hufeisennasen ihren Winterschlaf halten und die Kolonien nicht verlassen.

2: Der Ausbruch ereignete sich in Wuhan, direkt vor der Haustür des Labors, das das weltweit größte Forschungsprojekt zu Hufeisennasenviren durchführt, das die weltweit größte Sammlung von Hufeisennasenviren besitzt und das den weltweit nächsten sequenzierten Verwandten des Ausbruchsvirus besitzt und mit ihm arbeitet …

3: Drittens wurden bei den Fledermaus-SARS-bezogenen Coronavirus-Projekten am Wuhan Institute of Virology persönliche Schutzausrüstungen (in der Regel nur Handschuhe; manchmal nicht einmal Handschuhe) und Biosicherheitsstandards (in der Regel nur Biosicherheitsstufe 2) verwendet, die bei Kontakt mit einem Virus, das die Übertragungseigenschaften von SARS-CoV-2 hat, ein sehr hohes Infektionsrisiko für Feldsammlungs-, Felduntersuchungs- oder Laborpersonal darstellen würden.“

Wer ist qualifiziert, sich zur Herkunft von Viren zu äußern?

Auf die Frage „Was würden Sie den Wissenschaftlern sagen, die es abgelehnt haben, den offenen Brief zu kommentieren, weil er nicht von Virologen stammt?“ antwortete Ebright:

„Die Behauptung ist nicht stichhaltig. Es waren Virologen unter den Unterzeichnern des offenen Briefes. Es waren sogar Coronaviologen unter den Unterzeichnern des offenen Briefes. Noch wichtiger ist, dass COVID-19 jeden Menschen auf dem Planeten betrifft. Nicht nur Virologen …

Mikrobiologen und Molekularbiologen sind genauso qualifiziert wie Virologen, die relevante Wissenschaft und Wissenschaftspolitik zu beurteilen. Die Virologie ist eine Untermenge, keine Obermenge, der Mikrobiologie und Molekularbiologie. Die Sequenzierung, Sequenzanalyse, Zellkultur, Tierinfektionsstudien und andere Laborverfahren, die von Virologen verwendet werden, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Verfahren, die von anderen Mikrobiologen und Molekularbiologen verwendet werden.“

Ist Gain-of-Function-Forschung jemals vertretbar?

Es ist klar, dass es entscheidend ist, dem Ursprung von SARS-CoV-2 auf den Grund zu gehen, wenn wir den Ausbruch einer ähnlichen Pandemie in der Zukunft verhindern wollen. Wenn tatsächlich Gain-of-Function-Forschung im Spiel war, müssen wir das wissen, damit entweder Schritte unternommen werden können, um ein weiteres Leck zu verhindern (was wahrscheinlich nicht möglich ist), oder um solche Forschung zum Wohle der Allgemeinheit ganz abzubauen und zu verbieten.

Solange wir das Risiko schaffen, wird der Nutzen zweitrangig sein. Jeder wissenschaftliche oder medizinische Gewinn aus dieser Art von Forschung verblasst im Vergleich zu den unglaublichen Risiken, die entstehen, wenn waffenfähige Krankheitserreger freigesetzt werden, und dabei spielt es keine Rolle, ob es aus Versehen oder mit Absicht geschieht. Diese Meinung wurde auch von anderen in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen geäußert.

In Anbetracht des Potentials für eine massiv tödliche Pandemie, glaube ich, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass BSL 3 und 4 Labore eine sehr reale und ernsthafte existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Historische Fakten zeigen uns, dass versehentliche Expositionen und Freisetzungen bereits stattgefunden haben, und wir können uns nur glücklich schätzen, dass sich keine davon zu einer Pandemie entwickelt hat, die das Leben von zehn Millionen Menschen gefordert hat, wie es zu Beginn der COVID-19-Pandemie vorhergesagt wurde.

Angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler bereits einen Weg gefunden haben, SARS-CoV-2 so zu mutieren, dass es menschlichen Antikörpern ausweicht, wie in „Lab Just Made a More Dangerous COVID Virus“ beschrieben, ist eine offene Diskussion über die wissenschaftlichen Vorzüge dieser Art von Arbeit relevanter denn je.

Wenn SARS-CoV-2 wirklich das Ergebnis eines zoonotischen Spillovers war, wäre der einfachste und effektivste Weg, „Verschwörungstheorien“ über einen Laborursprung zu unterdrücken, zwingende Beweise für eine plausible Theorie zu präsentieren. Bisher ist das nicht geschehen, und wie von Latham und Wilson angemerkt, ist der wahrscheinlichste Grund dafür, dass das Virus keinen natürlichen zoonotischen Ursprung hat, und man kann nicht das finden, was nicht existiert.

Zusammenfassung

Im Idealfall müssen wir die Nützlichkeit der WHO neu bewerten. Vieles deutet darauf hin, dass sie stark beeinflusst, wenn nicht gar von Bill Gates kontrolliert wird. Im Großen und Ganzen scheint es viel klüger zu sein, die Pandemieplanung von der globalen und föderalen Ebene auf die staatliche und lokale Ebene zu dezentralisieren. Sowohl die Medizin als auch die Regierung funktionieren am besten, wenn sie individualisiert und lokal angewendet werden.

Obwohl dies eindeutig die beste Strategie ist, um einer wirklich ernsthaften infektiösen Bedrohung erfolgreich zu begegnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, leider sehr nahe bei Null.

Dies ist größtenteils auf jahrzehntelange sorgfältige Planung durch die Technokraten zurückzuführen, die ihre Stellvertreter in praktisch jeder Arena der globalen Regierung, der Finanzen und der Medien sorgfältig platziert haben, was ihnen erlaubt, ihre Propagandakampagnen leicht zu diktieren und praktisch jeden zu zensieren oder zu deplattieren, der anderer Meinung ist und versucht, eine ausgewogene Gegenerzählung zu liefern.

