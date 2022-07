Im Januar dieses Jahres meldete die Versicherungsgesellschaft One America, dass die Sterblichkeit unter berufstätigen Amerikanern in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 um 40 Prozent gestiegen ist. Da eine Überschwemmung nur alle 200 Jahre vorkommt, gibt es in dieser Altersgruppe einen 10-prozentigen Anstieg der Leistungen, sagte Edward Dowd, ehemaliger Portfoliomanager bei BlackRock, im Gespräch mit The Other Newspaper.

Er wies darauf hin, dass die gesamte Versicherungsbranche in der zweiten Jahreshälfte 2021 und im ersten Quartal 2022 große Verluste erlitten hat. Einige vermuten die Ursache, aber viele leugnen sie noch immer, weil sie sich alle selbst gespritzt haben, so Dowd.

In der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen stieg die Sterblichkeit im Herbst 2021 um rund 84 Prozent. Das ist, was man „The smoking Gun“ nennt, weil diese Gruppe nicht an irgendeinem großen Risiko des Werdens ernsthaft krank von Covid ist, und recht in der Periode, als Schutzimpfungen vorgeschrieben werden, sterben sie in der Rekordzahl, sagte Dowd.

„Nicht alle Überschreitungen der Sterblichkeitsrate müssen auf die Impfstoffe zurückzuführen sein, aber dies ist ein deutliches Zeichen“, betonte er.

Er fügte hinzu, dass es in einem Jahr Millionen mehr Dienstunfähige und einen enormen Anstieg von Invalidität, Krebserkrankungen, Herzinfarkten und Hirnblutungen bei Militärangehörigen gegeben habe.

„Wenn ich mir das Ganze anschaue, haben wir es mit einer Katastrophe epischen Ausmaßes zu tun“, sagte Dowd.

„Pfizer, Moderna, Arbeitgeber, die Impfvorschriften erlassen haben, werden haftbar gemacht werden. Das wird zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führen“, kündigte er an.