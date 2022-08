Wer profitiert am meisten vom Russland-Ukraine-Krieg?

Jahrelang galt die Ukraine als eine der korruptesten, wenn nicht sogar als die korrupteste Nation Europas. Diesen Ruf behielt sie bis zu dem Tag, an dem Russland in das Land einmarschierte. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Medien weltweit plötzlich, die Geschichte umzuschreiben

Wenige Tage nach der Entlassung mehrerer Spitzenbeamter gab Zelensky auch eine schwarze Liste amerikanischer „pro-russischer Propagandisten“ heraus, auf der auch Senator Rand Paul, R-Ky, die ehemalige Abgeordnete Tulsi Gabbard, D-Hawaii, und der unabhängige Journalist Glenn Greenwald stehen.

Nachdem er Milliarden von Dollar von amerikanischen Steuerzahlern erhalten hat, will Zelensky nun amerikanische Politiker und Journalisten zum Schweigen bringen, die die Verwendung der Gelder durch die Regierung und die fortgesetzte Beteiligung Amerikas am Ukraine-Konflikt in Frage stellen – ein Schritt, der Zweifel daran aufkommen lässt, dass die Ukraine eine Bastion der Demokratie und Freiheit ist

Bei der US-Hilfe für die Ukraine handelt es sich möglicherweise um einen korrupten Plan, um Steuergelder zu stehlen, das Geld über die Ukraine zu waschen und es dann wieder in die Hände der transnationalen Sicherheitselite zu leiten

Ein weiterer Aspekt, der die Unterstützung des autoritären Regimes in der Ukraine durch die USA erklären könnte, ist die Tatsache, dass wir in der Ukraine eine Reihe von Biolabors haben, deren Zweck die US-Regierung gerne verschleiern möchte. Russland behauptet, es werde noch vor den Zwischenwahlen in den USA einen umfassenden Bericht veröffentlichen, in dem detailliert beschrieben wird, wie führende Demokraten in Zusammenarbeit mit Big Pharma illegale Biowaffenforschung in der Ukraine ermöglichten, die wiederum massive Wahlkampfspenden an die Demokraten weiterleiteten.

Beschönigung von Korruption und Autoritarismus in der Ukraine

Wie Ted Galen Carpenter, Senior Fellow für Verteidigungs- und Außenpolitikstudien am Cato Institute, in einem nüchternen und klarsichtigen Artikel feststellte, der im April 2022 veröffentlicht wurde:

Erklärungen amerikanischer und anderer westlicher Beamter sowie die allgegenwärtige Berichterstattung in den Medien haben ein verblüffend irreführendes Bild der Ukraine gezeichnet. Es gab eine konzertierte Aktion, um das Land nicht nur als Opfer einer brutalen russischen Aggression darzustellen, sondern als tapferes und edles Bollwerk der Freiheit und Demokratie … Die Befürworter dieser Darstellung behaupten, dass der laufende Krieg nicht nur ein Streit zwischen Russland und der Ukraine über Kiews Ambitionen, der NATO beizutreten, und Moskaus Gebietsansprüche auf der Krim und im Donbas ist. Nein, betonen sie – der Krieg ist Teil eines globalen Kampfes zwischen Demokratie und Autoritarismus …

Die Vorstellung, dass die Ukraine ein so attraktives demokratisches Modell in Osteuropa war, dass die bloße Existenz des Landes Putin in Angst und Schrecken versetzte, mag ein beruhigender Mythos für US-Politiker und Experten sein, aber es ist ein Mythos. Die Ukraine ist weit davon entfernt, ein demokratisch-kapitalistisches Modell zu sein … Die Realität ist düsterer und beunruhigender: Die Ukraine ist seit langem eines der korruptesten Länder im internationalen System … Die Erfolgsbilanz der Ukraine beim Schutz der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten ist nicht viel besser als ihre Leistung bei der Korruption. Im Bericht von Freedom House für das Jahr 20222 wird die Ukraine in der Kategorie „teilweise frei“ geführt, mit einer Punktzahl von 61 von 100 möglichen Punkten …

