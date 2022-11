Weshalb hassen US-Amerikaner Putin?

Tucker Carlson glaubt zu wissen warum das so ist: “… Die Demokraten in Washington haben Ihnen gesagt, es sei Ihre patriotische Pflicht, Wladimir Putin zu hassen. Das ist kein Vorschlag. Es ist ein Mandat. Alles andere als Hass auf Putin ist Verrat.”

Viele Amerikaner haben diese Anweisung befolgt. Sie hassen jetzt pflichtbewusst Wladimir Putin. Vielleicht sind Sie einer von ihnen. Putin zu hassen ist zum zentralen Ziel der amerikanischen Außenpolitik geworden. Es ist das Hauptthema, über das wir sprechen. Ganze Kabelkanäle widmen sich jetzt diesem Thema. Schon bald könnte dieser Hass auf Wladimir Putin die Vereinigten Staaten in einen Konflikt in Osteuropa verwickeln.

Bevor das passiert, sollte man sich fragen: Worum geht es hier wirklich? Warum hasse ich Putin so sehr? Hat Putin mich jemals einen Rassisten genannt? Hat er mir mit Entlassung gedroht, weil ich nicht mit ihm übereinstimme? Hat er alle mittelständischen Arbeitsplätze in meiner Stadt nach Russland verlagert? Hat er eine weltweite Pandemie ausgelöst, die mein Geschäft ruiniert hat und mich zwei Jahre lang im Haus gehalten hat? Bringt er meinen Kindern bei, Rassendiskriminierung zu befürworten? Stellt er Fentanyl her?” (Tucker Carlson, “Die Amerikaner sind darauf trainiert worden, Putin zu hassen, und werden darunter leiden”, Fox News)

Hat Carlson Recht, hassen die Amerikaner Putin, weil die Medien und die politische Klasse in Washington ihnen das eingetrichtert haben?

Ja und nein. Ja, die Medien und die Politiker haben eine große Rolle bei der Dämonisierung von Putin gespielt. Aber nein, sie sind nicht die Hauptverantwortlichen für diese Hetzkampagne. Diese Bezeichnung gehört den Plutokraten hinter den Kulissen, die die Medien nutzen, um Putin anzugreifen, um ihre eigene globalistische Agenda zu fördern. Das ist es, was wirklich vor sich geht: Die Nachrichten werden so gestaltet, dass sie die Interessen der Eliten fördern.

Denn was weiß das amerikanische Volk wirklich über Putin? Haben sie jemals seinen Reden zugehört oder seine Erklärungen nach Treffen mit anderen führenden Politikern der Welt gelesen? Haben sie jemals seine 4-stündigen Marathon-Frage-und-Antwort-Sitzungen verfolgt? Haben sie jemals Abschriften seiner Interviews gelesen, in denen er offen über kritische politische Themen, Kultur oder Religion spricht?

Nein, natürlich nicht. Alles, was die Amerikaner über Putin wissen, haben sie in den Medien gelesen. Und genau das ist das Problem, denn die Medien verachten Putin. Und sie verachten ihn aus demselben Grund, aus dem sie Trump verachten, nämlich weil die wohlhabenden Eigentümer der Medien in ihm eine Bedrohung für ihre politische Agenda sehen. Das ist die ganze Sache auf den Punkt gebracht. Putin wird nicht gehasst, weil er ein “KGB-Schläger” oder ein “neuer Hitler” ist; das ist nur PR-Geschwafel. Er wird gehasst, weil er ein Hindernis für die Globalisten ist, ihre geopolitischen Ziele zu erreichen. Das ist das Motiv, das diese Hetzkampagne antreibt. Putin hat sie in Tschetschenien, Südossetien, Syrien und jetzt in der Ukraine blockiert. Er hat ihren großen Plan, sich nach Asien zu orientieren und China mit US-Militärstützpunkten zu umzingeln, zum Scheitern gebracht. Er ist ihnen seit fast zwei Jahrzehnten ein Dorn im Auge und hat ihren verrückten Plan durchkreuzt, aufstrebende Machtzentren zu zerschlagen und die Welt für das nächste Jahrhundert zu beherrschen. Deshalb hassen sie ihn, und deshalb benutzen sie ihre Medien, um auch Sie dazu zu bringen, ihn zu hassen. Sehen Sie sich diese Grafik aus einem aktuellen Bericht von Pew Research an:

