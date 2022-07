Wie wir die COVID-Pandemie fast augenblicklich beenden könnten – Jede Regierung der Welt könnte dies tun. Es ist einfach und offensichtlich. Aber keine von ihnen will es. Willst du wissen, warum?

Von Steve Kirsch

Zusammenfassung

Führen Sie ein Wettbewerbsverfahren durch, um das wirksamste Protokoll für die Frühbehandlung und die stationäre Behandlung auf der Grundlage der tatsächlichen Patientenergebnisse zu ermitteln. Dies ist eigentlich fakultativ, da es sowohl für die Frühbehandlung als auch für die stationäre Behandlung mehrere hervorragende Protokolle gibt, die eine nahezu perfekte Erfolgsbilanz aufweisen. Das Wettbewerbsverfahren würde die Aufmerksamkeit auf die „Suche“ nach den besten Verfahren lenken, was wichtig ist.

Einsetzen. Dies ist der unmögliche Teil. Wir haben viele 99%ige oder bessere Lösungen in #1, aber die medizinische Gemeinschaft wird nicht dafür belohnt, dass sie Leben rettet. Sie werden belohnt, wenn sie den von den NIH empfohlenen Protokollen folgen. Also tun sie genau das. Die Krankenhäuser, die Leben retten, werden nicht belohnt. Ich kenne sogar einen Arzt, der von den NIH-Protokollen abwich, mit großem Erfolg Leben rettete und gefeuert wurde, weil er das Protokoll nicht befolgte. Es werden nur Krankenhäuser belohnt, die Anweisungen befolgen.

Mein vernünftiger Plan zur Beendigung der COVID-Pandemie

Wenn niemand mehr an COVID stirbt und jeder informierte Mensch Zugang zu einem Behandlungsprotokoll hat, das COVID zuverlässig in eine leichte Erkältung verwandelt, sollten die Pandemieverordnungen, -beschränkungen und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein Ende haben.

Nehmen wir also an, Elon Musk (oder eine andere hochkarätige Person oder Institution wie Harvard) bietet einen X-Preis für:

das beste Frühbehandlungsprotokoll (1 Million Dollar Preisgeld)

das beste stationäre (Krankenhaus-)Behandlungsprotokoll (10 Mio. $ Belohnung)

Das Protokoll mit den besten Ergebnissen bei der Behandlung von COVID-Patienten in der Praxis gewinnt. Es gäbe zwei Gewinner: einen für das Protokoll zur Frühbehandlung, den anderen für das Protokoll zur stationären Behandlung.

Dann findet man ein Land, einen Staat oder einen Bezirk, der bereit ist, diese besten Verfahren in seinem Gebiet irgendwo auf der Welt einzusetzen.

Wenn also jemand an COVID erkrankt, kann er in seiner Arztpraxis ein kostenloses „Frühbehandlungskit“ erhalten.

Und wenn sie das Kit nicht bekommen und im Krankenhaus landen, erhalten sie ein Behandlungsprotokoll, das mindestens 95 % oder mehr von ihnen retten wird. Dieses stationäre Protokoll würde sich stark von dem unterscheiden, was wir heute tun, da wir bereits wissen, dass dieses Protokoll ein großer Misserfolg ist.

Die Menschen sehen dann, dass es in diesem Bezirk, Staat oder Land funktioniert, und dann wird es von anderen Gebieten übernommen.

Warum es nicht funktionieren wird

Früher war ich sehr viel optimistischer, was die Übernahme bewährter Verfahren zur Lösung großer Probleme angeht. Jetzt bin ich viel realistischer.

Die Pharmakonzerne wollen eindeutig kein Ende der Pandemie, und da sie alles kontrollieren, werden sie dafür sorgen, dass diese Idee scheitert.

Dieser Plan wird aus mehreren Gründen nicht funktionieren:

Niemand wird einen Preis ausloben, um die besten Protokolle herauszufinden, weil sie entweder 1) kein Geld für die Suche nach einer Lösung verschwenden wollen, von der sie wissen, dass es niemand wagen wird, sie einzusetzen, oder 2) nicht als jemand angesehen werden wollen, der das Narrativ oder die Inkompetenz der Gesundheitsbehörden in Frage stellt. Nicht einmal Elon Musk oder Jeff Bezos werden das tun. Keine medizinische Fakultät wird einen solchen Wettbewerb sponsern (selbst mit finanzieller Unterstützung), weil sie ihre staatlichen Fördergelder nicht verlieren wollen.

Kein Krankenhaus der Welt wird es wagen, vom unwirksamen CDC-Standardprotokoll für stationäre Behandlungen abzuweichen, sodass sie neue Optionen nicht einmal im Rahmen eines klinischen Studienprotokolls testen werden. Es wird also kein stationäres Protokoll eingereicht werden, selbst wenn der Preis 1 Milliarde Dollar betragen würde. Es werden nur Protokolle für die Frühbehandlung eingereicht. Das zeigt nur, wie „zentralisiert“ die Kontrolle ist. Paul Marik würde jedem Krankenhaus, das dazu bereit ist, ein stationäres Protokoll zur Verfügung stellen und den Preis teilen, aber kein Krankenhaus würde das Risiko eingehen, selbst wenn es sich um eine klinische Studie handelt. Die klinische Studie würde niemals genehmigt werden, da die meisten IRBs nur erlauben, jeweils eine Sache in diesen Studien zu testen, obwohl jedes Medikament sicher ist und die Kombinationen bereits mit großem Erfolg eingesetzt wurden. Da alle diese Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind, braucht man keine klinische Studie, aber Krankenhäuser erlauben Ärzten nicht, Ärzte zu sein: Sie müssen sich an das genehmigte Protokoll halten, sonst werden sie entlassen.

Selbst wenn die beiden besten lebensrettenden Protokolle identifiziert würden, würden es nur wenige Regierungen in der Welt wagen, sie einzusetzen, da dies die Inkompetenz der CDC und der WHO in Frage stellen oder die Zahlungen der Pharmakonzerne an Regierungsbeamte stören würde. Ron DeSantis würde es nicht einmal in Florida tun. Die einzelnen Länder zeigen selten ein unabhängiges Denken bei medizinischen Eingriffen. Fast alle folgen einfach dem, was das NIH oder die WHO sagen. Kritisches Denken ist nicht gefragt. Es geht nicht darum, Leben zu retten. Es geht darum, das Gesicht zu wahren und Risiken zu vermeiden (und dafür bezahlt zu werden, wenn man sich an die Vorgaben hält). Kein Staatsoberhaupt eines Landes hat den Mut, sich gegen die WHO zu stellen (vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen wie Kuba, Nordkorea und China). Und die Krankenhäuser tun, was sie tun, weil sie von ihren Regierungen finanzielle Anreize erhalten, damit sie sich an die Vorgaben halten.

Ich wäre hocherfreut, wenn ich in all diesen Punkten eines Besseren belehrt würde.

Die Tatsache, dass dieser Plan nirgendwo auf der Welt funktioniert, zeigt, wie verkorkst das heutige Gesundheitssystem wirklich ist. Das ist das eigentliche Problem.