Schon vor dem Ausbruch des Krieges gab es hässliche Beispiele von Autoritarismus in der politischen Führung der Ukraine … Das neonazistische Asow-Bataillon war ein integraler Bestandteil des Militär- und Sicherheitsapparats von Präsident Petro Poroschenko und hat diese Rolle auch während der Präsidentschaft Zelenskys beibehalten … Man kann Putins Vorgehen verurteilen und sogar den militärischen Widerstand der Ukraine bejubeln, ohne ein falsches Bild vom politischen System der Ukraine zu vermitteln. Das Land ist kein Symbol für Freiheit und liberale Demokratie, und der Krieg ist kein existenzieller Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus. Die Ukraine ist bestenfalls ein korruptes, quasi-demokratisches Gebilde mit einer beunruhigenden repressiven Politik.

Angesichts dieser ernüchternden Realität sind Aufrufe an die Amerikaner, sich an die Seite der Ukraine zu stellen, unangebracht. Die Wahrung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine ist es den Vereinigten Staaten ganz sicher nicht wert, einen Krieg mit einem atomar bewaffneten Russland zu riskieren.

Medien ‚entdecken‘ die korrupte Vergangenheit der Ukraine neu

In Anbetracht der Tatsache, dass die Mainstream-Medien Zelensky als Kämpfer für die Demokratie dargestellt haben, war es überraschend, dass die Associated Press und NPR plötzlich die korrupte Vergangenheit der Ukraine wieder aufgriffen. In einem Artikel vom 20. Juli 2022, der ursprünglich von AP veröffentlicht und von NPR wiederveröffentlicht wurde, heißt es:

Die Entlassung hoher Beamter durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy wirft ein unangenehmes Licht auf ein Thema, das die Regierung Biden seit dem Ausbruch des Krieges mit Russland weitgehend ignoriert hat: Die Geschichte der Ukraine mit ihrer zügellosen Korruption und wackeligen Regierungsführung. Während sie die Bereitstellung von Dutzenden von Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und direkter finanzieller Unterstützung für die Ukraine vorantreibt und ihre Verbündeten dazu ermutigt, das Gleiche zu tun, muss sich die Biden-Regierung nun erneut mit den seit langem bestehenden Bedenken auseinandersetzen, ob die Ukraine als Empfänger massiver amerikanischer Hilfsgelder geeignet ist.

Die plötzliche Kritik kommt, nachdem Zelensky seinen obersten Staatsanwalt, seinen Geheimdienstchef und mehrere andere hochrangige Beamte mit der Begründung entlassen hat, sie seien Spione oder Kollaborateure Russlands.

Zelensky hat auch die Ernennung eines neuen Staatsanwalts zur Korruptionsbekämpfung hinausgezögert, was im Dezember letzten Jahres hätte geschehen müssen, und was laut der US-Botschaft in Kiew „die Arbeit der Antikorruptionsbehörden untergräbt“.

Zelensky setzt Amerikaner auf die schwarze Liste, nachdem er Millionen vom Steuerzahler erhalten hat

Wenige Tage nach der Entlassung seiner Spitzenbeamten veröffentlichte Zelenskys 2021 gegründetes Center for Countering Disinformation (Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation) auch eine schwarze Liste amerikanischer „pro-russischer Propagandisten“, auf der Senator Rand Paul, R-Ky, die ehemalige Abgeordnete Tulsi Gabbard, D-Hawaii, der unabhängige Journalist Glenn Greenwald, der pensionierte Oberst Douglas Macgregor und der Professor John Mearsheimer von der University of Chicago stehen.

Fox News-Moderator Tucker Carlson bemerkte: „Jetzt hat die ukrainische Regierung beschlossen, dass sie in unserem Land Zensur ausüben kann“. Carlson fragte sich, wie Präsident Biden behaupten könne, dass wir „die Demokratie verteidigen“, indem wir Millionen von amerikanischen Steuergeldern in die Ukraine schicken.