“Der russische Präsident Wladimir Putin erhält miserable Bewertungen: Nur 6 % der Erwachsenen in den USA sprechen ihm nach seiner Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, ihr Vertrauen aus – ein historischer Tiefstand in Umfragen, die fast zwei Jahrzehnte zurückreichen. Die große Mehrheit der Amerikaner (92 %) hat wenig oder gar kein Vertrauen in Putins Umgang mit dem Weltgeschehen, darunter 77 %, die überhaupt kein Vertrauen haben.” (“Zelenskyy weckt weit verbreitetes Vertrauen in der US-Öffentlichkeit, während die Ansichten über Putin einen neuen Tiefpunkt erreichen”, Pew Research Center)

Sind Sie überrascht?

Wahrscheinlich nicht, schließlich bestätigt die Pew-Umfrage nur, was wir bereits wissen, nämlich dass Putin in den USA und im gesamten Westen weitgehend verachtet wird. Was der Bericht jedoch nicht erwähnt, ist das Ausmaß, in dem Putin in Russland und dem Rest der Welt bewundert wird. Sehen Sie sich das an:

“Laut Statista genießt Putin unter den Russen trotz der russischen Invasion in der Ukraine eine sehr hohe Zustimmung, die im August 2022 im Durchschnitt bei 84 % und bei russischen Staatsbürgern und Doppelstaatlern mit russischem und amerikanischem Pass bei 79 % lag.” (Wikipedia)

84 % ist ein Wert, bei dem die Nase blutet! Kein anderer Staatschef auf der Welt kann heute 84 % Zustimmung für sich beanspruchen. Und noch unglaublicher ist, dass die überwältigende Mehrheit der Russen nach 20 Jahren im Amt immer noch hinter ihm steht. Wie ist das möglich? Wie wird aus einem bescheidenen, zurückhaltenden Bürokraten der beliebteste russische Staatschef aller Zeiten?

Hier noch mehr aus demselben Artikel:

Beobachter sehen Putins hohe Zustimmungsraten als eine Folge der erheblichen Verbesserungen des Lebensstandards und der Wiederbehauptung Russlands auf der Weltbühne, die während seiner Amtszeit eingetreten sind….Eine gemeinsame Umfrage von World Public Opinion in den USA und dem Levada Center in Russland von Juni bis Juli 2006 ergab, dass “weder die russische noch die amerikanische Öffentlichkeit davon überzeugt sind, dass sich Russland in eine antidemokratische Richtung bewegt” und “die Russen im Allgemeinen Putins Konzentration der politischen Macht unterstützen und die Wiederverstaatlichung der russischen Öl- und Gasindustrie stark befürworten”. Die Russen unterstützen im Allgemeinen den politischen Kurs von Putin und seinem Team. Eine Umfrage aus dem Jahr 2005 ergab, dass dreimal so viele Russen der Meinung waren, das Land sei unter Putin “demokratischer” als während der Jelzin- oder Gorbatschow-Jahre, und ebenso viele hielten die Menschenrechte unter Putin für besser als unter Jelzin.” (Wikipedia)

Nach Ansicht der russischen Bevölkerung ist Putin also weitgehend verantwortlich für den wirtschaftlichen Wohlstand Russlands, den höheren Lebensstandard, die Aufteilung der Öleinnahmen, die bessere Menschenrechtslage und die Stärkung der Demokratie. Sie unterstützen auch mit überwältigender Mehrheit Putins Militäroperation in der Ukraine. (87 %) Wie erklärt sich also die enorme Diskrepanz zwischen der Meinung des russischen Volkes über Putin (über 80 % Zustimmung) und der des amerikanischen Volkes (92 % haben wenig oder kein Vertrauen in ihn)? Entweder sind die Russen extrem dumm und leichtgläubig oder die Amerikaner sind die willensschwächsten, gehirngewaschensten Schafe der Welt? Was ist es?

