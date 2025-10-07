Weltpolitiker rebellieren gegen die USA und Israel: Um Gaza zu retten, fordern sie internationale Intervention

Von Ben Norton

Führende Politiker aus vielen Ländern verurteilten die USA und Israel bei der UN-Generalversammlung und forderten Maßnahmen zur Rettung Gazas. Diplomaten verließen den Saal aus Protest gegen Netanjahu. Lateinamerika führte den Widerstand an.

Weltpolitiker aus rund 190 Ländern kamen im September zur Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) zusammen.

In diesem Jahr verurteilten viele Regierungen die Vereinigten Staaten und Israel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Vertreter zahlreicher Länder bekundeten ihre Unterstützung für das palästinensische Volk und verurteilten gleichzeitig den westlichen Imperialismus.

Eine UN-Kommission und mehrere UN-Rechtsexperten haben eindeutig festgestellt, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung 2025 waren es linke Politiker aus Lateinamerika, die den Widerstand gegen das US-Imperium anführten.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro verglich die US-Regierung mit Nazi-Deutschland und bezeichnete Donald Trump als den „neuen Hitler“.

„Washington und die NATO zerstören die Demokratie und verbreiten Totalitarismus auf globaler Ebene“, warnte Petro.

Der kolumbianische Staatschef forderte eine internationale Koalition, die militärisch intervenieren solle, um den Völkermord der USA und Israels in Gaza physisch zu stoppen.

Der brasilianische Präsident Lula da Silva äußerte sich ähnlich und betonte, dass der von den USA angeführte Westen das humanitäre Völkerrecht zerstöre (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

Nichts, absolut nichts rechtfertigt den anhaltenden Völkermord in Gaza. Dort, unter Tonnen von Trümmern, sind Zehntausende unschuldiger Frauen und Kinder begraben. Das humanitäre Völkerrecht und der Mythos vom ethischen Exzeptionalismus des Westens sind dort ebenfalls begraben.

UN-Diplomaten veranstalten Massenprotest gegen den israelischen Regierungschef Netanjahu

Als Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung sprach, kam es im Saal des UN-Hauptquartiers in New York City zu einem Massenprotest.

Die diplomatischen Vertreter Dutzender Länder verließen aus Protest den Saal und skandierten „Buh!“.

Dies ist bei den Vereinten Nationen äußerst selten. Es zeigt, wie isoliert Israel auf der internationalen Bühne ist.

Tatsächlich hat der Internationale Strafgerichtshof (ICC) einen ausstehenden Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen und ihn offiziell wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza angeklagt.

Dennoch hat die US-Regierung Netanjahu wiederholt in die USA eingeladen, und die Trump-Administration hat Sanktionen gegen den ICC verhängt und das Gericht dafür angegriffen, dass es es gewagt hat, gegen einen Verbündeten der USA vorzugehen.

Diese Maßnahmen zeigen, dass die USA und Israel Schurkenstaaten sind, die einen frontalen Angriff auf das Völkerrecht führen und multilaterale Institutionen zerstören wollen.

Außerdem sind sie auf der internationalen Bühne völlig isoliert. Die Diplomaten, die aus Protest gegen Netanjahu den Saal verlassen haben, vertreten die Stimmen der globalen Mehrheit.

Lateinamerika verurteilt den Völkermord, Faschismus und Imperialismus der USA und Israels

Der Vertreter der revolutionären sandinistischen Regierung Nicaraguas, Außenminister Denis Moncada, verurteilte den Völkermord in Gaza und stellte fest, dass Israel genau denselben „Praktiken der anderen kolonialen, imperialen, neokolonialen und faschistischen Mächte” folgt:

Wir bekräftigen unsere historische und dauerhafte Verurteilung des Völkermords, der barbarischen Politik der Verleugnung des palästinensischen Volkes. Wir verurteilen alle grausamen, brutalen Massaker, die vor den Augen der ganzen Welt begangen werden und sich ausbreiten, während die Welt tatenlos zusieht. Wir verurteilen den Staat Israel, genauso wie wir die Politik und Praktiken der anderen kolonialen, imperialistischen, neokolonialen und faschistischen Mächte verurteilt haben und verurteilen.

Venezuela bekundete ebenfalls seine Solidarität mit Palästina und verurteilte den Angriffskrieg der USA gegen den Iran.

Der venezolanische Außenminister Yván Gil erklärte: „Wir stehen in Solidarität mit dem heldenhaften palästinensischen Volk und fordern ein Ende des Völkermords durch das zionistische Regime Israels.“

„Wir verurteilen Angriffe auf die territoriale Integrität und Souveränität der Islamischen Republik Iran“, fügte er hinzu.

Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla begann seine Rede mit einer Solidaritätsbekundung mit Palästina und kritisierte die USA scharf dafür, dass sie Israels Völkermord in Gaza unterstützen. Er sagte Folgendes:

Während wir hier zusammenkommen, sind 2,2 Millionen Menschen in Gaza durch die genozidalen Vernichtungs- und ethnischen Säuberungsaktionen des zionistischen Regimes, das von den militärischen und finanziellen Lieferungen und der Straffreiheit durch die Regierung der Vereinigten Staaten profitiert, zum Hunger verdammt. Im Namen der Regierung und des Volkes Kubas bekräftige ich unsere uneingeschränkte Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem gerechten Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und ein Ende der zionistischen Besatzung. Sollte sich der Sicherheitsrat aufgrund des Vetos, das die Vereinigten Staaten ausüben oder anzudrohen scheinen, als machtlos erweisen und nicht in der Lage sein, wirksame Maßnahmen zur Beendigung dieser Barbarei zu ergreifen, dann hat diese Generalversammlung die Pflicht und die Möglichkeit, unverzüglich konkrete Maßnahmen vorzuschlagen.

Weltpolitiker bestehen auf Reform der UNO, da die USA ihr Veto missbrauchen, um den Völkermord in Gaza fortzusetzen

In ihren Reden während der Generaldebatte 2025 warnten Vertreter vieler Länder, dass die Fortsetzung des Völkermords in Gaza die Unwirksamkeit der Vereinten Nationen zum 80. Jahrestag ihrer Gründung deutlich mache.

Obwohl die UNO wichtig ist, da sie eine der wenigen internationalen Institutionen ist, die allen Ländern eine Stimme gibt, werden diese Stimmen in der Praxis oft zum Schweigen gebracht, weil die Institution von den Vereinigten Staaten und ihren westlichen Verbündeten dominiert wird.

Die Macht in der UNO konzentriert sich auf den Sicherheitsrat, wo die USA ihr Vetorecht missbraucht haben, um die Welt daran zu hindern, Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen nicht gefallen.

Zwischen Oktober 2023 und September 2025 hat die US-Regierung sechs Mal ihr Veto eingelegt, um Resolutionen, die Frieden und einen Waffenstillstand in Gaza forderten, einseitig zu blockieren.

Die Regierung von Joe Biden hat vier Mal von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, die Regierung von Trump zwei Mal in acht Monaten.

Im Jahr 2024 legte die USA auch ihr Veto gegen eine Resolution im Sicherheitsrat ein, die die Aufnahme Palästinas als Vollmitglied der UNO forderte.

Zu dieser Zeit war Biden, ein Demokrat, Präsident. Die Ablehnung der Gleichberechtigung der Palästinenser ist in Washington parteiübergreifend.

Einige Wochen, nachdem die USA ihr Veto gegen die Resolution im Sicherheitsrat eingelegt hatten, fand in der Generalversammlung eine weitere Abstimmung statt, um die Aufnahme Palästinas als Vollmitglied zu fordern.

Von den 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten 143 oder 74,1 % für die Aufnahme Palästinas.

Nur neun Länder, die lediglich 4,7 % ausmachten, stimmten gegen die Aufnahme Palästinas: die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro fordert internationale Intervention, um den Völkermord in Gaza zu stoppen

Angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die UNO lahmgelegt und alle Bemühungen zur Beendigung des Völkermords in Gaza gestoppt haben, forderte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro die Länder auf, eine internationale Streitmacht zu bilden, um physisch zu intervenieren und das palästinensische Volk zu retten.

„Die Vereinigten Staaten lehren keine Demokratie mehr, sondern töten die Demokratie“, sagte Petro.

Petro verglich die US-Regierung mit Nazi-Deutschland und bezeichnete Trump als den „neuen Hitler“. Er warnte: „Washington und die NATO töten die Demokratie und verbreiten Totalitarismus auf globaler Ebene.“

Petros Äußerungen waren besonders symbolträchtig, da Kolumbien historisch gesehen der engste Verbündete der USA in Lateinamerika ist.

Kolumbien wurde jahrzehntelang von rechtsgerichteten oligarchischen Führern dominiert, die extrem pro-amerikanisch eingestellt waren (und stark in den Drogenhandel verwickelt waren).

Tatsächlich hatte der linke Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, Kolumbien bekanntlich als „das Israel Lateinamerikas“ bezeichnet.

Gustavo Petro ist der erste linke Präsident Kolumbiens und verfolgt zum ersten Mal in der modernen Geschichte des südamerikanischen Landes eine unabhängige Außenpolitik.