Dies geschieht, während Zelensky alle Oppositionsparteien – insgesamt 11 – verbietet und amerikanische Politiker und Journalisten, die die Verwendung von US-Steuergeldern und unsere Beteiligung am Ukraine-Konflikt infrage stellen, auf eine schwarze Liste setzt. Es sieht eher so aus, als würden wir den Autoritarismus unterstützen, nicht wahr? Greenwald, der in Carlsons Sendung auftrat, um die schwarze Liste zu diskutieren, erklärte:

Die Ukrainer haben einen Konflikt mit dem Nachbarland Russland. Es steht ihnen völlig frei, welche Kriegspolitik sie verfolgen wollen. Sie können Russland in den nächsten 10 Jahren bekämpfen, wenn sie wollen. Aber das ist nicht das, was sie tun. Sie betteln und verlangen gewissermaßen, dass andere Länder, darunter auch mein eigenes, die Vereinigten Staaten, ihnen einen scheinbar endlosen Vorrat an Waffen und Geld zur Verfügung stellen, was bedeutet, dass wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben, darüber zu debattieren und zu fragen, ob dies im Interesse des amerikanischen Volkes ist.

Die Ukraine ist kein Verteidiger der Demokratie

In dem Video am Anfang dieses Artikels habe ich drei Folgen der „The Jimmy Dore Show“ eingefügt, in denen Dore diese und andere Nachrichten rund um den Ukraine-Krieg diskutiert. Im ersten Segment lässt er vergangene Nachrichtenartikel über die Korruption in der Ukraine Revue passieren. Wiederholt wurde die Ukraine in den Jahren 2014, 2015 und darüber hinaus zum korruptesten Land Europas erklärt.

Im zweiten Teil geht Dore darauf ein, wie Zelensky mit der Korruption aufräumen und eine neue Ära der guten Regierungsführung einleiten sollte. Das ist jedoch nicht geschehen.

Die Panama Papers – beschrieben als „ein riesiges Leck von mehr als 11,5 Millionen Finanz- und Rechtsunterlagen, [das] ein System aufdeckt, das Verbrechen, Korruption und Fehlverhalten ermöglicht“ – haben enthüllt, dass Zelensky, seine Frau und mehrere Partner „versteckte Offshore-Vermögenswerte“ besitzen, was den Verdacht aufkommen lässt, dass Zelensky genauso korrupt sein könnte wie seine Vorgänger.

Das dritte Segment der Dore Show befasst sich mit der schwarzen Liste der Ukraine, auf der pro-russische Journalisten stehen, darunter Greenwald, Scott Ritter, Jeffrey David Sachs und viele andere. Das Schöne daran, von den Mainstream-Medien diskreditiert zu werden, ist, dass sie einem zeigen, wer tatsächlich die Wahrheit sagt.

Was geschieht mit den US-Waffen in der Ukraine?

Man fragt sich, ob die „Hilfe“ der USA für die Ukraine nicht auch ein korruptes System an sich ist. Wie CNN einräumt, weiß die US-Regierung nicht, was mit den in die Ukraine gelieferten Militärgütern und Munition im Wert von Milliarden von Dollar geschieht.

Die Lieferungen können nicht zurückverfolgt werden, und das offensichtliche Risiko besteht darin, dass die Waffen in den Händen von Milizen und Terroristen landen könnten. Dies ist jedoch ein Risiko, das die Regierung Biden bewusst in Kauf nimmt“, so CNN. In der Zwischenzeit liefern die USA und die NATO einfach alles, was Zelensky angeblich braucht. Laut CNN:

Lastwagen mit Paletten von Waffen, die vom Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt werden, werden von den ukrainischen Streitkräften – hauptsächlich in Polen – abgeholt und dann in die Ukraine gefahren, sagte Kirby, ‚dann liegt es an den Ukrainern, zu bestimmen, wohin sie gehen und wie sie in ihrem Land verteilt werden.

Diebstahl durch endlose Kriegshandlungen

Wie der Wikileaks-Gründer Julian Assange 2011 feststellte, war der Zweck des Afghanistankrieges – des längsten Krieges in der Geschichte der USA, der von 1999 bis 202111 dauerte – nicht die Unterwerfung Afghanistans. Vielmehr ging es darum, durch den Krieg Geld zu waschen.

Das Ziel war es, Afghanistan zu nutzen, um Geld aus der Steuerbasis der Vereinigten Staaten, aus der Steuerbasis der europäischen Länder, durch Afghanistan zurück in die Hände der transnationalen Sicherheitselite zu waschen. Das ist das Ziel. Das heißt, das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg“, sagte Assange.

