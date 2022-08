Wie Amerikas Wirtschaft vernichtet wurde

Von Paul Craig Roberts

1945 gingen die Vereinigten Staaten als einzige intakte Industriegesellschaft der Welt aus dem Weltkrieg hervor. Die britische, europäische, sowjetische und japanische Wirtschaft lag in Trümmern. China und die übrigen Länder Asiens, Afrikas und Südamerikas verfügten über unterentwickelte Volkswirtschaften, die später als Dritte-Welt-Länder bezeichnet wurden. Außerdem besaßen die USA den größten Teil der weltweiten Goldreserven. Präsident Franklin D. Roosevelt hatte den Zweiten Weltkrieg genutzt, um Großbritanniens Kontrolle über den internationalen Handel und das britische Pfund als Weltreservewährung zu zerstören. Durch die von den USA erzwungene Auflösung des britischen Systems der Handelspräferenzen und das erzwungene Bretton-Woods-Abkommen wurde diese Rolle den Vereinigten Staaten übertragen.

Vier Jahre Kriegsproduktion verschafften den USA eine große, disziplinierte und qualifizierte Erwerbsbevölkerung, und der Verbrauchermangel während des Krieges sorgte für einen enormen Nachholbedarf bei den Verbrauchern, der das Wachstum der Nachkriegswirtschaft antrieb. Es gab viele Arbeitsplätze, und das Realeinkommen in den USA stieg in den 1950er und 1960er Jahren stark an.

Doch dann begannen die Dinge schief zu laufen. Präsident Johnsons Programm „Waffen und Butter“ (der Vietnamkrieg und die „Great Society“-Wohlfahrtsausgaben) führten zu einer Vermehrung des US-Dollars, die Präsident Nixon schließlich dazu zwang, das Goldfenster zu schließen und ausländischen Zentralbanken das Recht zu entziehen, ihre Dollarbestände in Gold einzulösen. Außerdem begann die makroökonomische Politik der keynesianischen Nachfragesteuerung zu scheitern. Hohe Grenzsteuersätze führten zu einem schwächeren Anstieg des Angebots als zu einem Anstieg der Gesamtnachfrage. Die expansive Geldpolitik steigerte die Verbrauchernachfrage, aber die hohen Steuersätze dämpften die Reaktion des Angebots, was in der „Stagflation“ der Regierung von Präsident Carter gipfelte.

Die angebotsseitige Wirtschaftspolitik von Präsident Reagan heilte die Stagflation und den sich verschlechternden „Phillips-Kurve“-Gegensatz zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, und das reale Wirtschaftswachstum setzte sich in den 1980er Jahren und bis in die Clinton-Jahre hinein fort, eine Regierung, die auf dem Erfolg von Reagan aufbaute.

Doch im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wendete sich das Blatt zum Schlechteren. Der Erfolg der Wirtschaftspolitik von Reagan und Margaret Thatcher schuf ein übermäßiges Vertrauen in unregulierte freie Marktwirtschaften. In den USA wurde das Glass-Steagall-Gesetz, das Geschäfts- und Investmentbanking trennte und dem Land seit 1933 gute Dienste geleistet hatte, aufgehoben. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, und das Clinton-Finanzministerium behaupteten, dass „die Märkte sich selbst regulieren“. Die Aufhebung setzte die Finanzkrise von 2008 in Gang, die die größte und längste Gelddruckaktion in der Geschichte der USA auslöste. Die Bilanz der Federal Reserve erhöhte sich um 8,2 Billionen Dollar, da die Fed Geld druckte, um die in Schwierigkeiten geratenen Anlagen der großen Banken aufzukaufen und so die Zahlungsfähigkeit der Banken zu erhalten. Der massive Anstieg der Geldmenge floss hauptsächlich in die Preise von Aktien, Anleihen und Immobilien, wodurch sich die Einkommens- und Vermögensverteilung in den USA dramatisch verschlechterte und das eine Prozent entstand. Die jahrelange Aufblähung der Werte von Finanzanlagen und Immobilien durch die Geldschöpfung hat die US-Notenbank heute in eine prekäre Lage gebracht, da die Covid-Sperren und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland die Lieferketten unterbrochen und zu Engpässen geführt haben, die die Preise in die Höhe treiben. Die Fed versucht, die Versorgungsprobleme durch unsinnige Zinserhöhungen zu überwinden, was den durch jahrelanges Quantitative Easing geschaffenen Finanzreichtum gefährdet. Gleichzeitig treibt die Sanktionspolitik die Länder vom Dollar weg, was schließlich zu einer Abwertung des Dollars führen wird, so dass die Fed gezwungen ist, zwischen dem Aktienmarkt und dem Dollar zu wählen.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 war im Vergleich zum amerikanischen Erfolg eine noch schlimmere Entwicklung. Er hat China und Indien davon überzeugt, dass kapitalistische Märkte und nicht sozialistische Planung der Weg zum wirtschaftlichen Erfolg sind. Beide Länder mit ihren großen unausgelasteten Arbeitskräften öffneten sich für ausländische Investitionen. Dies beschleunigte die Ära des „Globalismus“ oder der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Unter dem Druck der Wall Street, die ihnen Übernahmen androhte, falls sie ihre Gewinne nicht durch die Verlagerung ihrer Produktionsstätten ins Ausland, wo die Arbeitskräfte billiger waren, steigerten, verließen die amerikanischen Produktionsunternehmen ihre Arbeitskräfte und ihre Gemeinden und begannen, die Produkte, die sie in den USA vermarkteten, im Ausland herzustellen. Dadurch wurde das Einkommen der Amerikaner von der Produktion der Waren und Dienstleistungen, die sie konsumierten, abgekoppelt, und die Aufstiegsleiter in den USA, die durch eine lebendige verarbeitende Wirtschaft errichtet worden war, wurde abgebaut.

Amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, die von der Wall Street und den Offshoring-Unternehmen unterstützt wurden, erstellten „Studien“, die angeblich zeigten, dass es für Amerika gut war, seine hochproduktiven Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung zu verlieren, und dass die amerikanischen Gemeinden ihre Steuerbasis verloren. Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe wurden als „schmutzige Fingernageljobs“ verunglimpft, und den Arbeitnehmern wurden bessere, besser bezahlte High-Tech-Jobs versprochen. Diese Studien und Versprechungen sind die schlimmste Form der Junk-Economy.

Eine Studie des Dartmouth-Akademikers Matthew J. Slaughter kam zu dem Schluss, dass durch das Offshoring amerikanischer Arbeitsplätze, d. h. durch die Vergabe an Ausländer, doppelt so viele inländische Arbeitsplätze geschaffen werden wie Arbeitsplätze für Ausländer. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte er nicht durch Konsultation der BLS-Arbeitsplatzdaten oder der BLS-Beschäftigungsstatistik. Stattdessen hat er das Wachstum der multinationalen Beschäftigung in den USA gemessen und dabei die Gründe für den Anstieg der multinationalen Beschäftigung nicht berücksichtigt. Multinationale US-Unternehmen übernahmen viele kleinere einheimische US-Firmen, wodurch die multinationale Beschäftigung, nicht aber die Gesamtbeschäftigung zunahm, und viele US-Firmen gründeten zum ersten Mal ausländische Niederlassungen und wurden dadurch zu multinationalen Unternehmen, wodurch die bestehende US-Beschäftigung der multinationalen Beschäftigung hinzugefügt wurde.

2006 nutzte Michael Porter, ein Harvard-Professor, eine Pressekonferenz, um die Vorteile der Globalisierung, d. h. der Verlagerung amerikanischer Arbeitsplätze ins Ausland, zu preisen. Sein Bericht für den Rat für Wettbewerbsfähigkeit zeigte fälschlicherweise, dass die Amerikaner davon profitieren, wenn sie ihre Arbeitsplätze an Asiaten und Mexikaner abgeben. Er tat dies, indem er die Wirtschaftsleistung der USA über einen Zeitraum von 20 Jahren hervorhob. Da die Verlagerung von Arbeitsplätzen relativ neu war, reichte der 20-Jahres-Zeitraum bis in die 1980er Jahre unter Reagan zurück. So nutzte Porter die starke Leistung der Reagan-Jahre, um die wirtschaftliche Verschlechterung durch die Globalisierung zu mildern.

Ich könnte noch lange die falschen Behauptungen aufführen, mit denen der Widerstand gegen den Verlust der Vorrangstellung Amerikas im verarbeitenden Gewerbe gebremst werden soll. Heute, 16 Jahre nach Porters Versprechen besserer Arbeitsplätze, haben ehemals gut bezahlte US-Produktionsarbeiter schlecht bezahlte Einzelhandelsjobs bei Walmart und Home Depot. Ihre Krankenversicherungs- und Rentenleistungen sind mit ihren Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe verschwunden. Tatsache ist, dass amerikanische Wirtschaftswissenschaftler heute entweder Propaganda für ihre Wohltäter schreiben oder in ihren Fachzeitschriften Szenarien durchspielen, die in der realen Welt nicht existieren.

Eine weitere katastrophale Folge der Aufhebung von Glass-Steagall ist die Beschleunigung der Finanzialisierung der Wirtschaft, die seit Jahrzehnten schleichend vor sich geht. Eine finanzialisierte Wirtschaft ist eine Wirtschaft, in der es dem Finanzsektor gelungen ist, den größten Teil des Einkommens der Verbraucher für die Zahlung von Zinsen und Gebühren für Schulden zu verwenden – Hypothekenzahlungen, Zahlungen für Autos, Kreditkartenzahlungen, Studentendarlehen -, so dass nur wenig übrig bleibt, um das Wirtschaftswachstum durch Ausgaben für neue Waren und Dienstleistungen anzukurbeln. Viele Menschen leben von ihrer Kreditkarte und zahlen nur den Mindestbetrag, während der Saldo durch Zinseszinsen wächst.

Laut einer Studie der Federal Reserve von vor ein paar Jahren können 40 % der US-Haushalte keine 400 Dollar in bar aufbringen, ohne persönliche Gegenstände wie Fernseher, Handys, Kleidung zu verkaufen oder Werkzeuge zu verpfänden.

