Turbo-Krebs: Wir haben ein riesiges Problem

Hinweis: Dieser Beitrag wurde zu Ehren einer lieben Freundin der Familie geschrieben, die ihre Krebserkrankung vor kurzem mit Bravour überstanden hat.

Ich hasse den Titel dieses Beitrags, aber es gab keinen anderen Titel für diesen Beitrag. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem uns die Informationen in Windeseile erreichen, und obwohl uns das hilft, den Wendepunkt zu erreichen, auf den wir alle hinarbeiten, ist dies mit so viel Schmerz und Leid verbunden.

Chefärztin der Pathologie

Dr. Ute Kruger ist Forscherin und Oberärztin an der Universität Lunds in Schweden. Sie ist Chefärztin der Pathologie, einem Fachgebiet, in dem sie seit 25 Jahren tätig ist und sich in den letzten 18 Jahren auf die Diagnose von Brustkrebs spezialisiert hat. Sie hat Tausende von Autopsien und Brustkrebsproben untersucht. Sie ist mit der Branche bestens vertraut, und das Alter der Patientinnen, die Tumorgröße und der Malignitätsgrad gehören alle zu ihrem Fachgebiet und hatten während ihrer gesamten Laufbahn einen natürlichen Rhythmus. Dieser natürliche Rhythmus kam im Jahr 2021 zum Stillstand, als die Einführung des Impfstoffs begann.

Doctors for Covid Ethics hat ein Interview mit ihr veröffentlicht, in dem sie ihre Besorgnis über ungewöhnliche Merkmale, die in den Proben des letzten Jahres aufgetaucht sind, mitteilt.

Alter – Das Durchschnittsalter der Proben, die sie erhalten hat, ist gesunken, wobei die Zahl der Proben von Menschen zwischen 30 und 50 Jahren gestiegen ist.

Größe – Früher war es für Dr. Kruger ungewöhnlich, einen Tumor von 3 cm Größe zu finden. In dieser neuen Umgebung sieht sie regelmäßig Tumore von 4 cm, 8 cm, 10 cm und gelegentlich sogar 12 cm. Eine schockierende Anekdote: Vor 2 Wochen fand sie einen 16 cm großen Tumor, der eine ganze Brust ausfüllte.

Multiple Tumore – Dr. Kruger hat begonnen, mehr Fälle von multiplen Tumoren bei ein und derselben Patientin zu beobachten, manchmal sogar in beiden Brüsten. Innerhalb von 3 Wochen hatte sie 3 Fälle von Patienten, bei denen Tumore in mehreren Organen wuchsen. Ein Patient hatte innerhalb von Monaten nach der Impfung Tumore in der Brust, der Bauchspeicheldrüse und der Lunge.

Wiederauftreten – Es gab einen Anstieg bei Patienten, deren Krebs seit vielen Jahren in Remission war und die kurz nach der Impfung plötzlich ein aggressives Wiederauftreten ihres Krebses erlebten.

Sich äußern

Dr. Kruger dachte zunächst, dass diese Turbokarzinome, wie sie sie nennt, auf verzögerte Arzttermine aufgrund von Covid-Sperren zurückzuführen seien, aber dieser Zeitraum ist längst vorbei, und die Tumore wachsen immer noch aggressiv, und das bei jüngeren Patienten. Sie meldete einige dieser Fälle der FDA, und obwohl einige höhere Stellen zunächst zustimmten, sich mit ihr zu treffen, sagten sie das Treffen am nächsten Tag ohne Erklärung ab und schickten stattdessen einen Telefonagenten, um ihren Bericht entgegenzunehmen.

Vor sechs Monaten trat Dr. Kruger auf einer Podiumsdiskussion in Deutschland auf, um ihre Theorie vorzustellen, dass Impfungen aggressive Tumore verursachen, und sie bat die dort anwesenden Ärzte um Hilfe bei der Datenerhebung. Leider waren nur wenige von ihnen bereit, diese Daten zu sammeln und mit ihr zu teilen.

Autopsien

Einen Teil ihrer Zeit verbringt Dr. Kruger mit Autopsien, bei denen sie auf zahlreiche Anomalien aufmerksam machte.

Ein 60-Jähriger hatte mehrere bösartige Erkrankungen. Er erhielt 2 Dosen des Covid-Impfstoffs während der Chemotherapie und entwickelte dann das Guillain-Barre-Syndrom. Sie stellte Entzündungen im Rückenmark, im Gehirn und in den Blutgefäßen fest.

Eine 80 Jahre alte Frau wurde einen Monat nach der Impfung gelähmt. Dr. Kruger fand eine Blutung im Rückenmark in der Nähe des Halses, was sie noch nie zuvor gesehen hatte. Unter dem Mikroskop sah sie eine Entzündung in dem Gefäß, das den Riss und die Blutung verursacht hatte. Sie fand auch eine Entzündung in den Herzmuskeln, eine Myokarditis.

Dr. Kruger wurde gerufen, um einen Streit zwischen der Familie eines Verstorbenen und den Ärzten, die die Autopsie unterzeichnet hatten, zu schlichten. Die Familie und ihr Arzt glaubten, dass der Tod eine Folge des Covid-Impfstoffs war, doch die Ärzte, die die Autopsie durchführten, kamen zu keinem Ergebnis, das dies untermauern würde, und brachten den Tod nicht mit dem Impfstoff in Verbindung. Als Dr. Kruger ihre eigene Autopsie durchführte, fand sie Hinweise auf Myokarditis und Vaskulitis – eine Entzündung der Blutgefäße in der Lunge. Die ursprüngliche Autopsie hatte diese Anzeichen entweder übersehen oder nicht darauf geachtet, und die Familie hatte Recht. Dr. Kruger teilte ihre Meinung, die von einem anderen hochrangigen Pathologen aus Deutschland unterstützt wurde, dass der Tod tatsächlich auf den Covid-Impfstoff zurückzuführen war.

Dr. Kruger skizzierte 3 Hauptprobleme bei der Art und Weise, wie Autopsien derzeit in der Praxis durchgeführt werden:

Die Patienteninformationen sind schlampig. Dr. Kruger hatte persönlich mehrere Fälle, in denen Kliniker geschrieben hatten, dass der Patient bei der Autopsie nicht geimpft war, obwohl in den Krankenakten dokumentiert war, dass er gegen Covid geimpft war.

Bei der typischen Autopsie werden die Untersuchungen nicht gründlich genug durchgeführt, um die Ursache bestimmter medizinischer Probleme zu diagnostizieren. Es werden keine rigorosen histopathologischen Untersuchungen des Gewebes durchgeführt, in dem sich wahrscheinlich Impfschäden zeigen würden, die aber notwendig sind, um Marker für impfstoffbedingte Schädigungen zu erkennen, wie z. B. immunologische Infiltrate oder Spike-Proteine im Herzmuskelgewebe. Dr. Kruger führte gründlichere Untersuchungen durch und fand Myokarditis und Entzündungen, die bei der ursprünglichen Autopsie übersehen wurden.

Es mangelt an Erfahrung in der Bewertung dieser Befunde und an dem Willen, die Fälle richtig einzuordnen. Außerdem melden die meisten Autopsieärzte die Fälle nicht an die FDA.

Die Aussage von Dr. Kruger ist zwar naturgemäß anekdotisch, aber als langjährige hochrangige Pathologin sollten ihre Bedenken sehr ernst genommen und weiter untersucht werden. Dies würde natürlich ein ehrliches Regulierungssystem voraussetzen, an dem es heutzutage zu mangeln scheint.

„Ich beobachte, wie Menschen getötet werden“

Dr. Kruger erklärte, dass sie Impfungen als Auslöser für schnell wachsende Tumore und Autoimmunkrankheiten sieht. Sie beobachtet neben Tumoren auch viele Entzündungen, und das gilt natürlich nicht nur für Brustkrebs. Viele andere Pathologen haben Dr. Kruger berichtet, dass sie eine Zunahme von Krebserkrankungen, von Krebserkrankungen in mehreren Organen und von seltenen Krebsarten feststellen.

Sie schloss mit den Worten: „Ich habe Medizin studiert, weil ich Menschen helfen wollte. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich zusehe, wie Menschen umgebracht werden, und ich kann nichts tun“.

Der erste Schritt zur Lösung eines Problems ist die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt. Wir haben ein riesiges Problem, und um es lösen zu können, muss man es anerkennen. Es ist an der Zeit, Druck auf die Ärzte auszuüben, damit sie sich äußern. Jeder Arzt, der bewusst genug ist, um zu verstehen, dass etwas nicht stimmt, muss anfangen, das Problem anzugehen. Ein zusätzlicher Anreiz könnte der Druck sein, der entsteht, wenn man weiß, dass die Sache bald in die Luft fliegt und man nicht auf der falschen Seite der Schlange stehen möchte, wenn es soweit ist.