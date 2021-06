Wer sich mit China beschäftigt, kennt bestimmt den Namen Sunzi. Er wurde 500 Jahren vor Christus geboren und galt als ein Genie in der strategischen Kriegsführung. Sein berühmtestes Werk „Die Kunst des Krieges“ gilt bis heute als Pflichtlektüre für jede Führungskraft, ob in der Wirtschaft oder in der internationalen Politik. Einer der meist zitierten Sätze aus dem Buch heißt: Wenn du dich selbst und auch deinen Gegner kennst, kannst du ohne Gefahr hundert Schlachten gewinnen.