Das ganze Ausmaß der Überschuldung der US-Wirtschaft – und hier schließe ich die Staatsverschuldung nicht mit ein – kann man verstehen, wenn man bis ins Jahr 1945 zurückgeht, wo dieser Aufsatz begann.

Michael Hudson berichtet, dass 1945 das Eigenkapital der Hausbesitzer an den mit Hypotheken belasteten Immobilien 85 % betrug. Heute ist das Eigenkapital der Hausbesitzer auf 33 % gesunken.

Darüber hinaus ist der Anteil der amerikanischen Hausbesitzer von 70 % auf 63 % gesunken, was auf die Politik von Präsident Obama zurückzuführen ist, der den Finanzbetrügern, die für den Crash von 2008 verantwortlich waren, aus der Patsche geholfen hat, während er ihre Opfer zwangsversteigert hat.

Es war einmal vor langer Zeit, da war die Demokratische Partei ehrlich. Die Partei versuchte, den amerikanischen Süden vor einer Invasion zu schützen, weil dieser sich weigerte, die Kosten der Industrialisierung des Nordens auf Kosten des Südens zu finanzieren. Nach Ansicht des Nordens war es die Aufgabe des Südens, die Zölle zu zahlen, die die Industrie des Nordens vor den besser hergestellten und billigeren Produkten Großbritanniens schützen sollten.

Bis 1965 bemühten sich die Demokraten weiterhin um den Schutz der Arbeiterklasse. Doch 1965 verrieten die Demokraten die Amerikaner an zwei Fronten. Sie verabschiedeten ein Einwanderungsgesetz, das Amerika mit Einwanderern aus der Dritten Welt überschwemmte, die unserer Kultur fremd sind und deren Zahl die Löhne drückt. Gleichzeitig verabschiedeten die Demokraten ein Bürgerrechtsgesetz, das selbst keine Bevorzugung von „bevorzugten Minderheiten“ zuließ, sondern von Alfred W. Blumrosen, dem Leiter der EEOC, zu diesem Zweck eingesetzt wurde. Blumrosen argumentierte, dass er das Bürgerrechtsgesetz auf den Kopf stellen und die verbotenen Rassenquoten vorschreiben könne, weil die Bundesgerichte seit den 1930er Jahren traditionell „der Regulierungsbehörde nachgeben“.

Die rassischen Präferenzen für „bevorzugte Minderheiten“ haben sich zu den aristokratischen Rechten einer ansonsten vergangenen Ära entwickelt. Heute genießen in der westlichen Welt „bevorzugte“ Völker wie Schwarze und sexuell Perverse einen besonderen Schutz, der sich nicht auf weiße heterosexuelle Personen erstreckt. Ein Weißer, der sich gegen verbale oder körperliche Angriffe eines Schwarzen wehrt, wird zum Rassisten erklärt. Eine weiße Frau, die einen Schwarzen der Vergewaltigung beschuldigt, läuft in den skandinavischen Ländern und in Deutschland Gefahr, wegen eines Hassverbrechens verhaftet zu werden. Im einstigen Großbritannien wurde ein weißer britischer Bürger von der weißen britischen Polizei verhaftet, weil er ein Meme gepostet hatte, das die Missbilligung der immer größer werdenden Ansammlung sexuell Perverser zum Ausdruck bringt. https://reclaimthenet.org/uk-police-lgbt-flag-arrest-social-media/

Heute ist die Situation in der westlichen Welt wie folgt. Die ethnische Zusammensetzung der westlichen Länder wird von den linksliberalen Elementen ihrer eigenen Ethnie heftig angegriffen. Die Rechte der ethnischen Basis der Bevölkerung hören auf, in den Bereichen Redefreiheit und Rechtsstaatlichkeit zu existieren. Menschen werden entlassen, weil sie Geschlechterpronomen verwenden. Wissenschaftler werden entlassen, weil sie eine gefälschte Erklärung in Frage stellen. Menschen werden dazu gezwungen, Verstöße gegen die Nürnberger Gesetze zu akzeptieren. Wohin man sich auch wendet, um sich zu informieren, die Medien lügen.

Dies ist eine hoffnungslose Situation für die westliche Welt. In dem Maße, wie sich unter den ethnischen Bevölkerungen des Westens langsam aber sicher das Bewusstsein ausbreitet, dass ihre Regierungen gegen sie sind, beginnen die ethnischen Mehrheiten zu erkennen, dass sie zur Enteignung bestimmt sind. Ein Teil der Franzosen hat dies erkannt, ebenso die Bauern in Holland und Italien. Sobald die ethnische Zusammensetzung eines Landes merkt, dass die Regierung nicht sie, sondern ihre Feinde vertritt, entwickelt sich eine revolutionäre Situation. Das Einzige, was die westliche Zivilisation noch retten kann, ist eine Revolution auf der ganzen Linie. Die Gesamtheit der Regierungen und die von ihnen vertretenen Interessen müssen gestürzt werden. Andernfalls stehen wir vor einer institutionalisierten Tyrannei und einer Wirtschaft, die zum Nutzen des einen Prozents geführt wird.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.