Seit etwa 17 Jahren verbreiten die Medien dasselbe verleumderische Geschwätz (gegen Putin gerichtet), das sie 2005 und 2006 verbreitet haben. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass die westlichen Eliten und ihre Schoßhündchen-Medien Putin einst tatsächlich mochten und dachten, er sei ein Führer, “mit dem sie zusammenarbeiten könnten”? Mit anderen Worten, sie dachten, Putin wäre ein weiterer willfähriger Handlanger wie der ewig betrunkene Jelzin, der das Land in eine “Schocktherapie” stürzte und westlichen Ökonomen erlaubte, die wertvollsten Vermögenswerte, Industrien und Ressourcen des Landes an blutsaugende Oligarchen zu verlosen, die sie für Pfennigbeträge aufkauften. Das war es, was sie sich erhofft hatten: einen weiteren rückgratlosen Speichellecker, der bereit war, sein Land zu verraten, um sich bei Onkel Sam einzuschmeicheln. Stattdessen bekamen sie Putin, einen gläubigen Christen, einen unerschütterlichen Konservativen und einen glühenden russischen Patrioten.

Können Sie sich vorstellen, warum sie ihn hassten?

Und weil sie ihn gehasst haben, haben sie ihre Medien angewiesen, auch Sie dazu zu bringen, ihn zu hassen, genau wie sie es mit Saddam, Qaddafi, Kim Yong Un und jedem anderen getan haben, der ihnen in die Quere kommt. Wir alle wissen inzwischen, wie es läuft, und es beginnt immer mit einem Rufmord, der notwendigen Verleumdungskampagne, die darauf abzielt, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Feinde der Eliten zu hassen.

Aber hier ist etwas, das Sie wahrscheinlich nicht wussten. Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass die Dämonisierung Putins auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort zurückgeführt werden kann.

Das ist wahr. Vor Jahren habe ich nachgeforscht, und ich habe Folgendes herausgefunden.

Der ehemalige Senator John Edwards und der Kongressabgeordnete Jack Kemp wurden mit der Leitung einer Arbeitsgruppe des Council on Foreign Relations (CFR) betraut, die feststellen sollte, ob eine “strategische Partnerschaft” mit Russland angesichts der von Putin verfolgten Politik, die im Widerspruch zu den allgemeinen geopolitischen Zielen Washingtons stand, noch möglich war. Nach ihrer Rückkehr aus Moskau veröffentlichten Kemp und Edwards einen Artikel mit dem Titel “Russia’s Wrong Direction” (März 2006)

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass eine “strategische Partnerschaft” mit Russland nicht mehr möglich sei, weil die Regierung unter Putin zunehmend “autoritär” geworden sei und die russische Gesellschaft immer weniger “offen und pluralistisch” sei. Die Ironie dieser Beobachtungen entging den Analysten nicht, die feststellten, dass die USA kein Problem damit haben, sich mit den autoritärsten Ländern der Welt ins Bett zu legen, einschließlich Saudi-Arabien, das an einem einzigen Wochenende (im Jahr 2022) die Massenhinrichtung von 81 Männern durchführte. Und wir sollten auch beachten, dass alle 81 Männer geköpft wurden, was die Barbarei der Führer, die Washington als seine besten Freunde betrachtet, noch unterstreicht.

Was wir damit sagen wollen, ist, dass der “Putin-Hass” und die Rufmordkampagne auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort zurückgehen, als die außenpolitischen Eliten der USA beschlossen, dass Putin nicht der “verantwortungsvolle Akteur” sein würde, den sie sich erhofft hatten. Er würde nicht wie viele andere Verbündete mit den Hacken knicken und sich fügen. Putin hatte vielmehr seine Bereitschaft gezeigt, das zu begehen, was die Globalisten als das einzige unverzeihliche Verbrechen ansehen, nämlich die nationalen Interessen seines Landes über die der internationalen Bankenkabale zu stellen. Das ist natürlich das größte “No-No” von allen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus “Russia’s Wrong Direction”:

Fünfzehn Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion “gehen die Beziehungen zwischen den USA und Russland eindeutig in die falsche Richtung”, stellt eine vom Council on Foreign Relations gesponserte unabhängige Task Force zur US-Politik gegenüber Russland fest. “Der Streit verdrängt den Konsens. Die Idee einer ‘strategischen Partnerschaft’ scheint nicht mehr realistisch zu sein”, so die Schlussfolgerung…

