Widersprüchliche Beweise zur mRNA-Technologie schüren Bedenken über die überhastete Einführung neuer Impfstoffe.

Megan Redshaw, J.D.

Die US-Regierung und Pharmaunternehmen investieren beträchtliche Summen in die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten und Krebs und treiben damit eine lukrative mRNA-Plattform mit einem Wert von 136,2 Milliarden Dollar voran.

Ein neu eingerichtetes Programm des Weißen Hauses gab am 23. August bekannt, dass es der Emory University, der Yale School of Medicine und der University of Georgia über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 25 Millionen Dollar zur Verfügung stellt, um personalisierte therapeutische Impfstoffe gegen Krebserkrankungen und neu auftretende Infektionen zu entwickeln, ähnlich wie die COVID-19 mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2. Sie wollen mRNA – ein wesentliches Element der COVID-19-Impfstoffe, die zur Vorbeugung von SARS-CoV-2-Infektionen entwickelt wurden – nutzen, um eine besondere Klasse von Immunzellen, die so genannten dendritischen Zellen, so zu programmieren, dass sie die gewünschte immunologische Reaktion auslösen.

Pharmaunternehmen wie Moderna, BioNTech und CureVac führen klinische Studien mit mRNA-basierten Impfstoffen für fortgeschrittene Melanom-, Eierstock-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen durch. Die National Institutes of Health arbeiten mit BioNTech zusammen, um einen personalisierten Impfstoff für Bauchspeicheldrüsenkrebs zu entwickeln. Neben COVID-19 und Krebs befinden sich weitere mRNA-basierte Impfstoffe gegen Grippe, Genitalherpes, Atemwegsviren und Gürtelrose in der Entwicklung.

Obwohl mRNA-Plattformen attraktiv sind, weil sie die Kosten senken und die Zeitspanne für die Entwicklung von Impfstoffen verkürzen, deuten Hinweise und Erfahrungen darauf hin, dass die mRNA-Technologie, die für neuartige COVID-19-Impfstoffe verwendet wird, mit verschiedenen Schäden verbunden ist und weder COVID-19 noch dessen Übertragung verhindert.

Beweise, die das Narrativ von der „sicheren und wirksamen“ Impfung in Frage stellen

Die beispiellosen Raten unerwünschter Ereignisse nach der COVID-19-Impfung überschatten die Vorteile, so Forscher aus Australien, die sagen, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein, ob aus dem Virus oder aus dem genetischen Code in mRNA- und AdenovectorDNA-Impfstoffen erzeugt, toxisch ist und eine breite Palette von Krankheiten verursacht.

In ihrer kürzlich in Biomedicines veröffentlichten Arbeit mit dem Titel „‚Spikeopathy‘: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA“ (COVID-19 Spike Protein ist pathogen, sowohl von der Virus- als auch von der Impfstoff-mRNA) untersuchten die Forscher von Fachleuten überprüfte Daten, die der Behauptung widersprechen, dass die neuen Technologien, die zur Entwicklung von mRNA- und AdenovectorDNA-Impfstoffen mit „Warp-Geschwindigkeit“ zur Beendigung der Pandemie eingesetzt werden, „sicher und wirksam“ seien.

Die Pathogenität des Spike-Proteins, die als „Spikeopathie“ bezeichnet wird, beschreibt die Fähigkeit des Spike-Proteins, Krankheiten zu verursachen, und die Forscher sagen, dass es viele Organsysteme beeinträchtigen kann.

Die Forscher haben die folgenden Hauptproblembereiche festgestellt:

Spike-Protein-Toxizität (Spikeopathie) sowohl durch das Virus als auch durch Gencodes bei Personen, die mit COVID-19-Impfstoffen geimpft wurden.

Entzündliche Eigenschaften in spezifischen Lipid-Nanopartikeln (LNP), die zum Transport von mRNA verwendet werden.

Lang anhaltende Wirkung durch N1-Methylpseudouridin in der synthetischen mRNA – auch als modRNA bezeichnet.

Weitreichende Verbreitung von mRNA- und DNA-Codes über die LNP- bzw. viralen Vektorträgermatrizen.

Menschliche Zellen produzieren ein fremdes Protein, das Autoimmunität auslösen kann.

Nun, da Impfstoffe, die die mRNA-Technologie nutzen, seit einigen Jahren verfügbar und weit verbreitet sind, zeigen Daten, dass diese Impfstoffe fremde Antigene im menschlichen Gewebe produzieren und das Risiko von Autoimmun-, neurologischen, kardiovaskulären und entzündlichen Erkrankungen sowie von Krebs erhöhen, insbesondere wenn die Impfstoffbestandteile nicht an der Injektionsstelle lokalisiert bleiben. Ein Antigen ist eine Substanz, die eine Immunreaktion hervorruft. Wenn das Immunsystem auf ein Antigen stößt, das nicht auf körpereigenen Zellen vorkommt, wird es einen Angriff gegen dieses Antigen starten.

