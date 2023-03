Pharmazeuten haben Afrika schon immer als Testgebiet für Medikamente genutzt, sagte Joe Rogan in seiner Show. Er bezog sich dabei auf Alex Jones, der sagte, dass Kindern in Afrika der Polio-Impfstoff verabreicht wurde und dass dabei Bill Gates involviert war und sie es dann abbrechen mussten, weil Kinder an Polio erkrankten.

„Was!“, antwortete Rogan. „Sie haben Kindern Polio mit einem Impfstoff verabreicht!“ Wie sich herausstellte, widmete die Nachrichtenagentur AP der Sache einen Artikel. Im Sudan wurden mehrere Kinder gelähmt, die kurz zuvor gegen Polio geimpft worden waren.

Untersuchungen hätten ergeben, dass die Fälle mit einem durch Impfungen verursachten Ausbruch im Tschad zusammenhingen, teilte die WHO in einer Erklärung mit.

Im Jahr 2020 ereignete sich in Afrika ein großer Skandal, der jedoch kaum beachtet wurde. Die Vereinten Nationen mussten zugeben, dass ein Impfstoff einen Ausbruch einer Krankheit verursacht hatte, die er eigentlich ausrotten sollte.

Es stellte sich heraus, dass der Polio-Impfstoff das Virus verbreitete, was dazu führte, dass Kinder gelähmt wurden. Im Tschad und im Sudan kam es zu Ausbrüchen von Polio, die durch einen aus einem Impfstoff stammenden Polio-Virus vom Typ 2 verursacht wurden.

Internationale Organisationen haben in den vergangenen 30 Jahren Milliarden in die Ausrottung der Kinderlähmung investiert, doch nun breitet sich das Virus durch Impfstoffe unter anderem in Pakistan, Afghanistan und Iran aus. Äthiopien hat nach einem ähnlichen Ausbruch im Jahr 2019 die Vernichtung von 57 000 Polio-Impfstoffen angeordnet.

In Afrika wird der orale Polioimpfstoff von der Global Polio Eradication Initiative (GPEI) vertrieben, einem Konsortium, das von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert und unterstützt wird.

Dieselbe Gates-Stiftung hat zusammen mit einer Reihe von Pharmariesen Coronaimpfstoffe vom Band laufen lassen. Gavi, eine Organisation, die von der Gates-Stiftung finanziert wird, testete den ersten experimentellen Coronaimpfstoff in Südafrika.