…während Präsident Bush die Demokratie zu einem Ziel der amerikanischen Außenpolitik gemacht hat, wird das politische System Russlands immer autoritärer, so die Task Force. “Die politische Bilanz der letzten fünf Jahre ist äußerst negativ……

Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland kann den Vereinigten Staaten dabei helfen, einige der schwierigsten Probleme zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind”, so Edwards. “Bedauerlicherweise wird die Zusammenarbeit jedoch immer mehr zur Ausnahme und nicht zur Norm. Dieser Bericht ist ein Weckruf, dass wir die Beziehungen zwischen den USA und Russland wieder auf den richtigen Weg bringen müssen, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen unsere beiden Länder stehen.”

Dementsprechend heißt es in dem Bericht:

“Obwohl Präsident Putin den Vorsitz über den Abbau der russischen Demokratie führt, sollten die Vereinigten Staaten mit ihm zusammenarbeiten, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben, und um Terroristen davon abzuhalten, sein oder unser Land anzugreifen. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben die verschiedenen amerikanischen Regierungen versucht, eine Beziehung zu Russland aufzubauen, die sie als ‘Partnerschaft’ bezeichneten. Dies ist das richtige langfristige Ziel, aber leider keine realistische Perspektive für die Beziehungen zwischen den USA und Russland in den nächsten Jahren.”

Kurzfristig müssen die Vereinigten Staaten Russland als das sehen, was es jetzt ist. “Die eigentliche Frage, vor der die Vereinigten Staaten in dieser Zeit stehen, ist nicht, wie eine Partnerschaft mit Russland funktionieren kann, sondern wie eine selektive Zusammenarbeit – und in einigen Fällen eine selektive Opposition – wichtigen internationalen Zielen dienen kann”, schließt der Bericht. (“Russia’s Wrong Direction”, Council on Foreign Relations)

Der Bericht gibt den genauen Zeitpunkt an, zu dem die westlichen Eliten Putin aufgaben und ihn (im Grunde) den Wölfen zum Fraß vorwarfen. Und der Grund, warum sie ihn aufgegeben haben, ist, dass sie sehen konnten, dass er ein wahrer russischer Patriot ist. Patriotismus ist der Todfeind des Globalismus, denn Patrioten kann man nicht “umdrehen”, und die Eliten wissen das. Sie wissen, dass man einen Mann, der sein Land liebt, nicht grundlegend ändern kann. Diese Männer sind nicht käuflich und sie sind unbestechlich. Jeder, der sein Land über die Agenda der Globalisten stellt – auch MAGA-Amerikaner – ist der Todfeind der Globalisten. Und das ist der Grund, warum die Eliten immer foppige Girlie-Männer wie Justin Trudeau und Emmanuel Macron anheuern, um ihre Befehle auszuführen, denn der Job erfordert schwache, prinzipienlose Männer, die bereit sind, sich zu erniedrigen, um ihren Herren zu dienen.

Aber was war es, das die Eliten davon überzeugt hat, dass Putin ein hoffnungsloser Fall ist, der immer eine Bedrohung für ihre Agenda darstellen würde?

Glücklicherweise kennen wir die Antwort auf diese Frage, denn die Autoren haben ihre Einwände unter vier Hauptüberschriften aufgelistet. Sie lauten wie folgt:

