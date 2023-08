„Wenn wir Druck auf Russland ausüben, wird er uns hier in den USA erreichen“ – Col. MacGregor erklärt Tucker, warum der Krieg in der Ukraine jetzt beendet werden muss.

Tucker Carlson veröffentlichte am Montag ein Interview mit dem ehemaligen Beamten der Trump-Administration, Oberst a.D. Douglas Macgregor, der erklärte, warum der Krieg in der Ukraine die Vereinigten Staaten an den Rand eines „katastrophalen Krieges gebracht hat, der uns leicht zerstören könnte“.

Carlson beginnt mit einer kühnen Behauptung: „So ziemlich alles, was NBC und die NYTimes Ihnen über den Krieg in der Ukraine erzählt haben, ist eine Lüge“.

„‚Die russische Armee ist inkompetent‘ – sagen sie. ‚Die Ukraine ist eine Demokratie‘, ‚Wladimir Putin ist Hitler und versucht, die Welt zu erobern‘, ‚Zum Glück gewinnen die Ukrainer‘.

„Jede Behauptung ist falsch, vorwiegend die letzte“, sagte Carlson und fügte hinzu: „Die ukrainische Armee gewinnt nicht – sie verliert sogar schwer. Die Ukraine wird zerstört. Die Bevölkerung wird abgeschlachtet.

Macgregors Kommentare werden im Laufe der Diskussion immer bedrohlicher.

Er weist darauf hin, dass Präsident Biden „Kampfgeld“ bewilligt hat, was bedeutet, dass amerikanische Truppen in der Ukraine sind.

„Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die russischen Streitkräfte nicht wissen, wo sie sind“, erklärt der pensionierte Oberst und weist darauf hin, dass die Russen mit den jüngsten Präzisionsraketenangriffen nahe der polnischen und moldawischen Grenze eine Botschaft sendeten:

Wir müssen uns mit diesen Realitäten abfinden, denn wir können sie nicht besiegen“, sagte er mit Blick darauf, dass er wegen seiner Äußerungen als „unpatriotisch“ bezeichnet wurde.

Er fasste die Situation in der Ukraine prägnant zusammen:

Das Klügste, was wir machen können, ist, diesen Krieg jetzt zu beenden“, sagte Macgregor und fügte hinzu: „Die Russen werden niemals NATO-Truppen auf ukrainischem Boden dulden“.

In Bezug auf die Ausrüstung, mit der gekämpft wird, sagte MacGregor: „Ein großer Teil der Ausrüstung, die wir dorthin geschickt haben, ist, offen gesagt, veraltet … es ist sehr alt, es ist nicht neu“.

„Integrierte Luftverteidigung wird praktisch alles vom Himmel holen, was fliegt“, sagte er und fügte hinzu: „Wir werden dann auf nukleare Abschreckung zurückgreifen – eine taktische Atomwaffe, die sagt: ‚Wenn ihr weiter vorrückt, müssen wir eine Atomwaffe einsetzen. So weit wollen wir nicht gehen, denn die Vorstellung, dass es sogenannte taktische Atomwaffen gibt, „oh, es ist nur eine kleine Atombombe, die keinen Atomkrieg auslösen wird“ – der Einsatz jeder Atomwaffe wird rasant zu einer Eskalation führen“, sagte er.

