Wenn Verschwörungstheorien wahr werden. Die EU wird nun über ihren Stromverbrauch entscheiden!

Die Europäische Kommission hat als Reaktion auf die hohen Energiepreise bisher nicht gekannte Maßnahmen angekündigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer „außergewöhnlichen Situation“, in der Europa mit „astronomischen Preisen“ konfrontiert sei.

Teil der Vorschläge ist ein Plan, der darauf abzielt, den Stromverbrauch in Europa, insbesondere zu Spitzenzeiten, deutlich zu senken und so die „Kurve abzuflachen“. Wo haben wir das schon einmal gehört?

Die Pläne werden mit Misstrauen betrachtet. „Oh, jetzt wird die EU entscheiden, wann Sie Ihr Licht anlassen können“, schreibt Telegraaf-Reporter Wierd Duk.“

Mehr Kontrolle über unser Leben

Die Rechtsphilosophin Raisa Blommestijn stellt fest: „Die Pflicht zum Energiesparen während der Stoßzeiten. Beachten Sie auch die Formulierung „zur Abflachung der Kurve“. Das war eine Verschwörungstheorie, richtig? Stimmt’s?“

„Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Begrenzung des Stromverbrauchs in Spitzenzeiten vorgelegt. Noch mehr Kontrolle über unser Leben aufgrund einer Energieknappheit, an der schließlich die EU selbst schuld ist! Schließlich wäre dies ohne Krieg und Sanktionen nie geschehen“, antwortet das Forum für Demokratie.

Der Enthüllungsjournalist Patrick Savalle twittert: „Die Energieabschaltungen, Emissionsquoten und Reiseverbote kommen. Es beginnt wieder mit ‚Abflachung der Kurve‘ und es wird wieder in einem Tugendfest der Armut, der verlorenen Lebensjahre und anderer witziger Bußgelder enden.“

NOW – EU will propose a "mandatory target for reducing electricity use at peak hours" in order to "flatten the curve." pic.twitter.com/Q6EuLLTM0L