Wetten, dass Sie nie gedacht hätten, dass Sie die regelbasierte Ordnung vermissen würden

Ted Snider

Es gab einmal etwas, das sich Völkerrecht nannte. Das war eine Reihe kodifizierter Gesetze, die auf den Vereinten Nationen basierten und universell und unparteiisch für alle Nationen galten. Dann wurde das Völkerrecht irgendwann durch die regelbasierte Ordnung ersetzt. Die regelbasierte Ordnung basiert nicht auf Unparteilichkeit mit den Vereinten Nationen als Grundlage, sondern auf selektiver Anwendung mit den USA und dem amerikanischen Exzeptionalismus als Grundlage. Geschützt hinter einer Fassade der Universalität wenden die USA die Regeln an, wenn es ihnen passt, und nehmen sich von den Regeln aus, wenn es ihnen nicht passt. In einem einzigen Akt, den Richard Sakwa als „große Substitution“ bezeichnet hat, usurpierte der amerikanische Hegemon die Macht des Sicherheitsrats und ersetzte die kodifizierten internationalen Gesetze durch die ungeschriebene regelbasierte Ordnung.

Aber damals trugen die USA noch die Maske des Völkerrechts. Sie erkannten, dass sie am mächtigsten waren, wenn es so aussah, als stünden die UNO und die internationale Gemeinschaft hinter ihnen. Kriege wurden als humanitäre Interventionen getarnt und Putsche als Demokratie verkauft. Doch US-Präsident Donald Trump hat diese Tarnung fallen lassen und Amerikas wahre Natur enthüllt. Trump ist ohne ein Wort an den Wegweisern des Völkerrechts vorbeigerast. Präsident William McKinley brauchte 50 Tage, um die Souveränität der ersten fünf Nationen zu zerstören, die Amerika verraten hatte; Trump brauchte nur 15 Tage, um vier zu bedrohen.

In seiner Pressekonferenz am 4. Februar kündigte Trump an: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch dort unsere Arbeit machen. Wir werden ihn besitzen und … das Gelände dem Erdboden gleichmachen und die zerstörten Gebäude beseitigen, dem Erdboden gleichmachen. Eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen, die den Menschen in der Region unbegrenzt viele Arbeitsplätze und Wohnraum bietet.“

„Es ist egal, dass er keine rechtliche Autorität nennen konnte, die es den Vereinigten Staaten erlauben würde, einseitig die Kontrolle über das Territorium eines anderen zu erlangen“, so die New York Times, „oder dass die gewaltsame Vertreibung einer ganzen Bevölkerung ein Verstoß gegen das Völkerrecht wäre.“ Der Präsident, der erst vor wenigen Tagen versprach, sein Vermächtnis werde „ein Friedensstifter“ sein, dessen Erfolg an „den Kriegen gemessen werden würde, die wir beenden – und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir nie eintreten“, raste so schnell am Völkerrecht vorbei, dass er sich selbst hinter sich ließ.

Trumps Plan, „Menschen dauerhaft umzusiedeln“, könnte nicht nur die Entsendung von US-Truppen beinhalten, „falls dies notwendig ist“, sondern auch einen verheerenden Krieg in der gesamten Region auslösen. Und obwohl Trump sagt, „dies war keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe“, ist es eine Entscheidung, die seinem Lebenstraum einer Ausweitung der Abraham-Abkommen auf Saudi-Arabien ins Bein schießt, das noch einmal „klar und ausdrücklich“ sagte, es würde ohne einen palästinensischen Staat keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen. Amerikanisches Immobilieneigentum stellt rechtlich keinen palästinensischen Staat dar.

Trumps Äußerungen waren nur seine jüngsten, mit denen er die Souveränität eines anderen Volkes bedrohte. Trump drohte, „wirtschaftliche Gewalt“ anzuwenden, um „diese künstlich gezogene Grenze“ zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten „loszuwerden“. „Ich würde gerne sehen“, sagte Trump, „dass Kanada unser 51. Bundesstaat wird.“

Trotz Trumps Anklage gegen Kanada und seiner Behauptung, dass „die Menge an Fentanyl, die durch Kanada kommt, massiv ist“ und dass Kanada und Mexiko, „Kanada in hohem Maße“, „Millionen und Abermillionen von Menschen in unser Land kommen ließen, die nicht hier sein sollten“, entfallen auf Kanada nur 0,2 % des Fentanyls, das in die USA gelangt, und nur 6,9 % der Migranten.

Und trotz Trumps Behauptung, dass „viele Kanadier wollen, dass Kanada der 51. Bundesstaat wird“, zeigen die jüngsten Umfragen, dass 90 % der Kanadier einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten ablehnen.

Trump hat sich sogar über seine Aussagen zu Kanada hinaus geweigert, eine militärische Eroberung Grönlands auszuschließen. Auf die Frage, ob er militärische Gewalt ausschließen würde, lehnte Trump ab und sagte: „Ich werde mich nicht darauf festlegen. Es könnte sein, dass Sie etwas tun müssen … Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit.“ Trump hat die Übernahme Grönlands als „absolute Notwendigkeit“ bezeichnet. Militärische Drohungen gegen Dänemark sind nichts weniger als eine beispiellose militärische Drohung gegen einen NATO-Alliierten.

Und Trump hat auch militärische Drohungen gegen die Souveränität Panamas ausgesprochen. Auf die Frage, ob er den Einsatz des US-Militärs zur Übernahme der Kontrolle über den Panamakanal ausschließen würde, sagte Trump: „Ich werde mich nicht darauf festlegen. Es könnte sein, dass wir etwas tun müssen. Der Panamakanal ist für unser Land lebenswichtig.“

Amerika hat schon einmal Krieg gegen Panama geführt, obwohl dieses Land nichts unternommen hatte, um es zu bedrohen. Amerika hat schon Krieg geführt, um die Ressourcen eines anderen Landes zu stehlen. Und Amerika hat schon seine neokolonialen Zähne gezeigt. Aber wenn Amerika diese offenlegt und seine Missachtung der Souveränität und des Völkerrechts offenlegt, wie Trump es tut, riskiert es, nicht nur seine Hegemonie in der Welt, sondern die ganze Welt zu verlieren.

Wer würde einen Deal mit den USA eingehen, nachdem Trump das Atomabkommen JCPOA mit dem Iran illegal gebrochen hat? Wer würde sich verpflichten, die USA als seinen größten Handelspartner aufzunehmen, wenn Trump Kanada, seinem engsten Freund und Handelspartner, den Wirtschaftskrieg erklärt? Und wer würde sich zu Sicherheitsvereinbarungen mit den USA verpflichten, wenn Trump Dänemark, einen engen NATO-Verbündeten, militärisch bedroht?

Wenn sich die amerikanische Hegemonie sogar gegen ihre Verbündeten wendet und das Völkerrecht und sogar die regelbasierte Ordnung hinter sich lässt, riskiert sie, ihre Führungsrolle in der Welt gegen die Alleinstellung in der Welt einzutauschen.