Pharmakokinetische und pharmakodynamische Daten zeigen, dass das Design der mRNA- und AdenovectorDNA-COVID-19-Impfstoffe eine unkontrollierte Biodistribution, Haltbarkeit und dauerhafte Bioverfügbarkeit des Spike-Proteins im Körper nach der Impfung ermöglicht. Unter Pharmakokinetik versteht man die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen dem Körper und den verabreichten Substanzen während der gesamten Dauer der Exposition. In der Pharmakodynamik wird die Wirkung des Arzneimittels auf den Körper genauer untersucht.

Dies könnte die beispiellose Anzahl von unerwünschten Ereignissen erklären, die mit dem Spike-Protein in Verbindung gebracht werden, das mit den von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson eingesetzten gentechnischen Verfahren sowie mit der von anderen Ländern verwendeten viralen Vektor-DNA-Technologie hergestellt wird, so die Forscher.

mRNA-Impfstoffe sind Gentherapie und können Schaden anrichten

Genbasierte COVID-19-Impfstoffe sind therapeutische Produkte, die eigentlich unter die FDA-Definition der Gentherapie fallen, da sie die Zellen der geimpften Person veranlassen, Antigene für die Transmembranexpression zu produzieren, die eine Immunreaktion hervorrufen. Diese neuartigen Impfstoffplattformen bergen das Risiko von Gewebeschäden infolge von Autoimmunreaktionen, die sich gegen Zellen richten, die fremde Spike-Antigene exprimieren, so die Forscher.

Die FDA war sich der Pathogenität der Spike-Proteine bewusst, bevor sie die COVID-19-Impfstoffe für die Öffentlichkeit freigab. In einer Sitzung mit ihren Impfstoffberatern im Oktober 2022 legte die FDA eine sehr genaue Liste möglicher unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen vor, darunter neurologische, kardiovaskuläre und autoimmune „mögliche unerwünschte Ereignisse“.

Die Organisation React19 unterstützt Menschen, die Langzeitschäden nach COVID-19-Impfstoffen erlebt haben, finanziell, emotional und physisch. Sie hat eine Liste von über 3.400 veröffentlichten Arbeiten und Fallberichten vorgelegt, die mehr als 20 Organsysteme betreffen. Unter diesen Veröffentlichungen befinden sich über 432 von Experten begutachtete Arbeiten, die sich mit Themen wie Myokarditis, Kardiomyopathie, Myokardinfarkt, Bluthochdruck, Aortendissektion, posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), Tachykardie und Erregungsleitungsstörungen befassen. Dies wirft ernsthafte Fragen zur Sicherheit der Impfstoffe auf.

Die häufigste Gruppe von unerwünschten Ereignissen, die nach der COVID-19-Impfung sowohl in Pharmakovigilanz-Datenbanken als auch bei Pfizer gemeldet wurden, betrifft neurologische Störungen. Dem Papier zufolge sind neurologische Symptome und kognitiver Verfall mit beschleunigter neurodegenerativer Erkrankung Merkmale akuter COVID-19-Impfstoffverletzungen und in gewissem Maße auch das Long COVID-Syndroms. Forschungsergebnisse deuten darauf hin (pdf), dass LNPs, die die mRNA zur Herstellung von Spike-Proteinen transportieren, die Blut-Hirn-Schranke überwinden und neurotoxische Wirkungen hervorrufen können.

Lipid-Nanopartikel sind giftig und entzündungsfördernd

Es ist nicht nur das Spike-Protein, das Krankheiten verursachen kann. LNPs, die als Verabreichungsmethode dienen, sind ebenfalls toxisch und entzündungsfördernd.

Forschungen aus dem Jahr 2018 haben gezeigt, dass selbst kleine Mengen von Nanopartikeln, die von der Lunge aufgenommen werden, zu zytotoxischen Wirkungen führen können. Verschluckte Nanopartikel wirken sich nachweislich auf Lymphknoten, Leber und Milz aus, während sie bei der Injektion als Arzneimittelträger jede Barriere überwinden und ins Gehirn, in die Eierstöcke und Hoden gelangen können, vor allem nach der Phagozytose durch Makrophagen, die sie im Körper verteilen. Die Auswirkungen auf das Fortpflanzungssystem legen nahe, dass Lipid-Nanopartikel zytotoxisch sein und die DNA schädigen können.

Den Autoren zufolge sind zwei Komponenten der mRNA-Lipid-Nanopartikel-Komplexe, ALC-0315 und ALC-0159, besorgniserregend, da sie noch nie in einem Arzneimittel verwendet wurden und weder im Europäischen Arzneibuch noch in der europäischen C&L-Inventardatenbank registriert sind. In einer Anfrage an das Europäische Parlament im Dezember 2021 wurde darauf hingewiesen, dass der Hersteller der Nanopartikel angibt, dass die Nanopartikel nur für die Forschung und nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Europäische Kommission antwortete, dass der Hilfsstoff im Comirnaty-Impfstoff von Pfizer „nachweislich geeignet ist … in Übereinstimmung mit den einschlägigen wissenschaftlichen Leitlinien und Standards der EMA“.

Dennoch könnte dies die Ursache für zahlreiche unerwünschte Ereignisse nach der Impfung sein, so die Forscher.