Dies sagte Petro bei der Generaldebatte 2025 der UN-Generalversammlung:

Zuallererst müssen wir den Völkermord in Gaza beenden. Die Menschheit kann keinen einzigen Tag länger diesen Völkermord zulassen und nicht zulassen, dass der Völkermörder Netanjahu und seine Verbündeten in Europa und den Vereinigten Staaten weitermachen. Die Vereinten Nationen müssen die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs aufrechterhalten. Das Völkerrecht ist die Grundlage der Zivilisation und ihrer Weisheit, wie sie sich in der Geschichte herauskristallisiert hat. Und sie müssen dafür sorgen, dass die Entscheidungen der internationalen Justiz umgesetzt und angewendet werden. In Gaza wurde Diplomatie versucht; sie konnte die Situation nicht lösen. Jeden Tag, jede Minute wird eine Rakete abgefeuert und zerstört die Körper von Babys und Kindern im arabischen Staat Palästina. Jeden Tag gibt es Resolutionen, die im Sicherheitsrat mit einem Veto blockiert werden. Jeden Tag sterben mehr und mehr Kinder. Immer mehr Bomben, immer mehr Tote. Können wir den Völkermord mit einer Abstimmung in der Generalversammlung stoppen? Ja, das sollten wir tun, anstatt eine Abstimmung im Sicherheitsrat durchzuführen, denn diese wird mit einem Veto blockiert. Vereint für den Frieden in Palästina sollten wir eine Friedenstruppe aufstellen. … Was wir brauchen, ist eine mächtige Armee von Ländern, die Völkermord nicht akzeptieren. Deshalb lade ich die Nationen der Welt und ihre Völker, vor allem als integraler Bestandteil der Menschheit, ein, Waffen und Armeen zusammenzubringen und Palästina zu verteidigen. Ich lade die Armeen Asiens ein, die tapferen slawischen Völker, die Hitler besiegt haben, und die lateinamerikanischen Völker Boliviens, Garibaldis und andere. Ich denke, es reicht. Wir haben genug Worte verloren. Heute ist es an der Zeit, den Slogan von Bolívar zu verwenden: Freiheit oder Tod. Denn Washington und die NATO töten die Demokratie und verbreiten Totalitarismus auf globaler Ebene. … Die Vereinigten Staaten lehren keine Demokratie mehr, sondern töten die Demokratie – insbesondere unter ihren Einwanderern, die von Gier erfüllt sind. Die UNO sollte ihren Wandel beginnen, indem sie den Völkermord in Gaza mit einer Armee der Befreiung und Erlösung stoppt. Und hier sollte in der Generalversammlung eine Entscheidung getroffen werden, ohne jegliches Veto.

Honduras und Kuba fordern eine neue internationale Ordnung

Die Notwendigkeit einer neuen internationalen Ordnung wurde von den Vertretern mehrerer lateinamerikanischer Länder hervorgehoben.

Der Außenminister der linksgerichteten Regierung von Honduras, Javier Bú Soto, betonte, dass die UNO nicht in der Lage gewesen sei, die von den USA angeheizten Kriege zu beenden, weshalb die Organisation einer grundlegenden Umgestaltung bedürfe:

Die Welt ist nicht friedlich. Der Völkermord in Gaza, die Verwüstung in der Ukraine, anhaltende gewalttätige Krisen, insbesondere im Nahen Osten, in Afrika und Haiti, das gefährliche Waffengeschäft des globalen Kapitalismus – all dies zeigt das Versagen des multilateralen Systems, sein grundlegendes Mandat zu erfüllen, Frieden zu schaffen, Barbarei zu verhindern und das Wettrüsten der Atommächte zu stoppen, das zur Apokalypse der Menschheit führen könnte. Wir lehnen es kategorisch ab, dass die wichtigsten Entscheidungen über Frieden und Sicherheit in der ganzen Welt in den Händen von fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats liegen. Ihr Vetorecht, das zu einem anachronistischen Privileg geworden ist, hat kollektives Handeln und die Forderungen nach Frieden in verschiedenen Teilen der Welt gelähmt und es denjenigen, die Kriegsverbrechen begehen, ermöglicht, straffrei zu bleiben. Die UNO darf nicht länger Geisel von Partikularinteressen bleiben, noch darf sie tatenlos zusehen, wie ganze Völker vernichtet werden. Es ist moralisch inakzeptabel, dass Milliarden von Dollar für Waffen ausgegeben werden, während die Budgets für Friedenssicherungseinsätze, humanitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklung gekürzt werden. Wie lässt sich rechtfertigen, dass die Stimme von 193 Staaten, die in dieser Generalversammlung vertreten sind und sich für Frieden und ein Ende der verschiedenen Machtblöcke einsetzen, durch eine einzige Stimme außer Kraft gesetzt werden kann? Wir können nicht weiterhin eine Weltordnung aufrechterhalten, die auf Privilegien und Ungleichheit basiert und Millionen von armen Menschen auf der ganzen Welt Leid zufügt.

Der kubanische Außenminister wies darauf hin, dass die UNO bei ihrer Gründung im Jahr 1945 nur 51 Mitgliedstaaten hatte.

Zu dieser Zeit gab es noch viele Länder im globalen Süden, die formell von den europäischen Mächten kolonialisiert waren.

In den 1950er, 1960er und 1970er Jahren erlangten die Länder des Globalen Südens in einer Reihe von nationalen Befreiungskämpfen schließlich ihre Unabhängigkeit vom westlichen Kolonialismus.

Heute gibt es 193 UN-Mitgliedstaaten. Aber die Struktur der UNO bleibt im Wesentlichen kolonial und undemokratisch und muss geändert werden, betonte Kubas Außenminister: