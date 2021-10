Wer über die Impfstoff-Zulassung der Jüngsten entscheidet (Video)

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft aktuell die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller BioNTech und Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren! Dies teilte die EMA am 18. Oktober in Amsterdam mit.

Bereits zuvor wurden im Eiltempo die Zulassungen für die umstrittenen genbasierten Impfstoffe erst für Erwachsene und dann auch für Jugendliche ab zwölf Jahren bewilligt.

Die EMA, die in der EU für die Zulassung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig ist, wird als das Expertengremium dargestellt. Doch wie vertrauenswürdig und vor allem unabhängig ist die Agentur, auch angesichts der Tatsache, dass der „Impfstoff“ in Kürze den Jüngsten verabreicht werden soll?

Am 16. November 2020 wurde Emer Cooke als EMA-Direktorin eingesetzt. Sie hat entscheidenden Einfluss auf die Zulassung eines Pharmaprodukts. Woher kommt sie?

Nachdem Cooke den EMA-Posten übernahm, wurden innerhalb kürzester Zeit die Corona-Impfstoff von nachfolgenden Pharmakonzernen für die EU zugelassen:

– am 21. Dezember 2020, der von Pfizer und BioNTech,

– am 29. Januar 2021, der von AstraZeneca und

– am 12. März 2021, der von Johnson & Johnson.

Als zahlreiche Fälle von zum Teil tödlichen Hirnvenen-Thrombosen im Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung gemeldet wurden, setzte sich besonders Emer Cooke für eine Beibehaltung der EU-Zulassung ein. Im Übrigen beträgt das Gesamtbudget der EMA für das Jahr 2021 stolze 386 Millionen Euro. Davon stammen allein 330 Millionen Euro aus Zulassungs-Gebühren der Pharmaunternehmen, also etwa 86 Prozent.

Der österreichische Parlamentsabgeordnete Gerald Hauser hinterfragt, ob eine Person mit derart ausgeprägtem Pharma-Hintergrund, wie Cooke, unbefangen über eine Zulassung entscheiden könne:

„Also die Frau Dr. Emer Cooke, die Mitte November 2020 zum Vorstand der EMA bestellt wurde, hat ihr ganzes Leben für die Pharmaindustrie gearbeitet. Sie hat für die Pharmaindustrie geschäftsführend lobbyiert und ist nun für die Zulassung und für die Kontrolle und für die Wirksamkeit von Impfstoffen – so auch wie für AstraZeneca – zuständig. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Was würde man – als nicht einmal geübter Parlamentarier – zu so einem Fall sagen? Was würde man da sagen? Glatte Insidergeschäfte, glatte Vetternwirtschaft, Bestechlichkeit, alles Mögliche. So ist es. Bitte denken Sie darüber nach, wenn Sie zukünftig die EMA hernehmen als Beweis für die Richtigkeit der Prüfung medizinischer Medikamente.“