Ist die Ukraine nur eine weitere Wiederholung desselben Schemas? Es sieht langsam so aus. Anstatt Diplomaten zu entsenden und die Ukraine zu Friedensverhandlungen zu drängen, besteht das NATO-Bündnis darauf, dass die Ukraine bis zum letzten Mann kämpft, und schickt Waffen und Finanzhilfen, die schnell in einem sprichwörtlichen schwarzen Loch verschwinden.

Was ist das Ziel der Hilfe für die Ukraine?

Das Problem, mit dem die NATO und die USA konfrontiert sind, besteht darin, dass die Menschen sich zunehmend der Tatsache bewusst werden, dass die Dinge nicht zusammenpassen. Warum sind wir in diesen Konflikt verwickelt? Wir verteidigen eindeutig nicht die „Demokratie“, ganz im Gegenteil. Wir leisten einem autoritären Regime – und den tatsächlichen Anhängern der Nazis in der realen Welt – Beihilfe.

Wie Jeff Childers, Präsident und Gründer der Anwaltskanzlei Childers Law, in einem Blogbeitrag vom 19. Juli 2022 berichtet:

Der Economist veröffentlichte gestern einen Artikel mit der Überschrift: „Wird Amerika des langen Krieges in der Ukraine müde? Nun ja. Ich war sofort misstrauisch, weil der Krieg in der Ukraine noch gar nicht so lange dauert … Am Ende des Artikels legte der Economist seinen tabakbefleckten Finger genau auf den Fleck, der das eigentliche Problem markiert: „Bidens Ziel in diesem Krieg ist unklar. Seine Regierung hat aufgehört, davon zu sprechen, der Ukraine zu helfen, zu ‚gewinnen‘, und spricht stattdessen davon, sie vor einer Niederlage zu bewahren.

Das ist das Problem, ganz klar. Was IST das Ziel, Joe? Wenn es ‚gewinnen‘ ist, wie sieht das überhaupt aus und wie kommen wir dahin? … Es scheint, als wollten die Kriegsbefürworter in der Ukraine, dass die USA den unangenehmen Mittelweg überspringen und direkt in den Krieg mit den Russen ziehen, um ihnen eine Lektion zu erteilen oder so. Aber die Russen haben Atomraketen und Weltuntergangs-U-Boote und sogar Atomtorpedos, um Himmels willen. Ein globaler, vollkinetischer Krieg würde den Ukrainern überhaupt nicht helfen. Wahrscheinlich genau das Gegenteil. Das ist magisches Denken.

Der Aufstieg des Totalitarismus in Amerika

Die Unterstützung der USA für ein autoritäres Regime wie die Ukraine lässt sich vielleicht am besten durch die Erkenntnis erklären, dass sich die USA selbst in diese Richtung entwickelt haben. Laut dem amerikanischen Philosophen, Sozialkritiker und Kognitionswissenschaftler Noam Chomsky, der im Juli 2022 im Podcast von Russell Brand auftrat, leben die USA „in einer Art totalitärer Kultur, die es zu meinen Lebzeiten noch nie gegeben hat und die in vielerlei Hinsicht viel schlimmer ist als die Sowjetunion vor (Michail) Gorbatschow.“

Die Ursache für diesen kulturellen Wandel sieht Chomsky in der Zensur der weltweiten Nachrichten. Im Grunde leben die meisten Amerikaner in einer Echokammer, in der es keine Meinungsvielfalt gibt, schon gar nicht von vermeintlichen Gegnern:

Wenn man heute in den Vereinigten Staaten herausfinden will, was der russische Minister (Sergej) Lawrow sagt, kann man das nicht tun. Es ist verboten. Die Amerikaner dürfen nicht hören, was die Russen sagen“, sagte Chomsky zu Brand. „Man kann kein russisches Fernsehen empfangen, keinen Zugang zu russischen Quellen haben … Man will herausfinden, was die Gegner sagen, was von größter Wichtigkeit ist … Aber die Vereinigten Staaten haben Beschränkungen für den freien Zugang zu Informationen auferlegt, die erstaunlich sind und die in der Tat über das hinausgehen, was in der Zeit nach (Joseph) Stalin und im sowjetischen Russland der Fall war.

Der Biolabor-Blickwinkel

Ein weiterer Aspekt, der die Unterstützung eines eindeutig autoritären und antidemokratischen Regimes durch die USA erklären kann, ist die Tatsache, dass es in der Ukraine eine Reihe von Biolabors gibt, deren Zweck die US-Regierung zu verschleiern versucht. Auch darauf geht Childers ein:

Die nächste Geschichte ist möglicherweise die wichtigste Nachricht, über die ich je berichtet habe, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Die Nachricht ist, dass die stellvertretende Vorsitzende der russischen Staatsduma (Kongress) Irina Jarowaja gestern ein Update zu Russlands offizieller Untersuchung der US-Biolabore in der Ukraine gegeben hat. Was die Russen sagen, ist nicht schön. Und sie behaupten, einen Berg von Beweisen zu haben. Bislang haben sich die USA nicht dazu herabgelassen, auf die schwerwiegenden Anschuldigungen zu reagieren.

Erinnern Sie sich daran, dass die Russen im Mai dem UN-Sicherheitsrat Beweise dafür vorgelegt haben, dass die USA in der Ukraine illegale Biowaffen entwickelt – und getestet – haben. Sie beschuldigten die letzten drei demokratischen Regierungen, mit George Soros, Bill Gates und Big Pharma zusammenzuarbeiten, um Verträge zu brechen, illegale Waffentechnologie zu entwickeln, Biowaffen in der Ukraine freizusetzen, die Waffen an Soldaten und Geisteskranken zu testen und – was am wichtigsten ist – das russische Volk und seine Ernten zu infizieren … Ein bemerkenswertes Diagramm zeigt alle mutmaßlichen Akteure, die weit über die oben genannten hinausgehen, und schließt Pfizer, die Bill und Melinda Gates Foundation und andere ein.

Die Russen beschuldigten die führenden Demokraten, die illegale Forschung zu militärischen Zwecken im Bunde mit der großen Pharmaindustrie zu erleichtern, die immer dann hinzugezogen wurde, wenn es Tests oder Lecks gab, um lukrative Behandlungen für die neuen Krankheiten zu entwickeln. Im Gegenzug, so argumentierten die Russen, leiteten die Pharmakonzerne massive Wahlkampfspenden an die Demokraten weiter, wodurch eine unheilvolle und dämonische virale Rückkopplungsschleife entstand.

Zu den wichtigsten Drahtziehern dieser Verschwörung gehören laut Jarowaja die Demokratische Partei der USA, Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden und George Soros. Die US-Regierung hat nichts unternommen, um diesen russischen Behauptungen entgegenzutreten, sondern sie lediglich als „russische Fehlinformationen“ abgetan, die nicht einmal eine Antwort wert sind.

Da die Russen konkrete Personen nennen, sieht es langsam so aus, als ob die Russen eine internationale Strafanzeige nach Nürnberger Vorbild planen, wie sie sich so viele Amerikaner gewünscht haben. ~ Jeff Childers

Childers vermutet, dass Bidens Versuch, ein Desinformations-Governance-Board einzurichten, sogar ein „Versuch gewesen sein könnte, einen noch festeren Deckel“ auf die Biolab-Geschichte zu schrauben, da Nina Jankowicz, die für die Leitung des Boards ausgewählt wurde, zuvor für Zelensky selbst gearbeitet hat. Sie war auch für das ukrainische Außenministerium tätig.

Russischer Bericht soll noch vor den US-Zwischenwahlen erscheinen

Nach Angaben von Jarowaja beabsichtigt die russische Regierung, noch vor den Zwischenwahlen in den USA einen umfassenden Bericht über die US-Biolabore in der Ukraine zu veröffentlichen. In ihrem Statusbericht an das russische Parlament vom 18. Juli 2022 erklärte sie:

Als Beweis kann die parlamentarische Kommission bereits heute die Fakten vorlegen, dass die vom Pentagon beaufsichtigten Biolabore auf dem Territorium der Ukraine die Sicherheitskriterien nicht erfüllen. In der derzeitigen Form ihrer Tätigkeit stellten und stellen sie eine kolossale Bedrohung für die Bürger der Ukraine und für die ganze Welt dar. Die Anlage war nicht nur unsicher. Trotz der Tatsache, dass mit gefährlichen Viren und Krankheitserregern gearbeitet wurde, gab es auch ein Leck. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies eine Erklärung für die Zunahme der Epidemien in der Ukraine ist.

