Robert Bridge

Ein ausgewachsener Krieg zwischen der NATO und Russland würde in einer nuklearen Wüste enden, und auch das ferne Amerika bliebe wie im letzten Weltkrieg nicht verschont.

Während es dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenskij gelungen ist, die westlichen Staaten dazu zu bewegen, Kiew im Kampf gegen Russland mit einer großen Menge an militärischer Ausrüstung zu unterstützen, muss er sich selbst um ein wertvolles Gut kümmern: Arbeitskräfte.

Die Länder des NATO-Blocks können der Ukraine alles an militärischer Ausrüstung schicken, was sie haben, aber wenn es kein qualifiziertes Personal gibt, das die hoch entwickelte Maschinerie bedienen kann, werden die massiven Beiträge nichts nützen. Und täuschen Sie sich nicht: Die Ukraine verliert Truppen schneller, als sie sie ersetzen kann.

Vergangenen Monat erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte bisher gescheitert sei und die ukrainische Armee in den drei Monaten der Angriffe schwere Verluste von 71.000 Mann erlitten habe. Selbst westliche Medien bestreiten diese Zahl nicht. Das ist eine erstaunliche Zahl, die ukrainische Patrioten kaum dazu ermutigt, zum örtlichen Rekrutierungsbüro zu eilen, um sich für ihr bedrängtes Land zu melden. Da Kiew die katastrophalen Ergebnisse auf dem Schlachtfeld nicht verbergen kann, besteht die einzige Möglichkeit, neue Rekruten zu finden, darin, Männer am helllichten Tag auf der Straße aufzugreifen.

Während das Kriegsrecht Männern zwischen 18 und 60 Jahren verbietet, die Ukraine zu verlassen, verstecken sich viele zu Hause, um der gefürchteten Einberufung zum Militär zu entgehen, oder, wenn das nicht gelingt, zahlen sie saftige Bestechungsgelder von 2.000 bis 10.000 Dollar pro Person, um der Einberufung zu entgehen. Inzwischen sind seit Beginn der Feindseligkeiten im Februar 2022 schätzungsweise 6 Millionen ukrainische Flüchtlinge in die Europäische Union geflohen. Zelensky hat an die europäischen Länder appelliert, die ukrainischen Wehrdienstverweigerer zurückzunehmen – mit begrenztem Erfolg. Bislang hat sich nur Polen bereit erklärt, die ukrainischen Männer, die Schutz suchen, zurückzunehmen.

Wie lange wollen die westlichen Staaten noch tatenlos zusehen, wie sich ihr Stellvertreterkrieg gegen Russland selbst zerstört, wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, das Arbeitskräftedefizit auszugleichen? Könnten die NATO-Streitkräfte, so verrückt, dass auch klingen mag, versucht sein, heimlich in den Kampf einzugreifen, um die massive Unterlegenheit der Ukraine an der Truppenfront auszugleichen? Wenn die jüngsten Berichte glaubwürdig sind, könnte ein solches Szenario bereits eingetreten sein.

Am 23. September soll ein Spähtrupp der russischen Armee einen ukrainischen Leopard-Panzer auf dem Weg nach Kupjansk zerstört haben. Als sich die Russen dem zerstörten Fahrzeug näherten, stellten sie fest, dass der Mechaniker und der Fahrer des Panzers schwer verletzt und die übrigen Soldaten getötet worden waren.

Als der Mechaniker zu sich kam und uns sah, schrie er „nicht schießen“, berichtete der Kommandeur der Gruppe mit dem Codenamen „Legende“ laut RIA Novosti. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor und starb, gab der Soldat zu, dass die gesamte Panzerbesatzung von der Bundeswehr, den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland, kam.

Unabhängig von der Frage, ob die NATO-Staaten wirklich so geistesgestört sind, dass sie das Risiko eingehen, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, steht außer Frage, dass der westliche Militärblock voll auf Krieg gegen Russland setzt. Die USA selbst haben der Ukraine seit Beginn der Feindseligkeiten im vergangenen Jahr Hilfspakete im Wert von über 100 Milliarden Dollar zugesagt, darunter mehr als 43,8 Milliarden Dollar für militärische Ausrüstung wie Haubitzen und ATACMS-Langstreckenraketen, Stinger-Luftabwehrsysteme und Abrams-Panzer.

Vergangenen Monat kündigte die Biden-Administration weitere 600 Millionen Dollar für Kiew an, darunter neue Lieferungen von HIMARS-Munition und Panzergranaten mit abgereichertem Uran. Der russische Außenminister Sergei Lawrow bezeichnete die Lieferung solcher Munition als „Schritt zur Beschleunigung der Eskalation“.

Über dem Schwarzen Meer vor der Krim, wo gerade das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol von einem Marschflugkörper getroffen wurde, fliegen derweil regelmäßig unbemannte Überwachungsdrohnen vom Typ US Global Hawk. Experten gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte ohne die Unterstützung von Global Hawk, dem „Auge am Himmel“, nicht in der Lage wären, erfolgreiche Angriffe auf die Halbinsel zu fliegen.

All dies zeigt einmal mehr, dass sich die westlichen Staaten rundum auf den Stellvertreterkrieg gegen Russland eingelassen haben, auch auf die Gefahr hin, einen heißen Krieg auszulösen. Einmal kommt der Punkt, an dem man sich gezwungen sieht, seine „Investition“ zu schützen, auch wenn man sich dabei die Hände schmutzig machen muss. Und genau auf diese Situation hofft der ukrainische Präsident Zelenski, denn er ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Ukraine ohne Hunderttausende NATO-Stiefel auf dem Boden“ keine Chance hat, als Sieger gegen Russland hervorzugehen. Während die NATO einen direkten Konflikt mit russischen Soldaten sorgfältig vermieden hat, hat Zelensky bereits mehrfach versucht, die NATO durch verschiedene Provokationen in den Krieg zu ziehen.

So wurden im November 2022 nach einem russischen Raketenangriff auf Ziele in der Westukraine zwei polnische Zivilisten im Grenzdorf Przewodow getötet, als ein Geschoss in einem Getreidefeld einschlug. Zelensky bezeichnete den Vorfall umgehend als „russischen Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit“. Glücklicherweise forderte Warschau trotz heftiger Proteste aus Kiew eine Untersuchung des Vorfalls. In dieser Woche bestätigten polnische Ermittler – zur Überraschung Moskaus, das in solchen Fällen selten Recht bekommt -, dass die Rakete von einem Luftabwehrsystem sowjetischer Bauart (S-300) von ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurde.

Dieser eine Vorfall zeigt, wie schnell der aktuelle Konflikt außer Kontrolle geraten kann, hauptsächlich mit einem irrationalen Mann wie Zelensky am Ruder in der Ukraine, wo sich die politische Welt in Sekundenschnelle gewaltsam drehen kann. Der ehemalige Schauspieler weiß, dass sein Überleben letztlich von einem ukrainischen Sieg abhängt, der nur mit voller Unterstützung der NATO-Truppen möglich ist. Doch selbst dann kann es keinen Sieger geben, denn ein ausgewachsener Krieg zwischen der NATO und Russland würde nur in einer nuklearen Wüste enden, und das ferne Amerika bliebe wie im letzten Weltkrieg nicht verschont. Die Tatsache, dass Zelensky sich dieser düsteren Tatsache bewusst sein muss und dennoch auf einem solch apokalyptischen Szenario beharrt, sollte für die gesamte NATO Grund genug sein, diesen verzweifelten Mann im Stich zu lassen und bei nächster Gelegenheit Friedensverhandlungen mit Moskau zuzustimmen.