Entdemokratisierung: Der Bericht stellt fest, dass die politischen Institutionen Russlands “korrupt und brüchig” geworden sind. Infolgedessen ist “Russlands Fähigkeit, Sicherheitsfragen von grundlegender Bedeutung für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten anzugehen, eingeschränkt. Und viele Arten der Zusammenarbeit – von der Sicherung von Nuklearmaterialien bis zum Austausch von Informationen – werden untergraben. (Mein Kommentar – Mit anderen Worten: Putin war nicht bereit, zusätzliche Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, wollte die Unabhängigkeit des Kosovo nicht unterstützen (die nie von der UNO gebilligt wurde) und weigerte sich, den Irakkrieg zu unterstützen. Unterm Strich: Er weigerte sich, Washingtons völkermörderische Kriege und die willkürliche Neuaufteilung des Nahen Ostens mitzumachen. Deshalb wurde er als “unzuverlässiger Verbündeter” bezeichnet.) Energielieferungen: “Russland hat Energieexporte als außenpolitische Waffe eingesetzt: Es hat sich in die Politik der Ukraine eingemischt, Druck auf deren außenpolitische Entscheidungen ausgeübt und die Lieferungen an den Rest Europas eingeschränkt. Die Wiedererlangung der staatlichen Kontrolle über den russischen Energiesektor erhöht das Risiko, dass diese Waffe erneut eingesetzt wird.” (Mein Kommentar: Das stimmt, Putin hat die Kontrolle über Russlands größtes öffentliches Gut – das Öl – an sich gerissen und es dazu benutzt, den Lebensstandard auf breiter Front zu erhöhen. Privatisierung ist der Heilige Gral des westlichen Kapitalismus, und so war es nur natürlich, dass Putin für sein Fehlverhalten verurteilt wurde. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, er habe “die Lieferungen an das übrige Europa eingeschränkt”, was ebenfalls stimmt. Er unterbrach die Gaslieferungen an die Ukraine, nachdem diese wiederholt Gas aus den Pipelines abgezapft und sich geweigert hatte, für das bereits verbrauchte Gas zu bezahlen. Die Autoren scheinen der Meinung zu sein, dass Russland sein Gas kostenlos abgeben sollte, aber so funktionieren kapitalistische Volkswirtschaften nicht). Der Krieg gegen den Terror: Die Task Force stellt fest, dass “Russland offenbar bestrebt ist, den militärischen Zugang der USA und der NATO zu zentralasiatischen Stützpunkten zu beschneiden”, ein Zeichen dafür, dass sich Russland von der Vorstellung verabschiedet, dass “ein Erfolg in Afghanistan einem gemeinsamen Interesse dient.” (Mein Kommentar: Putin war äußerst entgegenkommend, als er den US-Truppen und Waffen erlaubte, auf ihrem Weg nach Afghanistan durch Russland zu fahren. Was er ablehnte, waren die von der CIA unterstützten farbigen Revolutionen, die Washington in ganz Zentralasien unterstützte, um seine eigenen Marionettenregierungen zu installieren, die Russland gegenüber offen feindlich eingestellt waren. Er war auch gegen die verdeckte Unterstützung tschetschenischer Terroristen durch Washington. War das unvernünftig? Russland als Gastgeber der G8: “Ein Land, das innerhalb eines Jahres massiven Wahlbetrug bei den Wahlen seines größten europäischen Nachbarn unterstützt und ihn dann für die falsche Wahl bestraft hat, indem es ihm den Gashahn zudrehte, muss bei einem Treffen der industriellen Demokratien der Welt zumindest auf informelle Bewährung sein.” (Mein Kommentar: Russland verfolgt eine strikte Politik der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Keiner der Vorwürfe der Wahleinmischung ist jemals bewiesen worden. Ganz im Gegenteil: In der dreijährigen Untersuchung der russischen Einmischung in die Präsidentschaftswahlen 2016 konnte Robert Mueller nicht das kleinste Fünkchen eines Beweises finden, der die falschen Behauptungen stützt. Im Gegensatz dazu sind Washingtons heimliche Interventionen, Staatsstreiche, gezielte Attentate und groß angelegte Militärinvasionen umfassend dokumentiert und belegt. Kein Land der Welt hat sich je mehr in die Angelegenheiten anderer souveräner Regierungen eingemischt als die Vereinigten Staaten.

Dies sind im Wesentlichen die Punkte, aufgrund derer die Autoren entschieden haben, dass Putin in die “falsche Richtung” geht. Er würde ihre rücksichtslosen militärischen Interventionen nicht unterstützen, er würde Russlands Öl nicht an raffgierige Oligarchen ausliefern, er würde nicht wegschauen, während Regierungen in seiner Nachbarschaft von Washington einer nach dem anderen gestürzt werden, und er würde nicht salutieren und mit den Hacken schnalzen, wenn er seine Marschbefehle aus Washington erhält. Aus diesen Gründen wird er in den Medien heftig angegriffen und als Washingtons Blutfeind betrachtet. Er hat sich einfach geweigert, ihr Lakai zu sein, und deshalb haben sie die letzten 17 Jahre damit verbracht, ihn zu vernichten.