Aber höchstwahrscheinlich waren diejenigen, die diese Laboratorien eingerichtet haben, daran interessiert, dass sie nicht ausreichend geschützt waren, nicht nur wegen der Korruption, sondern auch, um ein Experiment am lebenden Objekt durchzuführen, um zu sehen, wie die Bevölkerung reagieren würde, wie hoch die Sterblichkeitsrate wäre und welche Folgen das hätte.

Russen beschuldigen die USA der vorsätzlichen Fahrlässigkeit

Um es klar zu sagen: Die Russen beschuldigen die USA der vorsätzlichen Fahrlässigkeit, was keine Kleinigkeit ist. Wie Childers feststellt, scheint das Gleiche in Wuhan passiert zu sein.

Seit 2018 gab das US-Außenministerium Berichte heraus, in denen die Ermittler davor warnten, dass das Labor schlecht geführt wurde und für einen Unfall vorbereitet war. Ende 2019 tauchte SARS-CoV-2 auf mysteriöse Weise genau in der Nähe desselben Labors auf.

Jeder Beamte, der zugibt, dass COVID das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor war oder sein könnte, ist auch vorsichtig zu sagen, dass es sich um einen Unfall handeln muss. Aber wenn ein Labor vorsätzlich fahrlässig handelt, ist dann ein späteres Leck wirklich ein Unfall?

Die Russen scheinen zu behaupten, dass es sich keineswegs um einen Unfall handelt. Vorsätzliche Fahrlässigkeit erlaubt es der verantwortlichen Partei jedoch, so zu tun, als sei eine absichtliche Freisetzung ein Unfall gewesen. Auf diese Weise machen sie sich nicht eines Verbrechens schuldig. Aber das ist noch nicht alles. Childers fährt fort:

Die Russen behaupteten auch, dass sich die US-Verantwortlichen hinter der „Tierforschung“ verstecken und ihre Schuld weiter verschleiern, indem sie vorhandenen Tierviren menschliche Infektionsfähigkeiten gentechnisch aufpfropfen, sodass sie einen natürlichen Ursprung für die neu entwickelten Bazillen behaupten können. Wie bei COVID. Oder Affenpocken … Jarowaja sagte, das Ergebnis all dieser vorsätzlichen Nachlässigkeit seien „unvorhergesehene Situationen auf der ganzen Welt“ gewesen. Sie machte die USA für den neuen Ausbruch der Affenpocken verantwortlich. Alles, was mit dem Coronavirus und den Affenpocken zu tun hat, sollte in den Reagenzgläsern amerikanischer Labors gesucht werden“, sagte sie.

Wie es der Zufall will, experimentierte dasselbe Wuhan Institute of Virology, in dem COVID entwickelt wurde, auch mit Affenpocken … Da die Russen konkrete Personen benennen, sieht es langsam so aus, als ob die Russen eine internationale Strafanzeige im Stil von Nürnberg planen, wie sie sich so viele Amerikaner gewünscht haben.

Nukleares Glücksspiel

Wenn Childers vermutet, dass die Russen eine Klage im Stil von Nürnberg planen, ist es kein Wunder, dass die US-Regierung versucht, die Anschuldigungen zu vertuschen, selbst auf die Gefahr hin, dass ihr Schweigen selbst belastend wirkt.

Childers glaubt auch, dass China sich mit Russland zusammenschließen könnte, da Russlands Rechtfertigung für den Einmarsch in die Ukraine, um gefährliche Biolabore zu zerstören, auch „eine saubere Rechtfertigung für eine chinesische Invasion Taiwans wäre“. Wie sich herausstellte, gibt es in Taiwan 1.251 Biolabore, die „medizinischen, landwirtschaftlichen, Lebensmittel- und Umweltbedürfnissen“ dienen.

Mindestens 31 dieser Labors arbeiten mit „Virologie, Bakteriologie, Parasitologie, Mykologie und Vektorbiologie“, und eines, ein Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL4) im Norden Taiwans, gehört dem Militär. China könnte also eine Invasion Taiwans leicht damit begründen, dass es dort ungesicherte Einrichtungen für Biowaffen gibt.

All diese Anschuldigungen – die von den Konzernmedien völlig ignoriert werden – sind unglaublich ernst“, stellt Childers fest. „Die Russen beschuldigen die USA eines Angriffs mit biologischen Massenvernichtungswaffen. Es ist seit langem die offizielle Politik der USA, dass ein Biowaffenangriff mit einem Atomangriff gleichzusetzen ist und eine nukleare Antwort rechtfertigen würde. Es spielt keine Rolle, ob sie Recht haben. Die Russen scheinen zu glauben, dass sie rechtlich dazu berechtigt sind, einen Vergeltungsschlag gegen die USA mit Massenvernichtungswaffen zu führen. Und sie stützen sich dabei auf eine Menge dubioser Dinge, die die USA und ihre Verbündeten aus der Tiefe des Staates im Schilde führen.

Es wäre wirklich an der Zeit, dass sich die US-Regierung zu Wort meldet und den legitimen Zweck all dieser Labors offenlegt. Vorausgesetzt, dass es einen legitimen Zweck gibt. Aber die Täter, wer auch immer sie sind, würden mit ziemlicher Sicherheit einen Atomkrieg riskieren, um ihre Geheimnisse zu schützen, wenn nur die Hälfte von dem, was die Russen sagen, wahr ist. Wir sind also alle, ob wir es wollen oder nicht, in ein tödliches Spiel um nukleare Sicherheit verwickelt. Und unser Fahrer ist Joe Biden.

Gibt es einen Ausweg?

In einem Interview mit Lex Friedman sprach der Filmemacher Oliver Stone über die Geschichte der Korruption in der Ukraine, die er in seinem Film „Ukraine on Fire“ detailliert beschreibt, über die Propaganda im Zusammenhang mit dem aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt und darüber, warum Russland so handelt, wie es handelt.

Am Ende des Interviews fragte Friedman Stone, ob er glaube, dass wir vom Rande eines Atomkriegs zurückkehren könnten. Stone antwortete:

Ja, [durch] Vernunft … und dann durch Diplomatie. Sprechen Sie mit dem Mann. Mr. Biden, warum beruhigen Sie sich nicht und sprechen mit Mr. Putin in Moskau. Und versuchen Sie, eine Diskussion zu führen, ohne in Ideologien zu verfallen.

Wenn man davon ausgeht, dass die US-Regierung im Allgemeinen und Biden im Besonderen nicht in kriminelle Biowaffen-Aktivitäten in der Ukraine verwickelt sind, dann ist Stones Vorschlag vernünftig. Wenn ihre Handlungen jedoch auf der Notwendigkeit beruhen, ein schmutziges Geheimnis (oder zwei) zu schützen, dann würde Diplomatie nicht einmal auf der Speisekarte der Optionen stehen.

Russland würde wahrscheinlich sein Pfund Fleisch haben wollen. Sie würden wollen, dass Recht gesprochen wird, was im Falle der illegalen Herstellung von Biowaffen die lebenslange Inhaftierung bestimmter Personen bedeuten könnte. Wenn man bedenkt, dass Biden auf Russlands Liste der „wichtigsten Drahtzieher der Verschwörung“ steht, kann man davon ausgehen, dass er nicht so einfach vom Haken gelassen werden würde.

Und damit sind wir wieder bei Childers‘ Vorhersage, dass die Täter „mit ziemlicher Sicherheit einen Atomkrieg riskieren würden, um ihre Geheimnisse zu schützen, wenn nur die Hälfte von dem, was die Russen sagen, wahr ist.“

Während also der Dritte Weltkrieg bisher ein Informationskrieg war, der gegen die Öffentlichkeit geführt wurde, ist ein Atomkrieg zwischen Nationen immer noch eine Möglichkeit – dank der Korruption auf höchster Ebene, die diplomatische Lösungen verhindert.

